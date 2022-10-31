أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

اكتشاف ورشة سرية لصناعة الذخيرة، صعقة كهربائية تقتل رعية إفريقية

اكتشاف ورشة سرية لصناعة الذخيرة بغليزان

ناصر بلقاسم

كشف مصدر أمني للشروق، أن مصالح الأمن الحضري الأول لأمن دائرة واد أرهيو بأمن ولاية غليزان، تمكنت مؤخرا من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة. وحسب المصدر، فإن القضية جاءت بناء على ورود معلومات إلى المصالح الأمنية المعنية والتي مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة، مع حيازته لكمية من مادة البارود والخراطيش وهذا بمسكنه العائلي.

وقال المصدر إنه بعد مباشرة التحريات وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيف المشتبه فيه وضبط بمسكنه العائلي 743 خرطوشة من مختلف العيارات، 100غ من مادة البارود و4.3 كلغ من مادة الخردق، و159 كبسولة خراطيش و24 كرية من معدن الرصاص، بالإضافة إلى بعض المعدات المستعملة في تعبئة الخراطيش، حيث تم فتح تحقيق مع المتهم وسماع أقواله واتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة وإنجاز ملف إجراء قضائي ضده عن قضية صنع ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة، وتقديمه إلى محكمة وادي أرهيو أين أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

…

صعقة كهربائية تقتل رعية إفريقية بميلة

نسيم.ع

توفي في حدود الساعة السادسة، من مساء الأحد، رعية إفريقية مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر، بمشتة قامبة التابعة لبلدية أولاد خلوف جنوب ولاية ميلة، وتم العثور عليه جثة هامدة بجانب عمود للتيار الكهربائي ذي الضغط العالي، إثر تعرضه لصعقة كهربائية.

وحسب مصدر للشروق فإن الضحية تعرض لصعقة كهربائية قوية بسبب ملامسته لسلك التيار الكهربائي في ظروف لازالت غامضة، ليلفظ آخر أنفاسه في مكان الحادث، بعدما تفحمت الجهة العلوية من جسده، حيث تم نقل جثته من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية تاجنانت في ميلة، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة من طرف الجهات الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادث.

…

الحبس لمرافق مريض اعتدى على موظف بمستشفى في تيزي وزو

رانية. م

قضت محكمة الجنح بعزازقة في ولاية تيزي وزو، بإدانة متهم بعقوبة شهرين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية نافذة، عن تهمة إهانة موظف اثناء تأدية مهامه، إضرارا بالمدعو “ل.خ” رئيس مصلحة الاستعجالات بمستشفى عزازقة، في حين التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية.

تفاصيل القضية حسب ما جاء خلال محاكمة أمس، تعود لنهاية شهر جويلية سنة 2021 المصادفة لتواجد جائحة كورونا في أوجها، حيث توجه المتهم إلى مصلحة الاستعجالات كمرافق لمريض مصاب في الفترة الليلية، وبعد المعاينة استفسر عن الصيدلية المناوبة في المنطقة لإحضار الدواء، وأراد الضحية وهو رئيس مصلحة الاستعجالات في مستشفى “مغنم لوناس” في عزازقة بولاية تيزي وزو توجيهه، الا ان المتهم انفعل، موجها له وابلا من الشتائم، حيث الطرفان على معرفة قديمة وبينهما خلافات، ما جعله يقدم على شتمه، ليتم الاتصال بمصالح الشرطة التي حررت محضرا في حق المتهم وتوبع قضائيا بالتهمة المذكورة.

ومن جهته، التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، خلال معالجة القضية، تأييد الحكم المستأنف، في حين طالب دفاع الضحية برفع قيمة التعويض المادي من 50 الف دج إلى 200 الف دج.

…

شركة وهمية تتحصل على رصيف بالمؤسسة

قاضي التحقيق يستمع للمتهمين في قضية ميناء مستغانم

ب. يعقوب

استمع صباح الاثنين، قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، في سياق الاستنطاق التفصيلي إلى كافة الأشخاص المتابعين في ملف خروج حاويات طحكوت من مؤسسة ميناء مستغانم، وذلك لإتمام التحقيق في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي باشرتها السلطات القضائية لمكافحة الفساد ورموزه.

وقالت مصادر الشروق، إنه تم الاستماع تفصيليا إلى الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير الاستغلال السابق، ومواطنه مدير المالية السابق، كلهم في حالة إيقاف، كما تم موافاة دفاعهم بنتائج الخبرة القضائية التي عهدت في شهر أوت الماضي إلى خبير قضائي كان أتمم خبرته ووضعها تحت تصرف قاضي التحقيق في نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم استخراج عاشور جلول وكل المتهمين الموقوفين من سجن مستغانم وإحضارهم صبيحة الاثنين، حيث شرع قاضي التحقيق في سماعهم سريعا، وذلك من أجل تعميق الأبحاث حول ما نسب إليهم من تهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي يعاقب عليها القانون الجزائي الجزائري، خاصة تحديد المسؤوليات في التوقيع على مستندات خاصة تخص خروج سيارات طحكوت من نهائي الحاويات في ميناء مستغانم، والجهات التي كانت دونت في تقرير سنة 2020 دخول مستحقات الخدمات المينائية التي تلقتها مؤسسة طحكوت، بينما بينت الأبحاث الأخيرة أن رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، لم يدفع ما كان عليه من ديون فاقت 13 مليار سنتيم، وهو ما وصفته هيآت التحقيق بالتواطؤ وعدم التبليغ عن جريمة حال وقوعها.

كما قام قاضي التحقيق بتسليم دفاع الموقوفين الأربعة نتائج الخبرة، التي أنجزها خبير معتمد تم اللجوء إليه في الصائفة الأخيرة، لإثبات وتعزيز أدلة الفساد التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية في 13 ماي الماضي، بتأكيد ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري، والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ، والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم في قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة مجزأة عبر ميناء مستغانم التجاري.

كما تم الاستماع مطولا إلى مدير الاستغلال الأسبق الموجود تحت الرقابة القضائية، الذي كان أبلغ الجهات الأمنية بصفته مبلغا، بتفاصيل قضية الحال، وموافاتها بمستندات تخص عدم دفع مؤسسة طحكوت حقوق التخزين والتحويل والنقل لسلعها داخل الميناء، كما تم إبلاغ هذا الأخير بنتائج الخبرة رفقة زميله رئيس مصلحة الفوترة.

وطبقا لما أورده المصدر، فإن هيآت دفاع المتهمين ستكون ملزمة بالرد على نتائج الخبرة أو الطعن فيها قبل تاريخ 6 نوفمبر الداخل، ومعرفة ما إذا كانت النيابة قررت هي الأخرى الطعن في نتائج الخبرة القضائية أو أنها ستكتفي بالقبول في حال ورود قرائن إثبات الاتهام في حق كامل المتهمين المتابعين في ملف الملياردير الموقوف محي الدين طحكوت.

معلوم أن نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، فتحت تحقيقا قضائيا في ملف العقود التجارية المبرمة بين مؤسسة الميناء وشركة “بلاريا” الإسبانية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص “الامتيازات المالية والجبائية” الممنوحة لها.

كما فتحت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ذات الولاية، أبحاثا تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية “كايزر لوكيشن” لمالكها نجل مسؤول سياسي هارب “ع.س” كان أبلغ عنها الرئيس السابق لمصلحة المقبوضات “شريف.خ” في ماي 2019 وتبين أنها شركة وهمية ليس لها وجود في أرض الواقع، الغاية من وراء إنشائها، تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، بدليل أنها حصلت على رصيف وعقار في الميناء، لكن من دون أن تقوم بعملية تجارية واحدة منذ وجودها.

وعملت مصلحة المقبوضات على إرسال عدة فواتير لشركة هذا المتعامل الهارب، غير أنها سرعان ما تعود هذه الفواتير إلى الميناء بملاحظة “عنوان خاطئ”.

كما أرسلت المصلحة عدة اعذارات يقوم بتوقيعها مدير الميناء إلى الشخص الهارب، لكن سرعان ما تختفي تلك الإعذارات لحجم النفوذ السياسي الذي كان يمارس على الميناء في تلك الفترة. وعلم أن قيمة الفواتير كانت تصل حدود 2.5 مليار وإلى 4 ملايير سنتيم من دون أن يدفع ذات المتعامل سنتيما واحدا منها، وهو ما سنعود إليه بالتفصيل في أعداد قادمة.

…

حريق بأطراف منطقة غابية في تيارت

توقيف متهمين بافتعال حرائق غابية في بومرداس والشلف

ل. محمد أمين/ م قورين/ أيوب .ص

أوقفت مصالح الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية بدلس شرق بومرداس مؤخرا شخصين متهمين بإضرام النيران في غابات المنطقة، حيث تبين بأن الغرض من فعلتهما هو تعرية المنطقة قصد استغلالها بغير وجه حق. القضية التي عالجتها الفرقة الإقليمية بدلس مباشرة بعد تسجيل سلسلة حرائق بالولاية خلال الأسبوع الفارط كشفت خيوطها حسب المكلفة بالإعلام على مستوى المحموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس النقيب مديني مريم على اثر قيام شخص بإضرام النار بمنطقة غابية على مستوى بهاليل بدلس، وذلك بالاستعانة بشخص آخر قصد تعريتها واستغلالها فيما بعد، غير ان العوامل الطبيعية حسب ذات المتحدثة وأهمها الرياح ساهمت في خروج النيران عن السيطرة وامتدادها لمساحة كبيرة بكل من تالا عروسة واعفير مركز متسببة في خسائر كبيرة تمثلت في اتلاف مساحة غابية وأحراش تفوق 2 هكتار اضافة إلى نفوق 500 دجاجة بعد احتراق مدجنتها التابعة لأحد الخواص، قبل ان يتم اخماد الحريق بعد مجهودات كبيرة لمختلف المصالح، حيث أفضى التحقيق المفتوح إلى توقيف المتهمين والتحقيق معهما قبل تحويل ملفهما إلى الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن الأحد، أفراد الدرك الوطني بولاية الشلف في عمليتين منفصلتين، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في افتعال حريق غابات الروايشية وجبال الظهرة، بينهم اثنان في مدينة تنس، وشخص ثالث بلدية الظهرة، فيما تواصل ذات المصالح تحقيقاتها للإطاحة بالمتهمين المتسببين في بقية الحرائق الأخرى.

عملية التوقيف حسب تصريح المساعد الأول “العربي فيقه” قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس للشروق، تمت على إثر فتح تحقيق معمق مكنهم من التعرف وتحديد هوية المتهمين وتوقيفهم، حيث بيّن التحقيق إقدامهم العمدي على حرق المساحات الغابية بغرض الاستيلاء عليها واستغلالها لأغراض أخرى، ونفس المشهد تكرر بمنطقة الظهرة، حيث أماطت التحقيقات اللثام عن المتهم الرئيس في ارتكاب جريمة الحرق العمدي للغطاء النباتي، تزامنا مع حريق الروايشية بتنس، وفور مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق، أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، للإشارة خلفت الحرائق الأخيرة إتلاف ما يقارب 400 هكتار من الغطاء النباتي عبر مختلف المناطق، أغلبها بمنطقة الروايشية، حيث فاقت 350 هكتار من الأشجار الغابية والمثمرة، بالإضافة إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية.

وفي سياق ذي صلة، شب صبيحة الإثنين، حريق على حواف غابة الأتراك بمدينة تيارت، وتمكن عناصر الحماية المدنية للوحدة الرئيسة من إخماد الحريق قبل أن ينتقل إلى الغابة المجاورة، وقد تدخل عناصر الدرك الوطني لتأمين المنطقة وفتح تحقيق حول الحادثة، لمعرفة المتسببين فيها.

للإشارة عرفت المنطقة حرائق كبيرة منذ السنتين الماضيتين، خلفت خسائر بأشجار الصنوبر الحلبي وأشجار البلوط، وامتدت حتى إلى غابات مشرع الصفا، ولحسن الحظ أيضا أنها لم تخلف خسائر بشرية، بفضل التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية المدعومة بوحدات الجيش الوطني الشعبي وأعوان محافظة الغابات.

…

ضبط 9000 قطعة نقدية رومانية بحوزة ثلاثة شباب بباتنة

ط.حليسي

فككت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باتنة ـ واحد مؤخرا، شبكة متخصصة في المتاجرة في المصنفات التراثية المحمية، تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وبحوزتهم كميات هائلة من المسكوكات القديمة.

وتمكنت الفرقة المكلفة بحماية التراث الوطني بناء على معلومات دقيقة، ومتابعة ورصد لتحركات المعنيين، من توقيفهم متلبسين، بعقد صفقة بيع تبادلية مقابل أموال، حيث أوقفت السيارة وحاصرتها من جميع الجهات وسط مدينة باتنة، قبل أن تحجز 8910 قطعة برونزية، تعود للحقبة الرومانية. وفيما تم تحرير محضر سماع للموقوفين الثلاثة، لمعرفة مصدر الحصول على تلك النقود، أكد تقرير خبرة صادر عن مصلحة حفظ الممتلكات التابع لمديرية الثقافة لولاية باتنة، بأن تلك المحجوزات أصلية وتخضع للمراسيم التنفيذية الحمائية التي تستوجب المتابعة الجزائية، ما يرجح أنهم حصلوا عليها من أحد المواقع الأثرية أو عثروا عليها دون تبليغ الجهات المختصة، وهو ما يثبت الجرم المشهود في حقهم. وتعد القضية واحدة من أكبر عمليات حجز المصنفات التراثية بالنظر للكمية التي قاربت 9000 قطعة بعدما لم تكن تتجاوز المئات.

…

تعاون جزائري دنماركي في قطاع الصحة

ع.ع

بحث وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع سفيرة الدنمارك بالجزائر، فانيسيا فيجا ساياز، سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الصحة، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض ومراجعة العلاقات الثنائية وآليات الرقي بها إلى مستويات أعلى، حيث ركزت المباحثات بين الطرفين على “تعزيز علاقات التعاون في مجال الصحة كما تم مناقشة وبحث فرص الشراكة الممكن إقامتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وقد أعربت سفيرة الدنمارك بالمناسبة، عن رغبة بلادها في “تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إنتاج الأدوية وفي مجال التحسيس والتوعية”، مبرزة “الاهتمام الذي توليه شركات بلادها الناشطة في القطاعين العمومي والخاص للاستثمار بالجزائر”، حيث اقترحت مجالات للتعاون أهمها إنتاج الأدوية وأجهزة السمع.

وأبرز وزير الصحة من جانبه، “أهمية تطوير العمل الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين”، منوها بـ”التطابق الموجود في وجهات النظر” . كما رحب بالاستثمار في الجزائر، مبرزا قانون الإستثمار الجديد الذي يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والإستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على “تنظيم ورشة عمل على مستوى المؤسسات بداية من شهر ديسمبر المقبل لتناول دراسة المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك”.