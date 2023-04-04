أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 أفريل 2023

شاب يقتل آخر بالمسيلة، وفاة صياد في حادث على متن سفينة

شاب يقتل آخر بالمسيلة

أحمد. ق

قتل مساء الاثنين شاب، في مدينة المسيلة، على يد شخص فر نحو وجهة قبل توقيفه لاحقا، حسب ما علمته الشروق من جهات محلية.

ويتعلق الأمر بالضحية المدعو “ع، اسحاق” البالغ من العمر حوالي 27 سنة، الذي يشتغل في مجال صناعة الحلويات التقليدية وتوزيعها على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرها، أين تعرض في الفترة ما بين صلاتي المغرب والعشاء، إلى ضربة قاتلة باستعمال آلة حادة داخل المحل التجاري الواقع بحي ڨرفالة بالقرب من حي لاروكاد الشعبي في الجهة الغربية لعاصمة الولاية، سببت له نزيفا، تم على إثره إخطار مصالح الحماية المدنية ومنه نقله على جناح السرعة نحو مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الزهراوي، الا أنه فارق الحياة قبيل الوصول إلى المستشفى متأثرا بالإصابات التي تلقاها كما تم إخطار مصالح الأمن المختصة إقليميا التي بدورها باشرت تحقيقا للوصول إلى المشتبه فيه، الذي حسب المعلومات المتحصل عليها لا يتجاوز عمره 18 سنة، تم توقيفه في إحدى الولايات بعد ساعات من ارتكابه هذا الفعل الذي تبقى أسبابه وخلفياته مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وسيتم التعرف على ذلك بعد الانتهاء من التحقيق.

للإشارة، فإن الضحية، ينحدر من بلدية الياشير التابعة إقليميا لولاية برج بوعريريج المجاورة، مقيم بالمسيلة، رفقة أفراد العائلة منذ سنوات.

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كاميرا المراقبة وتحريات لأمن الحدود تكشفان التواطؤ

عونا شرطة متهمان بتقديم تسهيلات لتمرير هواتف نقالة عبر المطار

تفصل محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة خلال الأسبوع المقبل، في وقائع ملف تورط فيه أربعة أشخاص من بينهم تجار وعونا شرطة على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وذلك عقب محاولتهم تمرير كمية من الهواتف النقالة عبر المطار بطريقة مشبوهة تم جلبها من دولة الإمارات.

تفاصيل القضية المتعلقة بالتهريب الدولي للهواتف المحمولة عبر مطار هواري بومدين، جاءت بعد تحريات أمنية باشرتها عناصر أمن الحدود عقب اكتشاف ضلوع أعوان شرطة على مستوى المطار في تقديم المساعدة لمسافرين من أجل تمرير سلع بدون رخصة عبر نقاط المراقبة الروتينية للأمتعة أثناء عودتهما من دولة الإمارات إلى الجزائر، وتمثلت السلع حسب تقرير أعدته عناصر شرطة الحدود في شحنة من الهواتف الذكية.

وتمكنت مصالح الأمن بعد تلقيها بلاغا حول تحركات مشبوهة لعوني شرطة رصدتهما كاميرات المراقبة، من توقيف المشتبه فيهما فور خروجهما من بالمطار وهما بصدد المغادرة على متن سيارة، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما يفوق 90 هاتفا نقالا كانت مخبأة داخل المركبة تخص مسافرين كانا برفقتهما، أين حاول المشتبه فيهم الفرار بعد افتضاح أمرهم على مستوى حظيرة السيارات.

المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة أمس، أنكروا محاولة تهريب البضائع المحجوزة والتي تعد الكمية المضبوطة كمية تجارية ولا يسمح قانونا بتمريرها داخل الأمتعة ومن دون رخصة، إذ فند كل من المدعو “ر.ع” و”ب.هـ” وتعلق الأمر بتاجرين حصولهما على أي تسهيلات من طرف أعوان المطار لتمرير سلعتهما، وصرحا أنهما غادرا المكان بعد تسوية جميع الإجراءات الخاصة بمنطقة العبور من دون تلقي مساعدة استثنائية، وهي التصريحات التي تمسك بها المتهمان الآخران واللذان أكدا أن تواجدهما بالمكان كان مجرد صدفة، قبل أن يواجههما القاضي بمحتوى تسجيل رصدته كاميرات المراقبة.

وأمام ما سلف ذكره من وقائع بجلسة المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية، توقيع عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 200 ألف دينار في حق جميع المتهمين.

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وفاة صياد في حادث على متن سفينة بتموشنت

زهيرة قلعي

تعرض، مساء الاثنين، أحد البحارة الذين كانوا على متن سفينة صيد للسمك بمياه بوزجار بعين تموشنت إلى حادث عمل في عرض البحر، تسبب في فقدان رجليه على ظهر المركب، الضحية “ع. بوسيف” البالغ من العمر 50 سنة ويسكن ببني صاف، تم تحويله على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية التي نقلته إلى استعجالات مستشفى العامرية، وبعد معاينته من قبل الأطباء تبين أنه توفي قبل وصوله الاستعجالات.

وحسب بعض الشهود العيان ممن يعرفون الضحية، أن الأخير كان يشتغل على متن سفينة الصيد المسماة “المطمر” وهي إحدى سفن الصيد التي تصطاد في أعالي البحار وتمكث لأيام قبل أن تعود إلى اليابسة بميناء بوزجار محملة بالأسماك البيضاء والقشريات، وأضاف الشهود أنه بينما كانت المعدات الثقيلة تسحب شبكة الصيد الضخمة وترفعها للأعلى، كان الضحيه يساعد زملائه في توجيه العملية، وشاءت الأقدار أن تعلق رجلاه بالحبل الحديدي لرافع الشبكة الضخمة ليمزقه ويفصل رجليه عن جسده.

الضحية ترك أثرا وسط جميع البحارة بمينائي بوزجار وبني صاف بعين تموشنت، وحتى الموانئ المجاورة، لما له من خصال طيبة وأخلاق حميدة وقد فتحت العناصر الأمنية المختصة تحقيقاتها في القضية التي سببت صدمة للبحارة.

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المفقود مصاب بالتوحد واختفى قبل شهر

توقيف البحث عن الطفل إياد في وادي الرمال بقسنطينة

س. ع

تحوّل التحقيق في قضية الطفل إياد المصاب بالتوحد، المختفي منذ قرابة شهر بمنطقة الضبابية بحامة بوزيان بولاية قسنطينة، من اختفاء مع إمكانية سقوطه في وادي الرمال على مستوى بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة إلى قضية أخرى، بعد أن أوقِفت مؤخرا ونهائيا عمليات البحث في أعماق وادي الرمال المحاذي لمسكن الطفل المختفي، والتي طالت مناطق بعيدة مثل عين الكرمة بولاية قسنطينة، إلى غاية الحدود مع ولاية ميلة، وكان منذ يومين قد تم الاحتفال باليوم الوطني لمرضى التوحد والتي من العادة أن يشارك فيها الطفل إياد تازير صاحب الخمس سنوات في مركزه التعليمي الخاص، ولكنه اختفى منذ قرابة شهر، أي منذ أن أعاده والده إلى مسكنه الكائن في منطقة الضبابية، وهذا بعد إعادته من مدرسته الخاصة ببلدية ديدوش مراد.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، تدخلت منذ السابع من الشهر الماضي بالاستعانة بعناصر الحماية المدنية لبعض الولاية المجاورة على غرار قالمة، أم البواقي، باتنة، ميلة وعنابة، في عملية البحث والتمشيط التي باشرتها برفقة الأجهزة الأمنية وجموع المواطنين، عن الطفل إياد تازير بعد اختفائه المفاجئ من مقر إقامته، وكان والده قد تقدم مباشرة بعد الاختفاء، للإبلاغ عن غياب ابنه، حيث ومنذ ذلك الوقت استنفرت مصالح الحماية المدنية وحداتها، بتعداد يفوق الـ 87 عونا من مختلف الرتب، بالإضافة إلى ستة كلاب مدربة ووسائل مادية معتبرة بمشاركة قياسية لجموع المواطنين وأهالي المنطقة، الذين أخذ بعضهم عطلة من عمله من أجل المشاركة في عملية البحث، ليتقرر توقيف عمليات لبحث بعد أن توقف سيلان الوادي وتأكد عدم سقوط الطفل في أعماقه.

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زورا وثائق ووفرا مؤنا للدمويين

إطاران بشركة خاصة في بومرداس متهمان بدعم الإرهاب

سعيدة. م

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملفا خاصا بإطارين هامين في مؤسسة، أحدهما مسير والآخر مهندس بذات الشركة على محكمة الجنايات للبت فيها عن تهم الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة والعمل لصالحها مع التزوير في وثائق إدارية واستعمالها. وجرى توقيف المتهمين في إحدى العمليات التي قامت بها القوات المشتركة للأمن والجيش في منطقة دلس في شهر جانفي من السنة المنصرمة، حيث تم ضبطهما متلبسين بصدد نقل شحنة من المواد الغذائية الموجهة للجماعات الارهابية المسلحة بضواحي تيقزيرت، وحجز لديهما مبلغ مالي قدر بـ60 مليون سنتيم.

قضية الحال تحركت لما وردت إلى المصالح المختصة، معلومات تفيد بتحرك عناصر ارهابية على مستوى منطقة دلس، بغرض الالتقاء بعناصر تتولى عملية التموين والدعم تنشط بمنطقة تيزي وزو. وإثر ذلك تم الترصد ومراقبة عناصر الإسناد على مستوى الطريق الفاصل بين دلس وتيقزيرت أو ما يعرف بميزرانة حيث تم رصد شاحنة على متنها المشتبه فيهما، هذان الأخيران اجتازا حواجز أمنية ثابتة، لغاية أن توقفت الشاحنة في إحدى المناطق الخالية من الحركة ليتقدم شخص ثالث كي يتولى قيادة المركبة، ليكمل المهمة، حسب الاتفاق المبرم في هذه الأثناء، داهمت عناصر الجيش، ما جعل المتهم الثالث مجهول الهوية يتمكن من الفرار بين الأحراش، في حين تم توقيف المشتبه فيهما.

ومن جهتهما المتهمان أثناء سماعهما لم ينكرا علاقتها بالتنظيم الارهابي، ونشاطهما في الدعم والإسناد. وأفاد أحد المتهمين أن ابن عمه الإرهابي، تقرب منه وعرض عليه فكرة العمل لصالح الجماعات المسلحة، باسم “الجهاد” المزعوم، فوافق وبات مرتبطا بالإرهابيين، ويعمل على تزويدهم بالمؤونة. وأوكلت للمتهمين مهمة ترصد تحركات عناصر الأمن بالمنطقة، كما تولى تزويد الإرهابيين بالهواتف النقالة، ومفاتيح الانترنيت وبطاقات هوية مزورة تستعمل في شراء شرائح الهواتف النقالة.

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في مداهمات لفرق مديرية التجارة

حجز كميات من اللحوم والسلع الفاسدة بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكن أعوان الرقابة والتفتيش لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازة، من حجز قرابة ثلاثة قناطير من اللحوم لعدم احترام شروط النقل والحفظ وتجميدها بطرق غير صحية، كما حررت 123 محضر ضد التجار المخالفين واقتراح الغلق لـ 13 تاجرا عبر مختلف البلديات وإحالة ملفات المخالفين على العدالة .

وفي إطار لجان الرقابة، خلال شهر رمضان، قام أعوان الرقابة لمفتشية التجارة ببلدية الداموس غربي الولاية رفقة مصالح الدرك الوطني والمفتش البيطري، بحجز وإتلاف كمية معتبرة قدرت بـ 223.7 كغ من اللحوم والأحشاء لعدم احترام صاحبها شروط الحفظ والنقل وعدم وجود الوسم البيطري في لحم الغنم، وتمكن أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة ببواسماعيل رفقة المفتش البيطري في نفس اليوم بعملية حجز وإتلاف كميات من لحم البقر وأحشاء دجاج مجمدة غير صالحة للاستهلاك بكمية إجمالية تقدر 64 كلغ (49 كلغ لحم بقر و15 كلغ أحشاء دجاج) عثر عليها لدى تاجر تجزئة، حيث تم تحرير محضر بشأنها وإحالته على الهيئات القضائية .

وفي إطار عمليات الرقابة الاقتصادية والتفتيش لمختلف المحلات التجارية والمستودعات وغرف التبريد، قام أعوان الرقابة لقمع الغش والممارسات التجارية لمديرية التجارة والمفتشيات الإقليمية التابعة لها، ضمن مختلف اللجان المشتركة (أعوان الأمن- الدرك- مصالح البيطرة– هياكل البلدية) منذ بداية شهر رمضان بـ 814 تدخل، أسفرت عن تحرير 123 محضر ضد المخالفين واقتراح الغلق في حق 13 تاجرا، كما حجزت كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشروبات ومشتقات الحليب بقيمة تجاوزت 36 مليون سنتيم مع إحالة التجار المتورطين في المعاملات التجارية غير القانونية على الجهات القضائية.