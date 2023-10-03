أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

7 سنوات حبسا للمضارب في البقوليات، شاب يدير مزرعة سرية لإنتاج التبغ

7 سنوات حبسا للمضارب في البقوليات بالشلف

م. قورين

أدانت، الثلاثاء، محكمة العطاف بمجلس قضاء الشلف، أربعينيا بسبع سنوات حبسا نافذا وتغريمه بـ200 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضية المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عقب توقيفه متلبسا وبحوزته 12 قنطارا من البقوليات الجافة والحبوب.

حيثيات القضية، التي تناولتها “الشروق” في عددها السابق، تعود إلى توقيف وتفتيش مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي الفضة لشاحنة، حيث تبيّن بأنها محمّلة بأزيد من ستة قناطير من الحبوب الجافة والبقوليات، دون حيازة صاحبها على أي سجل تجاري أو فواتير تثبت وجهتها ومصدر شرائها، وكان صاحبها بصدد تحويلها إلى أحد المستودعات لإعادة بيعها بالأسواق الشعبية بأثمان مضاعفة، مواصلة للتحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة العطاف، تم حجز كمية أخرى قدرها أكثر من خمسة قناطير لعلامات مختلفة كانت مخزنة بمستودع بولاية عين الدفلى، وبعد إتمام إجراءات التحقيق والتحويل على محكمة العطاف بموجب إجراءات المثول الفوري، تم إدانته بسبع سنوات حبسا نافذا، وتغريمه بـ200 مليون دج.

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جهز منها 2.5 هكتار وباشر صناعة الشمة

شاب يدير مزرعة سرية لإنتاج التبغ بولاية باتنة

طاهر حليسي

لم تعد صناعة الشمة، خارج الأطر القنانونية والشمة المغشوشة على وجه الخصوص، مقتصرة على المصانع السرية التي تضخ أطنانا من هذا النوع المضر بالصحة والمؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وغالبية هذه المصانع السرية متواجدة بولاية سطيف وبجنوب ولاية باتنة، بل إن البعض صار يزرع التبغ أيضا خارج الأطر القانونية في مزارع السرية بدون التأطير القانوني في السر والكتمان، كما حدث في ولاية باتنة، حيث عثرت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر بولاية باتنة، على مزرعة سرية غير مرخصة لزراعة التبغ، يديرها شاب يبلغ من العمر 37 سنة، خلال دورية مراقبة للنشاطات الفلاحية بالمنطقة.

ومكنَّت عملية المعاينة للمحيط الفلاحي المزروع بأن المعني قام بزراعة حوالي 2.5 هكتار لإنتاج التبغ المعد لصناعة الشمة دون حيازته لترخيص أو سند قانوني يجيز له ممارسة النشاط الزراعي والتجاري المذكور. وأكر من ذلك فقد ضبطت مصالح الدرك الوطني 2400 شجيرة من التبغ الخالص قام صاحبها بتجفيفها بغرض انتاج تبغ مهيأ للبيع، تمثل في 97 قنطار يتم تحويلها إلى مادة الشمة.

وفور الشروع في التحقيق أكدت مصالح الضرائب بأن الشخص المعني لم يدفع أية تصاريح لدى المفتشية بخصوص ممارسته بهذا النشاط، ليشرع في بحثه بغرض إنجاز محضر جزائي فيما حولت البضاعة المصادرة لمفتشية أملاك الدولة بغرض التعامل القانوني معها طبقا للتشريع المعمول به.

يذكر أن أهم منطقة لزراعة التبغ في الجزائر هي ولاية أم البواقي، ولكن للأسف هناك وسطاء يقومون بنقل الكثير من الإنتاج الوفير من هذه المادة إلى الورشات السرية لصناع الشمة، وتبلغ الكمية التي تنتجها ولاية أم البواقي، أكثر من 20 ألف قنطار في السنة، ويبلغ ثمن القنطار الواحد من التبغ حوالي سبعة ملايين سنتيم، وتعتبر سوق نعمان البلدية الهامة التابعة لولاية أم البواقي عاصمة صناعة التبغ الأولى في الجزائر، وتشكل زراعة التبغ حوالي 60 بالمئة من النشاط الزراعي في المنطقة بالرغم من تضرر هذه الزراعة من الجفاف مثل بقية المنتجات الفلاحية.

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كاميرا مراقبة كشفتهم والمحكمة أدانتهم بـ3 سنوات حبسا

شابان ومراهق يسطون على سبعة متاجر بقالمة

نادية طلحي

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قالمة، مساء الإثنين، بإدانة المتهمين س.إلياس، وس.وسيم ـ البالغين من العمر 19 و20 سنة، بارتكاب جناية، تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة الموصوفة بتوافر ظرفي الليل والتعدد، والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات سجنا، منها سنة نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي لفائدة الضحايا البالغ عددهم سبع ضحايا وذلك بعد تورطهما باستخدام القاصر خ.خ، الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشر من العمرفي سرقة سبعة محلات تجارية متواجدة بمدينة قالمة.

وتعود وقائع هذه القضية حسب مجريات جلسة المحاكمة التي حضرتها الشروق اليومي، إلى الفترة الممتدة بين نهاية شهر ديسمبر 2022 ومنتصف شهر جانفي 2023، عندما تلقت مصلحة الأمن الحضري الأول بأمن ولاية قالمة، شكاوى متتالية من سبعة مواطنين يشتغلون في عالم التجارة، بشأن تعرض محلاتهم التجارية وأكشاكهم المتخصصة في تجارة وبيع التبغ والكبريت ولواحق الهواتف النقالة ومختلف الخدمات، إلى عملية سطو وسرقة خلال الفترات الليلية، استهدفت كميات من التبغ ولواحق هواتف نقالة بالإضافة إلى بطاقات تعبئة وشحن الهواتف ومختلف الأغراض الأخرى بالإضافة إلى مبالغ مالية مختلفة، من طرف مجهولين بعد قيامهم بتحطيم أقفال الأبواب والستائر الحديدية لتلك المحلات. على إثر ذلك باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري الأول تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من استغلال تسجيلات فيديو لإحدى كاميرات المراقبة، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيهم عند قيامهم بتنفيذ إحدى عمليات السرقة، ليتم توقيفهم تباعا، أين اعترف أحدهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات السرقة برفقة شريكيه، حيث كانوا ينفذون عملياتهم في الساعات المبكرة بين الثانية والرابعة صباحا، ثم العودة إلى منازلهم.

وخلال جلسة المحاكمة تضاربت اقوال المتهمين البالغين، حيث اعترف المتهم الأول بأنه تورط في سرقة محلين تجاريين وأنكر باقي السرقات، لأن عائلته كما قال تفطنت له وأصبحت تراقب تحركاته، فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة له، لكن رئيس الجلسة أكد أنه تم التعرف على المتهمين من خلال التسجيل الذي رصدته كاميرا أحد المحلات، أثناء قيامهم بعملية السرقة. ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته على قيام أركان الجريمة في حق المتهمين برفقة المتهم القاصر والذي تم إحالة قضيته إلى قاضي الأحداث، والتمس تسليط عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق كل واحد منهما، فيما حاول دفاع كل واحد من المتهمين إقناع هيأة المحكمة بالظروف الاجتماعية لموكليهما وحداثة سنهما وكذا عدم تورطهما في قضايا سابقة، ملتمسا تمكينهما من ظروف التخفيف، خاصة بعد بقائهما في المؤسسة العقابية التي كانت درسا لهما، لمدة عشرة أشهر كاملة. لينطق رئيس الجلسة بعد المداولة القانونية بإدانة كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا، منها سنة حبسا نافذ وسنتين موقوفة التنفيذ.

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حبس تاجر نقل 40 قنطارا من الشعير الموجه للمضاربة بقالمة

ن. طـلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، مساء الإثنين، بإيداع تاجر رهن الحبس المؤقت، بعد تورطه في قضية نقل كمية معتبرة من مادة الشعير الموجه للمضاربة، من دون حصوله على أية رخصة قانونية تسمح له بنقل هذه المادة الاستراتيجية.

المشتبه فيه تم توقيفه من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بومهرة أحمد بولاية قالمة، أثناء قيامهم بخدمة مهام شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 80 في جزئه الرابط بين مدينة قالمة ومدينة سدراتة بولاية سوق أهراس، أين تم توقيف شاحنة من نوع سوناكوم، كان على متنها المشتبه فيه، وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الأمني، تبيّن بأنها محملّة بكمية معتبرة من مادة الشعير، يقدر وزنها بـ40 قنطارا موجهة للمضاربة.

وبعد استفسار سائق الشاحنة تبيّن بأنه لا يحوز أية وثيقة قانونية ترخّص له بنقل هذه المادة الاستراتيجية.

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16 جريحا اثر انحراف حافلة لنقل العمال بباتنة

طاهر. ح

أصيب، عصر، الاثنين، 16 عاملا في الثلاثينات والأربعينات من العمر، بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة، بالقرب من محطة الوقود بن فليس بباتنة.

وسجلت الإصابات في صفوف عمال كانوا عائدين إلى مقر سكناهم، إثر انحراف الحافلة بين بلديتي الشعبة وباتنة، ووصفت حالة غالبية المصابين بالتي لا تستدعي القلق.