أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

إحباط هجرة غير شرعية، يقتل جاره لـ"حماية" شقيقه

محكمة الجنايات أدانت المتهم بالسجن 10 سنوات

يقتل جاره لـ”حماية” شقيقه الأصغر بسكيكدة

إسلام.ب

قضت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بإدانة المتهم “ع.م” البالغ من العمر 42 سنة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، على خلفية متابعته بجناية القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد، طالت جاره العشريني القاطن ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فصل الصيف من سنة 2020، حينما كان شقيق المتهم البالغ من العمر 17 سنة، جالسا مع الضحية، وبمجرد رؤيتهما من طرف المتهم جنّ جنونه، أين توجه مباشرة نحو شقيقه الأصغر طالبا منه عدم الجلوس مع الضحية الذي كان حسبه يتعاطى المخدرات، بحجة سمعة هذا الأخير السيئة وسلوكه المنحرف، خاصة وأنه مسبوق قضائيا في جُنح الترويج وتعاطي السموم، حيث أمر شقيقه بالدخول إلى المنزل، وفجأة شاهد الضحية وهو يدخل مع شقيقه إلى المرآب، ليتوجه مباشرة إلى المنزل، أين حمل سكينا وتوجه مباشرة نحو الضحية، ليحمل هذا الأخير كرسيا، موجها به ضربة للمتهم على مستوى الرأس، وحينها استل المتهم السكين موجها له طعنات على مستوى أنحاء حساسة من جسمه من ناحية القلب والبطن، تاركا إياه يسبح في دمائه ليفرّ نحو وجهة مجهولة، وبعد فترة وجيزة من ارتكابه لجريمته، سلم نفسه لمصالح الأمن، وهذا بعد نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد دندان بعزابة بولاية سكيكدة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وصرح بأن سلوك الضحية غير سويّ، ومعروف لدى العام والخاص، وحتى لدى مصالح الأمن بعزابة بحكم أنه مسبوق قضائيا، وأنه حاول إدخال شقيقه الأصغر عالم الفساد والإجرام، وهو ما فرض عليه الدفاع عن شقيقه وعن عائلته، مع العلم – كما قال للقاضي – أنه حذره في البداية بالكف عن ذلك، بحكم أن شقيقه قاصر، وطلب منه عدم الجلوس معه إطلاقا، لكن وبعد فترة قصيرة شاهده يأمر شقيقه بالدخول إلى المرآب، وهناك ثارت ثائرته، حيث توجه نحوه ولم تكن في نيته إزهاق روحه، بل تخويفه فقط، إضافة إلى دفاعه عن نفسه وعن شقيقه.

من جهتها النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة مستوفاة، ونبهت المتهم بأن مصالح الأمن والعدالة موجودة وفي خدمة المواطن، وكان بإمكانه الاستنجاد بهما، والتمست حكم الإعدام في حق المتهم، كما طالب دفاعه بتخفيف العقوبة، وتحدث كثيرا عن دافع الجريمة، وبعد فترة المداولة، صدر الحكم المذكور أعلاه.

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المعتدون ركزوا على شواهد القبور

مجهولون يخربون مقبرة بخنشلة

مامن. ط

شهدت بلدية عين الطويلة، شرق ولاية خنشلة الثلاثاء، حادثة غريبة، حيث أقدم مجهولون على اقتحام المقبرة المتواجدة بدوار الحشاني، بقرية بلقيطان، وشرعوا في تحطيم وتخريب العديد من القبور، خاصة منها الشواهد المصنوعة من الرخام، حيث تم كسرها بطريقة بدت متوحشة، حسب أهل المنطقة، الذين اكتشفوا ما حدث منذ الصباح خلال بداية ساعة الزيارة، وسارع العشرات من المواطنين فور انتشار الخبر، إلى معاينة قبور أهاليهم وذويهم، ليكتشفوا أن مجهولين قاموا بتخريب عدد من القبور.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن بعض المواطنين سارعوا لأجل إخطار فرقة الدرك الوطني ببلدية عين الطويلة، وأودعوا شكوى رسمية ضد مجهول، موازاة مع عملية التطوع، لأجل تنظيف المقبرة وإصلاح الشواهد والقبور، وعلى إثر ذلك تحرك أفراد فرقة الدرك الوطني، الذين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في القضية، انطلاقا من التنقل لمعاينة القبور المتضررة وسماع بعض الأشخاص من أهل المنطقة ومنهم من تعرضت قبور ذويهم للتخريب.

في وقت تعالت أصوات فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وعبروا عن تنديدهم واستنكارهم لهذه الحادثة التي مسّت حسبهم بحرمة الموتى والمقبرة.

وطالبت العديد من الجمعيات بضرورة كشف هوية الفاعلين وتسييج المقبرة بطريقة آمنة ووضع حراس دائمين خاصة في الفترة الليلية، مع تقديم الفاعلين في أقرب وقت أمام العدالة، ومحاسبتهم على أفعالهم الدنيئة، حتى يكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على حرمة الأموات، واستبعد كل الذين تحدثت إليهم “الشروق” أن تكون العملية مرتبطة بطقوس الشعوذة والسحر، لأن القبور لم تُنبش وإنما حّطمت شواهدها وبعض أجزائها، كما اكتسحت صور القبور المخربة والمحطمة، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها المواطنون بموجة من الاستنكار والتنديد.

وفي انتظار ما ستكشف عنه تحريات وتحقيقات مصالح الدرك الوطني فقد سارع أهالي الموتى الذين تضررت قبور ذويهم من الموتى إلى ترميمها، مناشدين السلطات المحلية بضرورة حماية المقبرة من أي اعتداء قد يطالها.

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إحباط هجرة غير شرعية لـ16 شخصا في سكيكدة

إسلام. ب

أحبط، حرّاس السواحل بسكيكدة، صباح الثلاثاء، هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بحوالي 16 شخصا، ينحدرون من مختلف الولايات الشرقية، على غرار عنابة، أم البواقي، بسكرة، قسنطينة، معسكر، ورقلة، جيجل، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و43، وذلك بعرض البحر الأبيض المتوسط، عبر إقليم ولاية سكيكدة.

وتلقّت وحدات البحرية والمصالح الأمنية بسكيكدة معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كان محمّلا بمجموعة معتبرة من الحرّاقة الذين أقلعوا من أحد شواطئ سكيكدة المحاذية لولاية عنابة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تم توقيفهم من طرف فرقة الدرك الوطني بسكيكدة، أين تم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بمحكمة سكيكدة بتهمة الهجرة السرية.

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مقتل صيدلي دافع عن ابنته بقسنطينة

س. ع

شهد حي زواغي سليماني بقسنطينة، مساء الإثنين، جريمة قتل ذهب ضحيتها صاحب صيدلية، عندما كان بصدد الدفاع عن ابنته المتمدرسة في السنة الأولى ثانوي، حيث تعرضت لتحرش من أحد المسبوقين قضائيا.

وتفاجأ الضحية صابر نمور صاحب الـ45 سنة، بمشاهدة أحد الشباب من المعروفين في الحي بتعاطيهم الممنوعات، يتبع ابنته ويحاول التحرش بها، فقام بنهيه، ليتفاجأ بطعنة استقرت على مستوى القلب، وأدى النزيف الذي أضاع منه كمية كبيرة من الدماء، إلى وفاته في طريقه إلى المستشفى، وسط تضامن سكان الحي، مع الضحية، الذي كان مثالا في مساعدة المساكين، كما أن ابنته التي ضحى بحياته من أجلها، من المتفوقات في دراستها وتنهي مواسمها الدراسية دائما بالحصول على الجوائز الأولى، مصالح الدرك الوطني أوقفت في وقت وجيز الجاني والتحقيقات معه متواصلة.

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سقوط قاتل لستيني من شجرة زيتون بتيبازة

ب.بوجمعة

توفي، مساء الاثنين، ستيني إثر سقوطه من شجرة زيتون بينما كان يقوم بعملية الجني بطريقة تقليدية بدوار تالا ندروش ببلدية شرشال في ولاية تيبازة.

ويبلغ الضحية “أحمد.ت” البالغ من العمر 64 سنة قد تعرض للسقوط من أعلى شجرة الزيتون بدوار تتواعلي بمنطقة تالا ندروش بلدية شرشال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بقوة ارتطامه بالأرض.

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حجز وإتلاف 53 قنطارا من رؤوس المواشي وأحشائها الفاسدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية البويرة من حجز أكثر من 53 قنطارا من رؤوس البقر والأغنام وأحشائها الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تجهل وجهتها بعد أن كانت مخزنة ومجمدة داخل غرفة تبريد، ليتم إتلافها وتحويل ملف المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة مع تأسس منظمة حماية المستهلك كطرف مدني في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع الأسبوع الجاري، أين داهمت عناصر الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن البويرة رفقة مفتشي التجارة، مستودعا به غرف تبريد يقع بإقليم بلدية سور الغزلان جنوب الولاية، أين تم ضبط داخل إحداها كمية هامة فاقت 53 قنطارا من أطراف البقر والغنم متمثلة في الرأس والأرجل إضافة إلى أحشائها الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، عثر عليها مجمدة ومتعفنة تنبعث منها روائح كريهة، كما أنها كانت مخزنة داخل أكياس بلاستيكية وموضوعة بأرضية الغرفة دون احترام لشروط التخزين، ليتم حجز الكمية وإتلافها مع تأسس مكتب منظمة حماية المستهلك بالبويرة كطرف في القضية التي حول ملف الموقوف فيها وهو شاب ينحدر من إحدى بلديات الولاية يبلغ من العمر 35 سنة إلى الجهات القضائية المختصة.

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ثلاث نساء ضمن شبكة للمتاجرة بالمهلوسات في الجلفة

نورين. ع

تمكنت مؤخرا، المجموعة الولائية للدرك الوطني فصيلة التحقيقات والأبحاث بالجلفة من تفكيك عصابة متكونة من أربعة أفراد متخصصة في المتاجرة بالحبوب المهلوسة ببلدية مسعد جنوب الجلفة، هذه العصابة تتكون من ثلاث نساء ذوات مستوى جامعي، وشخص آخر، حيث وبعد ورود معلومات لفصيلة الأبحاث بمحاولة مرور سيارة سياحة تم وضع خطة محكمة وتم الإيقاع بها، حيث عثر بداخل السيارة على أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس من نوع برقابالين وأموال من عائدات الترويج، وتتراوح أعمار المشتبه فيهم الأربعة ما بين 30 و45 سنة، حيث تم انجاز ملف قضائي لهم وتحويلهم على الجهات القضائية.

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أحدها يعتبر موقع فلاحي وآخر معرض لخطر الفيضانات

المواقع المقترحة لمشروع “صولار” بالجلفة لا تستوفي الشروط

أحمد خلفاوي

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي إن المواقع التي تم اقتراحها لاحتضان مشروع “صولار 1000 ميغاواط” بولاية الجلفة، “غير مستوفية الشروط”، وقالت إن المواقع، المتمثلة في عين وسارة، بحرارة وحاسي بحبح، لم يشملها هذا المشروع، المخصص لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث حددت 50 ميغاواط كأقل استطاعة بالنسبة للموقع الأول بعين وسارة، بينما الموقعان الآخران بكل من بحرارة وحاسي بحبح فإن أحدهما يعتبر موقع فلاحي، بينما الآخر معرض لخطر الفيضانات.

جاء هذا في معرض رد الوزيرة، على سؤال كتابي للنائب البرلماني احمد ربحي حول إدراج ولاية الجلفة في مشروع صولار 1000 ميغاواط، حيث أوضحت أن اختيار المواقع والاستطاعات المركبة يتم وفقا لمعايير تقنية مسبقة تتمثل أساسا في توفر الكمونات الشمسية، توفر الأراضي غير الفلاحية، توفر محطات التحويل وقربها من الموقع، وطاقة استيعاب الشبكة الكهربائية للطاقة المنتجة من هذه المحطات الشمسية، وكذا تلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء.

وأضافت موالفي بأنه على هذا الأساس، قام وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة سابقا بمراسلة المصالح المعنية للولاية بتاريخ 4 أوت 2022 من أجل توسعة الموقع الأول بعين وسارة حتى يتمكن من احتضان محطة كبيرة نظرا لأهلية المحول الأقرب لاستيعاب الاستطاعات الكبرى، مؤكدة بأن مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة تعمل على اختيار مواقع أخرى مستقبلا لتنصيب محطات شمسية في إطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى تركيب 15000 ميغاواط بآفاق 2035، أي بمعدل 1000 ميغاواط/السنة، وذلك شرط توفر القطع الأرضية التي تستوفي المعايير، وكذا انجاز محطات التحويل الكهربائي مستقبلا من طرف سونلغاز.