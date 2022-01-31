أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 جانفي 2022

334 حالة لمرض "البرونكيوليت"، نقابة سائقي سيارات الأجرة تطالب بفتح تحقيق

على خلفية فتح خط “الجزائر – شلغوم العيد” بطريقة غير شرعية

نقابة سائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر تطالب بفتح تحقيق

حورية. ب

احتج سائقو سيارات الأجرة بين الولايات لخط الجزائر ميلة والجزائر فرجيوة على ما وصفوه “التجاوزات والخروقات القانونية” على خط العمل الخاص بهم في محطة خروبة البرية بإدخال دائرة شلغوم العيد بطريقة وصفها المحتجون بـ”المشبوهة”، حيث طالبت المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد التجار والحرفيين وزير النقل بالتدخل العاجل لإنصاف المحتجين من التعدي الصارخ في حقهم وفتح تحقيق في القضية.

وأوضح الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي الأجرة لولاية الجزائر للاتحاد العام للعمال الجزائريين حايت الحوسين سيدعلي في اتصال بالشروق أن الإشكال بدأ في 2019، حيث بعد أن كان يتواجد الخط الرسمي ولاية الجزائر ولاية ميلة، إلى جانب خط ولاية الجزائر دائرة فرجيوة، عملت بعض الجمعيات والشركاء الاجتماعيين غير الشرعيين على فتح خط ولاية الجزائر دائرة شلغوم العيد رغم أنه يوجد محضر اجتماع على مستوى الوزارة تحوز الشروق نسخة منه، ترأسه مدير النقل البري وحضرته النقابات وممثل النقل بولاية الجزائر، حيث رفضت المديرية فتح الخط شلغوم العيد تجنبا للطلبات المشابهة لها الكثيرة والتي لا يمكن تلبيتها.

وأشار المتحدث إلى أنه هناك جمعية غير شرعية تساند مزاولة سائقي هذا الخط نشاطهم منتهزين فترة أزمة وباء كورونا.

وأكد الأمين العام أنه على إثر هذا التجاوز سارعت النقابة وراسلت مدير النقل في 7 نوفمبر 2021 وطلبت الاستفسار عن الصمت بخصوص ذلك ولم يتم الرد عليها، ثم اتصلت بالمكتب الولائي لولاية ميلة وطلبت عقد اجتماع بالوزارة استقبلهم مدير الديوان بالوزارة الذي استمع لانشغالهم ووعدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة غير أنه إلى يومنا لم يتم حل المشكل. الأمر الذي جعل سائقي سيارات الأجرة الجماعي ما بين الولايات العاملين بين خطي الجزائر ميلة والجزائر فرجيوة يدخلون في إضراب ليومي 19 و20 جانفي 2022 كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية النقل لولاية الجزائر بالأبيار يوم 23 جانفي، طالبين إسداء تعليمات لمديرية تسيير النقل الحضري لتوقيف خط شلغوم العيد عن النشاط الذي فتح بدون قرار.

وقد طلبت مديرة النقل بالنيابة من النقابة كتابة مراسلة توضيحية عن انشغالهم، فرفض الأمين العام طلبها نظرا لوجود ملف حول الموضوع متواجد على مستوى المديرية والوزارة الوصية.

وأكد نفس المتحدث أنه منذ نحو سنة والسلطات المعنية تتجاهل مراسلات النقابة، مشيرا إلى أن هذا التماطل في تسوية الوضعية أدى إلى حدوث مناوشات أول أمس، بين سائقي الأجرة بين الولايات وسائقي خط شلغوم العيد المفتوح بطريقة غير شرعية، ما جعل النقابي يراسل الرئيس المدير العام للأمن الوطني ومدير أمن دائر حسين داي للتدخل وتفادي وقوع شجارات عنيفة تنجر عنها حوادث خطيرة.

وأكد الأمين العام للنقابة أنهم كشريك اجتماعي نطالب بالحوار والنقاش لفتح الخطوط بصفة قانونية مقترحا تنصيب لجنة على مستوى وزارة النقل بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني تتكفل باتخاذ القرار في فتح خطوط جديدة.

ويذكر أن النقابة وجهت اللإثنين، رسالة إلى وزير النقل، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، بعد عدم الرد على الرسالة الأولى المؤرخة بتاريخ 9 ديسمبر 2021، ملتمسة من الوزير التدخل العاجل للنظر إلى انشغالهم في أقرب الآجال.

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توقيف عصابة تحترف السرقة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص من أجل جناية تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لجناية السرقة طالت أحد منازل بلدية بني كسيلة، وبث الرعب وسط المواطنين؛

أين قامت مجموعة أشرار بالسطو على المنزل الكائن ببلدية بني كسيلة وسرقة محتوياته، وبث الرعب في وسطه مع القيام بحرق المنزل، بعد تنفيذ العملية قصد طمس آثار الجريمة، بناءً على ذلك تم تكثيف تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني كسيلة، أين تم الوصول للفاعلين ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية، تم مباشرة توقيفهم واسترجاع المسروقات؛ وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف في القضية وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.

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الجمارك تحجز 32 ألف قرص مهلوس خلال جانفي بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك الجزائرية بالمسيلة، أزيد من 30 ألف قرص مهلوس، خلال شهر جانفي الجاري، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج التابعة للمديرية الجهوية بسطيف.

وتأتي هذه العمليات في إطار مكافحة التهريب والغش بشتى أنواعها وتضييق الخناق على مروجي السموم وكافة أشكال الجريمة، لاسيما تلك التي تلحق ضررا بصحة وأمن وسلامة المواطنين، وبالتنسيق مع القطاع العسكري بالمسيلة، خلال شهر جانفي، تمكنت ذات الجهات من إحباط عمليتي تهريب تخص الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، أسفرت عن حجز 31 ألف و992 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” 2 ميليغرام على متن سيارتين.

واستنادا إلى ذات الجهات، فقد تم على إثر ذلك توقيف 4 أشخاص، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع تحرير ملفي منازعة ضدهم، وحجز البضائع المهربة ووسائل النقل المستعملة، مع فرض الغرامات الجمركية المستحقة وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأمر رقم 06/05 المؤرخ في 23 غشت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.

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عائلة تنتظر الترحيل منذ 25 سنة بالجزائر الوسطى

حورية. ب

تناشد عائلة متكونة من 5 أفراد تقطن بـ 24 شارع العربي بن مهيدي ببلدية الجزائر الوسطى، والي ولاية الجزائر احمد معبد التدخل العاجل من أجل ترحيلها إلى سكن اجتماعي يحفظ لها كرامة العيش رفقة جميع سكان المنطقة الذين يعانون من الضيق.

وأكد الشاكي، أب لثلاثة أطفال، أنه أودع ملفا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى للحصول على سكن اجتماعي منذ 25 سنة، وخلال هذه الفترة ورغم تردده باستمرار على البلدية للاستفسار عن تاريخ الإفراج عن قائمة المستفيدين من الترحيل خاصة سكان الضيق، غير أنه في كل مرة يوجهونه نحو الولاية، حيث يخبرونه أن هذه الأخيرة صاحبة القرار في منح الحصة السكنية وتحديد تاريخ توزيعها.

وعليه، تطالب العائلات التي تعيش في الضيق بمختلف أحياء بلدية الجزائر الوسطى والي العاصمة التدخل العاجل لحل أزمة السكن التي يعانون منها منذ عقود من الزمن.

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تسجيل أربع وفيات

334 حالة لمرض “البرونكيوليت” وسط الأطفال بالبويرة

أحسن حراش

كشفت المصالح الصحية لولاية البويرة عن تسجيل 334 حالة لداء التهاب القصبات الهوائية أو “البرونكيوليت،” وسط الأطفال، على مستوى مستشفيات الولاية منها 4 وفيات من ذات الفئة.

وسجلت مصالح الاستعجالات ومصالح طب الأطفال بالمستشفيات في الآونة الأخيرة توافدا متزايدا لحالات الإصابة بمرض التهاب القصبات الهوائية لدى الأطفال والرضع، خاصة مع التقلبات الجوية الأخيرة وانخفاض درجات الحرارة، مما أحدث بعض القلق وسط الطواقم الطبية والمصالح الصحية بالولاية نظرا لعدد الإصابات، كما تسبب في حالة ارتباك وسط الأولياء لخشيتهم من احتمال إصابة أبنائهم بعدوى كورونا نظرا لتشابه بعض الأعراض بينهما خاصة صعوبة التنفس.

وأكد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لولاية البويرة، الدكتور هني بوعلام، أن مستشفيات الولاية استقبلت العشرات من الحالات الخاصة بمرض البرونكيوليت وسط الأطفال والرضع، حيث تم تسجيل 334 حالة إصابة منها 4 وفيات وسط الأطفال بمختلف مستشفيات الولاية، أين يتم التكفل بهم إما عن طريق منح وصفات لأدوية تأخذ من طرف المريض بالمنزل أو يتم التكفل بهم بالمستشفى لأيام من طرف طبيب الأطفال، مشيرا في ذات السياق بأن هذا المرض هو شائع ومعروف غير أن هذه السنة تجلى أكثر نظرا لاختفائه السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات الحجر الصحي، عكس هذه المدة الأخيرة التي سجل فيها تراخ تام، بالإضافة إلى التقلبات الجوية التي ساهمت كلها في ازدياد حالات الإصابة بالمرض الذي أكد بأنه ليس بالخطير ولا علاقة له بالكورونا، غير أن ما كان يخشى منه كما قال هو تزامنه مع موجة الكورونا وعدد المرضى الكبير وانعكاس ذلك على قدرة الاستيعاب والتكفل بالمستشفيات من طرف الطواقم الطبية، مما يستلزم حسبه أخذ الاحتياطات اللازمة واحترام التباعد وتوفير الجو الملائم للطفل وتجنب احتكاكه مع أطفال مصابين.

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السلطات “تستورد” الخبز من الولايات المجاورة

إضراب الخبازين بتيزي وزو يتواصل وينهك المواطنين

رانية. م

يستمر الإضراب المفتوح الذي دخله خبازو ولاية تيزي وزو للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة برفع تسعيرة الخبز والاستجابة لجملة المطالب التي تهدد نشاطهم في السنوات الأخيرة بالإفلاس، حيث رفضوا استئناف العمل دون الاستجابة لمطالبهم التي لا تتعدى بحسبهم خانة الشرعية.

الخبازون، أكدوا أن قرار الإضراب والتمسك به جاء بعد جملة المشاكل والمتاعب التي عرقلت عملهم لسنوات طويلة، وأصبحت تهدده بالزوال مؤخرا، منها ارتفاع المواد الغذائية المختلفة وحتى تلك المتعلقة بالاستهلاك الواسع وضمنها المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، اضطرار أغلبيتهم إلى الاستعانة بالصهاريج ودفع تكلفة يومية تتراوح ما بين 2500 إلى 3500 دج، فضلا عن ارتفاع أسعار الإيجار، الضرائب، مستحقات العمال، وتكاليف صيانة العتاد واستبداله، مقابل تدهور النشاط في السنوات الأخيرة، وهو الوضع الذي يدفع بهم للإفلاس الحتمي.

ومن جهة أخرى، أنعش الإضراب المفتوح للخبازين، نشاط محلات بيع الخبز التقليدي وحتى النساء الماكثات في البيوت اللواتي وجدن الإضراب فرصة لتحصيل بعض الأموال، حيث يعمدن إلى صنع الخبز في منازلهن وبيعه للمحلات التجارية مقابل هامش ربح لهؤلاء، في حين فضلت أخريات بيعه في منازلهن مستغلات توقف الأطفال عن الدراسة في هذه الفترة، حيث خففن العبء على العائلات، إلا أن الأغلبية أعربت عن استيائها حيال استمرار الإضراب مطالبين السلطات بالتدخل، حيث اعتبروا الاعتماد على الخبز التقليدي ليس بالأمر الهين لارتفاع أسعاره وعدم تمكن العائلات من شرائه لمدة طويلة إذ تتراوح أسعاره ما بين 35 إلى 55 دج. في حين، أشارت مديرية التجارة بولاية تيزي وزو إلى أنه يتم الاستعانة بمخابز الولايات المجاورة لتوفير مادة الخبز في السوق المحلية.

في حين، يضطر أصحاب محلات الأكل السريع والمطاعم إلى التوجه إلى ولايتي بومرداس والبويرة والاصطفاف في طوابير للحصول على كميات معينة لتسيير نشاطهم، واستعان البعض الآخر بمحلات الخبز التقليدي لتجاوز الأزمة التي خلفها إضراب المخابز بولاية تيزي وزو.

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تحقيقات أمنية في بلدية سطيف

سمير منصوري

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن الجهات الأمنية بولاية سطيف، قد باشرت تحقيقات معمقة في بلدية سطيف، خاصة خلال فترة تسيير المير السابق وأضافت مصادرنا، بأن الأمن باشر التحقيق، في ملف حساس ويتعلق بتلاعبات مفترضة برخص البناء، حيث أكدت مصادرنا، بأن العديد من الملفات غير القانونية، تم التكفل بها على مستوى المديرية البناء والتعمير، وبالتواطؤ مع المجلس الشعبي البلدي. وفي ذات السياق، قالت ذات المصادر إن الجهات الأمنية، تحصلت على معلومات بأن اجتماع الشباك الموحد بمديرية البناء والتعمير في بلدية سطيف، كانت تبرم فيه صفقات تحت الطاولة، إذ إن بعض الملفات المشبوهة تم الموافقة عليها على أن تتحصل على رخص البناء، وهي غير مطابقة للمعايير، والأمثلة كثيرة عن الفساد الذي عشش في هذه المديرية.

يذكر أن رئيس البلدية الجديد، أجرى الأسبوع المنصرم حركة مست بعض الإطارات في البلدية، وقال بأنه سيقوم بتغيير جذري للأشخاص الموجودين في مديرية البناء والتعمير في البلدية الذين تم استدعاء الكثير منهم لأجل التحقيق معهم.

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العصابة كانت تستعين بسجلات تجارية مزوّرة

ضبط سبعة ملايين علبة تبغ في مخازن سرية ببومرداس

فيصل. ن

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية لأمن بومرداس من الإطاحة بشبكة مجرمين تضم 12 عنصرا حجزت بحوزتهم ما يزيد عن سبعة ملايين علبة من مادة التبغ موجهة للتهريب، حسبما أفاد به الإثنين مصدر من أمن الولاية.

كما تم حجز بحوزة هذه الشبكة، حسبما أوضحته لوأج مسؤولة خلية الإعلام بذات الجهاز، الملازم الأول، كرجاني هاجر، غلاف مالي يقترب من 25 مليون دج من “عائدات هذه التجارة غير القانونية التي تمس بالاقتصاد الوطني”. واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تم الكشف عن ملابسات هذه القضية وتوقيف عناصر هذه الشبكة، الذين كانوا يقومون بتهريب مواد التبغ المغشوشة المخزنة على مستوى مستودعات أعدت للغرض، بالاستناد إلى معلومات وردت إلى المصلحة الأمنية المعنية.

إثر ذلك، فتح بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تحقيق في القضية أفضى إلى حجز أكثر من سبعة ملايين علبة تبغ من مختلف العلامات وزهاء مليون وحدة من مادة الشمة لعلامات مختلفة، جزء كبير منها غير صالحة للاستهلاك تم إتلافه، وأزيد من 125.000 وحدة من فحم الشيشة. وتم حجز كذلك سبعة أجهزة لحساب الأوراق النقدية وأختام تجارية خاصة تستعمل في تزوير الفواتير وسجلات تجارية ونسخ منها.

وبعد استكمال كل إجراءات التحقيق، سيقدم المجرمون الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم “تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة المضاربة غير المشروعة” و”تقليد علامة تجارية والغش في منتوج موجه للاستهلاك البشري” وجنحة “التهرب الضريبي والقيام بممارسات تجارية غير نزيهة مع التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية”.

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بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس

غلق أسواق بيع السيارات المستعملة بالأغواط

ق. م

اتخذت مصالح ولاية الأغواط، الاثنين، قرارا يقضي بغلق مؤقت للمسابح عبر تراب الولاية وكذا أسواق بيع السيارات المستعملة بكل من عاصمة الولاية وآفلو (110 كلم شمال الأغواط)، حسب ما نقلته وكالة ذات المصالح .

يأتي هذا القرار بعد اجتماع خلية المتابعة ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 وهو إجراء احترازي وقائي بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث سيتم بعد أسبوع دراسة إمكانية تمديد القرار أو العودة إلى ممارسة النشاط بشكل طبيعي حسب تطور الحالة الوبائية، مثل ما صرح والي الولاية عبد القادر برادعي .وسخرت كافة الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة هذه الموجة الجديدة من تفشي الجائحة من خلال توفير كل المعدات اللوجستية والطبية في المستشفيات العيادات المنتشرة عبر تراب الولاية إضافة إلى تكثيف عمليات التعقيم للأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا للمواطنين، كما أضاف ذات المسؤول.

وأكد أيضا أن الطواقم الطبية جاهزة لمواجهة كل الظروف، خاصة مع دخول مولدات الأوكسجين المقتناة مؤخرا حيز الخدمة لدى المؤسسات العمومية الاستشفائية الأربعة بكل من الأغواط وآفلو وقصر الحيران.

وأضاف برادعي أن المسؤولية حاليا ملقاة على عاتق المواطن المطالب بالالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي وتلقي التلقيح الذي يعتبر المآل الأمثل للحفاظ على الصحة العمومية .تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية الأغواط كانت قد أصدرت قرارا خلال الأسبوع المنصرم يقضي بغلق الأسواق الأسبوعية والحمامات وقاعات الحفلات ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية.