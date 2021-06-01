أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 01 جوان 2021

إصابة 80 شخصا بتسمم غذائي، حريق بمطعم

الحبس غير النافذ لمُسمّم 270 مواطن بميلة

إصابة ما يقارب 80 شخصا بتسمم غذائي بتبسة

نسيم. ع / وأج

تعرض ما يقارب 80 شخصا إلى تسمم غذائي ببلدية الونزة (70 كلم شمال تبسة) بعد تناولهم لأكلة سريع (سندويتشات)، حسب ما استفيد الثلاثاء من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بذات الجماعة المحلية، نبيل فيلالي.

وأوضحت ذات المديرية, لـ/وأج/، بأن ذات الهيكل الصحي سجل ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، توافد قرابة 80 شخصا كانوا يعانون من الغثيان وآلام في البطن والتقيؤ والإسهال. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، كما أشار إليه ذات المصدر، مفيدا بأن معظم الحالات غادرت ذات المؤسسة الصحية بعد التأكد من سلامتها فيما لا يزال البعض منها تحت الرقابة الطبية. وقد تم فتح تحقيق وبائي للتعرف على أسباب هذا التسمم الغذائي الجماعي وتحديد المتسببين فيه وذلك بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة الونزة، كما خلص إليه ذات المصدر. وفي سياق متصل أدانت المحكمة الابتدائية بولاية ميلة، مساء أول أمس، صاحب محل للمرطبات يقع وسط مدينة ميلة، والمسمى “ب. أ” في العقد الرابع من عمره، بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية تقدر بـ50 مليون سنتيم، عن تهم تتعلق بعرض وبيع وصنع مواد مغشوشة للاستهلاك عدم احترام شروط النظافة وحماية المستهلك والغش في المواد الغذائية وبيع منتوج فاسد.

وكان المعني، قد تسبب في تسمم غذائي لأكثر من 270 شخص يقطنون بعاصمة الولاية ميلة وبلديتي سيدي مروان والقرارم قوقة، بعدما تناولوا حلويات ومرطبات “ميلفاي” أثبتت النتائج المخبرية أن المواد المصنوعة بها مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري، حيث نقل المصابون من طرف عائلاتهم وأعوان الحماية المدينة إلى مصالح الاستعجالات لمستشفى الإخوة مغلاوي بميلة والعيادات متعددة الخدمات لبلدية إقامتهم، ليتم تحويل الحالات المستعجلة إلى مستشفى الإخوة مغلاوي، لتلقي العلاج المكثف. وتراوحت أعمار المصابين بين 8 سنوات و70 سنة، حيث ظهرت عليهم آثار التسمم الغذائي المتمثلة في أوجاع بالبطن وآلام في الرأس وحمى.

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هولندا تتبرع بأجهزة إعلام آلي للطارف!

تبرعت دولة هولندا لولاية الطارف، تحديدا لبلدية بوحجار الحدودية بأجهزة إعلام آلي، حيث ستشمل بلديات الدائرة الأربع، في إطار دعم مناطق الظل وسيتسلم هذه الأجهزة الأمناء العامون للبلديات وحسب مسؤولي الولاية، فإن هذه الهبة تأتي على هامش دورة تكوينية لفائدة إطارات ولاية الطارف حول نظم المعلومات الجغرافية، هذه الدورة شملت لاسيما إطارات من الأمانة العامة والإدارة المحلية ومديرية البرمجة والتجهيز ومديرية البيئة بالإضافة إلى إطارات بالقالة وبلديات حدودية كعين الكرمة واد الزيتون وغيرها، الدورة التي اختتمت أمس، تأتي في إطار شراكة بين الجزائر ودولة هولندا، حيث اختيرت ولاية الطارف كنموذج وستكون هناك دورة ثانية في المستقبل.

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“الكادنة” تعود إلى الواجهة

واصل محتجون بقرية لخميس التابعة لبلدية تيمزريت في بجاية، غلقهم لمقر بلديتهم باستعمال “الكادنة” والسلاسل لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بما وصفوه بتماطل المسؤولين في تجسيد بعض المشاريع التنموية التي استفادت منها قريتهم والتي توقفت بها الأشغال لأسباب مجهولة، إذ قاموا بتشميع مدخل مقر بلديتهم بالسلاسل و”الكادنة” هذه الأخيرة التي عادت إلى الواجهة لتذكرنا بـ”الكادنة” التي اقتحمت عالم السياسة بعدما أقدم في وقت سابق نواب الشعب على غلق مقر البرلمان بـ”الكادنة” للإطاحة برئيسه.

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إصابة سيدتين في احتراق سيارة بسكيكدة

إسلام. ب

أدى حريق مهول، اندلع ليلة الإثنين، في حدود الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة، في سيارة سياحية بالحي السكني علاوة طغان بمدينة سكيكدة، إلى إصابة سيدتين 46 و47 سنة، بحالة إغماء وصدمة، ليتم نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة، فيما تم إنقاذ بناية مجاورة آهلة بالسكان، هذا وقدرت الخسائر المادية بالملايين، حيث أتت ألسنة النيران على السيارة بالكامل، كما أحدث الحريق حالة من الهلع والرعب في نفوس السكان، يذكر أن أسباب هذا الحريق المهول الذي غطى دخانه سماء المدينة يبقى مجهولا والتحقيقات جارية للوصول إلى معرفة ملابساته الحقيقية.

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الحادثة وراءها تسرب للغاز

حريق بمطعم يثير الهلع في جيجل

ب. منى

تسبب تسرب للغاز، عصر الإثنين، في نشوب حريق مهول في أحد المطاعم المعروفة بشارع العربي بن مهيدي وسط مدينة جيجل، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجة الثانية، فضلا عن حالة الهلع التي عمت المنطقة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة. الحادثة وقعت مساء الاثنين، عندما اشتعلت ألسنة اللهب بالمطعم المذكور، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية مدعومة بثلاث شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف، و18 عونا من مختلف الرتب لإخماده.

وقالت النقيب “أحلام بومالة” المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، في تصريح للشروق ، بأن الفرق المتدخلة تمكنت من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار مما جنب وقوع كارثة حقيقية، غير أنه تسبب في خسائ مادية كبيرة بالمطعم لاحتوائه على مواد قابلة للاشتعال، فيما تضررت واجهتي محلين مجاورين، وكذا منزلين آخرين.

وأضافت ذات المتحدثة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لحروق لم تبلغ درجة الخطورة لحسن الحظ جراء الحريق خاصة على مستوى الأيدي، ويتعلق الأمر بشابين يبلغان 21 و23 سنة، وامرأة في 49 من عمرها وكلهم من زبائن المطعم، تم إسعافهم بعين المكان ثم نقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى، مؤكدة أن سبب اندلاع هذا الحريق المهول هو تسرب للغاز على مستوى هذا المطعم.

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شاب يحاول السطو على مركز بريد بجيجل

ب. منى

تمكن أمن جيجل، الإثنين، من توقيف شاب حاول سرقة مركز بريد تاسوست. العملية جاءت على إثر تلقي عناصر الأمن الحضري الخارجي بتاسوست بدائرة الطاهير، لمكالمة هاتفية من قبل أحد المواطنين مفادها قيام أحد الأشخاص بمحاولة فتح باب مركز بريد تاسوست، حيث تنقلت عناصر الأمن مباشرة إلى عين المكان، أين لاذ المتهم بالفرار بمجرد اكتشاف أمره، ليتم إجراء المعاينة الميدانية وفتح تحقيق في القضية، إذ تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 26 سنة. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات، صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤت بمؤسسة إعادة التربية بجيجل إلى غاية محاكمته.

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المعنيان رفضا ختان مجموعة من الأطفال المعوزين

مدير مستشفى الولادة ورئيسة مصلحة أمام العدالة بخنشلة

طارق. م

باشرت عناصر الشرطة، بأمن ولاية خنشلة، الإثنين، إجراءات التحقيق، بخصوص شكوى جزائية، رفعت من طرف الجمعية الولائية للنزهة والترفيه والتبادل السياحي، بولاية خنشلة، في حق مدير المؤسسة الاستشفائية صالحي بلقاسم، المعروفة باسم مستشفى الولادة، ورئيسة مصلحة، بذات المؤسسة، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وذلك بناء على تعليمة نيابية صادرة عن محكمة خنشلة، وفقا للمادة 33 من قانون العقوبات، على خلفية رفض إدارة المؤسسة الاستشفائية صالحي بلقاسم، إجراء عملية الختان الانفرادي، لعدد من الأطفال المعوزين، رغم تسخيرة والي خنشلة، التي قوبلت بالرفض، في آخر لحظة، بعد إشراف ممثلي المؤسسة على حفل فني وتحضير الأطفال من دون إتمام الختان.

وذكرت الجمعية، في عريضة الشكوى، التي حركت أمام نيابة محكمة خنشلة، في حق مدير المستشفى، ورئيسة مصلحة، وهي أمينة الفرع النقابي للمؤسسة بأن الجمعية سطرت بمناسبة ليلة القدر في رمضان الماضي، عملية ختان، وتم إيداع طلب أمام مستشفى الطفل، الذي حظي بالموافقة، وتأشير القائمة الاسمية للأطفال المعنيين بالختان، قبل أن تتحصل الجمعية على ترخيص استثنائي، صادر عن والي الولاية، تحت رقم 146/2021، بتاريخ 4 ماي الماضي، لتباشر الجمعية حسب الشكوى، إجراءات التحضير للحفل، مع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والوقائية، المعمول بها، سيما المتعلقة بعملية الختان، بداية من تصريح أبوي، وإجراء التحاليل، مع جلب بعض الأدوية والأدوات الصيدلانية، الخاصة بالعملية وذلك حرصا على سلامة المختون، قبل توزيع ألبسة الختان لكل المعنيين، وإعداد الحلويات وغيرها، وتنظيم حفل فني ساهر، بمشاركة تطوعية، من قبل مجموعة من الفنانين وبعض الخواص، على أن يتم ختانهم صباح اليوم الموالي، لتتفاجأ بعدها الجمعية ولأسباب مجهولة، بإقصاء أطفال الجمعية من عملية الختان، وهو ما أوقع الأطفال في حالة نفسية حرجة حسب الجمعية، رغم نقلهم إلى عيادة خاصة.

بينما استغرب مدير المؤسسة من الشكوى، واعتبرها غريبة مرجعا سبب تراجع طاقمه عن ختان الأطفال لكثرة الطلب في أواخر رمضان، ونفى أن تكون مؤسسته وافقت على طلب الجمعية.

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عمليات لتهيئة الحظائر والطرقات والإنارة والأمن

بلديات تباشر حملات تنظيف الشواطئ استعدادا لموسم الاصطياف بالعاصمة

نسرين برغل

ينتظر أن يتم فتح الشواطئ رسميا أمام المصطافين، يوم 15 جوان الجاري، وذلك وفقا لتصريحات رسمية لرؤساء بلديات ساحلية بولاية الجزائر، حيث باشر بعضهم حملة تنظيف استعدادا لموسم الاصطياف، في وقت يسابق آخرون الزمن لاستكمال تجهيز الإنارة والطرقات والحظائر ونقاط الأمن.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس بلدية زرالدة، طارق بن يزار، في تصريح لـ”الشروق”، أن مصالحه باشرت عملية تنظيف على مستوى شاطئ خلوفي 1 و2 والشاطئ العائلي وشاطئ الرمل، كما مست الحملة المركبات السياحية الموجودة عبر إقليم البلدية، ناهيك عن تسخير أزيد من 50 عون نظافة بالتنسيق مع مؤسسات التنظيف والتطهير التابعة لولاية الجزائر، من بينها مؤسسة النظافة “اكسترانات” ومؤسسة “اسروت” وغيرها من المؤسسات المتخصصة التي كان لها دور كبير في هذه الحملة.

وقال طارق بن يزار، في ما يخص المرشات والمراحيض وكذا المكاتب المخصصة لوحدات الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية أنها جاهزة، علما أن بلدية زرالدة تتميز بطابعها الساحلي والسياحي، لذا تسعى السلطات المحلية لإنجاح موسم الاصطياف الذي بقي أيام قليلة على انطلاقه، الذي يصادف 15 جوان.

ومن جهته، صرح رئيس بلدية الرغاية، ذرة عمر، لـ”الشروق”، أنه منذ شهر تقريبا قامت مصالحه بحملة نظافة على مستوى شاطئ الرغاية الذي يبلغ طوله 1200 متر، والذي يعتبر الشاطئ الوحيد الموجود على مستوى المنطقة التي تتميز بطبيعتها الخلابة.

وفي السياق، أكد ذرة عمر، أن الشاطئ يخضع لعملية تنظيف وتهيئة شاملة منذ شهر وهذا في إطار التحضيرات الاعتيادية لموسم الاصطياف المرتقب انطلاقة يوم 15 جوان الجاري، حيث تم تجنيد لهذه العملية حوالي 150 عون نظافة بالتنسيق مع عمال النظافة التابعين للمؤسسات الأخرى المنضوية تحت لواء المؤسسات الولائية، على غرار اكسترانات، اسروت وغيرها، وهذا لضمان نظافة الشواطئ.

وأكد المتحدث أن الأشغال المنجزة بهذا الشاطئ تمثلت في تهيئة المداخل وترميم الطريق والحظائر، وتحديد مسارات الراجلين والسيارات، ناهيك عن تنظيف الشاطئ من النفايات الصلبة التي قذف بها البحر طيلة الأشهر المنصرمة، إلى جانب ذلك قامت البلدية بقطع الأشجار والحشائش الزائدة التي قد تشوه منظر الشاطئ، علاوة على تهيئة الإنارة العمومية وذلك باعتماد مصابيح “لاد”، ناهيك عن تنصيب أماكن ومقرات ووحدات الحماية المدنية والأمن الوطني وكذا إدارة مسير الشاطئ التابع للبلدية.

وأضاف ذات المتحدث، أن شاطئ “الرغاية” يعتبر الشاطئ الوحيد على مستوى البلدية وقال في هذا الإطار: “نحن جاهزون لموسم الاصطياف 2021 وننتظر فقط التعليمة الخاصة فيما يخص البروتوكول الصحي لهذه السنة من طرف السلطات الرسمية، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم يتلقوا أي تعليمة بخصوص إجراءات هذا الموسم”.

وأشار رئيس البلدية إلى انه قام مؤخرا بتنصيب لجنة خاصة بأحوال البيئة والمحيط، حيث تجتمع هذه الأخيرة كل شهر لدراسة كل الملفات التي تخص صحة وسلامة المواطن، كما تم كراء 3 شاحنات قلابة من أجل مساعدة مؤسسة اكسترانات للقضاء على النفايات التي شهدت تراكما حادا خلال السنوات الأخيرة عبر كل بلديات العاصمة”.

وطالب رئيس بلدية الرغاية ذرة عمر، مصالح ولاية الجزائر بالتدخل الفوري قصد رفع التجميد على مشروع تهيئة شاطئ الرغاية الذي تم تجميده منذ 2019، الذي تم تخصيص له غلاف مالي يقدر بـ 57 مليار سنتيم.

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أعوان الأمن يشلون القطاع الجامعي بتيزي وزو

فروجة. م

أقدم أعوان الأمن بجامعة مولود معمري وكل الكليات المرافقة لها، الثلاثاء، على شل القطاع الجامعي. وذلك بغلق جميع المنافذ والأبواب المؤدية إلى الكليات وجامعة حسناوة، احتجاجا منهم على إلقاء القبض على زميلهم الذي يعمل عون أمن في كلية باسطوس وتقديمه أمام العدالة بعد حادثة اعتدائه الجسدي على أحد الطلبة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى تاريخ 25 ماي المنصرم، حسب رواية زميل الطالب الذي كان حاضرا بالمكان يوم الاعتداء الجسدي على الطالب، حيث صرح بأنه في ذلك اليوم أوقفهما عون الأمن وطلب منهما بطاقة الطالب، ليبادره الطالب بالاستفسار عن بطاقة عمله لأنه كان بزي مدني وبذلة رياضة، الأمر الذي استفز هذا الأخير ليوجه له عدة لكمات وضربات على مستوى الوجه والرأس استدعت إسعافه إلى المستشفى الجامعي نذير محمد من أجل تقديم العلاج، في الوقت الذي فر فيها الأخير إلى وجهة مجهولة.

هذه الحادثة التي خلقت جوا من الغضب والاستياء في أوساط الجامعة وتأسفوا لهذه الانزلاقات التي تطال الطلبة في كل وقت، استدعت تدخل مصالح الشرطة من أجل التحقيق فيها، وقد أسفرت عن إلقاء القبض على المعني، مساء الإثنين، وتقديمه أمام العدالة نهار الثلاثاء، الأمر الذي لم يتقبله أعوان الأمن العاملون في جامعة مولود معمري ومختلف الكليات بتيزي وزو، ليقدموا على شل الدراسة بالقطاع الجامعي بعدما أغلقوا كل منافذ الجامعة والكليات الأخرى التابعة لها، وبعدها نظموا تجمعا أمام مقر المحكمة الابتدائية لتيزي وزو لمساندة زميلهم في العمل والمطالبة بإطلاق سراحه.

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وفاة 24 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

س. ع

توفي 24 شخصا وجرح 1639 آخرون في حوادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن في الفترة من 23 إلى 29 ماي المنصرم، حسب حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة خلال هذه الفترة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 3 أشخاص وجرح 165 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 189 حادث مرور.

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تونس تودع هشام جعيط عن عمر ناهز 86 عاما

رحيل مؤسس الدراسات الإسلامية في العالم العربي

وكالات

نعت وسائل إعلام تونسية المفكر الكبير هشام جعيط الذي وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد مرض عضال ادخل بسببه المستشفى عدة مرات.

ويعتبر جعيط من أبرز المفكرين والمؤرخين في العالم العربي، ولد عام 1935 لعائلة مشهورة في تونس تتكون من قضاة ومثقفين ومسؤولين كبار، وهو حفيد الوزير الأكبر يوسف جعيط وابن أخي العالم والشيخ محمد عبد العزيز جعيط درس في مدرسة الصادقية قبل أن يرحل إلى فرنسا لمواصلة مشواره الأكاديمي أين تحصل على شهادة التبريز في التاريخ سنة 1962.

ثم حاز دكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون بباريس سنة 1981، وقام بنشر العديد من الأعمال الفكرية والأكاديمية وصدرت باللغتين العربية والفرنسية.

وعمل هشام جعيط كأستاذ زائر بعدة جامعات عربيّة، أوروبيّة وأميركية منها جامعة ماك غيل (مونتريال) وجامعة كاليفورنيا، بركلي وبمعهد فرنسا وكان أستاذا فخريا لدى جامعة بلاده كما تولى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” بين سنتي 2012 و2015 وهو عضو في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.

ويعتبره البعض الأب المؤسس لدراسات الإسلام المبكر في الجامعة التونسية، وكان أول رئيس منتخب للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” في العام 2012

أصدر جعيط العديد من الأعمال المميزة منها: “الفتنة الكبرى” و”تأسيس الغرب الإسلامي” و”في السيرة النبوية” 3 أجزاء.

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في إطار نشاطاتها بالشراكة مع السينيماتك

“شبكة وسيلة” تعرض “كفر ناحوم” لنادين لبكي

زهية. م

تنظم شبكة وسيلة بالشراكة مع سينماتك العاصمة، يوم السبت المقبل، عرض لفيلم كفر ناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي. وهذا في إطار نشاطات الشبكة القائمة على عرض وتثمين الأعمال السينمائية، سواء الموقعة منها ببصمات نسائية أم تلك التي تتناول قضايا ذات علاقة مع مشاكل النساء.

ويعتبر فيلم كفر ناحوم لنادين لبكي من أبز الأفلام التي أخرجت حول مشاكل اللاجئين قدم لأول مرة سنة 2018 في مهرجان كان وفاز بجائزة لجنة التحكيم. ولقي نجاحا كبيرا واعتبر واحدا من أكبر أفلام السنة.

ورُشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الحادي والتسعين. ونال عدة جوائز وكان أعلى فليم عربي من ناحية الإيرادات في شباك التذاكر بأكثر من 68 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، مقابل ميزانية إنتاج تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي. أكبر سوق دولي له هو الصين، حيث اكتسح شباك التذاكر الصيني بأكثر من 54 مليون دولار أمريكي.

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تعلن عن النتائج في نهاية الشهر الجاري

جمعية “فسيلة” تطلق جائزتين للقصيدة الشعبية والصورة

زهية. م

أطلقت جمعية فسيلة الإبداع الثقافي لبرج بوعريرج بالشراكة مع مديرية المجاهدين وذوي الحقوق جائزة عبد الكريم العقّون للقصيدة الشعبية الثورية المصورة وجائزة ستيفان لابدوفيتش للصّورة.

وتأتي هذه المسابقة حسب المنظمين تحضيرا للملتقى الوطني للقصيدة الشعبية الثورية، الذي ستنظمه جمعية فسيلة الإبداع الثقافي بالشراكة مع مديرية المجاهدين. للبرج أيام 03. 04. 05 جويلية القادم.

الجائزة مفتوحة للشعراء الشعبيين الجزائريين.

وحسب قانون الجائزة، فان المشاركة تتم المشاركة بقصيدة واحدة تتناول جانبا من جوانب ثورة التحرير. وترسل مقروءة ضمن فيديو مصور لا يتجاوز خمس دقائق إلى العنوان [email protected]

على أن ترسل المشاركات قبل 20 جوان الجاري مرفوقا بنسخة عن بطاقة التعريف الوطنية. وبسيرة ذاتية وصورة عالية الجودة.

وينتظر أن تعلن الجائزة عن المتوجين الثلاثة الأوائل في نهاية جوان وقد تم رصد مبلغ 07 ملايين سنتيم للمتوج بالجائزة الأولى و5 ملايين لصاحب المرتبة الثانية على أن يتحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 3 ملايين إضافة إلى التكفل بنشر الأعمال الفائزة.

بالنسبة لجائزة ستيفان لابدوفيتش للصورة فإنها تفتح لمصوري ولاية برج بوعريريج وتتم المشاركة بعمل واحد ملتقطة لمجاهدة أو مجاهد على قيد الحياة على أن تراعي الأعمال المرشحة الجوانب التقنية والجمالية للصورة وترسل الأعمال للمنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض [email protected]

قبل تاريخ 20 جوان على أن تعلن نتائج المسابقة يوم 30 جوان من وتعرض الصور الثلاث الفائزة في معرض خاص يوم افتتاح الملتقى بحضور المجاهدين المصوَّرين وتم رصد منح مالية 05. 03. 02 مليون سنتيم للفائزين الثلاثة الأوائل على التوالي.

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في إطار توأمة مع مصلحة الأعصاب بمستشفى زميرلي

6 مرضى يستفيدون من جراحة الأعصاب في تمنراست

كريمة خلاّص

أجرت البروفيسور، ليلى محفوف، رئيسة مصلحة جراحة الأعصاب، والبروفيسور ابراهيم مروش، 6 عمليات جراحية، في المؤسسة الاستشفائية لتمنراست لمرضى عانوا كثيرا من تعقيدات صحية بسبب أورام في المخ وتشوهات خلقية. وذلك في إطار مشروع التوأمة بين مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى زميرلي والمؤسسة الاستشفائية العمومية بتمنراست.

وتم إجراء هذه العمليات بطلب من الطبيبة الجراحة في تمنراست التي وقفت على الحاجة الملحة للمرضى بغية التكفل الصحي الأنجع بهم في ظل توفر الطاقم الوافد على الخبرة والكفاءة التي تؤهله لذلك، وفي ظل النقص الشديد للمختصين في هذه الولاية.

وأكدت البروفيسور محفوف ليلى، في تصريح لـ”الشروق”، أن المهمة استغرقت 3 أيام استفاد خلالها 6 مرضى، 3 أطفال و3 بالغين، موضحة أن التدخلات الجراحية دامت ساعات طويلة بالنظر إلى دقه عمليات الأعصاب والتشوهات الخلقية وأورام المخ وتم الاستعانة بالأطقم الطبية وشبه الطبية المتواجدة في مستشفى تمنراست.

وطمأنت المختصة بأنّ حالة المرضى التي كانت في تدهور وتعقيد تعرف الآن استقرارا، وتحتاج إلى فترة نقاهة لاستعادة عافيتهم.

وقد سهّلت هذه المبادرة على المرضى وخفّفت معاناتهم بعد أن جنّبتهم عناء التنقل إلى العاصمة والمواعيد المتكررة وما ينجر عن ذلك من تكاليف وإرهاق في مجال مصاريف التنقل والإيواء والإطعام.

وعبّر الفريق العاصمي المتنقل إلى تمنراست من مستشفى زميرلي عن استعداده لتكرار العملية وتوسيع استفادة المرضى في إطار مشروع التوأمة، حفظا وصونا لأرواح الجزائريين.

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انتشر بشكل مريع وحرم التلاميذ من الدراسة

قطيع من الخنازير يهاجم قرية الشط بولاية سكيكدة

زبيدة بودماغ

حالة من الذعر تسود وسط سكان قرية الشط بمنطقة تمنار السياحة ببلدية الشرايع بولاية سكيكدة، بعد وقوع بحر هذا الأسبوع، هجوم من قطيع من الخنازير البرية الشرسة على تلاميذ الطور الابتدائي، ولحسن الحظ فلتوا من قبضتهم، ولكنهم بثوا الرعب في قلوبهم، إلى درجة أن بعضهم ضحى بالدراسة في عز الامتحانات خوفا من أي طارئ.

وقال مواطنون من القرية للشروق بأنهم لاحظوا منذ منتصف شهر ماي إلى غاية اليوم الإنتشار الرهيب للخنازير، جعل السكان يستنجدون السلطات، طالبين من السلطات المحلية التدخل، خاصة وأن هذا الحيوان الشرس أضحى يتهجم على المواطنين، وفي وضح النهار حيث نجا مساء الإثنين شاب من موت مؤكد بعد أن طارده وحاصره خنزير بين الأحراش، ولكن تدخل جيرانه أفلته من قبضته، وهو ما جعل سكان القرية يسترجعون طرق بدائية لمحاربة هذا الحيوان مثل الفخاخ عبر حفر عميقة وإشعال النيران وغيرها من الطرق بسبب عدم تحرك السلطات.

كما أن قطيع الخنازير عاث فسادا في أراضيهم الفلاحين وأتلف المحاصيل الزراعية في موسم الجني وتسبب في خسائر مادية كبيرة، علما أن أغلب السكان يمتهنون الفلاحة وبالتالي تضرر مصدر دخلهم الوحيد، كما أن التخوف الكبير من تعرض النساء لخطر حقيقي لأنهن يبقين طوال النهار وسط الحقول للإهتمام بغرسهن، وقد شوهد بعض القطيع قرب المنازل وبأعداد كبيرة وغالبيته من الحجم الكبير.لذلك ناشد المواطنون، الصيادين أيضا لتنظيم حملات تطوعية للقضاء على هذا الحيوان الذي تسبب في العام الماضي في وفاة طفل بريء نتيجة للجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضه لهجمات الخنازير حيث مكث في مستشفى قسنطينة قرابة الأسبوع.