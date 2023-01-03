أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023

لصوص يتسببون في فقع عين شاب، العثور على عشريني مشنوقا

العثور على عشريني مشنوقا في قالمة

ن. طـلحي

عاش دوار بلطة بقرية عين آركو ببلدية تاملوكة بالجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على وقع انتشار خبر العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، مشنوقا بواسطة حبل ومعلقا داخل مستودع بمسكنه العائلي الكائن بدوار بلطة في قرية عين آركو.

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الضحية قال إن الحادثة تسببت في إدمانه المخدرات

لصوص يتسببون في فقع عين شاب أثناء سرقة هاتفه!

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق شاب ثلاثيني بجناية الضرب والجرح العمد المفضي لعاهة مستديمة، بعد اعتداء عنيف تعرض له شاب آخر أثناء سرقة هاتفه، كلفه إصابة عينه اليسرى بأضرار جسيمة.

وانطلقت وقائع الملف من شكوى تقدم بها الضحية لدى مصالح الأمن بمنطقة الحميز شرق العاصمة، تفيد بتعرضه لاعتداء خطير وتلقيه إصابة بالغة على مستوى عينه اليسرى، وكشف الضحية الذي مثل الثلاثاء أمام قاضي الجنايات بصفته موقوفا بالمؤسسة العقابية لتورطه في ملف آخر يخص تهمة المخدرات، أنه تعرض لسرقة هاتفه النقال من قبل المتهم “ع.جمال” بمساعدة 5 أشخاص آخرين أثناء تواجده بسوق الخضر بالحميز، مضيفا أن الحادثة تبعها اعتداء عنيف وتوجيه ضربات قوية بمقبض سكين مباشرة باتجاه عينه، وجروح متفاوتة الخطورة بباقي أنحاء جسده، قبل أن يترك على تلك الحالة وفرار المتهمين إلى وجهة غير معلومة.

وباشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة وتوصلت إلى هوية المتهم “ع.ج” عن طريق هاتف نقال الضحية بعد وضع شريحة به وتحديد موقعه الجغرافي استنادا لذلك، أين تعرف عليه الضحية مباشرة بعد مواجهتهما بمركز الأمن.

وصرح الضحية بجلسة المحاكمة أن الحادثة كانت سببا في إدمانه على تناول المخدرات بكافة أنواعها حتى يتجاوز الأمر، خاصة بعد الضرر الجسدي الذي ألحق به وفقدان الأمل في تحسن وظيفة البصر بعينه اليسرى مستقبلا ودخوله السجن بسبب الإدمان، لتقرر المحكمة بعد المداولات توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “ع.ج” مع الحجر القانوني.

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مصرع طفل تحت عجلات شاحنة لرفع القمامة بتيارت

لوز محمد أمين

اهتزت، بلدية مشرع الصفا بولاية تيارت، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الإثنين، على وقع خبر مصرع طفل لم يتجاوز الأربع سنوات تحت عجلات شاحنة لرفع النفايات المنزلية، الضحية كان يلعب بالقرب من منزلهم العائلي على مستوى حي الأمير عبد القادر، قبل أن يقع تحت عجلات الشاحنة التي أردته قتيلا على الفور، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن الوطني تحقيقا بهذه الحادثة.

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توقيف 3 أشخاص وحجز 11 ألف كبسولة من المهلوسات

ع. ع

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش (الجزائر العاصمة)، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية المتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات، حسب ما أفاد به الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ضبط وحجز 11000 كبسولة من المؤثرات العقلية، 470 غرام من المخدرات (القنب الهندي)، مع مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ38000 دج من عائدات الترويج، و04 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الساس، مركبتان سياحيتان ودراجة نارية، تستعمل في نقل وتوزيع وترويج المخدرات و06 هواتف نقالة.

وأشار البيان إلى أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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شقيقتان تفتحان وكرا لممارسة القمار وتعاطي المخدرات ببسكرة

م.عبد الرحمن

أوقفت الاثنين، عناصر الأمن الحضري السادس بمدينة بسكرة شقيقتين، تبلغان من العمر 24 و25 سنة على التوالي، بعد تورطهما رفقة سبعة أشخاص آخرين في قضية تكوين جمعية أشرار وجنحة بيع وترويج المخدرات، مع إنشاء وكر لممارسة الدعارة والفسق والرذيلة والقمار داخل كشك بالمدينة.

الشقيقتان تمتلكان كشكا كان ملكا لوالدهما المقعد، قامتا بتأجيره لتاجر، قررتا تحويله بعد استرجاعه إلى محل لممارسة القمار، حيث صار مزار للاعبي القمار وأحيانا تقع شجارات لفتت أنظار الساكنة، الذي اشتكوا من الظاهرة، وأكدت التحقيقات استغلال الشقيقتين للكشك في القمار.

كما جرّ القمار بقية الرذائل من ممارسة الفسق والدعارة وتعاطي الممنوعات، وبعد تحديد مكان وجود الكشك ومداهمته، أوقف رجال الأمن تسعة أشخاص كانوا بداخله، من بينهم الشقيقتان، وهؤلاء جميعا كانوا متلبسين بالجلوس حول طاولة مخصصة للقمار، ويتعاطون المشروبات الكحولية. وبتفتيشهم عثر لديهم على مبالغ مالية كبيرة تستعمل في القمار، وتحت الطاولة عثر على نصف صفيحة من الكيف المعالج كانت جاهزة للتعاطي، وبتفتيش الكشك ومحيطه عثر على صفيحة أخرى من الكيف المعالج وأسلحة بيضاء، وبتحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري، أنجز لهم ملفات جزائية، وبتقديمهم أمام العدالة صدر في حق الشقيقتين أمر إيداع، فيما تم إخلاء سبيل باقي المشتبه فيهم مع منحهم استدعاءات، إلى غاية يوم المحاكمة.

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غرق عامل داخل حاجز مائي بالمدية

ب. عبد الرّحيم

توفي الثلاثاء رجل في العقد الرابع، غرقا داخل حاجز مائي في بلدية بن شكاو بالمدية. وكان الضحية وهو عامل في بستان للأشجار المثمرة، بصدد سقي الأشجار حين سقط داخل حاجز مائي، وجرى انتشاله من قبل الحماية المدينة وهو على قيد الحياة، غير أن المنية وافته بعد نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية. وخلف الخير صدمة بالمنطقة، لاسيما أن الضحية خلف زوجة وولدين صغيرين كان العائل الوحيد لهم.

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الزبائن يضطرون إلى شرائها من الأكشاك

أزمة حادة في صكوك النجدة والحوالات ببريد وهران

خيرة غانو

تعرف العديد من مكاتب ومراكز البريد، بما فيها الكبرى في وهران، هذه الأيام، ندرة حادة في مختلف المطبوعات البريدية، أهمها صكوك النجدة وحوالات الدفع، ما بات لازما على طالبي الخدمات البريدية المرتبطة بهذه الأنواع من المطبوعات اقتناءها خارجا لإتمام العمليات المالية المطلوبة.

بعد انفراج أزمة دفاتر الصكوك البريدية والبطاقات الذهبية الخاصة بالسحب والدفع الإلكترونيين، والتي كانت وطنية، فإن القطاع في وهران لا يزال محل استياء من طرف مرتاديه ممن يواجهون منذ شهر سبتمبر المنصرم، وبالتزامن مع تضاعف حجم الطلب على المطبوعات البريدية خلال فترة التسجيلات الجامعية الأخيرة، مشاكل عند محاولة سحب أموالهم من أرصدتهم البريدية، أو أيضا في حال مباشرة عمليات الدفع عبر الشباك، بحيث يصطدمون عادة وبعد طول انتظار من غياب صكوك النجدة وغيرها من الحوالات، مما يتسنى لهم الاستفادة فقط من خدمة الاطلاع على الرصيد، واستحالة السحب إلا في حال الحصول على المطبوعات المطلوبة بطرقهم وأموالهم الخاصة، حيث يتم ذلك عن طريق شرائها من نوادي الأنترنيت أو من المكتبات والأكشاك متعددة الخدمات، هذه الأخيرة التي باتت تستغل الظرف لتحول الأزمة المستفحلة بمراكز البريد إلى باب رزق جديد، لكنه لدى بعض التجار والجشعين أصبح مصدرا لنهب الجيوب، خاصة عندما يقوم غيرهم ببيع نسخة من المطبوعة البريدية الخاصة بالعمليات المالية بـ15 دج، فيما تقدر قيمتها على مستوى محلاتهم بـ30 دج بالنسبة للمنسوخة بالأبيض والأسود، وما بين 40 دج إلى 50 دج للمطبوعة الملونة.

كما يشتكي مواطنون، خاصة منهم كبار السن من عدم مراعاة مؤسسة بريد الجزائر ظروف زبائنها من فئة المتقاعدين، ومعظمهم مرضى مزمنين، عندما يتم رد طلباتهم المتعلقة بسحب معاشاتهم بسبب غياب صكوك النجدة.

ويشير بعض هؤلاء في هذا السياق، إلى أن التأخر الذي كانت قد عرفته عمليات استخراج دفاتر الصكوك البريدية لدى البعض على المستوى الوطني، حتى وإن تم استدراكه بالنسبة لكثير من الطلبات، إلا أن فئة ليست بالقليلة لا تزال قيد الانتظار، ولا حل لها سوى الاستعانة بالبطاقة الذهبية، ومعها وجوب البحث عن المطبوعات الخاصة بها خارج مراكز البريد كشرط وحيد لسحب أموالهم.

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إدانة أعضاء بحركة رشاد عن حرق غابات تيبازة

مريم. ز

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في ملف أعضاء بحركة “رشاد” الإرهابية، على رأسهم المدعو “م.ع. زيطوط” وكل من “م.م” و”م.أ” وإدانتهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، إلى جانب تأييد أمر بالقبض الدولي الصادر في حقهم عن ذات الهيئة القضائية.

كما وقعت محكمة الجنايات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بعد محاكمة دامت لساعات واستجواب 19 متهما بنفس الملف وتوقيع أحكام بين سنة سجنا نافذا والبراءة، عن جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية وجناية وضع النار عمدا في أموال أدت الى الإضرار بأملاك الدولة وبالغير، مع جناية الحريق العمدي المؤدي الى الوفاة.

وتضمنت وقائع قضية الحال، والتي تعود لشهر سبتمبر 2020، حيث تورط المتهمون في عمليات تخريب وحرق غابات بمنطقة قوراية التابعة إقليميا لولاية تيبازة، وتسببهم في خسائر معتبرة وإتلاف ما يقارب 500 هكتار من المساحات الغابية والثروة الحيوانية وكذا المحاصيل الزراعية، إلى جانب حرق منازل المواطنين .