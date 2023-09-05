أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

انتشال جثة غريق بشاطئ لرهاط بتيبازة، "إيتوزا" تشرع في تطبيق برنامج الموسم الشتوي

جرح 37 شخصا بجروح خلال 30 حادثا مروريا شهر أوت بالبويرة

فاطمة عكوش

سجلت مصالح أمن ولاية البويرة خلال شهر أوت المنصرم، 30 حادثا مروريا جسمانيا على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن جرح 37 شخصا مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.

قامت مصالح أمن ولاية البويرة خلال شهر أوت المنقضي، بالعديد من الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال السلامة المرورية، لتذكير المواطنين بضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة.

وكإجراء ردعي للحد من هذه الحوادث، أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي 202 جنحة مرورية مع تحرير 2349 غرامة جزافية. فيما تم وضع 32 مركبة في الحظيرة لارتكاب أصحابها لمخالفات متعلقة بقانون المرور.

كما تم إحصاء 95 مخالفة مرورية متعلقة بالدراجات النارية وتحرير 53 جنحة مع وضع 16 دراجة نارية في الحظيرة إلى غاية استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة من أصحابها.

إلى ذلك، لقي 39 شخصا حتفهم في 1436 حادث مرور عبر الوطن مع تسجيل تعرض 1869 شخصا لجروح مختلفة، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة بين 27 أوت و2 سبتمبر الجاري، وأثقل حصــيلة سُجلت في ولايــة اليزي بوفاة 4 اشخاص في مكان الحادث وجرح 7 آخرين على اثر 5 حوادث مرورية.

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خطر الفيضانات يهدّد السكان المجاورين لوادي بشار

ن. مازري

في الوقت الذي شهدت فيه المدن الشمالية تساقطات مطرية، أدت إلى فيضان أودية، في الأيام الأخيرة، يبدي سكان الأحياء المحاذية لوادي بشار تخوفهم حاليا من احتمالية تكرار سيناريو الفيضان الذي عرفه هذا الأخير، وخلّف خسائر بشرية ومادية في سنة 2008.

ويؤكد المطلعون على التغيّرات المناخية في العالم، على أن منطقة الجنوب الغربي الجزائري باتت هي الأخرى تشهد تساقطات مطرية في غير فصولها، الأمر الذي أصبح يثير، في الآونة الأخيرة، مخاوف سكان التجمعات السكنية المحاذية لضفتي وادي بشار، أين باتت معضلة الوادي، الذي يقسّم مدينة بشار إلى ضفتين على امتداد 17 كلم، قائمة وبتداعيات لا يمكن تخمين آثارها، بحيث لا يستبعد عدد كبير من سكان الأحياء التي شهدت مخلفات الفيضانات السابقة، أن تتعرض لكوارث مماثلة، خاصة في ظل تأخر إزالة الأعشاب الضارة وتنقية وادي بشار من النفايات والمواد الصلبة المنجرفة إليه، متسائلين في المقابل، عن جدوى تلك الدراسات التي كُلف بها خبراء قبل 14 سنة خلت، ومصير دراسات أخرى كلّفت الملايير دون أن تُجسّد مخرجاتها على أرض الواقع، لتضع حدا لمخاوف سكان عدة أحياء شعبية على طول مجرى الوادي، لاسيما أن هذا الأخير كان قد استفاد من عدة مشاريع لقنوات الصرف الصحي، تم إنجازها، ثم جرفتها سيول الفيضانات خلال السنتين الماضيتين، وجرفت معها الملايير التي صرفت لأجلها، ليظل الخطر قائما، مشكّلا هاجسا لا يزال يؤرق سكان ضفتي وادي بشار إلى غاية يومنا هذا.

وفي ظل مخاوف أهالي المنطقة، وقفت “الشروق اليومي”، خلال تنقلها على طول مجرى وادي بشار، على مظاهر نمو الأعشاب الضارة بين جسور جنين ضيف الله، أولاد بازايد والشوفان، وكذا الجسر الواقع بالقرب من حي حوبة إلى غابة بشار، مرورا بجسر غراية، أين تنتشر أحياء بشار الشعبية التي يعبرها مجرى الوادي، ناهيك عن الوقوف على أكوام القمامة التي لازالت تلقى بالوادي لأسباب تدركها الجهات الوصية.

وفي السياق، أرجع سكان تلك الأحياء أسباب ذلك، إلى غياب الجدية في متابعة تعليمة وزارة الداخلية، التي تجعل من نظافة المحيط ورفع كل المخاطر الصحية عن المواطن من أولويات اهتماماتها، حيث اعتبر هؤلاء تأخر مشروع إعادة تأهيل وادي بشار، منذ فيضانات أكتوبر 2008، والفشل الذي لحق بمشاريع “التهمت” أغلفة مالية باهظة، من أبرز العوامل التي تعمّق معاناة القاطنين بمحاذاة الوادي، خاصة أن أحياءهم السكنية لازالت مشاريع الصرف بها بعيدة عن متطلبات حجم الكثافة السكانية المسجلة على مستواها، وهو واقع يسير في الاتجاه المعاكس للعرض المفصّل الذي سبق لأحد وزراء الري السابقين أن وقف عليه قبل ست سنوات، عندما أكد له مكتب الدراسات “أونيد” على أن مصالحه كانت قد انتهت من دراسة المشروع الخاص بوادي بشار، وسيتم الشروع في المرحلة الأولى من تجسيده على طول ثلاثة كيلومترات، بهدف حماية السكان من خطر الفيضانات، زيادة على إنجاز قناة رئيسية للصرف الصحي، تكون بدايتها بمد قنوات ذات قطر كبير، على أن يتم، بعدها، استكمال المراحل المتبقية على طول 14 كلم، حيث قدّرت تكلفة المشروع، آنذاك، بحوالي 1500 مليار سنتيم.

في حين أثبت واقع الحال أن تلك الوعود لازالت حبرا على ورق، الوضع الذي بات يزيد حاليا من مخاوف سكان ضفتي الوادي، الذين أكدوا لـ”الشروق”، أن المشروع لا زال يراوح مكانه على شاكلة المشاريع التي سبق لذات الوزارة الوصية أن أعلنت عنها منذ فيضانات 2008.

وفي ظل هذه التغيّرات المناخية، يطالب المشتكون الجهات المعنية بالتعجيل بعمليتي إزالة الأعشاب الضارة وتطهير وادي بشار، لأجل رفع خطر الفيضان عن منازلهم، منتقدين تأخر مصالحها في القيام بذلك خلال هذه الصائفة، مما يسهم في إرجاء انطلاق مشروع إعادة تأهيل وادي بشار، وبالتالي، استمرار تخلف التنمية المحلية بالولاية.

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حجز وإتلاف 2226 قارورة مشروبات غازية وعصائر بالبويرة

فاطمة عكوش

تمكّنت مصالح مديرية التجارة، ممثلة في فرقة قمع الغش، وتنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية والسلطات الولائية بالبويرة، والمتعلقة بتكثيف العمل الرقابي أثناء نقل المشروبات الغازية والعصائر والمياه بمختلف أنواعها خلال الموسم الصيفي، تزامنا مع مناسبات الأعراس والأفراح، من حجز حوالي 2226 قارورة من مختلف المشروبات الغازية والعصائر من مختلف العلامات المعروفة، كانت معرضة لأشعة الشمس أثناء نقلها على متن شاحنة غير مغطاة، وعليه، فقد تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بالبويرة، نظرا لعدم احترام شروط الحفظ والعرض، وللعلم، فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات 133560.00 دج.

ومن جهة أخرى، تم استدعاء التاجر المخالف لاستكمال الإجراءات اللازمة ضده.

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إخماد سلسلة حرائق بجبال صوحان بشرق البليدة

فيصل. ن

شبّ، ليلة الأحد إلى الاثنين، حريق بجبال صوحان بشرق ولاية البليدة، يجري حاليا إخماده من طرف أعوان الحماية المدنية والغابات، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

وأوضح مدير الحماية المدينة للبليدة، مرزاق باشي، أن مصالحه سجّلت، ليلة الأحد إلى الاثنين، نشوب حريق بجبال صوحان عكفت مصالحه بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومحافظة الغابات وفيدرالية الصيادين، على إخماده بعد أن تسبّبت الرياح العاتية التي ضربت الولاية، أمس، في انتشار بقعته.

وأوضح السيد باشي، أن الحريق الذي كان قد نشب في منتصف نهار أمس الأول ببلدية الأربعاء المحاذية لبلدية صوحان وتم إخماده وحماية التجمعات السكنية المحاذية له، اشتعل مجدّدا ليلة أمس الأول بفعل الرياح الساخنة التي ضربت المنطقة، لينتشر في عدة بؤر بغابات صوحان وبمحاذاة الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين البليدة والمدية.

وأكد المتحدث، أن الجهود الحثيثة لمختلف الأسلاك مكّنت، إلى غاية الآن، من إخماد خمس بؤر حريق بما يعادل 90 بالمائة منه، لافتا إلى أن العمل جار من أجل إخماد بؤرة حريق تقع بمسلك صعب.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم استعمال مروحيات لإخماد هذه البؤرة، تضاف لـ16 شاحنة تابعة لقطاع الحماية المدنية تم تجنيدها منذ أمس الأول، لإطفاء حرائق الغابات المشتعلة بالمنطقة.

من جهته، ذكر محافظ الغابات للولاية، محمد مقدم، أن الحريق قد أتى على أحراش وبعض الأنواع الغابية والأشجار المثمرة، إلى جانب بعض أصناف الثروة الحيوانية، على غرار صناديق النحل التابعة لفلاحي المنطقة.

وأشار مقدم إلى أن الجهود قائمة لإخماد بؤرة الحريق المشتعلة في منطقة منحني بصوحان، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

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تسجيل 16 حالة غرق خلال موسم الاصطياف بوهران

ق. م

سجّلت مصالح الحماية المدنية لوهران 16 حالة غرق خلال موسم الاصطياف 2023، أغلبها بمناطق صخرية ممنوعة للسباحة، حسب ما أفادت بذلك المديرية الولائية لذات الهيئة.

وأبرز المكلف بالإعلام، النقيب بلالة عبد القادر، أنه تم تسجيل، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، 16 غريقا تتراوح أعمارهم ما بين 14 و46 سنة، منهم 10 غرقى بمناطق صخرية بشواطئ ممنوعة للسباحة، و6 غرقى بشواطئ مسموحة للسباحة، حيث كان البحر هائجا والسباحة ممنوعة.

وقد سجّل أكبر عدد من الغرقى خلال شهر جويلية المنصرم، بـ10 حالات، 6 منها بمناطق صخرية ممنوعة للسباحة، يليها شهر أوت بـ5 حالات غرق، منها 3 بشواطئ صخرية ممنوعة للسباحة.

كما سجّلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 3407 تدخل، مما سمح بإنقاذ 1509 شخص من غرق حقيقي وإسعاف 1589 شخص بعين المكان، فيما تم تحويل 269 إلى مختلف المراكز الصحية، وفق المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لوهران.

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انتشال جثة غريق بشاطئ لرهاط بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت الأربعاء مصالح الحماية المدنية، جثة غريق بشاطئ بوعثمان ببلدية لرهاط غرب ولاية تيبازة، ليرتفع عدد ضحايا الغرق منذ افتتاح موسم الاصطياف الحالي إلى 17 حالة حسب إحصائيات مصالح الحماية المدنية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بتيبازة، فقد تدخلت صباح أمس الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالداموس، من أجل نقل غريق متوفى بشاطئ بوعثمان غير محروس ببلدية لرهاط إلى مستشفى الداموس.

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هلاك جامع للنفايات الحديدية تحت الردم بغليزان

ناصر بلقاسم

انتشلت الوحدة الرئيسة للحماية المدنية لولاية غليزان، مدعومة بفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، على الساعة الرابعة و53 دقيقة من مساء الإثنين، جثة شخص يبلغ من العمر 60 سنة، متوفى تحت الردم.

ووقع الحادث بجانب المحشر البلدي للسيارات لبلدية غليزان، عندما كان الضحية يقوم بأشغال تكسير شظية كبيرة من الإسمنت المسلح لاستخراج قضبان الحديد العالق داخلها، حسب خلية الإعلام والاتصال لدى مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان.

وحسب المصدر، فإن الضحية وجد محاصرا تحت تلك الكتلة الإسمنتية، ليتم تحريره من طرف فرقة النجدة المتدخلة باستعمال عتاد الإنقاذ، مثل الوسادة الهوائية والذراع الهيدروليكية، لكن تم استخراجه جثة هامدة، وتم نقلها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف”، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.

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إصابة 20 رعية إفريقية في حادث مرور بتبسة

ب. دريد

أصيب، مساء الإثنين، 20 إفريقيا من مختلف الجنسيات والأعمار، بإصابات مختلفة، إثر انقلاب مركبة نفعية كانوا على متنها، حيث وقع الحادث بمنعرجات القعقاع ببلدية بئر مقدم، على مستوى الطريق الوطني رقم 83.

وقد تم نقل الضحايا من طرف عناصر الحماية المدنية إلى العيادات الطبية بالحمامات والشريعة، ثم تحويلهم إلى المستشفى الاستعجالي “عالية صالح” بتبسة، حيث تم التكفل بهم أحسن تكفل، أين تنقل عدد معتبر من المواطنين والسلطات العمومية، حيث تم وضعهم تحت العناية الطبية المركّزة، وتقديم مختلف المساعدات لهم من أكل وشرب وألبسة. وقد وقف والي تبسة، خليل السعيد، رفقة مسؤولين محليين على ظروف التكفل بالمصابين.

وقد طالب من إطارات المستشفى بالتكفل التام بالمصابين وتقديم كل الخدمات الإنسانية لهم، وهذا بغض النظر عن ظروف إقامتهم وقانونيتها بأرض الوطن.

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2336 مليون دج ديون مديرية “سونلغاز بلوزداد” لدى الزبائن

أحمد. ع

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، التابعة لناحية توزيع الجزائر، أن مستحقاتها لدى زبائنها ومتعامليها بلغت 2336.18 مليون دينار جزائري، في نهاية السداسي الأول والى غاية شهر جويلية الماضي، مقسمة على فئتين، الأولى تخص زبائن الاستهلاك المنزلي والمحلات التجارية بمبلغ 879.2 مليون دينار جزائري بالنسبة للكهرباء والغاز الطبيعي، والثانية تخص المتعاملين والإدارات العمومية بمبلغ 1457 مليون دينار جزائري بالنسبة للكهرباء والغاز أيضا، ودعت المديرية زبائنها لتسديد هذه المستحقات العالقة عبر وكالاتها التجارية، مع وضع في متناولهم خدمات تجارية لتسهيل عمليات الدفع.

وقالت آمال عليوة، المكلفة بالإعلام بمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، “إن هذا الرقم لم تشهد له المديرية مثيلا، خلال الأعوام الماضية بداية بالظروف الصحية الاستثنائية التي شهدها العالم والمتمثلة في وباء كوفيد 19، حيث حرصت المديرية على التزامها بضمان استمرارية الخدمة وحسن التزويد بالطاقتين الكهربائية والغازية، إلى جانب احترامها وتضامنها مع المواطنين من خلال الإجراء المتعلق بتعليق عمليات قطع التموين وتحصيل مستحقات الفواتير غير المسددة منذ بداية انتشار الجائحة في مارس 2020، وذلك احتراما من القائمين على المديرية لأخلاقيات وقيم الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وناحية الجزائر التي تجمعها علاقة إنسانية بالدرجة الأولى وجوارية مع زبائنها وصولا إلى المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة المسجلة خلال الصائفة وتسجيل خسائر على شبكاتها الكهربائية جراء الضغط المتزايد على الشبكة والتعديات المختلفة من طرف بعض المؤسسات العمومية والخاصة”.

وأضافت ذات المسؤولة، “أن هذا التراكم المحسوس للديون أصبح يشكل عائقا سلبيا يحول دون تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في تحسين الخدمات والسهر على استمراريتها أولا وتكملة مختلف الاستثمارات والمشاريع المتعلقة بتجديد وصيانة شبكاتها الكهربائية وقنواتها الغازية، وتجسيد مشاريع الربط للمجمعات والوحدات السكنية بمختلف الصيغ، عملا منها بضرورة التكفل بمختلف الاحتياجات والانشغالات المطروحة من طرف المواطنين والتي تولي لها الشركة أهمية قصوى باعتبارها جزءا من صورتها ولبنة إضافية في دعم الاقتصاد الوطني”.

وأمام هذه الوضعية الصعبة، دعت مديرية توزيع بلوزداد كافة زبائنها إلى تفهم الوضعية والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية الفردية والجماعية عن طريق التقرب من الوكالات التجارية التابعة لتقسيمها الإقليمي من اجل تسوية وضعيتهم بدفع مستحقات الكهرباء والغاز واحترام الآجال القانونية المنصوص عليها.

ولأجل ذلك وضعت الشركة جملة من طرق الدفع وصيغ الخدمات التجارية، ومنها خدمة الدفع الالكتروني أو الدفع عن بعد عبر الموقع الالكتروني لفرع التوزيع بواسطة البطاقات البنكية أو عن طريق الخصم المباشر من الحساب البريدي الجاري.

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الشروع في حملات لتنظيف المحيط ببجاية

توفيق. ب

أطلقت صباح الإثنين عدة بلديات بولاية بجاية، على غرار تيشي والقصر بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير، عمليات واسعة لتنظيف حواف الطرقات وتنقية البالوعات، حيث تم تسخير وسائل بشرية ومادية هامة، تحسبا لتساقط أمطار الخريف وتجنب سيناريو الفيضانات.

هذه العمليات استحسنها المواطنون وذلك نظرا لأهمية العمل الاستباقي لمواجهة التقلبات الجوية، وخاصة مع بداية فصل الخريف وما يصاحبه من اضطرابات جوية.

للتذكير، فقد نظمت وكالة الديوان الوطني للتطهير ببجاية في إطار البرنامج الاستباقي الأسبوع الماضي، حملة تنظيف واسعة للمجاري المائية والبالوعات عبر مختلف أحياء بجاية، على غرار حي عميروش، أربعة طرق، سيدي احمد وغيرها من الأحياء، وذلك بهدف الوقاية من أي خطر جراء تساقط الأمطار الخريفية، حيث تم بالمناسبة تعبئة وتسخير مختلف الفرق بوسائلها المادية والبشرية والتي تم من خلالها تنظيف 331 بالوعة وفك انسداد 80 فتحة وتنقية 375 أنبوب واستخراج 80 مترا مكعب من المياه القذرة و22 مترا مكعبا من النفايات والمخلفات.

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الشطر الأخير من مشروع منفذ الطريق السيّار ببجاية محل نقاش

توفيق بن يحيى

ترأس الأمين العام لولاية بجاية، أول أمس، اجتماعا تنسيقيًا والذي خصّص للوقوف على مدى تقدّم أشغال إنجاز الشطر الأخير من مشروع منفذ الطريق المزدوج الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيّار شرق- غرب، والممتد من النقطة الكيلومترية 16 إلى غاية النقطة الكيلومترية بميناء بجاية.

وقد حضر اللقاء كل من المدير الولائي لـ”الجزائرية للطرق السيّارة”، بالإضافة إلى كل المتدخلين في إطار هذا المشروع من مدراء تنفيذيين.

وبالمناسبة، قدّم ممثل الشركة “الجزائرية للطرق السيّارة” عرضا مفصّلا حول مدى تقدّم أشغال إنجاز هذا الشطر، أين تم طرح كل المشاكل والعراقيل التي تعيق الأشغال، كما قدّم مدير التقنيين والشؤون العامة عرضا حول مدى تقدّم عملية نزع الأراضي وتعويض المواطنين المالكين لها والتي سيمر بها هذا الشطر.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في إطار متابعة المشاريع التنموية المهيكلة التي هي في طور الإنجاز، وقف الأمين العام للولاية على مدى تقدّم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت ببلدية توجة، أين وجّهت تعليمات بضرورة الرفع من وتيرة الأشغال لتسليم هذا المشروع في آجاله المحدّدة، حيث تقدّر سعة هذه المحطة بـ300,000م3، لضمان الأمن المائي وتغطية احتياجات البلديات التي تسجّل عجزا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب.

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“إيتوزا” تشرع في تطبيق برنامج الموسم الشتوي

ق. م

سطّرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، برنامجا خاصا بمناسبة موسم الشتاء القادم، والذي دخل حيز الخدمة ابتداء من الثلاثاء، حسب ما أفاد به، بيان لهذه المؤسسة العمومية.

وأفاد البيان، أنه “تحسبا للدخول الاجتماعي 2023- 2024، سطّرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، برنامجا خاصا بالموسم الشتوي يدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء”.

وأوضحت المؤسسة العمومية، بخصوص الخدمة الصباحية، أنها تنطلق من الساعة 05سا و40د صباحا وتدوم إلى غاية الساعة 19سا 30د مساء لتغطية 129 خط بواسطة 334 حافلة، بمعدل توقيت للرحلات يقدّر بـ30 دقيقة بين كل رحلة.

وذكرت “إيتوزا” بشأن الخدمة الليلية، أنها تنطلق من الساعة 18 سا 50 د وتدوم إلى غاية الساعة 00 سا 50 د بتغطية 19 خط بواسطة 19 حافلة.

أما فيما يتعلق ببرنامج عطلة نهاية الأسبوع، فخصّصت “إيتوزا” ليوم الجمعة 138 حافلة لتغطية 129 خط، ويوم السبت 220 حافلة لتغطية 129 خط.

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تعاونية البقول بالبويرة تضاعف نقاط بيع البقوليات الجافة بأسعار مدعمة

أحسن حراش

ضاعفت تعاونية الحبوب والخضر الجافة لولاية البويرة من نقاط بيع البقول الجافة والأرز بأسعار مدعمة، عبر كامل بلديات الولاية، حيث أضافت 13 نقطة جديدة و8 نقاط بيع متنقلة نحو البلديات والمناطق النائية.

وأفادت التعاونية، في بيان لها، عن فتح 13 نقطة بيع إضافية للبقول الجافة والأرز، عبر بلديات الولاية، لتضاف إلى 5 نقاط أولية كانت قد فتحتها عبر بعض البلديات، وذلك قصد بيع تلك المواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا جنونيا بالأسواق المحلية، في حين يتم بيعها من خلال التعاونية بأسعار مدعمة ومنخفضة عن ذلك بكثير، سواء للخواص أم تجار التجزئة والجملة، مضيفا أن مخازنه تتوفر على كميات هامة وكافية من البقول بما يحقق الوفرة التامة والكافية لها طيلة الفترة المقبلة.

وكشفت التعاونية، عبر بيانها، كذلك، عن تخصيص 8 نقاط بيع متنقلة، الهدف منها التقرب من المواطن والمستهلك عبر تسويق هذه المنتجات بالمناطق النائية والبعيدة دون عناء التنقل إلى مسافات بعيدة بالنسبة للمستهلك، الأمر الذي استحسنه الأخير، حيث تعرف مختلف نقاط البيع إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء هذه المواد بأسعار منخفضة.

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أزيد من 300 فيلم وصلت إدارة اللقاءات السينمائية لبجاية

زهية. م

أعلنت جمعية بروجيكتور السينمائية عودة اللقاءات السينمائية لبجاية، في دورتها 18، بداية من 23 من الشهر الجاري، وتستمر إلى غاية 27 من الشهر ذاته. وهذا، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بسبب وباء كورونا الذي فرض الحظر على النشاطات الثقافية.

وبعد أن أعلنت الإدارة الفنية عن استقبال الأعمال الراغبة في المشاركة، خلال هذه الدورة، تعكف لجنة المشاهدة على اختيار الأعمال التي تتوفر فيها شروط المشاركة، وتتكون اللجنة من كل من لطيفة لفري ونبيل جدوان، تحت إدارة وتنسيق حكيم عبد الفتاح، الذين أكدوا أنهم “يتطلعون إلى لقاء الجمهور والممثلين والمخرجين والمنتجين والفنانين وكذا الجمهور العريض”. وأعرب أعضاء لجنة المشاهدة عن أملهم في جعل اللقاءات السينمائية لبجاية مشروعا سينمائيا حقيقيا.

وقد تلقت إدارة اللقاءات السينمائية لبجاية أزيد من 300 فيلم، تم إنتاجها بين سنتي 2022 و2023. وتعكف لجنة المشاهدة على اختيار أفضل الأعمال التي تتوفر فيها معايير المشاركة، المقرر أن يتم عرضها خلال الدورة 18 من هذا الموعد السينمائي.

ويتزامن عقد اللقاءات السينمائية لبجاية مع احتفال جمعية بروجيكتور، المنظمة للتظاهرة، بعشرين عاما من التواجد على الساحة، حيث ركزت الجمعية منذ إطلاقها، اهتمامها بعروض الأفلام وترقية النشاط السينمائي بالولاية. وقد استضافت عشرات المخرجين والأفلام. كما ساهمت في إطلاق مواهب وتشجيع مشاريع والعديد من الأسماء الشابة اليوم في الساحة كانت بدايتها من الجمعية.

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الجزائر في القائمة القصيرة لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الطفل

زهية / وكالات

ضمت القائمة القصيرة لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الطفل اسمين من الجزائر، هما نوال عبد القادر حاجي ونصها “صديقُ البيئة” و”همس الكائنات” لآسيا أحمد عبد اللاوي.

وجاء المؤلفان ضمن 11 عملا متنافسا على المراكز الثلاثة الأولى، ضمن الدورة 17 لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، التي خصصت لموضوع البيئة في الشعر الموجه للفئة العمرية من 9 إلى 12 عاما.

واشتملت القائمة القصيرة على 11 عملاً، هي: “أغانٍ خضراءُ” لحنان فرفور من لبنان، و”أشجار تلونُ الحياة” لمحمد باقر جميل الحسين من العراق، و”صديقُ البيئةِ” لنوال عبد القادر حاجي من الجزائر، و”نوران” لمحمد أحمد حسان من مصر، و”إنا نحبّ الأرض” لعصام عبد السلام الحلبي من سوريا، و”الخامس من يونيو” لعبد الرحمن غالب القاضي من اليمن، و”ماذا يجري في الصحراء؟” لميسون ممدوح العلي من سوريا، و”هيلةْ تكتشفُ البيئة” لحسن حسين الراعي من سوريا، و”أغنية المطر” لحسين نعمة حسين من العراق، و”اعتذار للأشجار” لزياد أحمد القحم من اليمن، و”همس الكائنات” لآسيا أحمد عبد اللاوي من الجزائر.

وتشرف لجنة تحكيم خاصة تضم نخبة من الأسماء في الأدب والنقد ومجال أدب الأطفال، حيث استندت معايير تقييم الأعمال على اللغة والأسلوب، والمحتوى والأفكار، والتجديد والإبداع، والابتكار، وأصالة العمل.

وقال بيان للجائزة إن اللجنة استقبلت في دورتها الحالية 492 طلب، من 12 دولة عربية، و5 دول أجنبية، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر مشاركة في هذه الدورة، بنسبة 28 بالمئة، الأردن 17 بالمئة، سوريا 16 بالمئة، الجزائر 10 بالمئة، تونس والعراق 6 بالمئة لكل دولة، المغرب واليمن 5 بالمئة لكل منهما، فلسطين 4 بالمئة، فيما شكلت باقي الدول نسبة 1 بالمئة من المشاركات لكل من: لبنان والسودان والسعودية.

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افتتاح الأسبوع الثقافي لولاية سوق أهراس ببجاية

توفيق بن يحيى

افتتحت، سهرة أمس الأول، بقرية “أورير أيت حسين” ببلدية أكفادو، فعاليات أسبوع التبادل الثقافي لولاية سوق اهراس بولاية بجاية، وبإشراف من السلطات المحلية لولاية بجاية، وبحضور عدد من الجمعيات الثقافية الناشطة ومجموعة من فناني الولايتين، وجمع كبير للعائلات البجـاوية. واختار القائمون على التظاهرة إعطاء إشارة الانطلاق من قرية “أورير آيت حسين”، المتوجة كأنظف قرية بولاية بجاية سنة 2021 أين تضمنت معارض مختلفة ومتنوعة للتراث المحلي، كما عرفت جناح للباس التقليدي، والكتب والفنون التشكيلية، وتقديم طبق فني ممزوج بين الطرب الأصيل والمعاصر مما يبرز الموروث الثقافي المحلي لكلا الولايتين.

الجدير بالذكر، أن مديرية الثقافة والفنون لولاية بجاية، وفي إطار فعاليات الأسابيع الثقافية، استقبلت العديد من الولايات خلال شهري “جـويلية وأوت”، على غرار ولايات: الشلف، تمنراست، تقرت، المغير، تسمسيلت، البليدة، المسيلة.. التي تندرج في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مختلف ولايات الوطن، والتعرف على الزخم الثقافي المادي وغير المادي الذي تزخر به بلادنا.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي لولاية سوق أهراس ببجاية إلى غاية 07 سبتمبر الجاري، عبر زيارة عدة قرى ومداشر، سيتعرف من خلالها وفدا الولايتين، على مدار أيام التظاهرة، على غنى وتنوع التراث الثقافي لكل من ولايتي سوق أهراس وبجاية.

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مولوجي تسلّم شهادات لـ116 مهندس معماري متخصص

ق. ث

سلّمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس، شهادات لـ116 مهندس معماري متخصص في المعالم والمواقع المحمية، موزعين عبر 24 ولاية.

وقال بيان لوزارة الثقافة، إن العملية ترمي إلى توفير المرافقة والدعم لمشاريع تخص ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وفقا للتشريع المعمول به لا سيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ونصوصه التطبيقية.

وبناء على رأي اللجنة القطاعية للتأهيل، تمنح صفة المهندس المعماري المؤهل في المعالم والمواقع المحمية للمهندسين المعماريين الحائزين على شهادة جامعية لما بعد التدرج، في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها والذين يثبتون خبرة مهنية في هذا المجال.

وتسعى الوزارة إلى تكوين شبكة من المهندسين المؤهلين في المجال، بغية حماية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، علما أنها أطلقت العديد من مشاريع ترميم وإعادة تأهيل بنايات قديمة ومعالم تاريخية ودينية كالمساجد والأضرحة والقصور والقصبات والقلاع، وينتظر أن تستفيد هذه المشاريع من خبرة هؤلاء المهندسين الذين سيعملون كمدراء مشاريع في العمليات التي تعنى بإدارة مشاريع الممتلكات الثقافية المحمية.