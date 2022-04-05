أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022

حجز 57 قنطارا من الكاشير الفاسد، مقتل رضيع تحت عجلات شاحنة

كانت مخبأة في درجة حرارة مرتفعة بسوق اهراس

إحباط تسميم المواطنين بـ 57 قنطارا من الكاشير الفاسد

صبرينة ذيب

تمكن أعوان التجارة التابعين لفرقة قمع الغش لولاية سوق أهراس، الإثنين، من حجز كمية معتبرة من مادة الكاشير الفاسد، التي كانت مخزنة في ظروف غير صحية لم تحترم فيها شروط التخزين، وقد قدرت الكمية المحجوزة بأكثر من 57 قنطارا.

وبحسب ما كشفت عنه مصالح التجارة، فإن العملية تمت على إثر خرجة ميدانية لإحدى فرق قمع الغش على مستوى بلدية عاصمة الولاية، التي كانت في إطار خرجاتها المتعلقة بمراقبة مختلف الأنشطة التجارية ومدى احترام شروط الحفظ والعرض، أين تم اكتشاف أحد المستودعات تابعة لمحل خاص بتجارة الجملة للمواد الغذائية العامة وبداخله كمية فاقت 57 قنطارا من مادة الكاشير الفاسد، من خلال انتهاء مدة صلاحيته والرائحة الكريهة المنبعثة منه، حيث لا يحتوي هذا المستودع على جهاز تبريد، بالإضافة إلى أنه مكان غير مهيأ لتخزين مثل هذه السلع الحساسة، وقامت مديرية التجارة بأخذ بعض القياسات لهذه المادة بواسطة مقياس الحرارة التي قاربت العشرين مئوية، بينما الدرجة المطلوبة لحفظ الكاشير هي 4 درجات أو أقل.

وبعد جرد كل السلع الموجودة في هذا المخزن التي أصبحت غير قابلة للاستهلاك تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني، كما تم استدعاء المخالف قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين التي أقرتها الدولة ضد هؤلاء التجار المخالفين مع إعداد ملف قضائي ضد هذا التاجر.

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مهرّبون يُخفون السجائر ومواد طبية بأكياس الجبس

سمير مخربش

اهتدت إحدى العصابات المختصة في التهريب بولاية سطيف، إلى فكرة إخفاء سجائر المارلبورو ومواد طبية داخل أكياس الجبس، للإفلات من الرقابة الأمنية والجمركية.

هذه العملية تم كشفها من طرف مصالح الجمارك بولاية سطيف، التي تمكنت من خلال حاجز أمني من توقيف شاحنة معبأة بأكياس الجبس من سعة 50 كلغ كانت تسير بالطريق الرئيسي لبلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف. وعند إخضاعها للتفتيش راودت أعوان الجمارك شكوك حول محتوى الأكياس، التي تم فتح بعضها لينكشف أمر السائق ومرافقه، ويتضح أن أكياس الجبس استعملت للتمويه، وكانت معبأة بعلب سجائر أجنبية الصنع، بالإضافة إلى أدوية ومواد طبية، ليواصل الأعوان عملهم بتفقد باقي الأكياس وتمكنوا من حجز 48500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 648000 قرص دواء مضاد للحساسية، و22422 وحدة مختلفة من المواد الطبية ذات الاستعمال البيطري، التي صنفت جميعها كمواد مهربة. لتقوم الفرقة الجمركية بحجز البضاعة وفق أحكام قانون الجمارك لاسيما المادة 02/21، وكذلك أحكام الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.

وتنجح بذلك الفرق الجمركية التابعة لإقليم مديرية المديرية الجهوية للجمارك بسطيف في إحباط عملية جديدة تدخل في إطار محاربة الغش والتهريب، والتصدي لكل الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني.

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مقتل رضيع تحت عجلات شاحنة والده بسطيف

س. مخربش

لقي رضيع ببلدية قلال جنوب ولاية سطيف، الإثنين، حتقه تحت عجلات شاحنة والده، الذي دهسه في حادث مأساوي زعزع العائلة وسكان المنطقة.

الضحية لم يتجاوز العامين، كان بالقرب من المنزل الكائن بمنطقة ملول ببلدية قلال، في الوقت الذي كان الوالد ينوي الذهاب إلى العمل على متن شاحنته، وهي من الحجم الصغير من نوع “رونوسافيام”، وعند الإقلاع لم ينتبه لابنه الذي كان قريبا من الشاحنة، فوقعت الكارثة بعدما مرت العجلة فوق رأس الرضيع ولفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، وسط حيرة كبيرة للوالد الذي لم يتحمل المشهد ودخل في حالة هيستيرية، ومازال لحد الساعة لم يستوعب أن ابنه فارق الحياة بهذه الطريقة المفزعة. يذكر أن هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة في القرى والأرياف الجزائرية، أين اعتادت العائلات على ترك الأبناء يلعبون قرب الشاحنات في مشاهد تنتهي بمآس حقيقة.

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ضبط 2300 قطعة أثرية لدى مهربين بسوق اهراس

ص.ذيب

تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، الإثنين، من الإطاحة بعناصر تابعة لشبكة مختصة في تهريب الآثار وبحوزتها أزيد من 2300 قطعة نقطية تعود إلى الحقبة النوميدية والبيزنطية كان أفراد العصابة ينوون بيعها لأحد تجار الآثار لتهريبها إلى الخارج.

وحسب مصادرنا دائما، فإن هذه الشبكة، تتكون من 7 أشخاص ينحدرون من بلديات الولاية التي بها مواقع أثرية مهمة على غرار بلديتي خميسة ومداوروش.

وقد تمت عملية الإطاحة بأفراد هذه الشبكة التي لها علاقة بعصابات دولية، بعد استغلال عناصر الفصيلة لمعلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لبعض الأشخاص في تجارة الآثار، أين تم ترصد تحركات المشتبه فيهم إلى غاية الإيقاع بهم في حالة تلبس وبحوزتهم المحجوزات المذكورة، بالإضافة إلى مركبة سياحية كان يستغلها أفراد العصابة في عمليات تنقلهم، وقد تم إعداد ملف قضائي للموقوفين في انتظار الفصل فيه من طرف الجهات القضائية بمحكمة سوق أهراس.

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ديون زبائن سونلغاز تيبازة بلغت 420 مليار خلال 3 أشهر

التعدي على الشبكة وسرقة الكوابل يقطع التزوّد عن ألفي زبون

ب. بوجمعة

تسبّبت عمليات التعدي على شبكتي الكهرباء والغاز بولاية تيبازة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في حرمان حوالي 2000 زبون من التزوّد بالكهرباء والغاز، كما كبّدت شركة توزيع الكهرباء والغاز خسائر مالية معتبرة، كما أعاقت الديون المترتبة على الزبائن برامج تجديد المعدات الكهربائية والغازية وعمليات الصيانة، مما أثر سلبا على جودة الخدمة التي تقدمها الشركة.

كشف المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة “ورتي بلعيد”، عن حجم الديون المترتبة على الزبائن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية والتي قدرت بحوالي 420 مليار سنتيم موزعة على البلديات والمديريات بـ145 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون القطاع الخاص من مؤسسات وشركات 30 مليار سنتيم، وكانت قيمة ديون الزبائن العاديين هي الأكبر، حيث قدرت 245 مليار سنتيم، وأشار مدير الشركة إلى أن تحصيل هذه الديون كان سيسمح بتجسيد عدة برامج لتجديد المعدات الكهربائية والغازية وصيانة الشبكات بما يمكن من رفع جودة الخدمة العمومية للشركة.

وأشار مدير الشركة في الندوة الصحفية التي عقدها، إلى حصيلة التعدي على شبكتي الكهرباء والغاز خلال نفس الفترة والتي تسببت في قطع التموين على نحو 2000 زبون، وسجل 144 حالة تعدي على الشبكة الكهربائية منها 13 حالة سرقة لنحو 160 متر من الكوابل أسفرت عن قطع التزوّد بالكهرباء عن 19550 زبون.

وأضاف مدير الشركة أن أغلب الاعتداءات تسببت فيها المقاولات التي تنشط مع البلديات وشركتي “سيال” واتصالات الجزائر والمواطنين العاديين نتيجة الأشغال التي تتم دون التنسيق مع الشركة، ما ينتج عنها إلحاق الأضرار بالشبكات، بالإضافة إلى البنايات الفوضوية التي تشيد بمحاذاة الشبكة أو تحتها، كما سجلت الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 21 تعديا على شبكة الغاز، ما تسبب في قطع التموين بهذه الطاقة الحيوية على أزيد من 128 زبون، ونفس الجهة المتسببة في قطع الكهرباء كانت وراء حالات التعدي على شبكة الغاز.

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في سوق جوارية تحتضنه ساحة الشهداء

رواج كبير لبيع سمك “البلطي” و”الدوراد” بأسعار تنافسية بالعاصمة

س. ع

شهد الجناح الخاص لبيع سمك قاجوج البحر “الدوراد” والبلطي الأحمر بأسعار تنافسية بالسوق الجوارية المقامة بمناسبة شهر رمضان بساحة الشهداء بالعاصمة، توافدا كبيرا من طرف المواطنين.

ويتم في هذا الجناح الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بيع سمك قاجوج البحر بسعر حدد بـ1000 دج، في حين حدد سعر بيع البلطي الأحمر بـ500 دج.

وتم إنتاج قاجوج البحر المعروض في هذا الفضاء في مزارع بحرية (أقفاص لاستزراع السمك في مياه البحر)، بينما ينتج البلطي الأحمر في أحواض المياه العذبة، وهي كلها من منتجات تربية المائيات.

وثمّن المواطنون هذه المبادرة التي تمكنهم من اقتناء أسماك طازجة في شهر رمضان بأثمان مقبولة تتلاءم وقدراتهم الشرائية.

وفي هذا الإطار، أشارت الحاجة ذهبية (متقاعدة) التي قدمت باكرا لهذه السوق الجوارية إلى أن دخلها الشهري لا يسمح لها عادة باقتناء الأسماك، غير أن هذه المبادرة “الطيبة”، كما وصفتها، سمحت لها بشراء اسماك طازجة بثمن معقول، وبالتالي تنويع أنواع اللحوم في الوجبات الرمضانية.

من جهته، أكد السيد محمد أنه تنقل من بلدية بوزريعة التي يقطن بها لهذه السوق الجوارية، خصيصا لاقتناء هذه الأسماك.

في حين لفتت السيدة خداوج إلى القيمة الغذائية لهذه الأسماك، حيث أن البلطي الذي يطلق عليه الدجاج المائي، وبالرغم من عدم اشتهاره في العاصمة لكونه من منتجات تربية المائيات بالمياه العذبة، يتميز بطعمه المميز، بالإضافة إلى احتوائه على بروتينات عالية الجودة وعلى أوميغا 3 وفيتامين “ب” وفيتامين “د”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد المسؤول بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، أن هذه المبادرة التي تهدف إلى توصيل السمك من المنتج إلى المستهلك مباشرة ستدوم طيلة شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة مساء، لتمكين أكبر عدد من المستهلكين من اقتناء الأسماك الطازج المنتج محليا بأسعار جد معقولة.

ويمكن للمستهلكين اقتناء هذه الأسماك في الجزائر العاصمة من خلال عشر نقاط بيع أخرى مخصصة لهذا الغرض توجد في عدة أسواق جوارية كأولاد فايت والشراقة ودالي إبراهيم والرويبة ودار البيضاء، حسب المسؤول الذي أضاف بأنه سيتم فتح نقاط جديدة بكل من بلديات درارية وباش جراح والحراش.

وبعد أن أكد بأن عملية بيع سمك الدوراد والبلطي الأحمر بأسعار تنافسية ستعمم مستقبلا على مستوى كافة ولايات الوطن، دعا الشباب الراغب في الاستثمار في مجال تربية المائيات التقرب من مصالح الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات “عين البنيان” أو الغرف الولائية من أجل التسجيل والاستفادة من المرافقة.

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أسرة بكاملها تباد قبيل الإفطار

خمسة قتلى في حادثين مروريين بالبويرة

أحسن حراش

تسبب حادث مرور مروع، وقع قبيل الإفطار بالطريق السيار شرق غرب، على مستوى بلدية أحنيف شرق البويرة، في إبادة عائلة بكاملها مكونة من 4 أفراد، إضافة إلى وفاة شخص آخر في حادث مرور آخر بطريق وادي البردي وجرح مرافقه. وهي الحوادث التي تركت صدمة وحزنا رغم التحذيرات المستمرة والحملات التحسيسية المقامة لتوعية السائقين بضرورة الحذر وتجنب السرعة المفرطة، لاسيما مع ساعات الإفطار.

ويعد الحادث الأول الأكثر فظاعة من حيث عدد وقصة الضحايا الذين تسبب في وفاتهم في آن واحد، قبيل الإفطار، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة من الوزن الثقيل وسيارة سياحية من نوع فولسفاقن، وذلك بالطريق السيار شرق غرب بالقرب من محول أحنيف شرقا باتجاه قسنطينة، مخلفا وفاة 3 أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم ما بين 52 و84 سنة، وإصابة امرأة حامل تبلغ من العمر 34 سنة بجروح خطيرة، لفظت آخر أنفاسها متأثرة بها لاحقا، بعد تحويلها رفقة الجثث الثلاث إلى مستشفى مشدالة من طرف أعوان الحماية المدنية لوحدتي أحنيف ومشدالة.

وكشفت مصادر محلية مطلعة أن الضحايا الأربع ينتمون لعائلة واحدة كانت في طريق عودتها من الجزائر العاصمة نحو ولاية سطيف التي تنحدر منها، اثنان منهم مغتربان بأوربا منذ مدة، وهم الأب وصهره وكذا الابن وزوجته، خطفهم الموت فجأة تاركين وراءهم صدمة وحزنا عميقين وسط الأهل والأقارب وكذا سكان المنطقة على حد سواء، الذين عبروا عن تضامنهم العميق مع العائلة المفجوعة في هذا الشهر الفضيل.

أما الحادث الثاني، فسجلته مصالح الحماية المدنية بالطريق المزدوج الرابط بين واد البردي وسور الغزلان جنوبا، وتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، مخلفا وفاة سائقها، البالغ من العمر 55 سنة، وإصابة مرافقته البالغة من العمر 52 سنة بجروح تم تحويلها على إثرها إلى مستشفى البويرة، لتكون بذلك أمسية مأساوية بطرقات الولاية التي لا تزال تحصد مزيدا من الأرواح بالرغم من التحذيرات المتكررة والحملات التحسيسية الدائمة من طرف مختلف المصالح على غرار الدرك الوطني، من أجل توعية السائقين بضرورة الأخذ باحتياطات الأمان واحترام قواعد المرور وكذا تجنب السرعة المفرطة والقيادة أثناء التعب، خاصة بالتزامن مع ساعات الليل أو قبيل الإفطار لتفادي وقوع حوادث قد تكون مميتة ويذهب ضحيتها وفيات في هذا الشهر الفضيل.