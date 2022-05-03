أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 03 ماي 2022

تفكيك شبكة للمتاجرة بالأسلحة، حصان يقتل شابا في خنشلة

حصان يقتل شابا في خنشلة

ط. مامن

اهتزت ليلة عيد الفطر المبارك، بلدية بغاي، شمال خنشلة، على وقع حادثة مأساوية كان ضحيتها شاب في الـ21 سنة من العمر، كان قد تعرض لحادث، تسبب فيه حصان، بعد أن اصطدمت به دراجة الضحية، ليلفظ الشاب أنفاسه بعين المكان، من شدة وقوة الاصطدام، بينما لم يُصب الحصان بأذى، لتتدخل مصالح الحماية المدنية، بالوحدة الثانوية بالحامة ونقلت جثته، إلى المستشفى، وفتحت مصالح الدرك الوطني، ببغاي تحقيقا في ظروف الحادث، وأشار بيان لمديرية الحماية المدنية، الاثنين، أن الحادث وقع في حدود الحادية عشر ليلا، بمنطقة سهل الكاهنة، ببغاي عندما كان حصان بصدد قطع الطريق الثانوي لوحده، أين تم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات ببغاي، ليؤكد الطاقم المناوب وفاته.

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انتحاران في يوم العيد في خنشلة وتبسة

ب. دريد / طارق. م

عاشت مدينة قايس غرب ولاية خنشلة، أول يوم من عيد الفطر المبارك، على خبر مأساوي نزل كالصاعقة، على سكان المدينة، إثر وفاة طفل في الـ15 سنة من العمر، بمصلحة الإنعاش الطبي، بمستشفى عبد المجيد حيحي، متأثرا بحروق داخلية بليغة، نتجت عن عملية انتحار، بعد شرب هذا الطفل، كمية من مادة حمض الأسيد، بسبب ظروف عائلية ربطتها ذات المصادر بلباس العيد الذي لم يتمكن الضحية من اقتنائه، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادث.

كما اهتزت صبيحة العيد المبارك، منطقة الدرمون ببلدية ثليجان بولاية تبسة، على وقع العثور على جثة رب أسرة، يبلغ 52 سنة، مشنوقة ومعلقة بحبل بلاستيكي بعمود قائم بغرفة نومه، وقد تم نقل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة، أين أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، بتشريح الجثة، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، التي تبقى أسبابها مجهولة رغم ربطها بالحالة المادية السيئة للضحية وهو رب عائلة من ستة أفراد، يذكر أن ولاية تبسة أكملت رقم عشرة انتحارات منذ بداية سنة 2022، تراوحت أعمار المنتحرين فيها، ما بين الـ20 و80 سنة.

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يذبح أمّ أولاده عشية عيد الفطر بسيدي بلعباس

م. مراد

اهتز سكان قرية البواعيش بسيدي بلعباس، ليلة الشك على وقع جريمة قتل شنعاء، راحت ضحيتها امرأة قام زوجها بذبحها أمام مرأى أبنائها.

الجريمة وقعت ليلة ترقب هلال شهر شوال، بعد نشوب خلاف عائلي بين الجاني البالغ من العمر 45 سنة وأم أولاده الأربعة البالغة من العمر 38 سنة، والذي سرعان ما تطور وانتهى بإشهاره خنجرا استعمله في ذبح زوجته أمام مرأى أبنائه الذين دوى صراخهم بالحي، ليفر بعدها الفاعل نحو وجهة مجهولة تاركا زوجته تسبح وسط بركة من الدماء وأبناؤهم يحيطون بها ويصرخون من هول الجريمة التي ارتكبها والدهم في حق أمهم، في وقت كانوا يترقبون حلول عيد الفطر المبارك لارتداء الملابس الجديدة التي اقتنوها.

بعد الحادثة الشنيعة، قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اقتراف الجريمة، بينما ظل الجاني في حالة فرار، ما استدعى تكثيف التحريات مع تفعيل عنصر الاستعلام، الذي مكن من تحديد مكان تواجده صبيحة يوم العيد، وتوقيفه بمحطة نقل المسافرين بسيدي بلعباس، بينما كان يحاول الفرار نحو ولاية بشار، ومباشرة التحقيق معه لتحديد دوافع ارتكاب جريمته الشنعاء، قبل تقديم الملف أمام الجهات القضائية للفصل فيه.

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تفكيك شبكة للمتاجرة بالأسلحة في ميلة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع الأسلحة النارية بإقليم بلدية شلغوم العيد، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز ثلاث بنادق صيد، مسدسين (تقليديي الصنع، 189 خرطوشة صيد، كبسولات تستعمل في تركيب وتعبئة الخراطيش و2 كلغ و870 غرام من مادة البارود، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع الأسلحة ومستلزماتها دون رخصة.

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أكبر تجمع لصلاة العيد

أدى قرابة مائة ألف شخص صلاة العيد بتمنراست، على مستوى ساحة سرسوف، في تجمع هو الأكبر لصلاة العيد بالتراب الجزائري وسط حضور قياسي، في مشهد يعبر عن تلاحم بين الشعب وقيادته واختفاء الفوارق الاجتماعية، مع بروز قيم التسامح والإخاء، حيث استغل الإمام الشيخ بعموري الفرصة، لدعوة الناس إلى رص الصفوف، والعمل من أجل رفعة هذا الوطن، مع الدعاء أن يحفظ الله وطننا وشعبنا، وأن يوفق الله ولاة أمورنا، وأن يمن عليهم وعلينا بالصحة والعافية.

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مخابر صيدلانية تدخل الفرحة للأطفال المرضى

شاركت ثلاثة مخابر صيدلانية وطنية في عملية تضامنية، بمناسبة عيد الفطر، من خلال التبرع بلعب لفائدة الأطفال المرضى في المستشفيات، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية. وتم تنظيم هذه العملية التي أطلق عليها “طفل- لعبة- ابتسامة”، تحت الرعاية السامية لوزير الصناعة الصيدلانية بالتعاون مع القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، وبمشاركة مجمع صيدال العمومي ومخبر بيوفارم ومخبر سوفال، حسب البيان الذي نشره بالموقع الرسمي للوزارة. ومن خلال هذه المبادرة، “عبر المتعاملون الصيدلانيون عن دعمهم وتضامنهم مع الأطفال المرضى وأسرهم”، يضيف نفس المصدر. كما ذكر مسؤولو المخابر بالمناسبة بـ”التزامهم بالمساهمة في التكفل بهم من خلال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، اعتبارا من عام 2022، لتغطية الاحتياجات من المواد الموجهة لمعالجة الأورام ووضع حد لاضطرابات الإمداد والتوفير في المستشفيات”.

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فارقوا الحياة في حوادث مفزعة

5 قتلى من أصحاب الدراجات النارية عشية العيد بسطيف

سمير مخربش

لقي شابان حتفهما عشية العيد ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، إثر اصطدام الدراجة النارية التي كانا على متنها بسيارة سياحية في مشهد مفزع، لترتفع حصيلة الضحايا من أصحاب الدراجات النارية الى 5 قتلى في ظرف أسبوع بولاية سطيف.

الحادث الأخير وقع بمنطقة ذراع الميعاد التابعة لبلدية عين ولمان، عبر الطريق الوطني رقم 28 أين كان الاصطدام عنيفا بين دراجة نارية على متنها شابين وسيارة سياحية من نوع سامبول. وقد خلف الحادث إصابات خطيرة بعد سقوط الشابين على رأسيهما، وفارقا الحياة قبل وصولهما مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

وبهذا الحادث تصل حصيلة ضحايا أصحاب الدراجات النارية إلى 5 قتلى لقوا حتفهم في الأسبوع الأخير لشهر رمضان بولاية سطيف، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية خلال هذه الفترة 5 حوادث لأصحاب الدراجات النارية، منها 3 حوادث مميتة. وكان الحادث الأول بالمنطقة المسماة فيرمة الريش بالعلمة، أين لقي شاب يبلغ من العمر 16 حتفه إثر اصطدام دراجته بشاحنة.

والحادث الثاني سجل بعد صلاة التراويح، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 21 سنة، فارق الحياة في مكان الحادث، وتوفي بعده شاب آخر يبلغ من العمر 20 سنة في المستشفى، مع إصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حادث اصطدام دراجتين ناريتين بسيارة تجارية على الطريق الولائي رقم 64 بمشتة الحسبين بلدية عين الحجر جنوب سطيف، ليأتي الحادث الخامس عشية العيد ويرفع الحصيلة إلى 5 قتلى كلهم من أصحاب الدراجات النارية.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف أحصت خلال شهر رمضان 105 حوادث، منها 7 مميتة تسببت إجمالا في وفاة 8 أشخاص وإصابة 147 آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة.