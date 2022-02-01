أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 01 فيفري 2022

هدم بنايات فوضوية، حجز لحوم الفاسدة، توقيف جماعة إجرامية

هدم بنايات فوضوية بوهران

ف. ن

قامت مصالح بلدية السانيا (وهران) بهدم سبع بنايات فوضوية بمنطقة “الكيمو”، حسبما أفادت به الثلاثاء مصالح ذات الجماعة المحلية.

وقد باشرت مصالح بلدية السانيا بالتنسيق مع أعوان مراقبة البناء والعمران ومصالح الدائرة والمصالح الأمنية أول أمس الإثنين عملية هدم سبع بنايات فوضوية منها واحدة في طور الانجاز بحي المقياسي “الكيمو” بذات الجماعة المحلية.

وقد تم تسخير لهذه العملية الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أنها جرت في ظروف عادية.

وتشير ذات المصالح إلى أن عمليات هدم البنايات الفوضوية متواصلة عبر البلدية. للتذكير، فقد تم مع نهاية الأسبوع المنصرم هدم 21 بناية فوضوية و7 أسس قيد الإنجاز بمنطقة حسيان لطوال ببلدية بن فريحة.

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إحباط تسويق تسعة قناطير من اللحوم الفاسدة بسطيف

ق. م

تمكن أفراد الشرطة بأمن دائرة صالح باي التابع لأمن ولاية سطيف مؤخرا، من حجز قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني، حسب ما علم الاثنين من ذات الهيئة النظامية.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى أمن ولاية سطيف بأن هذه العملية تندرج في إطار مجهودات الشرطة الرامية إلى ردع الممارسات التجارية التي لا يلتزم أصحابها بمعايير الصحة والنظافة والتي من شأنها تعريض المستهلك لمخاطر جمة.

وأضاف المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى مراقبة مركبة نفعية بالمدخل الشمالي للمدينة، حيث تبين أنها محملة بكمية من اللحوم من بينها 09 قناطير لا يحوز صاحبها على شهادة بيطرية تثبت مصدرها.

وبعد المراقبة البيطرية ثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ولا حتى الحيواني ويجب إتلافها، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيه.

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نائب برلماني تطالب بتدخل وزير التعليم العالي قبل إلغائها

مطالب بالإفراج عن قائمة الناجحين في مسابقة الأساتذة الجامعيين بالجلفة

أحمد خلفاوي

طالب عدد من الأساتذة المشاركين في مسابقة توظيف الأساتذة قسم أستاذ مساعد “ب” بجامعة زيان عاشور في ولاية الجلفة، بضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل الإفراج عن قائمة الناجحين في المسابقة، التي تم تنظيمها منذ أشهر.

وقد وجهت النائب البرلماني، مارية عمراوي، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استلمت “الشروق” نسخة منها، تطالب من خلالها بضرورة الإفراج عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة والاستفادة من المناصب الممنوحة، البالغ عددها 21 منصبا بعنوان السنة المالية 2021.

وأضافت أنه بالرغم من توصيات الوزير والأمين العام بالإفراج عن نتائج المسابقة قبل نهاية السنة الماضية، وقبل نهاية السداسي الأول ليتم استغلال الإمكانات البشرية طوال السنة، إلا أننا دخلنا السداسي الثاني والنتائج لم يتم الإفراج عنها، ما ينجر عنه وقوع المشاركين في تعطيل مصالحهم ويعرض هذه المسابقة إلى الإلغاء لكون آخر أجل وفق القانون المحدد في المرسوم التنفيذي 12-164 المؤرخ في 25 أفريل، لاسيما المادة 17 منه، فإنه لم يبق عليه إلا أيام لإلغاء العملية من طرف مصالح الوظيفة العمومية، وبالتالي عدم الاستفادة من الأساتذة الناجحين.

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توقيف جماعة إجرامية وحجز نصف كلغ من الكيف ببجاية

توفيق. ب / ن. أوهاب

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعة إجرامية تتاجر بالمخدرات عبر إقليم ولاية بجاية مع حجز ما يفوق نصف كلغ من الكيف المعالج. هذه الجماعة تتكون من 3 أشخاص منهم مسبوقون قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 26 و32 سنة.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص مشبوه بصدد ترويج كمية من المخدرات بقرية تارقة أوزمور ببجاية، عناصر الشرطة فور ذلك أعدت خطة أمنية محكمة على إثرها تم مراقبة المكان، أين لفت انتباههم شخصان مشتبه فيهما أحدهما يحمل كيس بلاستيكي، ليتم مداهمة المكان وتوقيفهما وقد ضبط بحوزتهما داخل الكيس البلاستيكي كمية من المخدرات على شكل صفائح يقدر وزنها بـ 500,3 غرام، وأفضت التحريات إلى تحديد هوية الممون الرئيس بالمخدرات الذي يبقى في حالة فرار، عملية تفتيش مسكني المشتبه فيهما التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مكنت من حجز مبلغ مالي يقدر بـ 203500 دج يعد من عائدات ترويج المخدرات، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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المكتتبون ناشدوا والي بومرداس التدخل

حي 3000 سكن “عدل” بخميس الخشنة بلا مرافق

منير ركاب

ناشد مكتتبو حي عدل 3000 مسكن “علي غراف”، بخميس الخشنة، والي بومرداس، يحيى يحياتن، التدخل وإسداء تعليمات صارمة لحل المشاكل التي لا يزالون يعيشونها منذ استلام سكناتهم شهر جويلية 2020 إلى غاية تاريخ كتابة هذه الأسطر.

في رسالة وجهوها للوالي، تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أكد المشتكون، أن مجمّعهم السكني يعرف نقائص بالجملة، مع غياب تام لضروريات الحياة، على غرار التزوّد بالماء الصالح للشرب، حيث يستفيد هؤلاء من هذه المادة الحيوية خلال يومين في الأسبوع، رغم وجود أحياء في نفس البلدية – يقول السكان- تستفيد ثلاث مرات أسبوعيا، ولمدة تفوق الست ساعات، ما اعتبروه نوعا من “الإجحاف في حقهم والمحاباة” في تسيير هذه المادة الحيوية.

وأشار المكتتبون في رسالتهم، إلى أنه لا أثر لبرنامج التوزيع على مستوى البلدية، وفي كل مرة تقابلهم الإدارة بنقص الموارد، وعدم وضع الآبار تحت الخدمة نظرا لعدم توصيلها بالكهرباء على سبيل المثال البئر رقم 12، كما يشتكي هؤلاء -حسب رسالتهم- من مشكل انعدام الأمن في الحي، مع انتشار يومي لجماعات تأتي من الأحياء المجاورة على متن سيارات لركنها في المواقف، ناهيك عن رفع صوت الموسيقى الصاخبة، وتعاطي الخمور والمخدرات، وكذا تعرض بعض العمارات لسرقة تجهيزات مشتركة على غرار الأنابيب النحاسية التي تزوّد الشقق وتجهيزات الهوائي الجماعي، والسطو على الشقق، وسرقة محتوياتها، بالإضافة إلى نقائص أخرى يعانون منها منذ استلامهم شققهم، وهو ما حال دون التحاق أكثرية المستفيدين بمساكنهم.

وأكد السكان، أنهم قاموا بمراسلة الإدارات والسلطات المعنية وعقدوا اجتماعات كثيرة معها، وتلقوا وعودا لتحسين الأوضاع، لكل بمرور الأيام تبخرت هذه الوعود، وازداد الضغط والتهميش الذي يعيشونه يوميا، مطالبين في مراسلتهم بتسوية المشاكل التي لا تزال عالقة، وعلى رأسها استكمال أشغال خزان الماء ووضعه تحت الخدمة، واستكمال الإجراءات لبناء مركز شرطة ليصبح الموقع آمن، وكذا ربط الموقع بالخط الكهرباء الثاني الذي يحقق الاكتفاء من الطاقة ويجنب الحي الانقطاعات المتكررة.

وتابع هؤلاء مطالبهم بضرورة استكمال وتسليم المنشآت التربوية على غرار الابتدائية والثانوية، وبداية إنجاز الابتدائيتين والمتوسطة المبرمجين في المشروع السكني، إضافة إلى رفع المخاطر من الجهة الشرقية والغربية للموقع، حيث يوجد من جهة خطر انزلاق التربة، ومن جهة أخرى خطر سقوط عمود كهرباء.

وناشد المشتكون في رسالتهم، والي بومرداس، توجيه تعليمات لاستكمال التهيئة الخارجية، وإعادة إدماج مساحات اللعب المحذوفة، وتوفير الإنارة العمومية داخل الحي، مع إعادة بعث مناقصة لبيع المحلات لتجنيب السكان التنقل على متن السيارة لاقتناء أبسط حاجياته.

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يتابع رفقة 73 متهما في قضايا فساد

والي عين تموشنت السابق أمام مجلس قضاء وهران

ب. يعقوب

يمثل مجددا، الوالي الأسبق لولاية عين تموشنت أحمد حمو توهامي يوم 28 مارس القادم، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، إضافة إلى عدد من المتابعين في الملف الذي عالجته محكمة فلاوسن في شهر نوفمبر من السنة الفائتة، وتم إدانة الوالي الأسبق لذات الولاية بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة المسلطة بحق كل من مدير ديوان الأراضي الفلاحية السابق لنفس الولاية، مدير المصالح الفلاحية السابق ومدير أملاك الدولة السابق، إلى جانب إدانة مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و 23 رئيس بلدية، بعامين حبسا نافذا، وتوبع هذا العدد الهائل من المنتخبين السابقين والمسؤولين التنفيذيين الذين تعاقبوا على ولاية عين تموشنت، في قضية فساد من العيار الثقيل، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 خصوصا في مواده المتعلقة بمكافحة جرائم تبديد العقار الفلاحي .

مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس تسليط حكم ست سنوات حبسا نافذا للوالي الأسبق “ا. ح. ت”، وأربعة مديرين تنفيذيين سابقين .وتم تسريع برمجة الاستئناف لما يقرب عن 74 شخصا بعضهم حصلوا على البراءة في أحكام إبتدائية، توبعوا في قضايا فساد تخص جرائم العقار الفلاحي والسياحي وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، وتبديد أموال عمومية .

وكانت محكمة فلاوسن في وهران، طوت الفصول الأولى من محاكمة هذا العدد الضخم من المسؤولين والمنتخبين السابقين وأبناء مسؤولين معظمهم حصلوا على البراءة، في أعقاب توجيه إتهامات لهؤلاء الأشخاص بارتكاب تجاوزات بإبرام صفقات مشبوهة تمثلت في منح أراض فلاحية متواجدة بمناطق إستراتيجية بمبالغ رمزية لغير مستحقيها، من إطارات ورجال أعمال، وذلك بعد تحقيقات موسعة أعقبت شكاوى مقصيين من الاستفادة من عقارات فلاحية عن طريق الإمتياز، أظهرت أن أطرافا أخرى استفادت منها، حيث تم إحصاء 74 ملفا مقبولا غير مستوف للشروط ولم توافق عليه اللجان الولائية .

وتأتي جلسة الإستئناف المبرمجة في الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الذي تتواصل فيه تحقيقات مماثلة في عين تموشنت، تهم شراء عقارات بالدينار الرمزي في بلديات ساحلية وفي تجمعات حضرية في عين تموشنت، ومنح قطع أرضية لرجال أعمال نافذين وقتها، قاموا بتحويلها إلى محلات، وكان أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في العهدة البرلمانية الماضية، أخطر في عدة عرائض رسمية الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي -الموضوع تحت رقابة قضائية هو الآخر-، وذلك لدفع هذا الأخير إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية إلى عين تموشنت، لأجل إزاحة الستار عن جرائم العقار الفلاحي والسياحي في عين تموشنت .

معلوم أن ولاية عين تموشنت، كانت أكثر الولايات تسجيلا لفضائح العقار في فترات سابقة، لاسيما 2014/2019، فهناك من تمكن من الحصول على عقارات ولم يطلق مشروعه، بينما يحرم العديد من المستثمرين من هذه العقارات بسبب سياسة التمييز بين رجال الأعمال.

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إدانة 12 شخصا بتهم التجمهر والإساءة لهيئات نظامية في سطيف

سمير مخربش

أدانت محكمة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الثلاثاء، 12 شخصا بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض على التجمهر، والإساءة إلى رئيس الجمهورية ونشر أخبار من شأنها أن تمس بالمصلحة الوطنية.

الحادثة وقت ببلدية قلال التابعة إداريا لدائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، أين تجمع منذ أيام عدد من الأشخاص بالملعب البلدي، ورددوا عددا من الشعارات، ونشروا فيديو للتجمع على فايسبوك. وقامت مصالح الأمن الحضري لبلدية قلال إلى فتح تحقيق في الحادث، أفضى إلى توقيف 13 شخصا من مختلف الأعمار من بينهم قاصر كان حاضرا في الاحتجاج.

وبعد الاستماع للمتهمين، وإحالتهم على الجهات القضائية بعين ولمان تم إيداع اثنين منهم الحبس المؤقت ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية، في حين صنف القاصر كشاهد في القضية. وعقب الاستماع للمتهمين أمام قاضي المثول الفوري بمحكمة عين ولمان، تمت إدانة شخصين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم. وأدين العشرة الباقين بستة أشهر حبسا غير نافذ مع غرامة مالية بنفس القيمة بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والإساءة لرئيس الجمهورية باستعمال وسيلة الكترونية.

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وفاة رجل اختناقا بالغاز في أم البواقي

فيصل. ن

هلك رجل اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمدينة عين البيضاء (أم البواقي) حسب ما علم الثلاثاء من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية تدخلوا صباح أمس الثلاثاء على الساعة العاشرة و26 دقيقة بحي الحراكتة بمدينة عين البيضاء، حيث قاموا بنقل جثة الشخص المتوفى والذي يبلغ من العمر 42 سنة إلى مستشفى صالح زرداني بذات المدينة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث من أجل كشف أسبابه.