أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 02 ماي 2023

ستيني يقتل زوجة شقيقه، الإعدام لقاتل والدته، إفشال محاولة هجرة غير شرعية

ستيني يقتل زوجة شقيقه ببومرداس

سعيدة. م

أقدم ستيني، مختل عقليا، زوال الاثنين، على قتل زوجة شقيقه، في القرية الفلاحية ببلدية بغلية شرق بومرداس. الضحية “م.س”، أم لرضيعة عمرها 11 شهرا، كانت متواجدة بمطبخ مسكنها، حين باغتها الجاني المفترض “م.ر” بضربات متتالية على مستوى الرأس، بعد أن سد جميع منافذ البيت، ولم يتفطن أحد إلى وقوع الجريمة، إلا بعد ارتفاع صوت الرضيعة بالبكاء، ما لفت انتباه الجيران والمارة، الذين كسروا باب المسكن، فوجدوا الضحية جثة غارقة في دمائها، وحتى الرضيعة كانت قد خاضت في دماء والدتها، في حين لم تتعرض إلى الأذى من طرف الجاني. وذكرت مصادر محلية لـ “الشروق”، أن الجاني المفترض، مصاب باضطرابات عقلية حادة وكان يقيم مع شقيقه، زوج الضحية في المسكن نفسه، وتوضأ بعد ارتكابه الجريمة، ثم توجه إلى المسجد لأداء صلاة الظهر. وقد جرى توقيفه من قبل مصالح الأمن.

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الأطباء كذّبوا ادعاء المتهم بالجنون

الإعدام لقاتل والدته بالبويرة

أحسن حراش

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة أربعينيا بعقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد، وذلك باقترافه لجريمة قتل في حق والدته التي فصل رأسها عن جسدها بواسطة ساطور، تاركا جثتها تسبح في بركة مائية.

وتعود تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنايات الإستئنافية إلى نهاية شهر جانفي 2022، أين اهتزت قرية إغيل أومنشار التابعة لبلدية تاغزوت بالبويرة على وقع جريمة وحشية نفذها شخص في حق والدته قبيل أذان المغرب بدقائق، أين كانت الضحية البالغة من العمر 70 سنة والتي هي أرملة وفقدت زوجها منذ سنة فقط، بصدد تحضير وجبة العشاء لأبنائها الذين يعيشون ظروفا معيشية مزرية، خاصة بعد رحيل الوالد وفقدان أحد الأبناء، قبل أن تتفاجأ بإبنها حاملا بيده ساطورا حادا مباغتا اياها بتوجيه عدة ضربات على مستوى رأسها كانت كافية لأن ترديها قتيلة على الفور، ولم يكتف الإبن بذلك بل واصل توجيه الضربات إلى غاية فصل رأسها عن جسدها تاركا إياها تسبح وسط بركة من الدماء وسط المنزل العائلي، في مشهد مرعب ومأساوي لا نراه إلا في أفلام الرعب، خاصة وأن ضحيته والدة وأرملة فقدت حياتها بطريقة شنعاء على يد إبنها الذي قيل آنذاك بأنه يعاني من اضطرابات عقلية منذ مدة، وهو ما ترك صدمة وحزنا وسط العائلة وسكان القرية الذين ابلغوا المصالح الأمنية المختصة بالواقعة، حيث سارعت إلى المكان لتقوم باقتياد الإبن الذي ترك أداة الجريمة بالمكان، مع فتح تحقيق حول الحادثة المأساوية التي لم تعهدها القرية والمنطقة من قبل.

وحاول المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة إنكار التهمة عنه، حيث أتى برواية مغايرة، غير أن قاضي الجلسة واجهه بتصريحاته السابقة، كما أن تقرير الخبرة الطبية أكد سلامته العقلية، ليتم إدانته بعقوبة الإعدام عن التهمة المنسوبة إليه، في حين كانت عقوبته الأولى بالمحكمة الإبتدائية 20 سنة سجن نافذة.

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الشركة عثرت على أكياس المخدرات في غرفة نومه

إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق بارون المخدرات “ناموسة” !

مريم. ز

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، أمس، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق بارون مخدرات يدعى “م. ع”، الذي تم توقيفه منذ أيام إفراغا لأمر قبض صدر عن ذات الهيئة القضائية بتهمة الحيازة من أجل البيع والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

ملابسات الملف انطلقت من تحريات مكثفة باشرتها الفرقة القضائية المتنقلة لأمن مقاطعة الدار البيضاء، حول تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص بضواحي منطقة باب الزوار، إذ تبين ضلوع المشتبه فيهم بعمليات بيع وترويج مادة الكيف المعالج والحبوب المهلوسة، واستنادا للمعلومات المتحصل عليها تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هويات أربعة أشخاص وتوقيفهم على مستوى السوق البلدي للخضر والفواكه، فيما لاذ خامسهم بالفرار أثناء تواجده على متن شاحنة من نوع “هربيل” لدى مداهمة قوات الأمن للمكان، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة وصفائح من المخدرات داخل منزل المتهم الفار “م.ع” والمكنى “ناموسة” مخبأة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية بغرفة نوم المتهم..

وكشفت التحقيقات الأمنية لاحقاً أن المشتبه فيه كان يتولى مهمة نقل كميات من “الكيف المعالج” وجلبها من ولاية وهران على متن شاحنته رفقة شريكه “ن. س”، فيما يقوم آخرون ببيعها وترويجها بعدة أحياء شرق العاصمة، وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من تحديد هويات المتورطين وتقديمهم أمام العدالة أين صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ تراوحت بين 4 و8 سنوات، وصدور أمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي المدعو “م.ع” الذي جرى توقيفه مؤخرا.

بالمقابل، صرح المتهم لدى مثوله أمام المحكمة يوم أمس من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، أن كل ما ورد ضده من تهم مجرد تصفية حسابات لوجود خلاف سابق بينه وبين شقيق أحد المتهمين بالملف، كما فند وجود أية علاقة تربطه بالبقية، ورد قائلا أن سبب زيارته لمدينة وهران كان لحضور حفل زفاف قريبته وليس لجلب المخدرات، وأن المحجوزات التي عثر عليها لا تخصه.

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إفشال محاولة هجرة غير شرعية بالشلف

م. قورين

تمكن، الاثنين، عناصر كتيبة الدرك عين مران مدعومين بعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، كانوا بصدد التأهب لركوب أحد الزوارق بالضفة الغربية لمدينة المرسى بالشلف.

عملية التوقيف حسب مصادر الشروق تمت إثر ورود معلومات من قبل أحد المستدرجين للقيام بهجرة غير شرعية عبر البحر نظير مبالغ مالية، تفيد بدعوته للانضمام إلى مجموعة من الأشخاص بصدد التخطيط والإعداد لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر، فتم ترصدهم ووضعهم تحت المراقبة المستمرة، حيث مكنت العملية من الإطاحة بسبعة أشخاص على متن زورق مطاطي كان بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، بينهم الرأسان المدبران، كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوفين على أروقة العدالة عن تهمة تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر من أجل الحصول على منفعة مالية، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر.

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اتهم بطلب رشوة من مواطن

سبع سنوات حبسا للمحافظ العقاري السابق بباتنة

طاهر حليسي

أدانت، الثلاثاء، المحكمة الابتدائية، بباتنة، محافظا عقاريا سابقا لولاية باتنة، “ق.ب” الموقوف منذ فترة، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، لارتكابه جنحة تلقي مزية من طرف الغير بغير وجه حق، عقب اتهامه بطلب رشوة من مواطن لتسوية ملف عقاري على مستوى المحافظة العقارية كان من المفروض مساعدته فيه مجانا.

وكان مواطن رفع شكوى لدى مصالح الشرطة بعد طلب المتهم لرشوة تقدر بـ 200 مليون سنتيم، ما استوجب إبلاغ النيابة المحلية التي اتخذت الإجراءات القانونية لإقرار حالة التلبس بأخذ المزية غير المستحقة، خاصة عندما أورد الشاكي بأن محاميا يدعى “و.ز” هو الذي توسط بينه وبين المدير، فتم تصوير عدد من الأوراق المالية، والترصد لعملية التسليم حيث ضبطت مصالح الشرطة المخولة بالتحريات مبلغا مقدرا بـ 90 مليون بحوزته، فتم توقيفه متلبسا،رفقة موظف يشتغل في مكتبه، للاشتباه في أمر المشاركة، وقد تم تقديمهما للتحقيق القضائي فأصدر قاضي التحقيق أمر وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهما.

واستأنف وكيل الجمهورية في القرار، بإحالة الملف على غرفة الاتهام التي قررت، شهر نوفمبر من السنة الماضية 2022، إيداعهما الحبس المؤقت، بعد مراجعة الملف والحيثيات، كما صدر أمر بتوقيف المحافظ العقاري وإيداعه رهن الحبس المؤقت، غير أنه ظل في حالة فرار بإحدى الولايات المجاورة، لمدة فاقت الشهرين ونيف، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة من تحديد موقع إقامته وتوقيفه وإيداعه الحبس. يذكر أن المحكمة نطقت ببراءة الموظف العامل بمكتب المحامي المدان، لاقتناعها بعدم علمه ولا ضلوعه في قضية الرشوة التي تسلمها المحامي لتوصيلها للمحافظ العقاري.

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اللصوص حاولوا الاستيلاء على محركات زوارق

إدانة عصابة هاجمت محشرا بلديا وكبّلت حراسه بوهران

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، بإدانة المتهم الموقوف في قضية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة التي استهدفت تحت طائل التهديد، وظرف الليل، التسلق واستحضار مركبة محركات زوارق، بالسجن لمدة 6 سنوات نافذا، وغيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الفارين.

تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 04-11-2021 ببلدية حاسي بونيف في ولاية وهران، أين تعرض محشر تابع لذات البلدية في ساعة متأخرة من الليل لعملية سطو تمت تحت التهديد من طرف مجموعة أشخاص غرباء، قاموا بالاعتداء على حراسه وتكبيلهم في عين المكان من أجل تنفيذ خطة سرقتهم لمحركات الزوارق التي كانت محل حجز داخل الحظيرة، لكن ذلك تم بعد قيام أحد الضحايا بالاتصال سريعا بمصالح الدرك الوطني، التي أجهض تدخلها العملية الإجرامية للعصابة، وعجل بفرار ثلاثة من عناصرها كانوا على متن شاحنة كبيرة الحجم، فيما تم إلقاء القبض على المتابع في ملف الحال، الذي ضبط داخل شاحنة ثانية صغيرة كانت مركونة في مكان معزول غير بعيد من الموقع المذكور وفي نفس وقت حدوث الواقعة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ح. ح”.

بحسب ما جاء في الملف، فإن هذا الأخير كان قد قدم في بداية التحقيق تفاصيل عن القضية، من ذلك كشفه عن هوية باقي أفراد العصابة، قبل أن يتراجع عن أقواله، وينفي علاقته بالجريمة وبالمتهمين الفارين المتورطين في ارتكابها، وهو نفس الموقف الذي تمسك به أثناء المحاكمة، بحيث صرح أنه في تلك الليلة تلقى اتصالا من أحد المتهمين الفارين، يدعى (ع. ق)، الذي طلب منه نقله رفقة أشخاص آخرين على متن شاحنة كان قد استأجرها والده لنقل البضائع مقابل مبلغ ألفي دينار جزائري، ففعل، مضيفا أنه على الطريق سمع أولئك الركاب يتحدثون فيما بينهم عن هدفهم من ذلك المشوار، وسعيهم لتنفيذ خطتهم في تلك السرقة، معتبرا هذه العبارة كانت سببا وحيدا في الاشتباه في أمره وتوقيفه، بعدما تم تأويلها على أنها اعتراف منه بعلاقته بالعصابة، ومشاركته إياها في السرقة، من خلال القيام بدور الناقل لتسهيل تحركاتها وقت التنفيذ.

في المقابل، لم تقنع تصريحات المتهم (ح. ح) النيابة العامة في دفع التهم المتابع بها عنه، واعتبرتها ثابتة في حقه، لاسيما أن الشاحنة التي كان يقودها هذا الأخير ضبطت في حالة انتظار بالقرب من مكان الواقعة، بالرغم من وجود شاحنة أخرى كانت تقل باقي المتهمين، ما تم تفسيره أثناء المناقشة على أن العصابة كانت تسعى لسرقة عدة محركات، بدليل استعانتها بشاحنتين لنقلها، لتلتمس إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة ومليوني دج غرامة مالية نافذة قبل النطق بالحكم المذكور.

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غرق رضيع داخل حوض لغسل الثياب بالمنيعة

م. عبد المالك

توفي رضيع عمره أربعة أشهر، داخل حوض مخصص لغسل الثياب، في منزل عائلته بمدينة المنيعة. وكانت والدة الرضيع منشغلة داخل المطبخ، حين ذهب حبوا نحو الحوض، الذي كان ممتلئا عن آخره، فسقط داخله من دون أن تتفطن والدته للأمر. ونقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات، غير أنه كان في حالة وفاة لدى وصوله إليها.

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المتهم قضى 11 سنة في صفوف الإرهابيين

جنايات بومرداس تبرمج محاكمة مشارك في اعتداء إعكوران

سعيدة. م

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف إرهابي سابق “ب. م” كان ناشطا في كتيبة الأرقم بمنطقة زموري على محكمة الجنايات للبت فيه عن جرم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة وأعمال القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب وضع متفجرات في الطريق العام وتخريب منشآت عمومية وخاصة. المتهم البالغ من العمر 39 وحسب ما جاء في الملف تم توقيفه خلال اشتباكات بين الجماعات الإرهابية المسلحة وعناصر الجيش الوطني الشعبي بقرية مندورة بزموري نهاية سنة 2018 وكان يحوز سلاح كلاشنكوف وذخيرة حربية، وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابات في وسط عناصر الجيش واستشهاد اثنين منهم.

واعترف الإرهابي، الذي ينحدر من منطقة زموري، بأنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 بعد عمله في مجال التموين لصالح الإرهابيين الناشطين ضمن كتيبة الأرقم تحت ولاية درودكال، ومن ثم التحق بهم لما قاموا بتهديده حسب زعمه. ونشط لمدة سنتين قبل أن ينتقل لتيزي وزو بالضبط منطقة إعكوران، حيث شارك في عمل إرهابي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين بعد كمين تم نصبه وبعد فترة عاد لنشاطه بولاية بومرداس، حيث زاول نشاطه الإرهابي لغاية سنة 2018 حيث قامت القوات المشتركة للأمن والجيش بعملية تمشيط على مستوى منطقة مندورة بزموري، حدثت خلالها اشتباكات مع العناصر الإرهابية حيث أسفرت عن إصابات بين الطرفين واستشهاد عنصرين من الجيش وإلقاء القبض على المتهم الملقب بــ”المنشار”.

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توقيف متهم في قضية نصب بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تمنراست، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، متابع في قضيتي نصب واحتيال، العملية تمت على إثر تقديم شكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال ضد أحد الأشخاص طالت مبلغا ماليا قدره 24 مليون سنتيم، كتسبيق نظير قيامه بكراء أحد المساكن ليتبين فيما بعد أنه لا يملك مسكنا وأنه قام بالنصب والاحتيال عليه، ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم أين تم توقيفه وتحويله لمقر الأمن هذا الأخير بعد عرضه على الضحية تعرف عليه من الوهلة الأول كما اعترف بالجرم المنسوب إليه في قضية الحال.

التحقيقات مع المشتبه فيه بينت أن المعني متورط في قضية أخرى راحت ضحيتها امرأة تعرضت للنصب والاحتيال طالت مبلغا ماليا قدره 80 مليون سنتيم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، والتي أصدرت ضده حكما يقضي بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.