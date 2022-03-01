أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 01 مارس 2022

توقيف عصابة أطلقت النار على مواطن، وفاة طفل في حريق بشاليه

وفد رجال أعمال من البرتغال سيحلّ بالجزائر

س. ع

تحضر الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حاليا لعقد لقاء مع وفد رجال أعمال من البرتغال سيحلون بالجزائر من أجل البحث عن فرص شراكة مع مؤسسات جزائرية، حسب بيان للكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال زيارة قام بها الاثنين السفير البرتغالي في الجزائر لويس مانويل دي ماغالهاييس إلى مقر الكونفدرالية على “تنظيم لقاء في الجزائر مع اثنتي عشرة مؤسسة برتغالية تطمح للاستثمار وإقامة شراكات مع مؤسسات جزائرية”، يضيف البيان.

وأشارت الكونفدرالية في بيانها إلى انه ستكون هناك “زيارة الى البرتغال للوقوف على المواقع والمنشآت والعتاد وتقييم خبرة المؤسسات البرتغالية”.

وشكلت زيارة السفير البرتغالي لمقر الكونفدرالية فرصة “للتطرق للوضع الاقتصادي وقطاعات النشاطات التي تهم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

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توقيف معتد على طالب بالسلاح الأبيض في تيزي وزو

رانية. م

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث بمدينة تيزي وزو، شابا في الـ23 من العمر بعد الشكوى المودعة ضده من طرف طالب جامعي تعرض لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف الجاني المفترض، الذي أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضعه رهن الحبس الاحتياطي عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

القضية حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تتمثل في إيداع طالب جامعي شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث بمدينة تيزي وزو، ضد شخص مجهول اعتدى عليه بواسطة سلاح أبيض بعد مناوشات كلامية، تحولت لمواجهات استعمل فيها الجاني سلاحا أبيض تسبب في عجز قدره 30 يوما للضحية، حيث تمكنت ذات المصالح وبعد استغلال المعلومات المتوفرة لديها من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

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كاميرا مثبتة في الشارع أطاحت بالمتهمين

توقيف عصابة أطلقت النار على مواطن بمعسكر

قادة مزيلة

تمكنت مؤخرا، عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع أمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر، من توقيف مشتبه فيه في قضية حيازة سلاح ناري من دون رخصة، وتكوين جماعة أشرار الغرض منها ارتكاب جناية أو جنحة باستحضار مركبة، والتهديد بالقتل باستعمال سلاح ناري وعدم التبليغ عن وقوع جناية أو جنحة، العملية هذه جاءت بناء على شكوى تقدم بها ضحيتان لدى مصالح أمن دائرة تيغنيف، حول تعرضهما لمحاولة القتل باستعمال سلاح ناري من طرف شخص معروف لدى المصلحة بسوابقه العدلية، وعليه تم التنقل مباشرة وتكثيف التحريات مع الاستعانة بفيديو التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمكان وقوع الحادثة.

وأظهر الفيديو المتهم، على متن سيارة نفعية حاملا بيده سلاحا ناريا ويقوم بإطلاق عيار صوب أحد الضحايا، بعد التأكد من هوية المشتبه فيه، تم إعداد خطة أمنية مع تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، ما مكن من توقيف مشتبه فيهم آخرين من بينهم امرأة، مع ضبط المركبة المستعملة في الجريمة من نوع رونو كونغو، بعد تضييق الخناق على المشتبه فيه الرئيسي، أقدم على تسليم نفسه لمصالح الأمن واضعا السلاح الناري تحت تصرفهم، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وتم عرض السلاح الناري على الخبرة العلمية، وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

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إصابة ثلاثة أشخاص في الحادث

وفاة طفل في حريق بشاليه خشبي في وهران

سيد احمد فلاحي

خلف حريق مهول شب بأحد سكنات حي السلام بعين البية بوهران، وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص بينهم شيخ بحروق خطيرة، إلى جانب إتلاف السكن العائلي، وإلحاق ضرر نفسي بجيران البناية، الذين تفاجؤوا بألسنة اللهب وهي تتصاعد من الشاليه، ليتحول ليلهم لنهارهم، لغاية تدخل مصالح الحماية المدنية مع وحدة التدخل لسوناطراك حيث تمّ إخماد الحريق، وتجنيب المنطقة كارثة كبيرة .

وبحسب ما تم ذكره على لسان شهود عيان، فإن الحريق شب في حدود التاسعة ليلا من مساء أول أمس، بسكن فردي يتواجد بحي السلام ببلدية عين البية التابع إداريا لبطيوة، وهو ما جعل السكان يتوافدون على البيت الملتهب من أجل إنقاذ من فيه، غير أن تصاعد أعمدة النيران والدخان الكثيف الناتج عن احتراق الجدران الخشبية والأثاث، صعب عملية إجلاء الضحايا، إلى أن تدخلت وحدات الحماية المدنية، لكن تم العثور على طفل لم يبلغ الثلاث سنوات فقط، جثة متفحمة في حين تم إنقاذ شيخ في العقد السادس من العمر وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات بالنظر للإصابات البليغة التي تعرض لها بسبب النيران التي التهمت أجزاء من جسده، في حين حولت جثة الطفل لمصلحة الحفظ.

العملية جند لها أكثر من 13 شاحنة إطفاء و90 عونا من وحدات الحماية المدنية نظرا للموقع الحساس الذي فيه الشاليه، القريب من المنطقة الصناعية، في حين تواصل مصالح الشرطة العلمية تحقيقاتها من أجل معرفة أسباب اندلاع هذا الحريق المهول.

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الإجراء سيشمل باقي الولايات لاحقا

تخفيض أسعار تذاكر الطائرات بالجنوب يدخل حيز التطبيق

ب. طواهرية

شرع، الثلاثاء، رسميا، في تطبيق التخفيضات الخاصة بتذاكر الخطوط الجوية الجزائرية من والى مناطق الجنوب الكبير، وهي التخفيضات الناجمة عن إلغاء الضريبة على التذاكر من والى مطارات أدرار، برج باجي مختار، جانت، تمنراست، ايليزي، إن قزام، إن صالح، تيميمون، تندوف، إن امناس. وقد خفضت تذاكر السفر بـ 19 بالمائة التي تمثل الرسم على القيمة المضافة والتي ألغيت بموجب قانون المالية للسنة الجارية.

وأثار، أمس، إعلان تطبيق الإجراء، الذي يمس التذاكر الاقتصادية وتذاكر الدرجة الأولى والدرجة السياحية، استحسان مواطني الجنوب خصوصا بالنسبة للمناطق البعيدة من الجنوب الكبير، التي تعتبر فيها التذاكر مرتفعة جدا وذلك لاعتبارات مرتبطة ببعد المسافة، كما جاء التخفيض ليمس الرحلات بين مطارات الجنوب، ما يزيل التخوف السائد خلال الأيام الماضية من أن تطبق التخفيضات على الرحلات التي تربط مطار العاصمة بالمطارات المعنية.

وكان وزير النقل، عيسى بكاي، قد أعلن أول أمس، أن إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير من الضريبة على القيمة المضافة، وسوف تمتد لبعض الولايات الأخرى. مقابل استبعاده تخفيض الضربية على تذاكر الرحلات الخارجية. وقال الوزير، الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية، إن “بعض التحقيقات التي أمر بها الوزير الأول حول الأسعار، وبعد عرض وضعية الشركة -الجوية الجزائرية- ووضعها المالي وعرض مقارنة بين الأسعار المطبقة من قبل الشركة وشركات أخرى، تم تخفيض أسعار التذاكر في ما يخص الجنوب الكبير، وهي خطوة أولى وسوف تمتد هذه الخطوة لبعض الولايات الداخلية تبقى إشكالية الجالية فإذا قارنا أسعار تذاكر الشركات الأخرى القادمة إلى الجزائر فهي متقاربة”، غير أنه أكد أنه عند فتح المجال الجوي وفتح رحلات سوف تنعكس على أسعار التذاكر لا محالة”.

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المخاطر تتربص بقاطني السكنات الهشة

جريحان إثر انهيار منزل بسبب السيول في بسكرة

م. عبد الرحمان

أصيب، فجر الثلاثاء، شخصان إصابات متفاوتة الخطورة، على اثر سقوط سقف منزل قديم بأحد الأحياء، ببلدية مخادمة، غرب ولاية بسكرة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة خلال اليومين الأخيرين.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ هذه الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة فجرا، أين هرع ساكنة الحي لنجدة شخصين هما امرأة أربعينية وشيخ في السبعين بعد أن سقط عليهما سقف منزلهما القديم، ليتم نقل الضحيتين على جناح السرعة إلى مستشفى دائرة أورلال، لتلقي الإسعافات الأولية، بعد تعرضهما لإصابات متفاوتة على مستوى الرأس والجسم. من جهتها تنقلت صباح أمس السلطات المحلية إلى المنزل المنهار سقفه، أين تمت معاينة الأضرار وتشكيل لجنة للمتابعة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق إمكانيات هذه البلدية الصغيرة والفقيرة ماديا.

وعلى إثر حادثة انهيار سقف هذا المنزل القديم، طرحت ببلدية مخادمة مجددا الحاجة الماسة إلى مشاريع سكنية جديدة، سواء ما تعلق بالبناء الهش أو البناءات الريفية، أو أي صيغ أخرى تكون كافية لترميم المساكن القديمة المبنية بوسائل بناء بدائية، وهي كثيرة في هذه البلدية، كما أن أيّة مشاريع ترميم قد تسمح كذلك بحماية ساكنة هذه البنايات من خطر الانهيارات التي قد تنتج بسبب التقلبات الجوية، يضاف إلى ذلك أهمية أية مشاريع سكنية جديدة في الاستجابة لطلبات السكن التي لا تزال حبيسة الرفوف لسنوات في ظل شح وقلة المشاريع.

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الحادثة روّعت سكان المدينة الجديدة

جرحى في شجار جماعي بالسلاح الأبيض في قسنطينة

عـصـام بـن منـية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السابع علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك عصابة أحياء تتكون من خمسة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، ظلّوا يزرعون الخوف والهلع في أوساط السكان، باعتداءاتهم وإثارتهم للشجارات والمعارك الدامية في الوحدة الجوارية رقم 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي. المشتبه فيهم تم توقيفهم بعد تلقي عناصر الشرطة بأمن دائرة على منجلي نداء من قاعة البث والإرسال مفاده تعرض شخص لجروح بليغة متواجد على مستوى إقليم اختصاص الأمن الحضري الخارجي السابع.

ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق ومباشرة التحريات الميدانية التي كشفت بأن الضحية تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض نتيجة نشوب شجار جماعي بين مجموعة من الأشخاص بالوحدة الجوارية 16 استعملت فيه السلاسل الحديدية والسيوف، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكّنت من توقيف المشتبه فيهم، كما أسفرت عملية تفتيش مكان الشجار عن العثور على سلاح أبيض محظور، وقاطع للورق من نوع كيتور، بالإضافة إلى سلسلة حديدية طولها حوالي متر عثر عليها داخل مركبة أحد المشتبه فيهم وأدوات أخرى، والتي تم استعمالها في الشجار الجماعي.

المشتبه فيهم تم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى مقر مصلحة الأمن الحضري السابع للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة إنشاء وتنظيم عصابة الأحياء والإشراف على قيادتها وتنظيمها، والانخراط والمشاركة في مشاجرات بالأسلحة البيضاء، خلق جو من انعدام الأمن بغرض الاعتداء المعنوي والمادي من شأنه خلق الخوف والهلع داخل الوسط الحضري، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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دفن آبار ارتوازية لحماية الأطفال

أشرفت السلطات المحلية في بلدية العالية بالحجيرة بولاية تقرت، على ردم وتغطية ثلاثة آبار فلاحية غير مستغلة وغير محروسة، والتي تتموقع بالقرب من المجمّعات السكانية، بسبب ما تشكله من خطر على المواطنين وخاصة الأطفال. وجاءت الخطوة التي استحسنها المواطنون، عقب ساعات من وقوع ضحيتين غرقا، في بئر لصرف زيوت محطة للوقود في بلدية الحجيرة، ما جعل مسؤولي بلدية العالية، يسارعون إلى ردم بعض الآبار، في انتظار ردم الآبار الأخرى، المنتشرة في ربوع الدائرة، خوفا من تكرار مشاهد غرق المواطنين داخلها، والتي تسببت في شيوع حزن عام، لعدة أيام على الضحايا على مستوى المنطقة.

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فلاح يسقي أرضه بالمياه القذرة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة، مساء الإثنين، فلاحا كان بصدد سقي أرض فلاحية متواجدة ببلدية سريانة عبر مدها وتوجيهها من مجرى مياه الصرف الصحي لبلدية سريانة، الذي يعبر بمحاذاة الأرض الفلاحية.

وعاينت مصالح الدرك ميدانيا بأن الفلاح قام بغلق المجرى قصد تراكم المياه بالوادي وتثبيت المضخة المشكلة من محرك داست، الموصول بأنابيب السقي والرش بالساقية.

وفتحت مصالح الدرك تحقيقا فوريا مع المتورط بالتوازي مع حجز المضخة بمحشر البلدية.

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20 شاة وعجلين لألفي مدعو في وليمة

أحمد. ق

أقام، المئات من المواطنين في امجدل جنوب المسيلة، الإثنين، وليمة عرفت حضور قرابة ألفي شخص من المنطقة ومن الجهات المجاورة لها، تم خلالها ذبح 20 شاة وعجلين، من تبرعات المواطنين وأهل الخير، كل حسب استطاعته وقدراته المادية.

وحسب ما أكده محدثو الشروق، فإن هذه الوليمة التي تمت على مستوى قرية ضاية البقر، التي حج إليها المئات من أهالي عرش أولاد لغريب فرج ومن الأعراش الأخرى من سيدي عامر ودار الشيوخ من الجلفة وغيرها، تأتي تبعا لمنام رآه أحد أعيان المنطقة الذي رأى حسب شهادات وروايات محدثينا والده المتوفى في المنام يحثه على إطعام الطعام وجمع أهل المنطقة وافتراش نبات الحلفاء، وهو الأمر الذي دفع بالسكان إلى تنظيم هذه الوليمة، وجمع ما تيسر من أموال بمساهمات السكان التي بلغت 65 مليون سنتيم في ظرف وجيز، مكنت من شراء رؤوس من الماشية والبقر ونحرها، وذلك بحضور العشرات من أعيان العرش.

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توقيف “كولونال مزيف” سلب 20 مليارا من رجل أعمال

مريم. ز

‏التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة الثلاثاء، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، في حق شخص انتحال صفة عسكري برتبة “كولونيل” من أجل الاحتيال على رجل اعمال وسلبه مبالغ مالية طائلة مقابل خدمات وهمية وعده بتقديمها له، منها مساعدته في تسوية ملف لدى مصالح الجمارك بتواطؤ زوجين انتحلا صفات لشخصيات معروفة.

المتهم “ح. حسين” كان في حالة فرار وقد أدين بحكم غيابي يقضي بحبسه لمدة خمس سنوات، تم إفراغه مؤخرا من قبل مصالح الأمن وتوقيف المتهم رهن الحبس قبل مثوله أمام المحكمة الثلاثاء لمعارضة الحكم الغيابي بتهمة النصب والاحتيال الموجه للجمهور وانتحال صفة كاذبة.