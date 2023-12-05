أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

حجز 42 كلغ من الكيف، هلاك امرأة سقطت في بئر

حجز 42 كلغ من الكيف في منزل بباتنة

طاهر حليسي

أطاحت، مصالح فرقة البحث والتحري لأمن ولاية باتنة، بمروج مخدرات صنف بدرجة الخطير، نظرا للكميات التي كان بروجها، عبر تراب ولاية باتنة.

وضبطت الفرقة المكلفة بالعملية ما يفوق 42 كلغ من الكيف المعالج مخبأة بإحكام في غرف منزله الواقع ببلدية فسديس دائرة باتنة، عقب استصدارها لإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة شمال باتنة، في استتباع لتحريات مصالح الشرطة بالمنطقة خلال الأسابيع الماضية، عبر ترصد ومراقبة مروجين للمخدرات.

وأوقف المشتبه به، 31 سنة، خلال عملية المداهمة التي أثبتت معلومات كانت أشارت لقيامه بتخزين كميات من المخدرات ببيته الذي حوله لمركز تجميع وترويج. وأوضحت معلومات صادرة عن أمن ولاية باتنة، بأن المعني تم التحقيق معه قبل إعداد ملف جزائي ينطوي على تقديمة أمام قطب الامتياز القضائي لولاية قسنطينة المكلف بالملفات ذات الاختصاص في قضايا المخدرات الكبرى.

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سيُعطي دفعا قويا للسياحة الصحراوية

قطار جديد بسرعة 160 كلم/ساعة لربط وهران ببشار

ب. يعقوب

أعلنت المديرية الجهوية للشركة الوطنية للسكة الحديدية في وهران، عن تدعيم الخط الرابط بين عاصمة الغرب الجزائري وبشار بخط آخر اعتبارا من الثلاثاء القادم 12 ديسمبر، تلبية للطلبات المتزايدة على قطار كوراديا للخطوط الطويلة.

وحسب ما أفادت به ذات الهيأة الرسمية، فإن تعزيز الخط السككي الرابط بين وهران وعاصمة الجنوب الغربي، يهدف أساسا إلى تغطية مناطق الجنوب تحديداً بهذا النوع من القطارات الهجينة السريعة (ديازال/ طاقة كهربائية)، من أجل مواكبة النمو الاقتصادي للبلاد والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين وكذا ضمان جودة الخدمات وتحسين عروض النقل المقدمة، الشيء الذي يعني مردودية سوسيو- اقتصادية.

وتقرّر إطلاق الخط الثاني، صباح الثلاثاء المقبل، بعد تدعيم المديرية الجهوية لوهران بقطار جديد بسرعة 160 كلم في الساعة طوله 110 متر، متكون من ست 6 عربات بطاقة استيعاب تصل إلى 254 مسافر.

وجاء هذا التعزيز لحركة النقل السككي السريع، لتخفيف الضغط على الخط الأول الذي دخل الخدمة في الخامس من شهر جويلية الماضي، ما سيسهم في الرفع من طاقة الاستيعاب وضمان 6 رحلات في الأسبوع الواحد ذهابا وإيابا بين بشار ووهران.

كما قررت شركة السكة الحديدية، فتح الحجوزات الخاصة بهذا المقطع السككي، أمام المسافرين قبل 5 أيام عن موعد الرحلة، لضمان أريحية الحجز وتفادي الضغط على مصالح الشركة في مواعيد انطلاق القطار من وإلى وهران على وجه الخصوص.

ومن المؤكد أن دخول الخط الثاني فائق السرعة، حيز الاستغلال الثلاثاء المقبل، سيشكل ثورة في قطاع النقل الوطني لاسيما في قطاع السكك الحديدية، الأمر الذي يفتح آفاقا واعدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب الجزائري تحديداً.

ويستجيب الخط الجديد بين بشار ووهران، بشكل عملي ودائم، للطلب المتزايد الذي يعرفه هذا المقطع السككي، علاوة على أنه سيسهم في دعم التنمية المحلية وإنعاش الحركة التجارية، وأيضا خلق مناخ مناسب لدعم قطاع السياحة في الجنوب الذي يعرف صعوبات عدة، أساسها ارتفاع كلفة النقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافات الطويلة التي تتعدى 200 كيلومتر.

وبرأي مختصين في مجال السياحة، فإن الخط الجديد، سيدعم السياحة الصحراوية في واحات الجنوب الغربي، خاصة أنه تزامن مع العطلة الشتوية المدرسية المُقررة في 21 ديسمبر 2023 إلى الأحد 7 جانفي 2024، وهو ما يعزّز جاذبية الجزائريين والسياح الأجانب إلى واحات “تاغيت” ومعالم تاريخية وأثرية أخرى في ولايات الجوار.

وتسعى الدولة جاهدة إلى التوصل لربط جميع مناطق البلاد، وإعطاء دفع جديد للديناميكية التجارية والاقتصادية وللتنقل على المستوى الوطني، حيث إن من بين أهداف البرنامج الوطني الخاص بالسكك الحديدية، إعطاء وسيلة النقل هذه في الجزائر بعداً قارياً من خلال الربط السككي بولايات الجنوب الكبير.

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هلاك امرأة سقطت في بئر بميلة

نسيم.ع

توفيت، مساء الإثنين، سيدة قارب عمرها الثالثة والخمسين، السيدة فاطمة، زوجة السيد حميد شفشوف بمشتة الضاية بولاية ميلة، لحظات بعد وصولها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد جنوب ميلة، بعد سقوطها في بئر من بين الآبار الكثيرة المنتشرة بتراب البلدية، وبالضبط بمشتة الضاية التابعة لبلدية أولاد خلوف بولاية ميلة، الحادث وقع عندما كانت الضحية بصدد القيام بجلب المياه كعادتها، والقيام ببعض الأشغال على جوانب البئر لتسقط داخله.

وتفيد مصادر الشروق، بأن الضحية تصاب أحيانا بنوبات من الإغماء، كما أن البئر عمقه يصل إلى قرابة الـ6 أمتار، وعرضه حوالي مترين، حيث لا تزال ظروف وقوعها غامضة ومجهولة، الضحية المتوفية تم انتشالها على قيد الحياة من طرف أهالي البلدة، ونقلوها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم، ولكنها فارقت الحياة بسبب عمق الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الرأس والحوض، وقد تدخلت المصالح المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق.

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صعقة كهربائية تقتل عاملا بالطارف

س.ك

أفادت مصالح سونلغاز بولاية الطارف، بأن عون مقاولة خاصة بأشغال الكهرباء متعاقدة مع شركة سونلغاز قد توفي بعين المكان بعمود كهربائي عالي الضغط ببلدية شبيطة مختار، وبأنها قد باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة المهنية، ومن جهتها فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالذرعان الإثنين حسب بيانها حول الحادثة، من أجل نقل شخص متوفى بصعقة كهربائية في عمود الضغط العالي على الطريق الوطني رقم 16 تحديدا طريق الوزن الثقيل ببلدية شبيطة مختار دائرة الذرعان، حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 51 سنة بعين المكان تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

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المدانتان تمارسان السحر والشعوذة

المؤبد لسيدة وابنتها حاولتا اختطاف تلميذة بسيدي بلعباس

زواوية. ق

نطقت، الثلاثاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بالمؤبد في حق سيدة وابنتها، بعدما حاولتا استدراج فتاة عند خروجها من المدرسة الابتدائية، بغرض استغلالها في السحر والشعوذة، حيث وجهت لهما تهمة الشروع في خطف طفل، عن طريق الاستدراج المقترن بظرفي الشعوذة، بجوار مؤسسة تعليمية.

تعتبر هذه القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات، من بين القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في المجتمع العباسي، في الأشهر الماضية، عقب انتشار العديد من الأخبار، تفيد بوجود شبكة تقوم بخطف الأطفال عن طريق وخزهم بمادة مخدرة غير معروفة، الشائعات وقتها، دفعت المصالح الأمنية، آنذاك، إلى تكثيف تواجدها الأمني، أمام مداخل المدارس الابتدائية لحماية الأطفال المتمدرسين، وبعد أشهر من مراقبة المدارس والتحريات المكثفة، أثار انتباه أعوان الشرطة وجود امرأة أمام إحدى المدارس المتواجدة بوسط مدينة سيدي بلعباس، تفترش الأرض، وتبيع أغراضا مثل مناديل الورق، عطور وغيرها، حيث انتبهوا إلى أنها تراقب يوميا الأطفال عند خروجهم من المدرسة، المرأة التي هي في عقدها الخامس، قامت في 5 مارس من العام الجاري، بهفوة، حيث انتظرت أن يدق جرس نهاية الدوام المدرسي، لتستغل بعدها تزاحم التلاميذ أمام باب المدرسة، ومن ثمّ، نادت إحدى التلميذات، وسألتها عن اسمها، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتوقف البائعة، وعند تفتيش أغراضها، تم العثور في حقيبة يدها على إبر للوخز، والعديد من الطلاسم المستعملة في السحر والشعوذة.

المتهمة وعند اقتيادها إلى مركز الشرطة، صرحت بأنها وجهت مجرد سؤال للطفلة عن اسمها، دون أن تكون لها أي نية لإيذائها، وبخصوص التمائم السحرية التي عثرت عليها المصالح الأمنية، جاء في تصريحات المتهمة بخصوصها، بأنها قامت بسحر زوجها وابنها الذي يعيش الآن في الخارج حتى يعود إلى الوطن. المصالح الأمنية بعد تفتيش منزل المتهمة، تم العثور بداخله على العديد من الحروز والطلاسم، بعضها كان بحوزة ابنتها، التي ألقي القبض عليها هي الأخرى بتهمة المشاركة في محاولة خطف الطفلة المتمدرسة.

المتهمتان أثناء استنطاقهما من طرف هيئة المحكمة، أكدتا أن كل ما جاء في قرار غرفة الاتهام، ليس له أساس من الصحة، وصرحت الأم بأنها تفترش الرصيف بالقرب من المدرسة منذ قرابة الأربع سنوات، أين تعرض سلعا مختلفة على المارة، من أجل بيعها والاسترزاق منها قائلة بأن الإبر ليست ملكا لها. ابنتها أيضا صرحت بأن الحروز السحرية التي كانت بحوزتها، تخص زوجها، حتى ينصلح حاله، حسب زعمها.

النائب العام وفي مداخلته، ركّز على العديد من الظواهر الشاذة التي انتشرت مؤخرا، بالمجتمع، والتي تمس بركيزته، من خلال استهداف الطفولة، مشدّدا على ضرورة محاربة هذه الظواهر وتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون البراءة بغرض القيام بأفعال شيطانية، ولأجل ذلك، التمس النائب العام من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمتين. هيئة المحكمة بدورها، وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمتين ومرافعة النيابة العامة، حكمت بالمؤبد على المتهمتين، عقب إدانتهما في جناية محاولة خطف طفل، عن طريق الاستدراج المقترن بظرفي الشعوذة، بجوار مؤسسة تعليمية.

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المدانون ضالعون في الاتجار بالأسلحة

10 سنوات سجنا لمرتبطين بتنظيم إرهابي في سوريا

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، حكما يدين أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة بعقوبات بين خمس و10 سنوات سجنا عن مجموعة تهم تعلقت بالانخراط في تنظيم إرهابي ينشط داخل وخارج الوطن، وكذا المتاجرة بالأسلحة، إلى جانب الإشادة بأعمال إرهابية وحيازة مناشير و يديوهات محرضة على أعمال إرهابية.

وكانت مصالح الأمن، قد توصلت إلى شخصين من المتهمين ثبت تورطهما في جرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، تنشط داخل الوطن وفي الخارج. وقد اعترفا خلال التحقيق بأنهما تعرفا على أشخاص من جنسيات مختلفة، لهم علاقة بتنظيم إرهابي ينشط في سوريا. واستمر التواصل بين المتهمين والإرهابيين، إلى أن تواصلا مع أحد القياديين في تنظيم داعش.

وقام المتهمان بفتح حسابي فايسبوك باسمي “أبو براء” و”فجر الإسلام”، للتواصل مع عناصر التنظيم، وهذا ما كشفه التحقيق حول محتويات الحساب. ويشار في هذا الصدد، إلى أن هاتف أحد المتهمين، احتوى على مجموعة من الأناشيد التحريضية والشعارات الخاصة بالتنظيم الإرهابي، ناهيك عن مقاطع خاصة بكيفية صناعة القنابل، وأخرى توثق مجازر، قامت بها العناصر الإرهابية في حق مواطنين سوريين أبرياء.

ومن خلال التحريات المكثفة تبين أن المتهمين وبوساطة من عناصر “داعشية” ربطوا الاتصال مع عناصر إرهابية تنشط داخل الوطن منذ سنة 2008، بحيث أن هذه العناصر تعمل لصالح هذا التنظيم بعد تفكيك الكتائب التي كانوا ينتمون إليها، وبعد عملية البحث والتحري توصلت مصالح الأمن لمتهمين آخرين في قضية الحال، ويتعلق الأمر بمتهمين ضالعين في تمويل الإرهاب، وتجارة الأسلحة.

وذكر المتهم “م.م” أنه تعرض للتهديد من طرف العناصر الإرهابية، ليجد نفسه ينشط إلى جانب باقي المتهمين الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة، والمتاجرة فيها، حيث حجز بحوزة المتهم الرئيسي مسدسين يعودان للحقبة الاستعمارية مع ذخيرة حربية، كما حجز لدى المتهم الثاني بندقية صيد وذخيرة.