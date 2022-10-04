أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

حجز 16 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة ببجاية، ضبط 800 قنطار من القمح الفاسد بسطيف

حجز 16 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة ببجاية

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية بالتنسيق مع الشركاء الميدانيين خلال هذا الأسبوع من حجز 1654 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن الولاية بدوريات مراقبة وتفتيش للسوق الأسبوعي الكائن بحي إديمكو ببلدية بجاية رفقة اللجنة المتكونة من أعوان مديرية التجارة وكذا أعوان المصالح الفلاحية للولاية، وبعد مراقبة كمية اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري قرر حجزها وإتلافها بمحشر الحيوانات التابع للبلدية باستعمال مادة الجير.

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مخطط أمني خاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

نوارة. ب

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخططا أمنيا خاصا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم السبت 8 أكتوبر الجاري.

ويهدف هذا المخطط الأمني، حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة، وهذا من خلال تدعيم التشكيل الأمني على مستوى الأماكن العامة والشوارع والأسواق ومحاربة الاتجار العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية.

وأسفرت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح أمن الولاية خلال شهر سبتمبر الفارط، عن الإطاحة بشبكات إجرامية وتفكيك عناصرها المختصة في تبييض عائدات إجرامية للمواد المحظورة، الحيازة، التخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية والتي تم من خلالها حجز أكثر من 19 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات.

وتدعو مصالح أمن ولاية الجزائر من خلال الخرجات التحسيسية لفائدة المتمدرسين وكذا الأولياء، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية مع الحرص على توعية وتوجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات والألعاب النارية لما لها من أخطار على صحتهم، وما تثيره من مساس بالسكينة العامة، خاصة في الفترات الليلية، يضيف البيان ذاته.

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وفاة شاب بعد اعتداء بالسلاح الأبيض في باتنة

طاهر حليسي

لفظ، الثلاثاء، الشاب “أ. ق” 35 سنة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي بباتنة، بعد مكوثه 17 يوما بمصلحة الإنعاش، متأثرا بعدة ضربات بأدوات حادة وكان الضحية تعرض لاعتداء من قبل عدد من جيرانه ببلدية فسديس، إثر شجار لم تتحدد أسبابه ودوافعه وحيثياته، انتهى بتلقيه عدة ضربات بسكاكين وسيف كبير، حتمت نقله على عجل لمصلحة الإنعاش لخطورة إصابته منذ للوهلة الأولى. وفتحت مصالح الدرك تحقيقا في الواقعة لتحديد المتسبب في جروحه البليغة المفضية للموت، حيث تم إيداع شخصين من عائلة واحدة الحبس المؤقت، فيما وضع الوالد والوالدة تحت الرقابة القضائية، في وقت يتواجد ابن ثالث في حالة فرار، حسبما أكده أفراد من عائلة الضحية أمس، علما أنه يتيم الأبوين ويملك شقيقا واحدا يقيم في كندا، لم يتمكن من حضور الجنازة المقررة عصر الثلاثاء ويعد الشاب أيمن ثالث ضحية، يفقد حياته بعد الاعتداء بالضرب والجرح بسلاح أبيض مفض للوفاة، في ظرف أسبوعين، بعدما توفي شابان في نفس الظروف، مراهق من عين التوتة تلقى طعنة من غريمه المسبوق، وشاب من بلدية أولاد سلام، اعتدي عليه من قبل مجهولين سرقوا سيارته وألقوا به على قارعة الطريق.

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تفكيك شبكة مختصة في ترويج الكوكايين والكيف المعالج بقسنطينة

عـصام بـن منـية

نجحت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، في تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الكوكايين والكيف المعالج تتكون من 04 أشخاص، مع حجز كمية معتبرة صفائح الكيف المعالج و137 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقارب نصف مليار سنتيم، من عائدات الاتجار بالمخدرات. أفراد الشبكة تمت الإطاحة بهم من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل، إثر استغلالهم للمعلومات التي وردت غليهم، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات، التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، والذي تم الترصد لتحركاته واتصالاته، والتي كشفت بأنه يخزّن كمية معتبرة من الكوكايين داخل مسكنه العائلي. ليتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه والذي تم توقيفه بالقرب منه، وقد أفضت عملية التفتيش عن حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقدر بحوالي 137.5 غرام و08 صفائح من الكيف المعالج، قدر وزنها إجمالا بـ 790 غرام وكذا ميزان الكتروني يستعمل في وزن المخدرات، كما ضبط عناصر الشرطة بحوزة المشتبه فيه كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى08 قطع من المخدرات صغيرة الحجم بوزن إجمالي 06 غرام، وقنينة دواء لمحلول مخدر وكذا سلاح أبيض محظور، ومقص صغير الحجم، العمللية أسفرت عن حجز سيارة سياحية، ومبلغ مالي معتبر يقارب نصف مليار سنتيم يرجح أنه من عائدات بيع ترويج المخدرات. المشتبه فيه تم تحويله برفقة المحجوزات غلى مقر الفرقة للتحقيق معه والذي أفضى إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين من شركائه، والذين تمت الإطاحة بهم تباعا.

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ضبط 800 قنطار من القمح الفاسد بسطيف

س. منصوري

يعكف، عناصر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، منذ الأإثنين، في التحقيق في قضية اكتشاف كمية معتبرة من القمح الصلب والقمح اللين (فرينة)، مجهولة المصدر تقدر بـ 800 قنطار، عثر عليها مخبئة بخزان التكييس، وكذا في مقطورات شاحنات قديمة وغير مستعملة منذ سنوات، مرمية بحظيرة مركب الحبوب والبقول الجافة برأس الماء ببلدية قجال بولاية سطيف. حيث أكدت مصادر الشروق اليومي، بأنه من بين تلك الكمية المحجوزة، عثر على حوالي 100 قنطار منها، في حالة جد متقدمة من التعفن والبقية لم تعد صالحة. كما علمنا، بأن مصالح الدرك باشرت تحقيقا متشعبا في هذه القضية، التي قد تطيح برؤوس كثيرة لها علاقة باختفاء هذه الكمية من القمح في فترة سابقة قبل أن يطالها الكساد، خاصة على مستوى مديرية الفلاحة بولاية سطيف، التي سبق وأن توبعت في قضايا فساد.

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مقتل شاب طعنا في شجار بسطيف

سمير مخربش

شهدت ليلة الإثنين، بلدية العلمة بولاية سطيف، جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب تلقى طعنة خنجر غادرة أثناء شجار عنيف.

الضحية يدعى هـ.ر، يبلغ من العمر 23 سنة، دخل في خلاف عادي جدا، مع شاب آخر يعادله في السن، بسبب خلاف أفضى إلى شجار بينهما في اليوم الأول، ثم تلاه شجار ثان في اليوم الموالي، شارك فيه شقيق المشتبه فيه البالغ من العمر حوالي 25 سنة، والذي أراد أن ينتصر لأخيه، فاعترض طريق الضحية بحي بورفرف بقلب مدينة العلمة، ودخل معه في شجار عنيف، أين كانت البداية بملاسنات سرعان ما تحولت الى تشابك بالأيدي، قام بعدها المتهم بإخراج خنجر ووجه به طعنة للضحية، فأصابه على مستوى الصدر، وهي الطعنة التي كانت كافية لوضع حد لحياته، حيث ظل يتخبط وسط بركة من الدماء، ليلوذ بعدها المتهم بالفرار.

وبعد التدخل السريع لرجال الأمن لدائرة العلمة، تم في ظرف قياسي إلقاء القبض على المشتبه فيه، الذي تبين بأنه من ذوي السوابق العدلية ومن معتادي الإجرام من خلال استعمال السلاح الأبيض في الشجارات. وقد أحيل مباشرة على التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة التي هزت المدينة بكاملها.

وحسب المعلومات الواردة إلى الشروق اليومي، فإن والدة الضحية التي تعاني من مرض خطير، تلقت صدمة عنيفة بعد سماعها لخبر مقتل ابنها وهي الآن في حالة غيبوبة ووصفت حالتها بالحرجة جدا. يذكر أن مدينه العلمة تعرف تراجعا في الإجرام في الآونة الأخيرة، ولم تشهد منذ مدة تزيد عن السنة، جريمة من هذا النوع، لكن تبقى ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الوسط الشبابي، تشكل الخطوة الأولى لعودة جرائم القتل، التي تبدأ بخلافات بسيطة وتنتهي بتابوت يحمل على الأكتاف.

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شاب يحرّض قاصرا على سرقة مصوغات والدتها

م.عبد الرحمن

قامت مراهقة في السادسة عشر من العمر، بسرقة مصوغات والدتها وخالتها، بقيمة فاقت الربع مليار سنتيم، من مسكن أهلها ببسكرة، لإرضاء شاب ثلاثيني تعرفت عليه عبر الفايسبوك ووعدها بالزواج بعد تجهيز منزله، والغريب في الحكاية حسب مصادر الشروق اليومي، أن هذه الفتاة لم يسبق لها وأن التقت بالخطيب الموعود ومع ذلك صدقت كل ما قاله لها، وراحت تسرق مصوغات والدتها وحتى خالتها التي وضعت ما تمتلكه من معدن أصفر لدى شقيقتها، حيث تقوم ببيعه وتحويل الأموال إلى زوج المستقبل المزعوم عبر حساب جار سلمه إياها.

ولم يكن والد المراهقة يعلم بأن ابنته الصغيرة وهي أكبر أبنائه متورطة في الجريمة التي اكتشفها، فبعد أن أخبرته زوجته باختفاء الكيس الذي تضع فيه المصوغات، استنجد بشرطة بسكرة التي عالجت عبر أمنها الحضري الخامس هذه القضية المثيرة، حيث اتضح بأن المشتبه فيه وهو من سكان المدينة كان يوهم المراهقة بأنه على أهبة التقدم لخطبتها ونقلها للعيش معه في أوروبا، ولكن تحقيقات رجال الأمن في قلب المسكن محل السرقة، قلبت الصورة رأسا على عقب، إذ بينت المعاينة الميدانية، بأن لا تعنيف على أبواب ونوافذ المسكن، إلى أن تم التأكد من تورط ابنة الشاكي، البالغة من العمر16 سنة، واعترفت بأن شخصا عمره 30 سنة لا تعرفه في الواقع، كانت القاصر تتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حيث تمكن الأخير من إقناعها بسرقة مصوغات والدتها، مغريا إياها بالزواج، ثم مغادرة التراب الوطني عن طريق الهجرة السرية، وبمواصلة البحث والتحري تمّ تحديد هوية المتورط في هذه القضية وتوقيفه نهار أول أمس، بتهم ثقيلة رفقة شريكته القاصر وبائعين للذهب من الذين اشتروا المسروقات في انتظار محاكمتهم.

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اختفاء مراهقة بجيجل

ق.م

تبحث عائلة حمدوش القاطنة بقرية اولاد علي، ببلدية الميلية، بولاية جيجل، عن ابنتها إيمان، البالغة من العمر 20 سنة، حيث لم تجد لها والدتها فتيحة شيهب أثرا لليوم التاسع على التوالي، وتتخوف الأم المسكينة من تعرض ابنتها لاختطاف، أو إمكانية تعرضها لاعتداء جسدي، مما يستدعي حسبها تضامن المواطنين لمساعدتها للبحث عنها في كل مكان، حيث اختفت فلذة كبدها عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي في حدود الساعة الثانية زوالا، في ظروف وصفتها الأم بالغامضة.

وصرح أفراد من عائلة الشابة المختفية للشروق اليومي بأن المفقودة كانت تعيش حياة عادية ولم يحدث أي خلاف أو سوء تفاهم مع أهلها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغيب فيها عن الأنظار، ويؤكد والدها مولود بأنها اختفت بطريقة غامضة عندما خرجت لشراء أغراض ولم تعد، ورغم محاولات البحث عنها بقلب عاصمة الولاية وأطرافها، إلا أن لا خبر عنها، مؤكدا أنه أودع بلاغا لدى مصالح الأمن بدائرة الميلية في جيجل الذين باشروا من جهتهم تحرياتهم لأجل الوصول إلى معرفة مكان المختفية، مضيفا بأن المفقودة تعاني من على مراحل متقطعة من اضطرابات نفسية، وتضع العائلة أرقاما هاتفية لمن شاهدها للاتصال عبرها:

0665816478 أو 0791823895

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وفاة شخصين في حادث دراجة نارية في بومرداس

أيوب . ص

لقي نهار الثلاثاء شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث مرور تمثل في اصطدام دراجة نارية على الطريق الاجتنابي زرالدة بودواو على مستوى خميس الخشنة، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية بالولاية فإن عناصر وحدة خميس الخشنة تدخلوا من أجل حادث مرور مميت يتمثل في شخص صدمته دراجة نارية على مستوى الطريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو بإقليم بلدية خميس الخشنة على مستوى منطقة أولاد غالية، مخلفا وفاة شخصين 28 و76 سنة إضافة إلى إصابة شخص ثالث 27 سنة بجروح، ليتم تحويلهم جميعا إلى المؤسسة الاستشفائية بالمدينة مع فتح تحقيق حول الحادث .

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الاعتداء على منتحب بالسلاح الأبيض في بومرداس

أيوب . ص

تعرض أحد نواب رئيس بلدية الثنية في بومرداس لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض قام به شخص ينحدر من المدينة على خلفية الأزمة السكنية الأخيرة حسب مصادر محلية، حيث كان المسؤول البلدي حسب الخبرة يهم بمغادرة مقر البلدية في ساعة متأخرة من المساء قبل أن يهجم عليه شخص مجهول الهوية ويقوم بالاعتداء الجسدي عليه حاملا سلاحا أبيض، مسببا له جروحا نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات مع فتح المصالح المختصة لتحقيق حول ملابسات الحادثة، فيما كشفت ذات المصادر بأن خلفية الحادثة تعود للأزمة السكنية وعملية الترحيل الأخيرة التي صاحبتها عملية هدم لمساكن قديمة.

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استئناف رحلات العمرة من مطار الوادي

بديع. ب

انطلقت الاثنين أول رحلة للبقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة لـ140 مُعتمر من مطار عبد القادر العمودي بولاية الوادي، بعد انقطاع دام لأزيد من سنتين، بسبب جائحة كورونا. وبرمجة الخطوط الجوية الجزائرية رحلتين في كل شهر من مطار قمار بالوادي إلى مطار جدة ومطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بداية من أكتوبر الجاري لغاية شهر فيفري القادم، بتعداد إجمالي 10 رحلات، وهو ما لقي استحسان المعتمرين، ممن كانوا يتكبدون عناء السفر إلى مطارات الولايات المجاورة والبعيدة، لأداء مناسك العمرة أو الحج، وتأتي هذه الخطوة لإنهاء هذه المعاناة التي يأمل سكان الولاية أن تشمل حتى رحلة الحج في العام القادم.

وأشرف على انطلاق هذه الرحلة، الوالي الجديد لولاية الوادي، رفقة السلطات المدنية والعسكرية في أجواء اتسمت بالهدوء والرضى من قبل المعتمرين، الذين عبروا عن رضاهم للخدمات المقدمة في بداية الرحلة على أن تتواصل على هذا المنوال لغاية عودتهم لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة. وذكر مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية الوادي، أن عدد الوكالات السياحية المُعتمدة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، يبلغ عددهم 7 وكالات، وهو ما سيسهل عليهم عملية تنظيم رحلات الحج والعمرة بما يضمن الراحة والخدمات اللائقة للحجاج والمعتمرين الذين سيزورون البقاع المقدسة من أجل أداء المناسك على أحسن وجه.

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إضراب مفاجئ لسائقي القطارات يشل حركة النقل بالعاصمة

راضية مرباح

قرر سائقو القطارات بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أمس، التوقف عن العمل في إضراب غير معلن، احتجاجا منهم على أوضاعهم المهنية، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن سبب الإضراب يعود إلى مخلفات الحوادث التي تقف في طريق السائقين، وهو ما خلف توقفا في حركة النقل بالسكك الحديدية وشل جل رحلات الضواحي انطلاقا من العاصمة، الثنية وكذا زرالدة والعفرون.

الإضراب الذي جاء من دون إشعار مسبق كباقي الإضرابات التي أصبحت شبه دورية في مؤسسة “السانتياف” الشركة ذات الطابع التجاري والاقتصادي، يعد الثاني من نوعه في ظرف شهرين، بعد ما سجل آخر مرة بتاريخ 27 جويلية الفارط، بسبب الاهتراء الذي آلت إليه مختلف الخطوط التي تستدعي دق ناقوس الخطر لضمان سلامة وأمن العمال والمواطنين معا، في ظل الغموض الذي يكتنف انطلاق المشاريع التي تتأجل، فضلا عن نظام الإشارات المهمل ومطالب لخفض الممهلات التي تعتبر أكثر من عائق أثناء السير.

وأشار بيان المؤسسة، إلى أن توقف سائقي القطارات عن العمل، جاء بدون سابق إشعار بخطوط قطارات الضواحي “من وإلى الجزائر، الثنية، زرالدة والعفرون” وهو ما سيؤثر على قطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من العاصمة والتي عرفت تذبذبا في التوقيت، واعتذرت الشركة لزبائنها عن هذا الإزعاج، مؤكدة أنها تبذل جهودها لإعادة السير العادي للرحلات، وقد خلف هذا الإضراب حالة طوارئ بين المسافرين، في وقت اشتد الغضب وسط الزبائن بسبب التوقف الدوري لسير القطارات بسبب الأعطاب والكهرباء والرياح لتنتهي بالاحتجاجات المختلفة التي تتكرر دوريا، ما جعل العاملين والمرضى والمتمدرسين يصلون متأخرين عن مواعيدهم.

يذكر أن سائق قطار رئيسي لدى مستودع الجزائر لسائقي القطارات ونقابي سابق، هارون بولمية، كان قد أكد في تصريح سابق لـ”الشروق” عقب إضراب جويلية المنصرم، أن هذا الاحتجاج الدوري يأتي من اجل دق ناقوس الخطر للنظر في السلامة المرورية للقطارات، جراء الحالة الكارثية التي آلت إليها خطوط السكة الحديدية التي تعاني من الاهتراء، حيث لا يمكنها ضمان سياقة بأريحية في ظل التكتم الحاصل بشأن مشاريع الشركة المؤجلة لأسباب مجهولة، فضلا عما وصفه بـ”الممهلات” التي تفرض على السائقين بشكل لا يطاق، طيلة المسافة المقطوعة دون دراسة للسرعة التجارية التي لا تتوافق مع ما هو كائن عبر الخطوط، فضلا عن الإشارات المعطلة وخطر الحوادث المميتة التي تهددهم والمسافرين معا.

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الخبرة القضائية في المجال البنكي محور ملتقى بمجلس قضاء المسيلة

أحمد قرطي

احتضنت، الإثنين، قاعة الجلسات على مستوى مجلس قضاء المسيلة، أشغال الملتقى حول “الخبرة القضائية في المجال البنكي”، بحضور ومشاركة قضاة وخبراء وأساتذة وممثلي الأسلاك الأمنية، تطرق خلاله الحاضرون إلى العديد من الإشكالات والنقاط بالتفصيل والنقاش والإثراء، وكان فرصة للوقوف على هذا الموضوع من كل الجوانب.

وحسب النائب العام لدى مجلس القضاء، فإن وزارة العدل تسعى دائماً إلى التكوين المستمر والمتواصل عن طريق المدرسة العليا للقضاء، أو على المستوى المحلي، من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات وكذا الملتقيات، التي يتم على إثرها معالجة بعض المواضيع التي تطرح إشكالات قانونية جوهرية.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه المواضيع تستوجب المعالجة عن طريق أطراف متعددة، من قضاة وخبراء بنوك وأساتذة الجامعات، مؤكدا بأن التكوين لم يعد مقتصرا على مستوى الوزارة الوصية، بل يستلزم التفتح على العالم الخارجي ومشاركته، مثمنا أهمية الموضوع في إثراء المعارف والمعلومات، وتبادل الخبرات بين المتدخلين في الموضوع الذي يثير الإشكالات لكل الأطراف المعنية به في مجال الخبرة القضائية.

ووفق النائب العام، فإن مداخلات الحاضرين والنقاشات، ترفع اللبس على بعض النقاط الهامة، وأن الهدف الرئيس من تناول الموضوع هو تقريب وجهات النظر والمفهوم الصحيح للخبرة القضائية في المجال البنكي، ومعالجة الإشكالات بعيداً عن الجانب الأكاديمي.

وفي الإطار ذاته، تطرق المحاضرون إلى جملة من النقاط، على غرار النزاعات القضائية في المجال البنكي، من طرف ما أشار إليه بن قري سفيان مستشار بالمجلس الوطني، الذي اعتبر الخبرة القضائية في المجال البنكي تستلزم بالضرورة وجود منازعة قانونية مطروحة أمام القضاء، أي وجود علاقة تعاقدية بين أطرافها.

بينما خنوف محمد رئيس مكتب خبراء مجلس قضاء المسيلة تناول الخبرة التقييمية والبنوك من خلال دراسة تقنية لطرق تقييم العقارات المرهونة في إطار تقديم القروض البنكية، وكذا الخبرة القضائية في مجال المنازعات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية من قبل الأستاذ غزي محمد العربي خبير معتمد في المحاسبة بالمجلس، فضلا عن دور البنوك في مرافقة المشاريع الاستثمارية من قبل نائب مدير وكالة بنك التنمية المحلية، ناهيك عن فتح النقاشات بين المشاركين في الملتقى من قضاة ووكلاء جمهورية وخبراء عقاريين وغيرهم.

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حجز 10889 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية ببجاية

ق. م

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية والشماريخ من مختلف الأنواع والأحجام تقدر بـ10889 وحدة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الفرقة بعمليات مداهمة استهدفت المحلات التجارية وأصحاب طاولات بيع مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أين أسفرت العملية عن حجز الكميات السالفة الذكر، وقدرت قيمة المحجوزات خلال هذه العملية بأزيد من 45505 دج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأشخاص المتورطين بإنجاز ملفات قضائية وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى أملاك الدولة.

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تخصيص 75 ألف هكتار لزراعة الحبوب وطموح لإنتاج 1.5 مليون قنطار

م. المهداوي

تتربع ولاية عين الدفلى على مساحة فلاحية إجمالية تقدر بـ256700 هكتار، ما يعادل 52 في المائة من المساحة الإجمالية لتراب الولاية، يخصص منها نحو 182 ألف هكتار صالحة للزراعة، منها 75 ألف هكتار لزراعة الحبوب، ولذلك فقد انطلقت الاثنين الأخير حملة الحرث والبذر لموسم فلاحي جديد على أن تتطوّر تصاعديا خلال الأيام القادمة، بينما لا تزال معضلة توفر البذور تثير مخاوف الفلاحين لعدم توازن توظيبها مع المناسبة لأسباب قد تتعلق بوفرة المنتوج للموسم الفلاحي الماضي، الأمر الذي يجب تداركه خصوصا قبل بداية التساقطات موعد مباشرة الفلاحين عمليات الزرع.

وتبعا لهذه القدرات الطبيعية الهائلة فقد حققت مليون و300 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي المنصرم، ما أهلها فعلا لاحتلال مكانة من بين الولايات الرائدة على المستوى الوطني، وتتطلع في الوقت الراهن لتجاوز هذا الرقم المحقق إلى مليون و500 ألف قنطار في نهاية الموسم الجاري وفق ما قاله عبد الغني فيلالي والي عين الدفلى لدى إشرافه على انطلاق حملة الحرث والبذر، إلى جانب العمل على توفير البقول الجافة.

ويلاحظ ـ حسب معطيات مديرية الفلاحة ـ أن هناك زيادة في المساحة المخصصة للزراعة خلال الموسم الجاري تقدر بألف هكتار، بينما تكون 1300 هكتار واقعة بالمناطق الجبلية وشبه الجبلية وهي أرض لا يتعدى إنتاجها 7 قنطار في الهكتار الواحد، أغلبها تستغل للاستهلاك الذاتي والحيواني، ويلاحظ حسب ذات المصادر أنه تم تخصيص 57 ألف هكتار للقمح الصلب، و15 ألف هكتار للشعير، بينما كانت المساحة المخصصة للخرطال ألف هكتار، ومن المؤكد أن تصل احتياجات الفلاحين من البذور قد تصل إلى 150 ألف قنطار، في حين تتطلب تلك المساحات العناية بالسقي التكميلي على مساحة تصل إلى 15700 أي بزيادة 5700 هكتار مقارنة مع الموسم الماضي، ولتطبيق للإجراءات المزمع تنفيذها ميدانيا فقد تم تنصيب على مستوى المديرية المعنية مكلفة بتحضير ومتابعة وضمان التقويم الدوري لعملية الحرث والبذر، بغية مرافقة الفلاحين وتوفير الظروف المواتية والتحسيس لاستعمال السقي التكميلي والإجمالي وإتباع المسار التقني، واستعمال الآلات الضرورية للزرع والضغط،

وبحسب ذات المصدر، فمن المتوقع زرع 6000 هكتار على مستوى مناطق تقع بسهل العامرة/ العبادية التي تسقى من سد سيدي امحمد بن طيبة بعريب بكمية مياه تصل إلى 25 مليون م3، كما عملت تعاونية الحبوب والبقول الجافة على تنقية وتصفية 41 ألف قنطار من الحبوب لجعلها في متناول الفلاحين، إضافة إلى معالجة 1800 قنطار كانت مهيأة قبل أسبوع، وهو الأمر الذي لم يهضمه مسؤول الهيئة التنفيذية مطالبا بتسريع وتيرة العمل والتكفل بحاجيات الفلاحين كون هذه الكمية غير كافية ومن شأن الجهود المبذولة سريع إعطاء ديناميكية جديدة وفتح نقاط أخرى لتسهيل اقتناء البذور.

من جهة أخرى، فقد حضرت ذات المصالح 3868 جرار و12591 آلة حرث، و4065 آلة بذر، في حين تم إيداع 52 ملفا لدى البنك للاستفادة من قرض “الرفيق” بقيمة 85 مليون دج ولا تزال العملية متواصلة في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يرفع فلاحو عين الدفلى التحدي لتوفرها على 2295 مستثمرة فلاحية، و7220 مستثمر فلاحي، وأيضا للتحفيزات التي وضعتها الدولة لصالح مزارعي الحبوب بغية تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من تكاليف الفاتورة الغذائية الوطنية على غرار رفع سعر شراء الحبوب وإعطاء الأولوية للمنتجين في حفر الآبار، وفتح نقاط بيع البذور والأسمدة على مستوى المناطق النائية، على غرار بلديات تاشتة وبطحية وجمعة أولاد الشيخ… ووضع ميزان متنقل لتسهيل جمع الحبوب على مستوى كثير من المناطق البعيدة وكذا تسخير منشآت لتخزين المنتوج من قبل الديوان الوطني للحبوب قبل انطلاقة حملة الحصاد التي يتمناها الجميع مباركة ناجعة ملؤها المردود المرتفع والمحصول الوفير.

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كمال الوافي ينقل سحر المناظر الطبيعية عبر معرض”الشرق يلتقي الغرب”

محمود بن شعبان

تحتضن دار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 24 أكتوبر الجاري معرضا متنقلا بعنوان سحر كوريغرافيا المناظر الطبيعية “الشرق يلتقي الغرب – متقارب جدا ورغم ذلك متباعد جدا” للفنان كمال الوافي تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والسفارة الألمانية بالجزائر.

ويحط الفنان كمال الوافي رحاله بالعاصمة بعد سلسلة المعرض التي قدمها في برلين بألمانيا وباتنة بالجزائر، ليستعرض مجموعة مختارة من المشاريع التي نفذت على مدار الثلاثين عامًا الماضية من خلال تركيبة من الصور والمواقف حول إنشاء حدائقه وكذلك عن نواياه في دمج عناصر الشرق والغرب في إنجازاته، كالساحات والمتنزهات والحدائق كحصيلة تجربته التي انطلقت كمهندس بيئي ومصمم حدائق بألمانيا والخليج والجزائر، والتي مكنته من نيل عديد الجوائز العالمية، منها معرض حدائق إكسبو هانوفر 2000، حيث فاز بالمناقصة، رغم المنافسة الى جانب 200 مكتب دراسات دولي، فصمم حديقة بديعة على مساحة 720.000 متر مربع، كما تألق كمال الوافي في تصميم الحديقة الإسلامية الشرقية ببرلين التي انطلق فيها عام 2004، والتي صنفت كواحدة من أجمل الحدائق العالم، بما أبدع فيها من تصاميم وحدائق ونوافير وبنايات ذات معمار أندلسي، كما قام بإطلاق اسم والدته “حيزية” على واحد من أروقتها، تخليدا لذكراها بعد وفاتها، كما أنجز الجزائري كمال الوافي خلال مشواره عديد المشاريع عبر العالم كألمانيا ولوكسمبورغ من خلال إنجاز ساحات حدائق روستوك برلين وكاسل والإمارات مثل ساحة مسجد الشيخ زايد بابو ظبي وحدائق الأمة بين مكة والطائف بالمملكة السعودية والجزائر عبر حدائق الزيبان ببسكرة.

ويقوم معرض كمال الوافي وفق ثلاثة محاور رئيسية، هي مشاريعه المنجزة عبر العالم، والمشاريع التي صممها ولم تنجز بعد، فيما يشمل القسم الثالث من العرض ما يسمى مجسم الهرم الفارغ وهو على شكل خيمة هرمية عملاقة ستشهد نقاشات وعروضا حول الهندسة البيئية، فيما تستنطق التسمية المختارة مسألة التراث المنهوب من البلدان المستعمرة بعد الحملات الاستعمارية التي عانت فيها البلدان المحتلة من ظواهر الاستيلاء على كنوزها وتحويلها لمتاحفها، تاركة إياها مثل الأهرام الفارغة، وهو مدخل ينتهي بمخرج المطالبة بإعادتها إلى أوطانها.

للإشارة، ينحدر كمال الوافي من ولاية باتنة ودرس الطبوغرافيا في الجزائر، كان يعمل في وزارة التنمية الجهوية لجرد الغابات في غابة بني إملول في الأوراس بالجزائر حتى عام 1979، كما درس تخطيط المناظر الطبيعية في الجامعة التقنية في برلين الغربية بين عامي 1980 و 1986، وعمل بين عامي 1986 و1995 كمدير مشروع في مشاريع في لوكسمبورغ لخطة المناظر الطبيعية لمدينة Esch في Alzette و Rosariumفي Belval Park وعلى مشروع تصميم حدائق متحف برلين للمهندس دانيال ليبسكيند.

أنشأ وكالته لمهندسي المناظر الطبيعية في برلين في عام 1996، وبعد المسابقات، أنشأ عديد المتنزهات والحدائق والمنحوتات في ألمانيا ولوكسمبورغ والجزائر والشرق، كما كان أمينا لمعرض Aedes Architecture في برلين وهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز فنون الحدائق في مدينة هانوفر في ألمانيا، وقدم عديد المعارض من إبداعاته بالإضافة إلى تركيبات المناظر الطبيعية من الأرابيسك كما ألّف عديد الكتب بعدة لغات منها الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية والعربية عن تنسيق الحدائق، بالإضافة إلى مشاركته في تأليف عديد الأفلام ومقاطع الفيديو حول المناظر الطبيعية.

وسيتخلل المعرض الذي ستحتضنه دار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة لقاء حول “مفاهيم المناظر الطبيعية وتكيفها مع المناخ ومعنى عمليات التنمية بالتعاون مع السكان” ينشطه كريم عميتي ويشارك فيه عديد المختصين على غرار المختصين في تنسيق الحدائق سوزان فالز والدكتور كارلو بيكر العربي غانم، كمال الوافي والأستاذة كهينة جيار ،الى جانب المهندسين المعماريين حليم فايدي وأكلي عمروش والرسام كريم سرقوة.

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اليونسكو تتعهد بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية

محمود بن شعبان / وكالات

تعهد وزراء الثقافة وممثلو أكثر من 150 دولة، قبل أيام، بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية التاريخية إلى بلدانها الأصلية، وذلك طبقاً لإعلان صدر عقب مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في المكسيك.

وواجهت المتاحف الكبرى ودور المزادات وجامعو التحف من القطاع الخاص ضغوطاً متزايدة خلال السنوات الأخيرة لإعادة الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن، وغيرها من الآثار، من دول أميركا اللاتينية وإفريقيا، من بين آخرين، التي تقول إن هذه القطع غالباً ما تم أخذها بطريقة غير أخلاقية أو غير قانونية.

كما دعا الإعلان الصادر عن اليونسكو إلى إجراء حوار دولي مفتوح وشامل بشأن القطع الأثرية التي تم حيازتها بشكل غير قانوني واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

وغالباً ما يكون رد القطع الأثرية الثقافية أمراً دقيقاً من الناحية السياسية ويثير تساؤلات إزاء النقل والعناية بالآثار الحساسة في كثير من الأحيان.

وقد جدّدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية دعوات في الهند لاستعادة واحدة من أكبر الممارسات غير المصقولة في العالم من جواهر التاج البريطاني، بينما تطالب تشيلي منذ سنوات بإعادة تمثال مواي من المتحف البريطاني، كما ناقش الوزراء خلال المؤتمر كيفية حماية التراث من الحروب والتغيرات المناخية.

للتذكير، شهد مؤتمر اليونسكو العالمي “موندياكلت Mondiacul 2022″، مداخلات ورؤى عددٍ كبيرٍ من مسؤولي الثقافة حول العالم سواء حضوريًا أو عن بُعد، في إطار تعزيز حوار عالمي حول دور الثقافة في التنمية المستدامة، حيث قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بالمناسبة مداخلة ضمن الجلسة الحوارية الموسومة بـ”الثقافة من أجل التنمية المستدامة” ضمن محور تطوير وتجديد السياسات الثقافية، مستقبل الاقتصاد الإبداعي، والتي سلطت فيها الضوء على المقاربة الاقتصادية الجديدة للتراث الثقافي المنتهجة من قِبل الحكومة الجزائرية والتي ستساهم إلى حدّ بعيد في تطوير السياحة الثقافية وتثمين مكانة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في الديناميكية الاقتصادية باعتبارها رافدًا من روافد التنمية المستدامة، كما ناقش المؤتمر مجموعة من المحاور أبرزها تعزيز دور القطاع الثقافي كمحرك رئيسى للنهوض بالتنمية المستدامة، الاستجابة لفرص وتحديات الرقمنة وتعزيز التنوع الثقافي، بالاضافة إلى حماية التراث الثقافي وتسخيره لخدمة المجتمع والدبلوماسية الثقافية، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتطوير البنى التحتية وتعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات فى القطاع الثقافي.

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انطلاق تصوير أغنية وطنية بمكان انعقاد مؤتمر الصومام

فاطمة عكوش

باشرت مؤخرا الجمعية الثقافية الولائية “تيكجدة اذورار”، في عملية تصوير أغنية وطنية تجمع عددا من الفنانين والشعراء والمغنيين من مختلف أنحاء الوطن، عبر إنتاج فني جديد يندرج ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

العمل عبارة عن أغنية وطنية، يجري حاليا تصوير فيديو كليب خاص بها على مستوى قرية إيفري بأوزلاقن بولاية بجاية،وهو المكان الذي انعقد فيه مؤتمر الصومام.

وكتب كلمات وألحان الاغنية الشاعرة “زهرة فادلي “، فيما أسندت مهمة إخراج العمل لجمال باشا، كما سيعرف العمل مشاركة أزيد من 15 فنانا من شعراء ومغنيين، وفنانين تشكيليين، فيما تهدف الجمعية من خلال هذا المشروع الفني، إلى إيقاظ الروح الوطنية في نفوس الشباب وربطهم بتاريخهم المجيد، من خلال تجربة شخصيّة تتفاعل مع الشخصيات التاريخية الثورية المذكورة في الأغنية نساء ورجالا.

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العثور على رضيعة حية في القمامة بقالمة

ن. طلحي

استاء سكان مدينة قالمة نهار الثلاثاء، لسماعهم خبر وجود رضيعة حية في قلب القمامة، وكان تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بقالمة، فجر الثلاثاء، لإجلاء رضيعة حديثة الولادة تم العثور عليها على قيد الحياة ومرمية في مكان رمي القمامة أمام مستشفى المدمنين المتواجد بمنطقة المدينة الجديدة ببلدية قالمة، قد بلغ الأسماع. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم انتشال الطفلة من وسط القمامة، وإسعافها ونقلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي، فيما باشرت المصالح المختصة تحقيقا في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

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توقيف مشعوذة متلبسة بالنصب والاحتيال ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج الإثنين، عرافة رهن الحبس المؤقت، بعد شكوى أودعتها مواطنة تفيد بتعرضها للنصب والاحتيال على يدها. تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح الامن الحضري الثاني بالأمن العمومي لولاية برج بوعريريج تعود لتلقيهم لشكوى تفيد بتعرض إحدى النساء للنصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، حيث قامت الساحرة بسلبها مجوهراتها ومصوغاتها التي قدّر ثمنها بقرابة مائة مليون سنتيم، أين تنقلت مصالح الأمن إلى المكان، حيث تم توقيف الساحرة التي تبلغ من العمر 39 سنة كما استرجعت مجوهرات الضحية والأموال التي كانت بحوزتها من عائدات ممارسة السحر والشعوذة والنصب والاحتيال، وبعد تقديمها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتها.

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5 جرحى إثر اصطدام شاحنة بسيارتين في معسكر

قادة مزيلة

خلف حادث مرور خطير وقع أمس على الطريق الوطني رقم 4 بإقليم دائرة المحمدية في ولاية معسكر، خمسة جرحى من مختلف الأعمار، إثر انقلاب شاحنة واصطدامها بحافلة لنقل المسافرين من نوع “كارسان” وأخرى “إكسبريس”. وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى دوار المقاديم على الطريق الوطني رقم 4 بالمحمدية، حيث تدخلت عناصر الإسعاف ونقلت الجرحى الخمسة المنتمين للمركبات الثلاث إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى دحاوي دحو لتلقي العلاج، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.