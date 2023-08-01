أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 01 أوت 2023

توقيف قاتل شقيقه، إيداع مهرب "حراقة" جزائري سجن مورسيا

ظلّ في حالة فرار طيلة ثلاثة أشهر

توقيف قاتل شقيقه بسبب خلاف حول قطعة أرضية بقالمة

نادية طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، مساء الإثنين، بإيداع المتهم (ب.ع)، البالغ من العمر 49 سنة، رهن الحبس المؤقت بعد تورطه، قبل نحو ثلاثة أشهر، في إطلاق النار على شقيقه (ب. ن)، البالغ من العمر51 سنة، ما تسبّب في وفاته بعين المكان، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها، ليقوم بعدها المشتبه فيه بالفرار نحو وجهة مجهولة حاملا معه أداة الجريمة المتمثلة في بندقية صيد، قبل أن يتمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الزناتي من توقيفه يوم الأحد الماضي، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي والذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود وقائع هذه الجريمة، التي سبق وأن تطرقت إليها “الشروق اليومي” في حينها، إلى مطلع شهر ماي الماضي، عندما تطورت الخلافات القائمة منذ مدّة بين المشتبه فيه وشقيقه الضحية بسبب قطعة أرض ملك لوالدهما المتوفي بمشتة جبل عنصل، إلى عراك لم يتردد خلاله المشتبه فيه في حمل سلاحه الناري، المتمثل في بندقية صيد، وإطلاق النار على شقيقه الذي أرداه قتيلا في عين المكان، ليلوذ بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وقد سارع أحد المواطنين بالمشتة إلى إبلاغ فرقة الدرك الوطني بوادي الزناتي، الذين تنقلوا إلى مشتة جبل عنصل لمعاينة مسرح الجريمة.

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أوقف بعد مطاردة في منطقة غابية

إيداع مهرب “حراقة” جزائري سجن مورسيا الإسباني

ب. يعقوب

أصدرت الغرفة الثانية بالمحكمة المحلية لمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا، أمرا بحبس المدعو “أ. ن” البالغ من العمر 39 عاما، المنحدر من ولاية بغرب الجزائر، لمتابعته في حال تلبس بتسفير مهاجرين غير شرعيين من سواحل وهران إلى جزر إقليم الأندلس الجنوبي في إسبانيا.

ونقلا عن مصادر محلية، فإنه تم توقيف المهرب الجزائري ليلة السبت الماضي، في ملاحقة أمنية بغابة غير بعيدة عن شاطئ مزارون في مورسيا على البحر الأبيض المتوسط، في أعقاب إحباط تسلل 17 جزائريا بينهم امرأة وابنها، كانوا وصلوا على التو إلى الشاطئ في رحلة إبحار سري قادها المهرب الموقوف، حيث تم تحويل المهاجرين غير النظاميين إلى مركز إيواء الحراقة في بلدية “سانغونيرا” بمدينة مورسيا، بينما نقل البارون الموقوف إلى سجن “سينيورا لافارخ” ضواحي مدينة مورسيا.

ولفت المصدر إلى أن الموقوف خضع لتحقيق معمق من قبل الشرطة الوطنية الاسبانية العاملة في مدينة مورسيا بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني، للوقوف على مخططات “الحرقة” والشبكات القوية الناشطة في هذا المجال التهريبي المحظور، علاوة على تحقيقات واسعة معه لرصد المسارات البحرية الدولية في تسفير مهاجرين جزائريين من السواحل المحلية إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ونقلهم برا إلى التراب الإسباني عبر النقطة الحدودية “بايون”، التي تظل تشكل محطة مهمة للمهاجرين القادمين من إسبانيا إلى فرنسا.

وتأتي حادثة الحال، بعد أيام فقط عن رفض الغرفة الجنائية بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية، الإفراج عن تسعة أشخاص من جنسيتين مغربية وجزائرية، كانوا يشكلون طاقم تشكيل عصابي دولي في تهريب مهاجرين من الناظور المغربية إلى جزر موتريل الإسبانية. وكان الطاقم من ضمنهم ثلاثة أشخاص جزائريين، يوفر أحدث وسائل تهريب البشر بمبالغ معتبرة تكلف أكثر من 6000 أورو في حدود (122 مليون سنتيم) لنقل جزائريين ومغاربة إلى بوردو الفرنسية عبر التراب الإسباني.

في سياق متصل بالموضوع، شددت السلطات الأمنية البحرية في سواحل الجزائر خاصة غرب البلاد، الرقابة على مدن شاطئية واسعة، لفرملة عصابات التهريب الدولي للبشر، وذلك بزيادة التواجد الأمني في مسالك بحرية صخرية لتفويت فرص دخول الحراقة إلى الشواطئ غير المحروسة، التي حولتها شبكات التهريب إلى “قبلة جديدة” لتنفيذ رحلات سرية على متن “زوارق نزهة” مزودة بمحركين، قوة دفع كل واحد منهما 75 حصانا بخاريا.

ومعلوم أن أعداد المهاجرين غير النظاميين، سجلت ارتفاعا لافتا في سواحل الأبيض المتوسط، في الأسابيع الأخيرة، حيث تزايد عدد الموقوفين منهم من لدن السلطات الجزائرية والإسبانية، على اعتبار أن منحى الهجرة يشهد ارتفاعا ملموسا ابتداء من شهر جويلية إلى غاية شهر سبتمبر من كل سنة.

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سقوط مميت لعجوز من الطابق الرابع بقسنطينة

س. ع

توفيت، مغرب، الاثنين، عجوز قارب سنها السبعين بعد سقوطها من نافذة من الطابق الرابع لعمارة، تقع بالوحدة الجوارية الأولى بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة قرب ثانوية “كاتب ياسين”، وقد توفيت العجوز في عين المكان، بتأكيد من طبيب الحماية المدنية وأطباء مستشفى “بن شريف” بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث حوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث، وبحسب سكان من المنطقة، فإن السيدة الضحية تعاني من صعوبات نفسية، وهو ما ستكشفه تحقيقات مصالح الأمن التي سارعت، بفريقها العلمي، إلى عين المكان.

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لدغة أفعى تقتل سيدة بباتنة

طاهر. ح

لقيت، مساء الثلاثاء، امرأة حتفها متأثرة بلدغة أفعى، تعرضت لها فجر ذات اليوم بالقرب من مسكنها العائلي ببلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون غرب باتنة.

ونقلت الضحية على عجل نحو مستشفى علي النمر ببلدية مروانة، فقدمت لها الإسعافات الاستعجالية ووضعت تحت الإنعاش، غير أن السم تمكن منها فلفظت أنفاسها الأخيرة فوق سرير المستشفى.

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شخص يحرق سيارة طليقته بتقرت

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن دائرة تماسين بأمن ولاية تقرت من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر، ومعالجة قضية جناية الحرق العمدي لمركبتين، حسب ما أفادت به الثلاثاء مصالح ذات الجهاز الأمني. وتعود حيثيات القضيتين إلى تقديم شكوى من طرف مواطنين من بينهما امرأة، بخصوص تعرض مركبتيهما للحرق من طرف مجهول، لتباشر عناصر الشرطة فور تلقي الشكوى عمليات البحث والتحري والاستعلام الميداني، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف قياسي، والذي تبين فيما بعد أنه طليق الضحية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف جزائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت، حيث وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع، عن جناية وضع النار العمد في مركبات وجنحتي التهديد بالقتل، حسب ذات المصدر.

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مشروع جمع الحشرة السامة بالبيّوض يراوح مكانه

وفاة طفلين بلدغات العقارب في النعامة

محمدي. ع

توفيت طفلة تقيم ببلدية البيوض في النعامة قبل يومين، إثر تعرضها للدغة عقرب ولم يستطع أهل الضحية إنقاذ ابنتهم التي اشتكت من ارتفاع الحمى، مما اضطرهم إلى نقل ابنتهم إلى العيادة المتعددة الخدمات الكائنة ببلدية مقر إقامتهم، وتم علاجها بمصل لتخفيض الحمى على أساس الإفادة التي تقدم بها ذووها بأنها تعاني من ارتفاع درجة حرارة جسمها لاسيما بالوجه، غير متفطنين بأنها تعاني من تسمم عقربي، ورغم أخذها المصل المخفض للحمى، إلا أن حالها لم تتحسن مما اضطرهم إلى نقلها إلى مستشفى الأخوين شنافة بالمشرية.

وتم عرض الطفلة على طبيب، حيث انتابه شك بأن الطفلة قد تكون تعرضت إلى تسمم عقربي، وأمر ذويها بالتأكد ومراقبة فراش ابنتهم. وحينها قام مرافقوها بمهاتفة إخوتها بالمنزل ببلدية البيوض، أين قاموا بمراقبة فراش الضحية فوجدوا عقربا وعليه تأكدت شكوك الطبيب الذي كانت في محلها، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الطاقم الطبي لإنقاذ الطفلة، غير أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بشدة السم العقربي الذي انتشر وفتك بجسدها.

وخلال اتصال للشروق، برئيس بلدية البيوض “حشلافي عبد القادر”، أكد المعني امتعاضه الشديد من عدم رد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني بالولاية على المشروع الذي كانت قد تقدمت به بلدية البيوض والمتعلق بجمع العقارب، حيث أفاد المعني بأن مصالحه كانت قد أودعت منذ مدة بطاقة تقنية لمشروع جمع العقارب على غرار باقي بلديات الولاية، غير أن مصالح “داس” النعامة لم تتحرك إلى حد الآن، وهو المشروع الذي كان يتوقع الانطلاق في تجسيده قبل حلول فصل الصيف للتقليل من أعداد العقارب المميتة بالمنطقة، فيما أكد على أن البلدية قامت برش المبيدات بمختلف الفضاءات الخطيرة التي تعتبر مرتعا لهاته الحشرة ذات السمعة السيئة للغاية.

جدير بالإشارة أن طفلا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة منذ أقل من أسبوع متأثرا بلدغة عقرب تعرض إليها بمكان إقامته الكائن ببلدية تيوت، وما تزال ظاهرة لدغ العقارب بولاية النعامة منتشرة ولو بدرجة أقل، مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة على مستوى القرى والمناطق النائية، بخاصة في فصل الصيف، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام تدفع بهذه الحشرة القاتلة للخروج ليلا بحثا عن الغذاء وإفراغ سمّها الفتاك في أجساد الأشخاص الأبرياء، فمنطقة النعامة توجد بها أخطر أنواع العقارب، ولاسيما المتواجدة بتيوت.

وتسجل مديرية الصحة والسكان بالولاية كل سنة مئات اللدغات العقربية، وتركزت أغلب الحوادث بالمنطقة الجنوبية من الولاية، حيث تحتل تيوت والصفيصفة الطليعة في التسممات العقربية، وتشير إحصائيات تحصلنا عليها، أن حصيلة الإصابة العقربية انخفضت نسبيا في السنوات الأخيرة، ولكنها ما تزال تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان، ولازالت تسجل سنويا حالات الوفيات الناتجة عن لسعات هذه الحشرة القاتلة، وحسب مختصين، فإن العقرب كائن ليلي، فهي تختبئ نهارا بين الردوم والقمامة وتحت الحجارة لتنتج سمها، وتتحسس طريقها ليلا حتى بزوغ الفجر، وتنشط في هذه الفترة لتميزها بحاسة شم قوية مقارنة بضعف الرؤية لديها.

وحسب العارفين بسلوكيات هذه الحشرة، فإن سمها يكون أكثر فتكا في فترة الليل، خاصة إذا كان هناك هبوب لرياح ساخنة، وهذا ما يفسر العدد الأكبر لإصابات اللدغ ليلا. وتشير دراسات حول تأثير سمّ العقارب، أن هناك نوعين من السموم العقربية، أولهما تأثير موضعي لا يشكل خطرا على حياة المصاب، والثاني يعرف بسمّ الأعصاب وينتج عنه آثار مميتة تؤدي إلى الوفاة في حالة تأخّر الإسعاف والعلاج، من خلال إحداث تشنج عصبي ودوخة وحكّة وثقل اللسان وتقلص العضلات يتبعها غثيان وقيئ وقصور في التنفس، مما يؤدي إلى الوفاة.

وركزت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي في دورة سابقة، على ضرورة إنشاء مركز جمع واستخلاص سم العقارب، وملحقة لمعهد باستور على مستوى ولاية النعامة، وهي الولاية الأكثر تضررا من هذه “الآفة”، على مستوى التراب الوطني، خاصة أن جامعي العقارب ببلديات عديدة يقومون بجهود مضنية لجمع العقارب التي يتم نقلها إلى العاصمة بمعهد باستور لإنتاج الأمصال المضادة للتسمم العقربي.

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انتشال جثة شاب من بشار بساحل عين تموشنت

ز. قلعي

تدخلت مساء الاثنين عناصر الحماية المدنية لعين تموشنت، من أجل البحث وإنقاذ شاب غرق في أحد الشواطئ غير المحروسة بتارقة، الشاب البالغ من العمر 18 سنة والساكن بولاية بشار، كان في رحلة استجمامية قبل أن تتحول متعته إلى موعد للموت غرقا، بعد ما كان يسبح بمنطقة “لابوانت” الصخرية وغير المحروسة، في وقت سُجلت فيه اضطرابات جوية، ما أعاق سباحة الشاب وجعل التيارات البحرية تجرفه إلى الأعماق في حدود الساعة 21.05 مساء، ليتم على إثرها تدخل حراس السواحل لانتشال الشاب الذي كان فاقدا للوعي، وبعد تحويله إلى المصالح الاستعجالية للمستشفى تبين أنه متوفى.

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اعتراض 4 قوارب وتوقيف 64 مرشّحا للهجرة السرية

ضبط هاربين من العدالة ضمن أفواج “حراقة” بالشلف

م. قورين

تمكّنت وحدات خفر السواحل بميناء تنس، خلال اليومين الأخيرين، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ64 “حراقا” على دفعتين بعرض سواحل سيدي عبد الرحمان، وبيّنت التحقيقات أن بعض الموقوفين مبحوث عنهم من قبل العدالة، وحاولوا الإفلات بالهروب إلى خارج تراب الوطن عبر قوارب الموت.

العملية الأولى، حسب مصادر “الشروق”، تم خلالها اعتراض قاربين بهما 28 “حراقا” ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، على بُعد أميال عن شواطئ الضفة الغربية لمدينة تنس، ونفس المشهد تكرر مع الكوكبة الثانية حيث تم إحباط رحلة غير شرعية لـ36 “حراقا” على متن زورقين بشواطئ تنس كذلك.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن مُدبري رحلات “الحراقة”، استغلوا حالة هدوء البحر التي عمّت سواحل الشريط الساحلي، وتكثيف قوارب الصيد من حركتها بالبحر، للتمويه، كما أنهم استغلوا الأدغال المحاذية للشواطئ الصخرية لبلدية سيدي عبد الرحمان للتخفي، والإبحار باتجاه الضفة المقابلة، وذلك قبل اكتشاف أمرهم بواسطة الرادار، على بُعد عدة أميال عن نقطة انطلاقهم بالقرب من شواطئ سيدي عبد الرحمان والمرسى، أين تم حجز قواربهم المطاطية والعادية المزوّدة بمحركات قوية، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية، وصدريات إنقاذ. وبعد إتمام التحقيق، تم تحويلهم على أروقة العدالة بمحكمة تنس.

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الشرطة استرجعت 267 ختم مزوّر

الإطاحة بمؤسّس “إدارة موزاية” في تيزي وزو

رانية. م

تمكّنت، مؤخرا، مصالح أمن دائرة بوغني، جنوب ولاية تيزي وزو، من الإطاحة ببارون الأختام المقلّدة التي أسّس بها جمهوريته الموازية عبر حيازة ما لا يقل عن 267 ختم خاص بمختلف المؤسسات والهيئات الرسمية للدولة، كما استرجعت، خلال العملية النوعية، مبالغ مالية هائلة بالعملتين الوطنية والصعبة إلى جانب سيارات فارهة مقتناة بأموال عمليات التزوير.

القضية جاءت، حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، بعد معلومات أكيدة وردت لدى مصالح أمن دائرة بوغني، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بتزوير وثائق ومحررات رسمية باستعمال أختام مقلّدة تحمل توقيع عدة مؤسسات وهيئات رسمية للدولة، يستعملها أصحابها في عدة عمليات وملفات تودّع لدى جهات متعدّدة، ما جعلها تتحرك تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان.

ومكّنتها التحقيقات والتحريات المفتوحة في ذات القضية من تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بمشتبه رئيسي منحدر من العاصمة وثلاثة من شركائه منحدرين من ولايتي تيزي وزو والبويرة، حيث شكّل هؤلاء شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، وتتراوح أعمارهم ما بين 28 و45 سنة. وأضاف البيان، أن هؤلاء يقومون بصنع وتقليد أختام هيئات رسمية متعدّدة، تستعمل لختم وثائق وتشكيل ملفات إدارية ومحررات رسمية مقابل مبالغ مالية خيالية، ومن بين الملفات المنجزة بهذه الأختام المزوّرة، نجد ملفات الحصول على التأشيرة لمختلف البلدان، حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة لـ”الشروق”.

وقد مكّنت هذه العملية النوعية من توقيف الجناة مع استرجاع ما لا يقل عن 267 ختم مزوّر، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة قدّرت بما لا يقل عن 495 مليون سنتيم وقرابة الـ30 ألف أورو، 3 مركبات سياحية فارهة، كمية هامة من المعدن الأصفر، وثائق ومحررات إدارية مزوّرة.

من جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بوضع المتهمين، لدى مثولهم أمامه، رهن الحبس الاحتياطي عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية تبييض الأموال مع النصب والاحتيال.