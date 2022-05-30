أخبار الجزائر ليوم الإثنين 30 ماي 2022

العثور على جثة سائق، هلاك طفلة تحت عجلات شاحنة، مقتل ثلاثيني بطعنات خنجر

اختفى بعد انفصاله عن موكب الشاحنات

العثور على جثة سائق في صحراء برج باجي مختار

نادية طـلحي

فجعت نهار الإثنين، عائلة ناصري المقيمة ببلدية وادي الشحم بولاية قالمة، بتلقيها خبر وفاة ابنها إلياس البالغ من العمر 41 سنة، والذي كان قد اختفى عن الأنظار، منذ تاريخ 18 ماي، عندما خرج على متن شاحنة كان يقودها في مهمة عمل ببرج باجي مختار.

الضحية أب لأربعة أطفال وينحدر من بلدية وادي الشحم بالجهة الشرقية لإقليم ولاية قالمة، كان يعمل سائق شاحنة بالشركة الوطنية للطرقات، وخرج صبيحة يوم الأربعاء ما قبل الماضي المصادف لتاريخ 18 ماي في مهمة عمل على متن شاحنة ضمن موكب يتكون من 11 شاحنة أخرى متوجها نحو ورشة العمل بين منطقتي السبعين وتيمياوين، إلا أنه وفي مساء ذلك اليوم عادت كل الشاحنات إلى موقعها في قاعدة الحياة للشركة، إلا شاحنة شاكمان التي كان يقودها اإلياس ناصري، الذي انقطعت أخباره، ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني وعائلته، تزامنا مع شنّ رحلة بحث واسعة عنه في الصحراء، وسط حيرة قلق عائلته التي انتابتها المخاوف من إمكانية تعرضه لمكروه، وناشدت جميع المسؤولين بضرورة التدخل للبحث عن ابنها المفقود خلال مهمة عمل بالجنوب.

وقد لقيت استغاثة عائلة ناصري المقيمة ببلدية وادي الشحم، تعاطفا وتضامنا كبيرين من كل سكان المنطقة، الذين نظموا وقفات لمطالبة الجهات المعنية بتسريع وتفعيل البحث عن إلياس، الذي انقطعت كل أخباره. وحسب ما أكده عمه ناصري مبروك في اتصاله بالشروق اليومي نهار أمس، فإن فرق البحث وبدعم من جمعية غوث للبحث والإنقاذ بتمنراست وبرفقة عشرات المتطوعين، قد عثروا على ابن أخيه جثّة هامدة بعيدا عن مدينة برج باجي مختار بنحو 85 كلم، وأضاف العم أن الخبر نزل على العائلة والجيران كالصاعقة، مؤكدا أنهم لا زالوا لا يعلمون ظروف اختفائه أو وفاته، في انتظار ما ستأتي به الساعات القادمة من أخبار للعائلة التي ظلّت تتلوى على صفيح ساخن نحو أسبوعين كاملين من بلوغها خبر اختفاء ابنها في الجنوب الجزائري. وفور انتشار الخبر سارع عشرات المواطنين من سكان المنطقة إلى بيت المرحوم لتقديم التعازي والتعبير عن مشاعر المواساة للعائلة المفجوعة.

…

ينتظرون منذ شهور على أمل إعادة النظر في تظلماتهم

تأخر نتائج الطعون يقلق المقصين من السكن الاجتماعي بالعاصمة

راضية مرباح

تنتظر المئات من العائلات التي أقصيت من قوائم السكن الاجتماعي بمختلف بلديات العاصمة التي عرفت خلال الشهور الأخيرة الإفراج عن المستفيدين منها تباعا، صدور نتائج التحقيقات للإفراج عن أولئك الذين ظلمتهم القائمة وإعادة إدراجهم ضمن الفئة التي تستحق هذا النوع من السكن، لا سيما وأنها تسوفي كافة الشروط المطلوبة، داعين الجهات القائمة على إعادة التمحيص في الأسماء التي لا تستحقها، إلى الإسراع للرد على تظلماتهم التي طال أمدها وهم في رحلة الذهاب والإياب ما بين البلديات والدوائر الإدارية عن طريق تحديد تاريخ لذلك.

وأشارت عدد من الشكاوى التي وصلت “الشروق”، أن انتظارهم طال أمده حيث تتجاهل الإدارة تواجدهم اليومي بها للاستفسار عن الطعون التي لا تزال مختلف التصريحات التي تأتيهم من البلديات أو الدوائر لا تشفي غليلهم وتبقى مجرد أقاويل ووعود تتبخر مع انتهاء خروجهم من تلك المواقع كما حمل هؤلاء المسؤولية الكاملة للمسؤولين المحليين الذين ورغم علمهم بالحالة الاجتماعي لكل طالبي هذا النوع من السكن إلا انه وفي كل مرة تبرز أسماء لا تستحق “السوسيال”..

وذكرت تصريحات إحدى السيدات المقصية من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية العاشور، أنها ورغم الظلم الذي تعرضت إليه وهي أم لـ3 أطفال تقطن داخل غرفة واحدة، تنتظر الرد على الطعن الذي أودعته منذ فترة بفارغ الصبر، مؤكدة انها تزود البلدية والدائرة من حين لآخر لمعرفة آخر المستجدات غير أن الأمور لا تبعث على الأمل بسبب تقاذف المسؤوليات، أما المقصون من القائمة بباب الزوار، فذكروا أن القائمة أفرج عنها شهر مارس الفارط والشهر نفسه الذي أودعوا فيه طعونهم غير أن الرد لا يزال معلقا، ولم يهضم هؤلاء هذا التستر والتقاذف في المسؤوليات بين الدائرة والبلدية حيث يعودون يوميا إلى ذويهم دون أن يتمكنوا من معرفة إن كانوا ضمن أولئك الذين ستنصفهم القائمة الأصلية بعد الطعن في المؤقتة، وتساءلت إحدى السيدات المقصاة من قائمة بولوغين التي علقت خلال شهر رمضان المنصرم، عن فائدة الدعوة إلى إيداع الطعون، في حين لا يتم الرد عليها ولا حتى منحهم بصيص أمل في إعادة تشكيل القائمة ودمجهم بها. نفس المشكل تعاني منه الفئة المقصاة ببلدية باب الوادي وغيرهم والذين يطالبون بتاريخ محدد للرد على التظلمات ومعها إعادة تشكيل قائمة نهائية عوض تلك التي تسمى مؤقتة حتى لا يتم ذر الرماد على العيون باستقبال الطعون دون حتى الرد عليها.

…

توقيف 7 أشخاص في قضية تتعلق بسرقة سيارات في العاصمة

ق. م / واج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش، من تفكيك جماعة إجرامية عن قضية تتعلق بالإعداد لجناية السرقة الموصوفة للمركبات وتهريب قطع غيار مركبات ذات منشأ أجنبي، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأضاف ذات المصدر أن قضية الحال، التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة، مكنت ذات المصلحة من توقيف سبعة (7) أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة.

وبحسب البيان، فقد أفضت التحريات في القضية إلى استرجاع ثلاث (3) مركبات مسروقة مع حجز مركبتين (2) تستعملان في السرقة، بالإضافة إلى قطع غيار سيارات، محركات وتوابع مركبات، مع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم وأربعة (4) جوازات سفر. وخلص ذات المصدر إلى أنه، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

…

14 حالة إصابة بالحمى القلاعية وسط الأبقار بالبويرة

أ.حراش

كشفت المصالح البيطرية لولاية البويرة عن تسجيل بؤرتين لداء الحمى القلاعية وسط الأبقار بالولاية مست 14 رأسا في كل من بلديتي صحاريج وعين العلوي، أين تدخلت مصالحها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومست البؤرة الأولى المسجلة في بلدية عين العلوي غرب الولاية حسب ذات المصالح، 10 رؤوس من الأبقار المستوردة، أما البؤرة الثانية فمست منطقة أمزارير التابعة لبلدية صحاريج شرق البويرة ومست 4 رؤوس من الأبقار، مضيفة بأن أعونها تدخلوا بعين المكان بمجرد علما بالأمر وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في عزل تلك الأبقار والشروع في عملية التطهير مع حمل النفايات وردمها بمركز الردم التقني فضلا عن تلقيح رؤوس الأبقار وتقديم النصائح الوقائية اللازمة للفلاحين والمربين.

…

نفوق حيوانات وخسائر في المحاصيل

حريق مهول في بساتين النخيل بالمنيعة

م.عبد المالك

شهدت ولاية المنيعة، الإثنين، حريقا مهولا تسبب في خسائر فادحة في المحاصيل والثروة الحيوانية، ونشب الحريق في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، في بساتين ببلدية حاسي القارة، وسرعان ما امتد ليطال حي تاغيث المجاور لموقع الحريق، والواقع في إقليم عاصمة الولاية، وما زاد من ضراوة الحريق، ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 43 درجة تحت الظل، فضلا عن خلو البساتين. وتدخل عشرات المواطنين لمساندة جهود الحماية المدنية في إخماد الحريق، كما تدخلت آليات تابعة لمقاولين خواص في عملية الإطفاء بعد تسخيرها من قبل والي الولاية. وأتت النيران على مساحة 5 هكتار من البساتين، وأسفر عن احتراق نحو 420 نخلة، ومساحات من الخضراوات والمزروعات المتنوعة، فضلا عن نفوق 24 رأسا من الماشية.

وواجه رجال الإطفاء صعوبة بالغة لبلوغ بؤر النيران، بسبب صعوبة المسالك وضيقها، حتى أن إحدى سيارات الحماية المدنية، علقت وسط الأوحال والأتربة، ما استدعى الاستعانة بجرافة لانتشالها، وأدت صعوبة المسالك، إلى اتساع رقعة النيران.

وطالب المواطنون، لاسيما أصحاب البساتين المتضررة، السلطات المختصة بالتحقيق في أسباب هذه الواقعة، فيما تعالت الأصوات داعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، لاسيما خلال هذه الفترة من العام، لتجنب مثل هذه الحوادث.

…

هلاك طفلة تحت عجلات شاحنة لرفع القمامة بخنشلة

مامن. ط

اهتزت مدينة المحمل شرق ولاية خنشلة، مساء الأحد، على وقع حادثة مأساوية راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 03 سنوات، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن دهستها شاحنة مخصصة لنقل القمامة، بحي غاوي الطاهر بوسط مدينة المحمل.

وحسب مصادرنا فإن الطفلة كانت تلعب بالقرب من باب منزلها العائلي رفقة أطفال الجيران، قبل أن تدهسها الشاحنة وتتسبب في وفاتها، ليتم نقل جثتها من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالعيادة المتعددة الخدمات بالمحمل، أين أكد الطبيب وفاتها، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الأمن الخارجي بالمحمل تحقيقا حول ظروف الحادث الأليم.

…

شريك المتهم تمكن من الفرار

إدانة شاب يقوم بتزوير العملة التونسية بتبسة

ب.دريد

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة الإثنين، بإدانة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، بـارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار، والتقليد والإسهام في تزوير أوراق نقدية أجنبية قصد الترويج، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، بعد تورطه في قضية تزوير أوراق نقدية بالدينار التونسي. وتعود وقائع هذه القضية، إلى السنة الماضية، حيث وصلت معلومات دقيقة إلى مصالح الأمن تفيد بوجود شبكة تتكون من عدة أشخاص تستغل منزلا لتزوير الأوراق النقدية، وبعد وضع خطة تم الإيقاع بعناصر المجموعة، ليتم توقيف المتهم الأول وبحوزته كيس بداخله 98 ورقة نقدية، من فئة 500 دينار تونسي، وقد تمكن المتهم الثاني من الفرار، مستغلا صعوبة الدخول للأزقة، وبعد تحويل المتهم إلى مقر الأمن وسماعه، تم إيداعه الحبس، لكن أثناء التحقيق بقي مصرا بأنه ليست له أية علاقة بالمبلغ المحجوز، ولا يعرف تفاصيل القضية.

وهو الإنكار الذي تواصل حتى أثناء جلسة محاكمته نهار أمس، أين أكد أن المبلغ للمتهم الذي تمكن من الفرار، رغم أن المحققين أثبتوا وجود مكالمات هاتفية تم تسجيلها بينه وبين المتهم الآخر، وصرح المتهم أن بطاقة تعريفه الشخصية قد ضاعت منه وقد استغلها مجهولون لاقتناء شريحة هاتف نقال، ليتم استغلالها في ارتكاب مثل هذه الجرائم. ممثل النيابة العامة وفي مرافعته أكد على خطورة الجريمة من الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن كل الدلائل ثابتة في حق المتهم الموقوف، ملتمسا معاقبته بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، في حين التمس دفاع المتهم تبرئة ساحة موكله لعدم وجود أدلة كافية لإدانته. وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة بالحكم المذكور آنفا مع إسقاط الدعوى المدنية لغياب ممثل إدارة الجمارك.

…

مقتل ثلاثيني بطعنات خنجر في الشلف

م. قورين

اهتز نهار الإثنين، حي البرادعي بالشلف على وقع جريمة مقتل ثلاثيني طعنا بالخنجر، على يد عشريني بسبب شجار لفظي تطور لاستعمال السلاح الأبيض.

الحادثة حسب مصادر موثوقة للشروق، وقعت على خلفية مناوشات بين الشابين بوسط المدينة، قبل أن تتحول إلى شجار، فقام العشريني بطعن الضحية بعدة طعنات على مستوى الصدر، فسقط جثة هامدة يسبح وسط بركة من الدماء، وفور تدخل مصالح الأمن، قامت بتوقيف الجاني المفترض، وأمرت بتحويل جثة الضحية إلى مستشفى أولاد محمد.

…

شاب يسرق “جرافة” وينقلها على مسافة 40 كلم بقالمة

نادية طلحي

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تمكن شاب يبلغ من العمر 30 سنة، من سرقة آلة حفر متمثلة في جرافة، ونقلها على مسافة تقارب 40 كلم كاملة، أين قام بإخفائها. هذه القضية الغريبة عالجتها فرقة الدرك الوطني ببلخير بقالمة، بعد تلقيها شكوى من صاحب الجرافة، التي قال إنها قد تعرضت لعملية سرقة من طرف مجهولين، ليباشر على إثر ذلك أفراد فرقة الدرك الوطني تحرياتهم وتحقيقاتهم، التي مكّنتهم من تحديد مكان تواجد الجرافة وتحديدا بإقليم بلدية سلاوة عنونة، البعيدة عن بلدية بلخير بأكثر من 35 كلم، كما تم تحديد هوية سارقها، الذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني ببلخير، أين اعترف بقيامه بسرقة الجرافة.

ليتم تكوين ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، الذي أحاله على جلسة المثول الفوري، أين صدر في حقه حكم بالإدانة ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع الأمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية.