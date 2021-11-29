أخبار الجزائر ليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

شابان يحتجزان سيدة داخل شقة، الأفافاس في ورط

الأفافاس في ورط

أضحى حزب الأفافاس في ورطة حقيقية على مستوى ولاية بجاية، بسبب النتائج الضعيفة التي تحصل عليها في امتحان المحليات، الأمر الذي سيجبر هذا الأخير على عقد التحالفات بأمل إنقاذ إحدى أهم قلاعه، إذ بينت في هذا السياق النتائج الأولية لانتخابات تجديد مقاعد المجلس الشعبي الولائي حصول الأفافاس سوى على 15 مقعدا من أصل 43، ما يعني أن رئاسة المجلس لا تزال بعيدة كل البعد عن الأفافاس إلا في حالة عقده لتحالفات، علما أن قائمة تكتل الأحرار قد حلت في المركز الثاني بعد الأفافاس بثمانية مقاعد يليها الأفلان بـ7 مقاعد فقائمة “الأمل” بـ5 مقاعد، كما حصد الأرندي، الذي غاب بكل بلديات الولاية، 4 مقاعد وهو نفس العدد الذي كان من نصيب القائمة الحرة “قوة الالتزام”.

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شابان يحتجزان سيدة داخل شقة

وردة بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الأحد، شخصين، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما، بعد تورطهما في قضية احتجاز امرأة داخل شقة، والاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، كما قاما بالاعتداء على ابن أخيها، متسببين لهما في جروح بليغة أدخلتهما المستشفى.

تفاصيل قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، وعدم التبليغ عن جريمة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، عالجتها مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج، بعد قيام المتهمين، باحتجاز عمة الضحية بإحدى الشقق، حيث قام هذا الأخير رفقة أختها بمحاولة استرجاعها وبعد وصوله إلى مكان الشقة وجد شخصين يحملان أسلحة بيضاء “سيف وشاقور”، أين فاجآه بتوجيه ضربة بواسطة “الشاقور” على مستوى الرأس، ولأنه حاول حماية نفسه من الإصابة في الرأس أصيب على مستوى يده اليسرى، حيث سقط على الأرض من شدة الجروح البليغة التي تعرض لها.

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وضع حد لنشاط عصابة أحياء في باب الوادي بالعاصمة

سفيان. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لعصابة أحياء كانت تزرع الرعب بين المواطنين في حي باب الواد، وأوقفت مجموعة أخرى تنشط في حيازة المخدرات والسلاح الأبيض في نواحي براقي، حسبما أفاد به

الاثنين بيان لذات المصالح. وأكد المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي من وضع حد لجمعية أشرار ضمن عصابة أحياء لغرض ارتكاب الشجار في الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، حمل وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر

شرعي، زرع الرعب في نفوس المواطنين، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المحظور وعجز 21 يوما.

وقد جاءت قضية الحال عقب نداء استغاثة من مواطنين إلى مركز القيادة والسيطرة مفاده وجود شجار عنيف على مستوى الطريق العام باستعمال الأسلحة البيضاء، على إثر ذلك تدخلت فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الوادي حيث أسفرت العملية، عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين وإدراجهم في ملف القضية، كما تم حجز 07 أسلحة بيضاء حجم كبير من مختلف لأحجام والأصناف وحيوان شرس (كلب من نوع ستاف).

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50 سنة بين أسقف وجدران بنايات هشة آيلة للسقوط

سكان الصفيح بسيدي يوسف في بني مسوس يستنجدون بوالي العاصمة

منير ركاب

يستنجد سكان الحي الفوضوي، بسيدي يوسف، التابع لبلدية بني مسوس، بوالي العاصمة، أحمد معبد، للتدخل من أجل النظر في إعادة إسكانهم، بعد إقصائهم من عديد عمليات الترحيل منذ انطلاقها في فترة الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، حيث وعد هذا الأخير -حسبهم- بإدراج المتضررين ضمن برنامج الترحيل لسنة 2015، بعد عملية الإحصاء التي شملت الحي لسنتي 2007 ثم 2013، تم على إثره تصنيف الحي القصديري في الخانة الحمراء، بسبب وجود مساحة المجمع السكني الهش في أرضية قابلة تربتها للانزلاق، زادت خطورتها خلال فترة تهاطل الأمطار المتواصلة على بلديات العاصمة.

تتخوّف العائلات، من تكرار سيناريو انزلاقات التربة التي حدثت على الطريق الرابط بين شوفالي وتريولي، سبب انهيار مساكن على شاغليها، الأمر ذاته، سجلته بلدية بوزريعة، وحي لافيجي ببلدية رايس حميدو بعد سقوط منزل هش على سكانه أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، مستنكرة في ذات السياق، تجاهل المجلس البلدي السابق، لملف ترحيلهم الذي بات حديثهم بتسرب معلومات غير مؤكدة، تفيد بمنح البلدية حصة سكنية، لفائدة سكان البيوت الهشة، دون أن تتضمن إرسالية الولاية اسم حيّهم الذي من المقرّر استفادته من عملية الترحيل، في حال ثبتت المعلومات المتداولة من طرف قاطني القصدير، الذين رافق انشغالهم عديد المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية بني مسوس.

من جهتها، استغاثت العائلات المشتكية في تصريح لـ”الشروق”، المسؤولين المحليين الجدد، بعد انتخابات المجالس البلدية والولائية التي نظمت بتاريخ 27 نوفمبر 2021، وطالبتهم بضرورة التدخل لإنقاذهم من كارثة متوقعة قد تعرّض منازلهم المشيّدة فوق أرضية مهترئة تمر تحتها مياه جوفية متسربة من شبكات مياه الصرف الصحي، إلى الانهيار المفاجئ، والتي تسببت في عديد المرات في انجرافات للتربة، أدت -حسبهم- إلى سقوط جدران عديد المنازل الهشة بالحي خلال فترة تساقط الأمطار، التي أصبحت تشكل هيستيريا الخوف والقلق لديهم، مخافة حدوث فيضانات قد تؤدي إلى كارثة غير متوقعة، في ظل صمت السلطات المحلية التي أكدت لهم سابقا – تضيف العائلات المشتكية – أن ملف ترحيلها بيد مصالح ولاية الجزائر، كما استحسنت هذه العائلات مبادرة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، التي أشرف عليها سابقا، في إطار الوقاية من أخطار الفيضانات الموسمية، حيث سعت عدة مصالح محلية وولائية، على غرار مؤسسات أسروت، ونات كوم، وإديفال، إلى تنقية الأودية والقنوات، والأحراش المتواجدة على مستوى أحياء بلديات المقاطعة، حيث كان حيهم ضمن برنامج التطهير.

وذكر السكان المشتكون، البالغ عددهم 50 عائلة، أن حيّهم تم إحصاءه سنتي 2007 و2013، وقد تم وعدهم من طرف، الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، بتصريح من رئيس البلدية وقتها، بالترحيل، في وقت تم فيه ترحيل أحياء فوضوية مجاورة كحي 1200 مسكن الذي لا يبعد عن حّيهم القصديري إلا بـ100 متر، في المقابل لاتزال العائلات تعيش معاناة الصفيح، علاوة على قرب الحي من شبكة الصرف الصحي، التي تتسرب مياهها القذرة في كل مكان، نظرا لغياب المجاري المخصصة لها، ناهيك عن خطر الأحراش التي تعتبر بيئة مناسبة للزواحف والجرذان، والحيوانات الضالة، مع انتشار الأمراض المزمنة كالحساسية والربو، زادت حدتها منذ انتشار جائحة كورونا في البلاد. وتناشد العائلات، والي العاصمة، زيارة حيّهم، للوقوف على معاناتهم التي تجاوزت نصف قرن تحت أسقف من الصفيح والبلاستيك، تاركين رسالة للمجلس البلدي الجديد مفادها جعل ملف ترحيلهم من ضمن أولوياتهم في المرحلة المقبلة، قبل أن تحدث الكارثة مع استمرار تهاطل الأمطار التي تشبّعت بها أرضية الحي الفوضوي ما يجعلها عرضة لخطر الانجراف..

من جهتها تعيش العائلات المتضررة من انزلاقات التربة بذات الحي، حالة من الذعر، حيث تحوّلت لياليهم إلى جحيم، خوفا من الردم تحت الأنقاض، ما خلف موجة غضب كبيرة تجاه المسؤولين المحليين السابقين الذين فضحتهم سياسة الترقيع الذي احترفت تنفيذها المجالس البلدية المنتخبة المتعاقبة على بلدية بني مسوس منذ أزيد من 50 سنة، ليطرح هؤلاء تساؤلا حول ما سيقدمونه المسؤولون الجدد في مجال التهيئة والتنمية وبرامج عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في مختلف الصيغ، التي كانت ضمن برامجهم في حملاتهم الانتخابية الأخيرة، في وقت فضحت فيه الأمطار “البريكولاج” الحاصل في أحياء ومسالك البلدية، بما فيها حيهم بسيدي يوسف.

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بعد الاستجابة لمطالبهم وفرضهم زيادات غير قانونية

تغريم الخبازين المطبقين لتسعيرة 15 دج بتيزي وزو

رانية. م

أكدت مديرية التجارة بولاية تيزي وزو، أن الزيادات التي فرضت على مادة الخبز في كل من دوائر بوغني، واضية وذراع الميزان، زيادة غير قانونية يغرّم أصحابها، حيث كذبت الأخبار المروجة لنسب الزيادة لوالي تيزي وزو، مؤكدة أن الأخير وعد بالاستجابة لمطالب الخبازين المضربين دون المساس بسعر الخبزة المحدد بـ10 دج.

تفاجأ سكان دوائر ذراع الميزان، بوغني وواضية بزيادة تسعيرة الخبز وعرضه في المخابز بـ15 دج بدل 10 دنانير المعتادة، حيث نسب المعنيون برفع السعر، الزيادة المفروضة لوالي تيزي وزو الذي اقرها بعد لقاءه مع الأطراف المعنية نهاية الأسبوع المنصرم، وهو الخبر الذي تم تكذيبه من طرف مديرية التجارة وكذا الجمعية الممثلة للخبازين والتي حضرت اللقاء في مقر الولاية، حيث حرص الأخير على الاستجابة لمطالب المحتجين الذين دخلوا في إضراب مفتوح خلال الأسبوع المنصرم، وأمر باستقدام المياه عبر الصهاريج من سد كودية أسرذون بولاية البويرة، بعدما اشتكى الخبازون من صعوبة توفير ذات المصدر أمام الأزمة الخانقة التي تشهدها ذراع الميزان في توفير هذا المصدر الحيوي، حيث تسيل الحنفيات مرة واحدة كل 25 يوما أو شهر كامل، في حين يضطر الخباز لشراء صهريج مياه بـ2500 دج يوميا وهي أعباء تعرقل مهامهم، إلى جانب العمل على فتح وحدة لتوزيع مادة الفرينة في منطقة ذراع الميزان وتخفيف أعباء النقل والتنقل لجلبها من بلدية تادمايت، مع الحرص على إبقاء التسعيرة في وضعها المحدد بمرسوم تنفيذي لا يحق لأي كان تغييره دون مرسوم آخر.

مع الإشارة لتغريم ومعاقبة الخبازين الذين يصرون على إبقاء الزيادة الغير قانونية على هذه المادة الأساسية، في حين أكد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر الخبز في دوائر جنوب ولاية تيزي وزو، كل من ذراع الميزان، بوغني وحتى واضية، ارتفع لـ15 دج في المخابز وكذا محلات المواد الغذائية العامة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل، خصوصا وان خبازي بعض الدوائر المجاورة عازمون على الدخول في إضراب عن العمل لتطبيق التسعيرة الجديدة، في ظل الزيادات النارية التي تشهدها المواد الغذائية المختلفة والسلع ذات الاستهلاك الواسع، ما زاد من متاعب الأسرة الجزائرية بعد انهيار القدرة الشرائية.

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تسعة جرحى في حوادث سير بالولاية

وفاة سيدة وطفلها اختناقا بالغاز في البليدة

ح. بن سونة

توفيت سيدة، تبلغ من العمر 26 سنة، وطفلها ذو 3 سنوات، في حادث مأساوي صبيحة أول أمس بولاية البليدة اختناقا بالغاز. فيما يرقد زوجها البالغ من العمر 36 سنة، في وضع حرج بمصلحة الإنعاش بمستشفى فرانس فانون. الحادث سجل بحي بن عمور المنطقة الشمالية بالقرب من مصلى أولاد يعيش، وعن سبب الحادث فان موجة البرد القارس وتساقط الثلوج دفعت العائلة، إلى استعمال موقد للطبخ، يعمل بغاز البوتان لغرض التدفئة، ما تسبب في وفاة الأم وطفلها اختناقا بعد تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون وإصابة رب الأسرة بحالة اختناق حادة وفقدان الوعي، واكتشف أمرهم داخل غرفة نومهم في حوالي الساعة منتصف النهار.

كما تسببت التقلبات الجوية ليلة السبت إلى الأحد وكميات الأمطار المتساقطة بغزارة، في خمس حوادث مرور متفرقة عبر إقليم الولاية، بسبب الانزلاقات وخلفت تسعة جرحى. حيث اصطدمت سيارة بشاحنة صغيرة على مستوى الطريق السيار على مستوى الشفة، باتجاه البليدة، ما أدى إلى إصابة شخص على مستوى الرأس والحوض. والحادث الثاني أيضا سجل بمنطقة الشفة عبر الطريق الوطني رقم01 باتجاه ولاية المدية، حيث خلف اصطدام ثلاث مركبات إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وانحرفت دراجة نارية عبر الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة وبوعينان وسجل حادث مماثل قرب بلدية بوفاريك حيث انحرفت دراجة نارية ما أدى لإصابة سائقها بجروح،وأصيبت امرأتان في حادث سير لما كانت تحاولان عبور الطريق بأولاد يعيش.

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مختلف المصالح جندت وسائلها الكفيلة بمواجهتها

الثلوج تقطع طرقا ومسالك بالبويرة والحماية المدنية تحذر

أحسن حراش

تسببت كمية الثلوج المتساقطة طيلة 24 ساعة الأخيرة في قطع بعض الطرقات والمسالك بولاية البويرة، لاسيما الرابطة بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية عدة حوادث مرور وتحرير عائلتين عالقتين في الثلوج، وسط تحذيرات بتجنب التردد على المرتفعات الخطيرة، مع وضع كل الإمكانيات قصد تسهيل تنقل مستعملي الطرقات.

وسجلت ولاية البويرة تساقط كميات هامة من الثلوج خلال 24 ساعة الأخيرة مست مرتفعات بعدة بلديات على غرار أعالي تيكجدة وديرة وبوكرام، حيث تسبب تراكم تلك الثلوج في قطع عدة طرق وطنية بحسب مصالح الدرك الوطني، وهي الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة، وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين الولايتين على مستوى منطقة نكويلال ببلدية صحاريج، فضلا عن الطريق الوطني رقم 33 في منطقة تيكجدة ببلدية الأسنام.

وتدخلت مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح الأشغال العمومية طيلة اليومين الماضيين مسخرة كل وسائلها البشرية والمادية من أجل إعادة فتح الطرق المقطوعة وتنظيم حركة السير بها، ما مكن من فتحها وتخليص عائلتين كانتا عالقتين بالطريق الوطني رقم 15 بإقليم ولاية تيزي وزو، فيما تواصلت جهود تلك المصالح وتواجدها بالمنطقة إلى غاية كتابة هذه الأسطر بسبب تواصل تساقط الثلوج على المنطقة.

ووجهت مصالح الحماية المدنية ندائها لمستعملي الطرقات أو المترددين على المرتفعات من أجل أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد بالمرتفعات التي تعرف تساقطا للثلوج حسب ما ورد بالنشرية الجوية التي تحصلت عليها، مشيرة بحسب رئيس خلية الإعلام بالمديرية الولائية الملازم يوسف عبدات إلى وضع جهاز أمني على مستوى مرتفعات تيكجدة عبر نقاط مدروسة يتقدمهم أعوان مركز الإنقاذ بالمناطق الوعرة لتيكجدة التابع للحماية المدنية، أين كان محل زيارة تفقد وتشجيع من طرف المدير الولائي الرائد ناصر بوشريفي، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المترددين إلى المنطقة التي تعرف توافدا للعائلات خاصة خلال نهاية الأسبوع بالتزامن مع تساقط الثلوج.

كما سجلت ذات المصالح خلال 24 ساعة الأخيرة 10 حوادث مرور عبر مختلف الطرقات لاسيما الطريق السيار شرق غرب بالموازاة مع التقلبات الجوية وصعوبة سير المركبات وانزلاقها، مخلفة في مجملها 8 جرحى تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى الأقرب، كما تم تسجيل حريق مستودع لتربية الدواجن بقرية بورمجان بالأخضرية خلف نفوق 1800 رأس ديك رومي مع إنقاذ مستودعات أخرى بعد إخماد الحريق، فيما تم نقل جثة متوفى يبلغ من العمر 53 سنة وجد معلقا في شجرة زيتون ببلدية تاغزوت شرق الولاية.

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اكتشاف جثة شيخ وسط الأوحال بمعسكر

ق. مزيلة

عثرت عناصر الحماية المدنية للمحمدية في ولاية معسكر على جثة شيخ في السبعينيات من العمر، وسط الأوحال بدوار أولاد علي.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها إن عناصرها تدخلت بعد إبلاغنا بوجود جثة تحت التراب، حيث تم التدخل، أين تبين أنها مغطاة بالأوحال والأتربة نتيجة انجراف التربة وتساقط الأمطار، وهي لشيخ في السبعينيات، وفي مرحلة متقدمة من التعفن، ويفترض أنها ترجع لأيام.

وقد تم نقل الجثة من قبل عناصر الحماية المدنية للمحمدية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى دحاوى دحو، بينما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وفاة الشيخ.

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وفاة شيخ اختناقا بالغاز في سطيف

سمير مخربش

لقي شيخ حتفه، الإثنين، اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة المنزل الكائن ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف.

الحادثة تم اكتشافها بعد تنقل رجال الحماية المدنية إلى مسكن يقع بحي طنجة ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف، لإغاثة عائلة مكونة من 5 أفراد، أين تمكنوا من إنقاذ حياة الجدة وأحفادها الثلاثة، الذين تم إجلاؤهم في الوقت المناسب.

ومن حسن الحظ أنهم بقوا على قيد الحياة وتمكنوا من استعادة أنفاسهم. لكن بالنسبة للشيخ الذي يبلغ من العمر 83 سنة، فقد عُثر عليه متوفى في فراشه، ليحول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة، بينما حولت الجدة البالغة من العمر 79 سنة وأحفادها الثلاثة إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الاختناق سببه غاز أحادي الكاربون المنبعث من مدخنة المدفأة. ويرجح حسب الأقارب أن تكون المدخنة قد تحركت من مكانها وكانت وراء وقوع الكارثة، وتبقى التحقيقات وحدها الكفيلة بكشف الحقيقة.

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توقيف شاب حاول الاعتداء على محامية وهددها بالقتل

مريم. ز

التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح في الحراش، الإثنين، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، في حق شاب عشريني ينحدر من منطقة الكاليتوس بالعاصمة، لتورطه في قضية سب وتهديد بالتصفية الجسدية طالت محامية معتمدة بالمجلس، دون أن يفصح خلال توقيفه عن أسباب وخلفيات الاعتداء.

تفاصيل الواقعة حسب ما ناقشتها، الإثنين، هيأة محكمة الحراش، انطلقت من شكوى قيدتها الضحية بملف الحال أمام مصالح الأمن الحضري بالكاليتوس، تفيد تعرضها لاعتداء عنيف وتعريض حياتها وحياة أطفالها للخطر، عقب تهجم أحد الأشخاص ومباغتتها أثناء تجولها بالشارع، وذكرت الضحية في معرض تصريحاتها أنها تفاجأت بالمتهم الحالي وهو يعترض طريقها ويوجه لها وابلا من عبارات السب والشتم الجارحة، كما هددها بالقتل والتصفية الجسدية.

واستنادا لأقوالها، تم توقيف المتهم وإحالته للمحاكمة بتهم الضرب والجرح والتهديد، أين حاول رفقة أفراد من عائلته طلب الصفح من الضحية والعفو عنه بحجة انه كان تحت تأثير المهلوسات، وهي التصريحات التي لم تقنع هيأة المحكمة، وأجل الفصل في الملف للأسبوع المقبل.

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كهل يستغل اسم وتوقيع “موثق” للاستيلاء على الميراث

مريم. ز

‏وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في العاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كهل خمسيني، متهم بتزوير وثائق رسمية تمثلت في وكالة حررت لدى موثق دون علمه، من أجل التصرف بطرق احتيالية في أملاك والده والاستيلاء على ميراث أخويه غير الشقيقين وحرمانهما منه.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم أن الأخير أسقط أسماء أخويه عن طريق التزوير والتحايل القانوني، كما تعمد عدم إدراجهما في الفريضة لدى تحرير وكالة بمكتب موثق من أجل التصرف بحرية في مستودع بمنزلهم العائلي، وقام المتهم بتحويل نشاطه لمغسل سيارات يجني منه أموالا معتبرة دون حصوله على موافقة أخويه أو منحهما حقهما في الميراث، من خلال تحرير عقد كراء مرآب منزلهم وتأجير المحل لنفسه واستغلاله في استخراج سجل تجاري والحصول على ترخيص لمباشرة نشاطه التجاري.

المدعو “ز.سمير” تم إيداعه السجن منذ يومين تنفيذا للحكم الصادر في حقه بعد مثوله للمحاكمة عبر إجراءات الاستدعاء المباشر، وانطلقت ملابسات القضية من خلال شكوى تقدم بها الضحية المدعو “ز.أحمد” ضد أخيه غير الشقيق من والده يتهمه باستثنائه هو وشقيقته المقيمة بفرنسا من الميراث من خلال تزوير وكالة محررة بشركة توثيق، بعد حلها للموثق “س.ب”، هذا الأخير الذي حرك شكواه هو الآخر بعد عرض الوكالة التي تحمل توقيعه وختمه يتهم فيها بتزوير وثائق رسمية، نافيا أن تكون الوكالة صادرة عن مكتبه.

المتهم “ز. سمير” أنكر خلال محاكمته تزوير عقد الإيجار والوكالة، كما صرح إنه لم يكن على علم بزواج والده من امرأة أخرى غير والدته، ليسقط فاقدا لوعيه خلال سماع قرار المحكمة بإيداعه السجن في الجلسة بعد المداولة في الملف.

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وفاة امرأة دهستها حافلة لنقل المسافرين

نادية طلحي

خلّف حادث مرور خطير وقع منتصف نهار الأحد، وفاة امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، بعد ما دهستها حافلة لنقل المسافرين على مستوى حي العامرية ببلدية سدراتة في ولاية سوق أهراس، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس أودت بحياتها في عين المكان، وفي الوقت لذي تدخل فيه عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة، لنقل جثّة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين بسدراتة، تدخلت فرقة أمن الدائرة وباشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.