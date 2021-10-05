أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

حجز طن من الدجاج المجمد الفاسد، تروج العملة المزورة عبر فايسبوك

حجز طن من الدجاج المجمد الفاسد بإليزي

سفيان. ع

حجزت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية إيليزي 1.36 طن من الدجاج المجمد الفاسد موجه للاستهلاك، حسب ما أفادت به الثلاثاء ذات المديرية. وتمت العملية إثر تلقي شكاوى بوجود تاجر دواجن متنقل يقوم بتسويق دجاج مجمد

فاسد غير صالح للاستهلاك البشري بإقليم بلديتي الدبداب وإن أمناس، حسب ذات المديرية.

وتدخل على الفور أعوان الرقابة وقمع الغش وكذا المتفشية البيطرية وبمرافقة مصالح الدرك الوطني لحجز البضاعة الفاسدة وإتلافها، حسب ذات المصدر. وتم توقيف التاجر المخالف وتحرير محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة، وفق المصدر نفسه.

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عصابة تروج العملة المزورة عبر فايسبوك

م. قورين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير في الشلف، الإثنين، بإيداع ثلاثة أشخاص بينهم فتاة، أعمارهم تتراوح ما بين 21 و29 سنة، ينشطون ضمن جماعة أشرار لغرض النصب والاحتيال، رهن الحبس المؤقت.

حيثيات القضية حسب بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الشلف، تلقت الشروق نسخة منه، تتمثل في ورود معلومات حول قيام الموقوفين بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعرض مبلغ مالي مزور من الأوراق النقدية الوطنية، عالية الدقة في الطباعة، بإحدى الصفحات الفايسبوكية الخاصة بأحد المشتبه فيهم، لغرض البيع واستبدالها بمبلغ مالي حقيقي، وبعد فتح مصالح الشرطة القضائية تحقيقا في القضية، تمكنوا من تحديد مكان المتورطين وتوقيفهم، على خلفية تورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار والإعداد لجنحة النصب والاحتيال باستعمال تقنيات الإعلام والاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تسجيل 19491 مخالفة خاصة بعدم الالتزام بتدابير الحجر الصحي

نوارة. ب

سجلت مصالح الأمن الوطني 19491 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بتدابير الحجر الصحي، من 4 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021، تمثلت فيما يلي: 4786 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، 2305 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة، وضع 12400 مركبة في المحشر.

هذا وتسهر مصالح الشرطة حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني على تكثيف دوريات وعمليات المراقبة بإقليم اختصاصها، مع تجسيد مختلف النشاطات التحسيسية، بهدف المساهمة في مجابهة انتشار هذا الوباء.

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غابات كثيفة من دون مسالك

استغربت نائب في المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، خلال دورة المجلس الأخيرة، من عدم وجود مسالك غابية بغابات ولاية خنشلة المشهورة بكثافة أشجارها وأدغالها، وتجلى ذلك خلال الحرائق المهولة الأخيرة التي حالت دون إخمادها قبل الانتشار الواسع والمدمّر.

وقالت إنها قد نبهت مرارا إلى الأمر، لكن من دون أي سامع لكلامها ونصائحها، ما جعل تحقيق مشاريع المسالك الغابية مجرد حلم قد لا يتجسد على أرض الواقع، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة كل من كان سببا في عدم إنجازها فعليا.

يذكر أن حرائق الغابات في خنشلة كانت فعلا مدمرة وأتت على النباتات والحيوانات في أكبر كارثة بيئية عرفتها المنطقة.

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كانت موجهّة للتسويق بمناسبة المولد النبوي الشريف

إحباط إدخال 134 ألف مفرقعة إلى قسنطينة

عصام بن منية

أحبطت مصالح أمن ولاية قسنطينة، محاولة إدخال كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية، التي كانت موجهّة للبيع على الأرصفة وبعض الفضاءات بمدينة قسنطينة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

حيث تمكنت كتيبة التدخل السريع 1 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، خلال قيامها بعمليات مراقبة لحركة المركبات على مستوى حاجز المراقبة بحي بوالصوف عبد الحفيظ بالمدخل الغربي للمدينة، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية قدرت إجمالا بـ 133970 وحدة من مختلف الأنواع الأحجام، كانت بحوزة 9 أشخاص، تم توقيفهم وتحويلهم رفقة المحجوزات، إلى مقر الأمن الحضري السابع بحي بوالصوف للتحقيق معهم وتكوين ملفات قضائية ضدهم.

وقد تمت عملية حجز تلك الكمية من المفرقعات على مدار أيام الأسبوع الجاري، في إطار العمليات الاستباقية التي تقوم بها مصالح أمن الولاية، لمحاربة ظاهرة نقل وبيع الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطر على صحة مستعمليها خاصة منهم الأطفال، وكذا لما تسببه مع كل احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف من جروح وحروق خطيرة قد تخلّف عدّة تشوهات في أنحاء مختلفة من الجسم. ومع بداية العد التنازلي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف دعت مصالح أمن الولاية جميع المواطنين، خاصة منهم الأولياء، إلى ضرورة تفادي اقتناء المفرقعات والألعاب النارية الضارة لما تسببه من خطر على سلامة أطفالهم وإزعاج المواطنين، وكذا عدم تشجيع ظاهرة استخدامها.

وقد ظلّ استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف، خلال السنوات الماضية، يصنع مآسي بعض العائلات، بسبب ما يخلفّه من إصابات وحروق خطيرة، خاصة لدى الأطفال، نتجت عنها تشوهات وعاهات مستديمة، في أنحاء مختلفة من الجسم، فمن الأطفال من بترت أصابعه ومنهم من فقد بصره، ومنهم حتى من تم إخضاعه لعمليات جراحية معقدّة لازالت أثارها على أجسامهم لحد الساعة.

ومع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف ينتشر عبر الأحياء والشوارع باعة المفرقعات والألعاب النارية، التي تستهوي الأطفال والمراهقين، الذين يقومون بشرائها رغم ارتفاع أسعارها، لصنع أجواء احتفالية مميزة تتحول فيها ليلة المولد النبوي إلى ما يشبه حرب بين بعض المجموعات في أحياء المدن والقرى، ما يتسبب في سقوط جرحى.

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الأطباء يحتجون والفرع النقابي يستنكر

“فوضى” بسبب شقيقة برلماني في مستشفى بجيجل

عبد العزيز. ب

أصدر الثلاثاء، الفرع المحلي لنقابة ممارسي الصحة العمومية بمستشفى مجذوب السعيد بالطاهير بولاية جيجل، بيان استنكار، لما قام به نائب بالمجلس الشعبي الوطني بذات المستشفى يوم الخميس الماضي، حيث قام – بحسب البيان – بخلق فوضى داخل المستشفى، بداعي أن شقيقته لم يتم التكفل بها، كما ينبغي حينها،إذ قام حسب البيان دائما، بالتعرض بالسوء للعمال المناوبين كما قام باختراق قاعة الفحص واتهام الطبيبتين المتواجدتين هناك، بالتقصير في حق شقيقته، رغم تأكيدهما له أنها لم تأت للمستشفى ذلك اليوم، ليتبين فيما بعد أنها فعلا لم تقصد المستشفى لتلقي الفحص بل تلقت الفحوصات بالعيادة المتعددة الخدمات بحي بوشرقة في نفس المدينة.

وجاء في البيان أن ممارسي الصحة العمومية بالمستشفى مسرح الحادثة بشجبون ما قام به النائب “الذي كان عليه أن يتحلى بروح المسؤولية والتأكد من المعلومات التي بحوزته، قبل خلق فوضى داخل هذه المؤسسة العمومية”، وجاء في البيان أيضا مطالبة الجهات المعنية بتوفير حماية أكبر للأطقم الطبية وتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن عمال الصحة تحت حماية القانون.

وكان الشارع بمدينة الطاهير قد تداول بقوة الحادثة التي حدثت بعد أن قام النائب بإسماع العمال ما اعتبروه إساءة لهم داخل المستشفى، وطالب الأطباء الذين وقفوا استنكارا واحتجاجا، بمزيد من الاحترام للمهنة.

أما النائب عن ولاية جيجل وممثلها في البرلمان، فقد خرج أمس الثلاثاء عن صمته، مبررا ما قام به بكونه للصالح العام باعتباره منتخب من طرف الشعب، بعدما وقف على إهمال شديد من طرف الأطباء تجاه المرضى، كما قال، في الوقت الذي يصرّ الطاقم الطبي على ضرورة اعتذار النائب لأن الأدلة على عدم وصول شقيقته إلى المستشفى مؤكدة وليس من حقه أن يرفع صوته على أيّ كان من العمال، وإلا سيلجئون للعدالة كما قالوا.

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قسم محو الأمية للمسنين فقط

عرفت احتفالية عيد الأشخاص المسنين التي أشرفت عليها مديرة النشاط الاجتماعي بولاية الطارف، المنصبة مؤخرا والمحولة من ولاية سكيكدة إلى الولاية الحدودية الشرقية، أجواء مميزة مغمورة بالحميمية والنشاطات المختلفة أفرحت قلوب أهل الدار من المسنين بمنطقة الركابة ببلدية عين العسل بولاية الطارف، ولو إلى حين وبعض الوقت، ولكنها أنستهم خلالها نكران الأبناء والبنات لهم، الاحتفال بالمناسبة كان فرصة للإعلان عن فتح قسم خاص بمحو الأمية بالدار ليتعلم منتسبوها لغة الضاد والقرآن الكريم وحفظ كتاب الله كاملا ولم لا، ويبقى شرط الانتساب للمسنين فقط حتى يكونوا في نفس خط الانطلاق إلى أن يحققوا ذاتهم قريبا .

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الأفارقة مدعوّون إلى تعلّم الشجاعة من الجزائر

انتقدت الناشطة الكاميرونية نتالي يامب القادة الأفارقة في تعليقها على رد فعل الجزائر على تصريحات ماكرون، ودعتهم لتعلم الشجاعة منها ضد فرنسا .

ونشرت المناضلة الكاميرونية تغريدة لها على صفحتها عبر صفحتها الرسمية جاء فيها: “الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا وتمنع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق فوق أراضيها”.

ووجهت يامب كلاما إلى رؤساء دول جنوب الصحراء الناطقين بالفرنسية قائلة: هذا هو رد فعل الدولة التي تحترم نفسها وتفرض الاحترام.

لا يجب ابتلاع كل الاحتقار في صمت. وتعد ناتالي يامب سياسية وعضو في الحزب السياسي الايفواري ليدر ومستشارة لممادو كوليبالي، ولدت في 22 جويلية 1969 في سويسرا لأب كاميروني وأم سويسرية.

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توقيف شخص استغل قاصرا لسرقة مجوهرات والدته ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية- حسب بيان خلية الاتصال لمصالح امن ولاية بجاية- من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة،تورط في قضية استغلال قاصر من أجل السرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لوالد القاصر، مفادها تعرض ابنه للاستغلال من طرف شخص أين وعده بشراء له دراجة نارية مقابل إحضاره له مجوهرات والدته، حيث قام هذا الأخير- يضيف البيان- في البداية بإعطائه خاتم من المعدن الأصفر، وبعدها على مرتين سلم له كمية من المجوهرات الخاصة بوالدته، مصالح الشرطة فور ذلك باشرت عمليات التحقيق والتي كللت بتوقيف المشتبه فيه، والذي تبين بأنه قام ببيع تلك المجوهرات لشخص آخر، يقطن خارج الولاية بمبلغ يقدر بـ 27 مليون سنتيم.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أما الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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البلدية تحتضن سد بوكردان

الجفاف يضرب سيدي اعمر بتيبازة

راضية مرباح

انقلبت الموازين ببلدية سيدي أعمر في تيبازة التي لطالما اقترنت تسميتها بسد بوكردان، وهو المشروع الضخم الذي أخرج المنطقة من أزمة العطش التي عصفت بالجهة الغربية للولاية طيلة سنوات التسعينيات وما بعدها، ليصبح موردا أساسيا لنجدة بعض بلديات العاصمة من انقطاع المياه قبل أن يتحوّل إلى سد جاف، جفت معه مختلف الحنفيات التي ظلت مياهها تسري فيها بشكل غير منقطع بسبب أزمة الجفاف التي عصفت بمناطق مختلفة من الوطن منذ سنوات.

جفاف سد بوكردان ونزول مياهه إلى أدنى منسوب، حوّل بلدية سيدي أعمر موقع تواجده إلى منطقة جافة يعاني سكانها من أزمة مياه خانقة بعد سنوات من عيش الهناء وتجنب التفكير في مثل هذا المشكل الذي حوّل حياتهم اليوم إلى شقاء حقيقي..20 أو 25 يوما أو أكثر من الانقطاعات ما بين أحياء البلدية، ما عقد يومياتهم لا سيما وأن البحث عن ملء الصهاريج أصبح من المستحيلات بسبب الندرة تارة ونقص الموارد المائية تارة أخرى، مقابل ارتفاع تكاليف إيصال الصهاريج إلى أعلى مستوى لها والتي زادت من أعباء العائلات بعدما وجدت نفسها في ورطة حقيقية. رئيس بلدية سيدي أعمر احمد بلغدوش وفي تصريح لـ”الشروق”، لم ينف مشكل المياه ببلديته وزاد عن ذلك بالقول إنه لا يصل بصفة منتظمة إلى الأحياء حيث يتم تزويد بعضها ويغيب بأخرى أما المناطق الريفية فحدث ولا حرج، مشيرا أنه وكمسؤول عن بلديته ومن أجل تقديم التوضيحات للمواطنين، لم يصله البرنامج المخصص لتوزيع المياه والمعد من طرف الجهات القائمة على ذلك، مضيفا أن مشكل غياب المياه ألزم البلدية على توفير هذه المادة الحيوية بكل المؤسسات التربوية بشكل يومي، منها 5 ابتدائيات ومتوسطتان فضلا عن ثانوية واحدة.

وأشار المتحدث في هذا الصدد، أن مصالحه مجبرة على تزويد هذه الهياكل التربوية بالمياه بشكل دوري وبإمكانيات البلدية الخاصة لأنها شغلهم الشاغل، في حين يتم تغطية النقص في حالة الطلب بعدما كانت العملية في السابق تشمل المناطق الريفية التي أصبح سكانها اليوم يجلبون المادة بإمكانياتهم الخاصة تزامنا مع ارتفاع تكاليف صهاريج المياه التي تتراوح ما بين 2000 و2500 دينار فضلا عن مشاكل وصعوبة الحصول عليها.

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بجاية تستفيد من محطة ثانية لتحلية مياه البحر

ع. تڤمونت

كشفت مصالح قطاع الموارد المائية والأمن المائي، عن استفادة ولاية بجاية لمحطة ثانية لتحلية مياه البحر بقدرة تصفية قدرها 300 ألف متر مكعب في اليوم، حيث من المرتقب أن يتم تجسيد هذه المحطة على مستوى بلدية سوق الاثنين شرق الولاية، وهو ما سيسمح بالقضاء على أزمة المياه على مستوى البلديات الشرقية للولاية.

يذكر أن الولاية قد استفادت من محطة أولى لتحلية مياه البحر بسعة 50 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسيع إلى 100 ألف متر مكعب، حيث تم اختيار الأرضية التي من المفترض أن تحتضن المشروع على مستوى منطقة تيغرمت بإقليم بلدية توجة غرب بجاية، والمؤسف أن هذه الأرضية لا تزال جرداء رغم مرور سنوات طويلة عن تاريخ الإعلان عن هذا المشروع، الذي لا يزال مجرد حبر على ورق. ولتسريع وتيرة انطلاق الأشغال فقد عاين والي الولاية الأرضية المخصصة لهذه المحطة في انتظار تجسيد المشروع الذي طال أمد انتظاره، علما أن المحطة المذكورة ستسمح بالقضاء على مشكل الجفاف الذي لازم حنفيات المواطنين بالجهة الغربية للولاية كما ستضمن ذات المحطة تمويل عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب.

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مرقون يخلون بالتزاماتهم ويفاقمون العجز

سحب مشاريع سكنية من مقاولات “متقاعسة” بتموشنت

خ. أحمد

مشاكل عديدة واجهت السلطات المعنية بالسكن بولاية عين تموشنت، من أجل تجسيد مشروع إنجاز أكثر من 50 ألف سكن بمختلف الصيغ، حسب مدير السكن بالولاية علي عبادة، وعلى هامش اليوم العربي للسكن المصادف لـ4 أكتوبر من كل سنة، والتي حصرها في تقاعس وإخلال بعض المرقين العقاريين ببنود الاتفاقيات المبرمة معهم، حيث تم سحب 10 مشاريع سكنية تضم 510 سكن وتحويل المقاولات المشرفة على إنجازها على العدالة بعد الإعذارات القانونية، لإجبارها على تعويض الضرر الناجم وإلغاء العقود.

حيث بعد أن تم تشكيل لجنة ولائية تتكون من عدة قطاعات معنية تحت رئاسة الأمين العام للولاية، للتعجيل بإتمام البرنامج السكني لعين تموشنت، وتغطية العجز المسجل في الحظيرة السكنية، وكذا الشروع في إطلاق مشاريع جديدة تلبي الطلبات التي فاقت 70 ألف طلب على السكن بمختلف صيغه، فقد تم إعادة الإعلان عن منافسة لتعيين مرقين جدد لإنجاز ما تبقى من السكن والمقدر بـ 5274 سكن، فضلا عن مشاكل أخرى يجري العمل على معالجتها حسب مدير السكن، أهمها تأخر بعض بلديات الولاية في إعداد قوائم المستفيدين، خاصة بعاصمة الولاية عين تموشنت وحمام بوحجر. مع تسجيل عجز في العقار المخصص للسكن أو الذي يبقى عقارا فلاحيا لا يمكن استغلاله إلا برخص من الوزارات المعنية.

للإشارة، أن حظيرة السكن بعين تموشنت تعززت خلال 15 سنة الأخيرة بـ50548 سكن بمخلف الصيغ، ما حقق معامل شغل السكن بـ3.54 فرد في السكن الواحد، مما يعد أقل من المعامل المرجعي المحدد بـ5 أفراد، وذلك بالنظر للتعداد السكني لولاية عين تموشنت المقدر بـ441408 ساكن، هذه الحصة من السكنات كانت حصة الأسد منها مخصصة للسكن العمومي الإيجاري والمقدرة بـ16790 سكن، تأتي بعدها الإعانات الريفية في المرتبة الثانية بـ18634 والبقية موزعة على باقي الصيغ. وحسب ذات المتحدث، فإنه تبقى 5274 وحدة سكنية في طور الإنجاز و2696 لم تنطلق بعد ميدانيا، نظرا للمشاكل التي تم سردها سابقا.

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وسط استياء أولياء التلاميذ

نقابات التربية بخنشلة تشل القطاع

مامن. ط

نظمت صباح الثلاثاء، الطواقم التربوية والإدارية للمؤسسات التربوية، بولاية خنشلة، ، حركة احتجاجية، شلت خلالها كل المدارس والمتوسطات والثانويات، عبر إقليم الولاية، تزامنا ويوم المعلم، وتجمع منتسبو القطاع في وقفة احتجاجية حملت شعار وقفة الكرامة، أمام مديرية التربية، ليوصلوا صوتهم للسلطات المركزية، والولائية للعمل على حل مشاكل القطاع المتراكمة منذ سنوات، سيما منها المتعلقة بمصلحتي الرواتب والموظفين، والتي أنهكتْ حياتهم، إضافة إلى مطالب أخرى، كلها رفعت على طاولة الوافد الجديد للقطاع مدير التربية، المعين قبل أسبوعين فقط، من قبل وزارة التربية.

وجاء الاحتجاج استجابة لنداء سبع نقابات هي، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، النقابة الوطنية، لمديري المدارس الابتدائية، النقابة الجزائرية لعمال التربية، والنقابة الوطنية لمديري الثانويات، وجاء في بيان للنقابات المذكورة، وصف لوضع القطاع، بـ “الكارثي” نتيجة عدم التكفل بانشغالات الموظفين، مع تسجيل تجاوزات وصفوها بالخطيرة في التحويلات العشوائية، مطالبين بالإسراع في تسوية كل أشكال المخلفات لجميع الرتب والأسلاك بما فيها منحة الثلاثي الرابع للسنة المالية، 2020 والمقتطعة لأساتذة التعليم المتوسط، وكذا المنح العائلية، وكذا العمل على تسوية كل الوثائق الإدارية وجعلها في متناول أصحابها من قرارات التربص، والدرجات، والنقاط الإدارية، إضافة إلى تطبيق المناشير الرسمية في إعداد الخرائط البيداغوجية والتربوية والإدارية، مع توفير التأطير الإداري والبيداغوجي عبر كافة المؤسسات التعليمة ومراعاة النصوص المنظمة لكيفيات فتح المناصب المالية الجديدة، قبل أن يعلنوا الدخول في إضراب كل يوم ثلاثاء، ووقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، في حالة عدم الاستجابة للمطالب.

مديرية التربية من جهتها، اعتبرت مطالب النقابات مشروعة ومنطقية، واعدة بايجاد حلول سريعة، في عمل منسق بين المصالح، ومدير التربية الجديد. في الوقت الذي أبدى الأولياء من خلال العديد من جمعياتهم استياءهم وغضبهم لأن موسم الدراسة إنطلق قبل فترة قصيرة، وأي إضراب سيدخل أبناءهم في نفق، ويجرهم إلى مزيد من الدروس الخصوصية التي يقدمها الأساتذة المضربين حسب تعبير الأولياء.

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قضية الترقية العقارية تؤجل إلى 25 أكتوبر

“المير” السابق للشلف متهم بمنح تسهيلات غير قانونية لمقاول

ب. يعقوب

أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، جلسة استئناف رئيس بلدية الشلف الموقوف عن مهامه رفقة نائبه وموظف آخر ومقاول، إلى تاريخ 25 أكتوبر الجاري، بسبب التغيير الذي طرأ على التركيبة القضائية لمحكمة الاستئناف، في أعقاب حركة التغيير التي أعلنها وزير العدل حافظ الأختام في المدة الأخيرة.

وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أن المير السابق لبلدية عاصمة الولاية، استأنف عقوبة عامين حبسا نافذا الصادرة بحقه عن محكمة الجنح لتنس في شهر ماي الماضي من العام الجاري، وهي نفس العقوبة التي سلطت بحق ثلاثة أشخاص آخرين كما هو الحال لصاحب شركة ترقية عقارية.

ويتابع المير عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في قضية تخص تهمة تتعلق باستغلال الوظيفة ومنح رخصة بناء غير مستحقة لأحد المرقين العقارين المشرفين على إنجاز مشروع سكني بضواحي حي بن سونة قبل التراجع عنها.

وتأتي الجلسة المؤجلة للتاريخ المذكور أعلاه، موازاة مع حملة ترشيحات تخوضها الأحزاب لإعداد لوائح رسمية لمرشحيها تأهبا لخوض محليات 27 نوفمبر القادم. مع العلم أن الارندي في الشلف، خسر عدة رؤساء بلديات في العهدة الانتخابية الحالية، لمتابعتهم في قضايا عديدة منها تتصل بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، بحيث يراهن كثيرا المجتمع المدني، على السلطة المستقلة للانتخابات بإقصاء الملفات المشبوهة من الترشح للمحليات القادمة، وزبر كل من ثبت ضدهم تجاوزات بحق المال العام أو أخطاء تسيير المرفق العام أو كانوا سبباً رئيسياً في تعطيل عجلة التنمية المحلية.

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الحادثة أثارت سخط واستياء السكان

مراهق يقود دراجة نارية يدهس تلميذة في ميلة

نسيم. ع

تسبب حادث مرور، وقع مساء الاثنين، يتمثل في دهس دراجة نارية، لتلميذة في الطور المتوسط، وسط بلدية أحمد راشدي بولاية ميلة، إلى إصابة الضحية، ويتعلق الأمر بالمسماة “م.أ” البالغة من العمر 12 سنة، بجروح وصفت بالخطيرة،ونقلت على إثرها في حالة حرجة إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات بوادي النجاء، ونظرا لخطورة إصابتها تم تحويلها إلى مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة في حدود الساعة السادسة مساء.

الحادثة التي هزت سكان بلدية أحمد راشدي، وخلفت استياء كبيرا وسط المواطنين، وقعت أثناء خروج التلميذة من المؤسسة التي تدرس بها برفقة زميلاتها للالتحاق بمنازلهن بعد الزوال، حيث انحرفت الدراجة النارية الضخمة التي كان يقودها مراهق في السادسة عشرة من العمر،وكانت تسير بسرعة جنونية وكان صاحبها يقوم بأعمال بهلوانية قرب المؤسسة التعليمية، فدهست الضحية.

وحسب مصادر لـ”الشروق اليومي” من عين المكان، فإن الدراجة النارية انحرفت وانقلبت بعدما فقد سائقها القاصر السيطرة عليها، ما تسبب في إصابة التلميذة بجروح خطيرة جدا، على مستوى الرأس والوجه والأطراف السفلية، حيث تم نقلها في حالة حرجة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج، ليتم تحويلها نحو مستشفى قسنطينة الجامعي.

وكان السكان قد نددوا في أكثر من مرة، بالإزعاج الذي يسببه سائقو الدراجات النارية، مع بداية كل دخول اجتماعي، أمام أنظار المصالح الأمنية، رغم أن أغلب أصحابها لا يملكون وثائقها ويقودونها بسرعة جنونية، حيث يصدرون أصواتا صاخبة وضوضاء مزعجة خاصة لكبار السن والمرضى، إذ أضحى الوضع لا يطاق ولا يحتمل، في ظل عجز المصالح المختصة عن وضع حد لهذه الظاهرة التي استفحلت أمام المؤسسات التربوية، ورغم أن السكان تقدموا بالعديد من الشكاوي للجهات المعنية، إلا أن الوضع لازال على حاله ويتكرر سنويا، محدثا العديد من الحوادث التي راح ضحيتها التلاميذ الذين أصبح أولياءهم يخافون على أبناءهم عند التوجه إلى المدارس والعودة منها.

ويناشد المواطنون السلطات المحلية وكذا قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني لميلة، وضع حد لهذه التصرفات التي أصبحت تهدد أمن واستقرار الساكنة، خصوصا أن أصحاب هذه الدراجات النارية يكثفون من تواجدهم أمام المؤسسات التعليمية للطور المتوسط والثانوي.

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انتشال جثة طفل بساحل سكيكدة

إسلام. ب

انتشلت، مساء الإثنين، الحماية المدنية جثة غريق، يبلغ من العمر10 سنوات، من ولاية قسنطينة، وذلك بالشاطئ الصخري قرباز رقم 4، التابع إقليميا لبلدية بن عزوز، أقصى شرق ولاية سكيكدة، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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شاب يصيب جاره بالشلل بسبب خلاف بسيط

مريم. ز

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق شاب عشريني عن تهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وذلك عقب حادثة اعتداء تعرض لها شاب آخر على يد المتهم خلال شجار نشب بينهما وطعنه بسكين في الفخذ، مسببا له تمزقا في العصب اللاصق وشللا تاما بالقدم اليمنى.

وكشف الضحية المدعو”آ.ع” خلال شكوى تقدم بها أمام مصالح الشرطة بباش جراح بخصوص تعرضه لاعتداء خطير بسلاح أبيض من قبل جاره، قائلا إن الأخير باغته من الخلف لدى توجهه إلى العمل صباحا وعلى ظهره محفظته، ثم وجه له ضربات قوية واحدة على الرأس وأخرى بفخذ رجله اليسرى، ما سبب له نزيفا حادا نقل على إثره إلى المستشفى من أجل إسعافه، أين تحصل بعدها على عجز لمدة 8 أشهر بعدما أثبتت الخبرة الطبية حدوث تمزق في العصب اللاصق الرابط بين المخ والرجل والناقل للسيالة العصبية، وبخصوص سبب الاعتداء كشف الضحية أن ذلك راجع لخلاف قديم بينهما ونشوب شجارات متكررة حول قبو العمارة التي يقيمان بها ومن له الأحقية في استغلاله.