أخبار الجزائر ليوم الإثنين 30 جانفي 2023

اختناق أربعة من عائلة واحدة بالغاز، حجز 74 لترا من الحليب واللبن مجهولة المصدر

اختناق أربعة من عائلة واحدة بالغاز في عين الدفلى

م. المهداوي

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى صبيحة الإثنين حالة اختناق أربعة أشخاص من عائلة واحدة بغاز أول أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة غاز المدينة على مستوى عمارة سكنية في الطابق الثالث، بحي “الشلال” بالضاحية الشرقية لمدينة عين الدفلى، حيث تمكن الأعوان العاملون بالحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف الضحايا وهم الأم 45 سنة، والإبن 19 سنة، والبنت 16 سنة، وسيدة اخرى 48 سنة، حيث تم تحويل الجميع على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “مكور حمو” عين الدفلى، فيما تدعو الحماية المدنية جميع العائلات لتوخي الحيطة الدائمة والحذر من خلال تفقد كافة التجهيزات المستعملة في التدفئة بداخل السكنات خصوصا بعد تنفيذ عدة نشاطات توعوية وتحسيسية وأخرى لا تزال متواصلة على مدى فصل الشتاء الجاري لوحداتها في إطار الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون من خلال تقديم دروس أيام الجمعة ببعض المساجد، وعلى مستوى المراكز التكوينية والمؤسسات التربوية بغية تكريس الوعي والتخفيف من مخاطر القاتل الصامت.

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تفكيك عصابة من 4 أشخاص تروج المهلوسات

فيصل. ن

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و46 سنة، تحترف بيع وترويج المهلوسات.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى الغابة المحاذية لسوق العصر ببجاية، وعلى الفور تم وضع خطة من خلالها تم تكثيف التواجد الميداني لقوات الشرطة بالمنطقة المستهدفة، وبعد عملية الترصد تم مداهمة المكان، ليتم توقيف 4 أشخاص بعد محاولتهم الفرار، وقد ضبط بحوزتهم كيس بلاستيكي بداخله كمية من المخدرات “كيف معالج” قدر وزنها بحوالي 58 غراما، وشفرتين عليهما آثار تقطيع المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60200 مشكل من مختلف الفئات النقدية يعد من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع.

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حجز 74 لترا من الحليب واللبن مجهولة المصدر بسور الغزلان

فاطمة عكوش

تم الأحد، في إطار تكثيف الرقابة حول مصادر الحليب واللبن حفاظا على صحة المستهلك، تنظيم خرجة ميدانية مشتركة بين أعوان المراقبة وقمع الغش رفقة لجنة الدائرة على مستوى محلات بيع اللبن بسور الغزلان وما جاورها، بولاية البويرة، حيث أسفرت العملية على حجز وإتلاف أكثر من 74 لترا من مادة الحليب واللبن مجهولة المصدر، وهذا حفاظا على صحة المستهلك، ولا تزال العملية متواصلة لردع المخالفين.

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استنكر تجاهل طلب عقد اجتماع لطرح الانشغالات المهنية والاجتماعية

الفرع النقابي للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة يهدد بالاحتجاج

أحمد عليوة

استنكر الفرع النقابي لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، ما أسماه “تجاهل” مديرة المدرسة، لطلب اجتماع رسمي من طرف مكتب النقابة للاستماع لانشغالات الأساتذة الاجتماعية والمهنية، مؤكدا أنه لم يستلم أي رد رسمي لحد الساعة.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها وجهته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تلقت “الشروق” نسخة منه، “إن مثل هذه الممارسات تعيق العملية التشاركية في التسيير بين المؤسسات الإدارية التنفيذية والشريك الاجتماعي”.

وأضافت النقابة في بيانها “أن الدستور الجزائري يكفل الحق في التسيير التشاركي بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني ممثلا في النقابات العمالية، وتكريس ذلك على أرض الواقع”، مشيرة إلى “الملاحظات التي أسداها رئيس الجمهورية لكافة المصالح الوزارية والمؤسسات تحت الوصاية، والتي أكدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ي مختلف ندواته”.

وهدد أعضاء المكتب النقابي لأساتذة المدرسة، في حال استمرار هذه التصرفات بالدخول في احتجاج مفتوح على مستوى المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بداية من الأسبوع المقبل.

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زملاء الضحية ينظمون وقفة تضامنية

ممرضة تعتدي بالضرب على زميلتها بسيدي بلعباس

م. مراد

اعتصم صبيحة الثلاثاء، عدد من الممرضين أمام مدخل المستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، في وقفة تضامنية، مع زميلتهم التي كانت عرضة لاعتداء على يد زميلتها مؤخرا، وطالب الجميع بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات التي أصبحت تتكرر من وقت لآخر.

الوقفة التضامنية دعا إليها الفرع النقابي لشبه الطبي، بعد تعرض ممرضة مختصة في التغذية على مستوى المطعم المركزي للمستشفى، لاعتداء جسدي على يد زميلتها، بعد مناوشات كلامية بينهما انتهت باعتداء، كلف الضحية إصابات على مستوى العين والوجه وعجزها عن العمل لمدة 8 أيام حسب تصريحاتها، مضيفة أنها تفاجأت بتوقيفها عن العمل تحفظيا الأمر الذي اعتبرته نقابة شبه الطبي أنه إجحاف في حق الضحية، التي كان لزاما أن تلقى الدعم والمساندة من طرف المديرية الوصية، لاسيما وأنها تعرضت للاعتداء، بينما كانت تمارس عملها يقول رئيس الفرع النقابي لشبه الطبي بناجي جرف في تصريح “للشروق”، مضيفا أن مثل هذه الممارسات أصبحت تتكرر من وقت لآخر وتطال عمال شبه الطبي على يد أجانب وزملاء بنفس المؤسسة، الأمر الذي أصبح يخلق جوا غير ملائم للعمل أمام صمت الجهات المسؤولة يقول المتحدث، الذي أضاف قائلا أن وقفة اليوم جاءت تضامنية مع الزميلة الضحية وتنديدا بقرار التوقيف عن العمل الذي صدر في حقها، بينما سنصعد من الاحتجاج مستقبلا وشل كل المصالح بالدخول في إضراب عن العمل في حال لم يتم الاستجابة لمطلب مراجعة القرار المتخذ ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تضح حدا للاعتداءات التي تطال أفراد شبه الطبي يقول رئيس الفرع النقابي.

من جهته، مدير المستشفى الجامعي عبد القادر حساني بالنيابة السيد بابا عيسى سيدي عيسى، أبدى أسفه للحادثة التي وقعت داخل حرم المؤسسة الاستشفائية، وأوضح أن قرار التوقيف التحفظي اتخذ في حق الطرفين، إلى حين مثولهما أمام مجلس التأديب الذي يبقى سيدا في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات، مضيفا أن الوقفة التضامنية التي نظمها الفرع النقابي تبقى مشروعة، وبخصوص ظاهرة العنف التي تتكرر بالمؤسسة، كشف المدير أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية صارمة ستجسد بداية من الأسبوع المقبل.

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وفاة شخصين اختناقا بالغاز في قسنطينة

س. ع

لفظ صباح الإثنين، شخصان يبلغان من العمر 30 و40 سنة، أنفاسهما الأخيرة، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون، داخل مسكن متواجد بحي 900 مسكن بمدينة الخروب في قسنطينة. وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخروب في حدود الساعة التاسعة من صباح الإثنين، لإجلاء جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب في انتظار عرضهما على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يرجح حسب الحماية المدنية بأنها ناتجة، عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من سخّان الماء. وذكرت مصادر متطابقة بأن الضحيتين هما من خارج مدينة الخروب ويعملان في مجال البناء، كانا يستأجران مسكنا بحي 900 مسكن الإخوة سبيقا بمدينة الخروب للإقامة فيه، وأنه قد تم اكتشاف جثتيهما من طرف أحد زملائهما في ورشة الأشغال، الذي تفطن لغيابهما، وعندما توجه للاتصال بهما عثر عليهما متوفيين، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات الأمنية في الحادثة.

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حجز 140 قنطار من القمح الموجه للمضاربة بسيدي بلعباس

فيصل. ن

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مولاي سليسن بسيدي بلعباس من حجز 139 قنطار من مادة القمح اللين كانت تنقل على متن شاحنة بدون فوترة وموجهة لغرض المضاربة، حسب ما علم الاثنين لدى خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن فصول القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها وجود شاحنة مشتبه في أمرها محملة بكمية معتبرة من مادة القمح اللين ليتم وضع خطة أمنية أفضت إلى توقيفها. وبعد معاينتها، تبين أنها محملة بما يناهز 278 كيس من القمح اللين سعة كل كيس 50 كلغ.

وأضاف المصدر أنه بعد المراقبة، تبين أن سائق الشاحنة كان بصدد نقل هذه الكمية إلى إحدى الولايات المجاورة وأنه لا يحوز فاتورة نقلها ليتم حجزها ووضعها تحت تصرف مديرية أملاك الدولة. وأشار إلى أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة عن قضية المضاربة غير المشروعة في السلع الغذائية مع انعدام الفوترة.

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مقتل شيخ صدمته سيارة بالجلفة

نورين. ع

قتل صباح الاثنين شيخ في الـ86، بعد ما دهسته سيارة على الطريق الوطني رقم 46 ببلدية الشارف في الجلفة، في شطره المؤدي لمنطقة الفريطيسة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية التي قامت بتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث ببلدية الشارف.

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الغاز يقتل شابين من شرق البلاد بالجلفة

نورين. ع

اكتشفت صبيحة الاثنين، وفاة فلاحين ببلدية حد الصحاري شمال الجلفة، وأشارت مصادر الشروق فإن الفلاحين كانا في شقة بأحد أحياء مدينة حد الصحاري وتوفيا اثر استنشاقهما لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، حيث اكتشفت مصالح الحماية الخلل الحاصل في تركيب المدفأة مما أدى إلى تسرب الغاز المحترق، الضحيتان يبلغان من العمر 27 و32 سنة وينحدران من الشرق الجزائري ويشتغلان في المنطقة في مجال الفلاحة.

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انطلقت شرارته من مخدع كوابل الكهرباء

علوق 16 شخصا وسط حريق بوهران

خيرة غانو

تعرض مساء الأحد 16 شخصا، منهم نساء وأطفال، للاختناق جراء استنشاقهم كميات من الدخان الناجم عن حريق كان قد اندلع فجأة في أحد المخادع التقنية للكهرباء من داخل عمارة تقع بحي 4000 مسكن بصيغة عدل على مستوى القطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين في ولاية وهران، فيما استدعى الوضع الصحي لأربع ضحايا من ضمن المسعفين نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بوهران، مع سيطرة رجال الإطفاء على النيران وإخمادها في عملية سخر لها 85 عونا وإمكانات مادية معتبرة.

وقد خّلف هذا الحادث أيضا حالة صدمة ورعب شديدين في صفوف سكان العمارة رقم 9 التي انطلقت منها شرارة الحريق على مستوى حي 4000 سكن بالمدينة السكنية الجديدة سالفة الذكر، وهي عمارة مكونة من تسعة طوابق، حيث تفيد تصريحات متطابقة لسكان من داخل الحي أن التفطن للحادث بدأ بانقطاع التيار قبل صلاة العشاء من مساء الأحد الأخير، وانبعاث رائحة الدخان وسط سلالم العمارة مع سماع أصوات صعق متبوعة بظهور توهجات نارية في عدد من مخادع كوابل الكهرباء، ليختلط الحابل بالنابل داخل العمارة بعد تكثف أدخنة سوداء وانحصارها داخل المساحات المشتركة في غياب منافذ التهوية والنجدة، ليزيد من ذعر الجيران تعالي الأصوات وصراخ البعض، واستجداء آخرين النجدة بسبب تعرض حالات من ذويهم لصعوبات في التنفس، خاصة بعد ما أصبح الجميع عالقين داخل العمارة بعد تعطل المصعد ومواجهتهم خطورة استعمال السلالم، إلى أن تم إسعاف الجميع بفضل تدخل مصالح الحماية المدنية من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبخصوص أسباب الحادث، طالب أمس سكان الحي الجهات المختصة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحريق الحقيقية وتحديد المسؤوليات من ورائه، خاصة وسط تصريحات البعض بوجود شبهة إهمال واستهتار بأرواح مواطنين، وإلقائهم بالمسؤولية المشتركة على كافة المؤسسات ومصالح المراقبة التقنية المعنية، بما يعتبرونها فوضى من عمر البناية في تركيب الشبكة الداخلية لكوابل الكهرباء على مستواها، فيما يرجح آخرون علاقة الحريق بسلوكيات بعض الجيران ممن يسيئون استغلال مخادع الكهرباء، بتكديس وإلقاء شتى الأغراض غير المستعملة داخلها، ومن ضمن هذه الخردة احتفاظهم بمبيدات حشرية، إضافة إلى نفايات علب تغليف، ألواح من الخشب وغيرها من المواد التي تساعد على انتشار ألسنة النيران في حال اندلاع شرارة كهربائية، حتى وإن لم تكن هذه الأغراض سببا مباشرا في اشتعالها، محذرين في المقابل من استخفاف البعض بهكذا ممارسات غير مسؤولة وخطيرة، والتي من شأنها أن تحدث كارثة قد لا يحمد عقباها بسبب الجهل وغياب الوعي وثقافة العيش المشترك داخل العمارات، خاصة لدى العينة التي تتكرر في عديد البنايات من هذا النوع، والتي تلجأ إلى غلق مخادع كوابل وعدادات الكهرباء بالقفل، واحتلالها ضمن الملكية الخاصة، غير آبهين بعواقب ذلك في حالات الكوارث والطوارئ المرتبط تفاديها بعامل الوقت وسرعة التدخل عند غياب المعوقات مهما كان شكلها.

كما شدد قاطنو الحي في نفس السياق، على ضرورة التعجيل بدعم القطب العمراني أحمد زبانة بوحدة خاصة بالحماية المدنية بدل الاعتماد على وحدات من خارج الحي والبلدية لما يستهلكه ذلك من ضياع للوقت وحتى للأرواح في أسوأ الاحتمالات.

من جهته، أفاد النقيب عبد القادر بلالة، مسؤول خلية الإعلام والاتصال لدى مديرية الحماية المدنية بأن تدخل مصالح هذه الأخيرة، ممثلة في وحداتها العملية على مستوى حي عدل 4000 مسكن بمدينة أحمد زبانة ببلدية مسرغين التابعة لدائرة بوتليليس تم في حدود الساعة الثامنة من ليلة الأحد، إثر تلقي نداء طلب النجدة عن نشوب حريق في كوابل الكهرباء على مستوى سلالم عمارة بالحي متكونة من تسعة طوابق، لتكلل جهود الأعوان المتدخلين بإنقاذ 16 شخصا (04 رجال، 07 نساء، 05 أطفال)، تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة إلى 58 سنة، كانوا يعانون من ضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للدخان المتصاعد، بحيث تم إسعافهم في عين المكان، فيما تم تحويل أربعة منهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن المديرية سخرت إمكانات معتبرة لإنجاح التدخل، تمثلت في 07 شاحنات إطفاء بمختلف الأنواع، سلمين ميكانيكيين، 05 سيارات إسعاف، منها واحدة طبية، بالإضافة إلى 85 عون تدخل من مختلف الرتب.