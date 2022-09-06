أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

شاب يقتل شقيقه، الإطاحة بعصابة سرقة أغطية البالوعات

شاب يقتل شقيقه في بومرداس

أحسن حراش

اهتز، نهار الثلاثاء، حي التحرير الواقع بمدينة برج منايل شرق بومرداس، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه، إثر خلاف ومناوشات كلامية انتهت بجريمة قتل مروعة.

وحسب شهود عيان، فإن أسباب الخلاف بين الشقيقين لا تزال مجهولة، حيث نشبت مناوشات بينهما بالقرب من المنزل العائلي، طيلة ليلة الثلاثاء، قبل أن تتطور تلك المناوشات إلى عراك، انتهى بارتكاب أحدهما جريمة قتل أنهى بها حياة شقيقه بواسطة آلة حادة وجه بها للضحية ضربات كانت كافية لأن ترديه قتيلا وسط صدمة بين أفراد العائلة والجيران، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادثة وتوقيف الجاني.

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خمسة متورطين من بينهم شقيقان ومتهم خامس فار

شجار قديم يحيا في حفل زفاف وينتهي بجريمة بتلمسان

سميح. ب

كشف مختار سعودي، وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سبدو، جنوب ولاية تلمسان، عن تفاصيل جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب “ر. ر”، البالغ من العمر 25 سنة، الذي توفي بعد شجار جماعي وتلقيه طعنات بأسلحة بيضاء .

وبينت التحقيقات التي باشرتها النيابة فور تلقيها لنداء حول استقبال مستشفى سبدو لضحية متوفى جراء طعنات بسلاح أبيض، أن الضحية والجناة كانوا في حفل زفاف، وبعد الاستماع للشهود، تمّ تحديد هوية خمسة متورطين، أوقف أربعة منهم. ومن خلال اعترافات الموقوفين، كشفوا أنه كان بينهم وبين الضحية شجار سابق، حيث استغلوا تواجده بحفل الزفاف، لتصفية الحسابات. وبعد تجدد الشجار، وجهوا إليه عدة طعنات. وعلى التوالي، قامت مصالح الأمن بتوقيف ثلاثة متورطين، في حين، قام أهل الضحية بإلقاء القبض على متهم رابع، قبل تسليمه لمصالح الأمن. وكادت الأمور تنزلق إلى منحدر خطير، بعدما حاول أهل المتوفى الثأر من قاتلي ابنهم، لولا دعوات التعقل، حيث شهدت بلدية سبدو، أول أمس، إنزالا أمنيا مكثفا وتواجد عناصر الشرطة بأعداد كبيرة على مقربة من المحكمة، أين تمّ تقديم الموقوفين الأربعة ومن بينهم شقيقان اثنان أمام وكيل الجمهورية، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق عن تهم جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجريمة المشاركة في القتل العمدي. وبعد الاستماع إليهم، قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت، في حين وضع متهما رابعا تحت الرقابة القضائية وأصدرت النيابة أمرا بالقبض في حق المتهم الخامس الفار.

وعرفت إجراءات مثول المتهمين أمام المحكمة توافد العشرات من أقارب الضحية الذين طالبوا بالقصاص من قاتل ابنهم وإعدام قاتليه حتى يشفى غليلهم .

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استمارة مدرسية غريبة!

انتشرت استمارة مدرسية في مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن للشروق التأكد من صحتها تشير إلى تصنيف التلاميذ حسب عائلاتهم من خلال وضع ثلاث خانات لوضعية العائلة وهي فقيرة وغنية ومتوسطة.

الاستمارة الصادرة عن ثانوية بأولاد موسى ولاية بومرداس، أثارت غضب الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى أنها تمثل حرجا بالنسبة للتلاميذ، لأنها تطلب منهم تصنيف الحالة الاجتماعية لعائلاتهم، وهو ما يعبر عن محدودية تفكير القائمين على هذه المؤسسة.

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قرد يقتحم أحد المنازل بعين الدفلى

اقتحم صباح الثلاثاء، قرد أحد المنازل المتواجدة بالطابق الثالث من الشقة السكنية، ببلدية جندل بعين الدفلى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا وفيديوهات له وهو يتسلق حافة النافذة، متسببا بذلك في حدوث حالة من الخوف لأفراد المنزل وأطفال الحي، وحشد من المواطنين الذين اعتبروا الحادثة غريبة وتسارعوا لتصويره، كما أطلقوا تعليقات ساخرة على منصات التواصل، يقول يوسف في تعليق له” يبدو أنه “شم” ريحة الفلفلة المقلية”، من جهة أخرى علق خالد “حتى نتوما زدتو خلعتوه”، وعلى الفور تدخل أعوان الغابات الإمساك به.

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الأمن أوقف اللصوص وهم بصدد بيع المسروقات

ثانوية الشهيد محمد المقراني بالبويرة تتعرض للسرقة

فاطمة عكوش

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة عين بسام من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة عن طريق التسلق، الكسر مع توافر ظرفي الليل والتعدد، العملية مكنت من توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و50 سنة .

وقائع القضية تعود إلى شكوى مرسّمة لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين بسام من طرف مدير ثانوية الشهيد محمد المقراني، بخصوص تعرض المؤسسة التربوية لفعل السرقة استهدفت عدة ماكينات وتجهيزات خاصة بالإعلام الآلي.

التحريات التي قامت بها ذات الفرقة مكنت من التعرف على الفاعلين وتحديد مكان تواجد المسروقات، أين تم الترصد للمشتبه بهم وتوقيفهم مع استرجاع جميع المسروقات التي كانا بصدد بيعها من بينها آلة طباعة، وحدتين لجهاز إعلام آلي، مخزن الطاقة وغيرها من المسروقات، وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن فعل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع توافر ظرفي الليل والتعدد وكذا إخفاء أشياء مسروقة لغرض البيع.

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حبس شاب من سوق أهراس حاول حرق غابة في قالمة

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة، الإثنين، بإيداع شاب يبلغ من العمر 24 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهمة محاولة وضع النار عمدا في أملاك ذات طابع غابي.

وكان المتهم الذي ينحدر من بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس، قد تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي، من طرف أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء، إثر تلقيهم لبلاغ من أحد مستعملي الطريق، بشأن وجود شخص يقوم بإشعال النار على حافة الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس، مرورا بالجهة الشمالية والشرقية لإقليم ولاية قالمة، ليتم على الفور تشكيل دورية من أفراد الدرك الوطني، الذين تنقلوا على عين المكان، أين ضبطوا المتهم يقوم بإضرام النار باستعمال مجموعة من أغصان الأشجار والحشائش اليابسة بالإضافة إلى قطعة قماش، ليتم على الفور توقيفه وتحويله على مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، وإنجاز ملف جزائي ضده عن تهمة محاولة وضع النار عمدا في أملاك ذات طابع غابي، تم بموجله تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر بدوره أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت بمؤسسة العقابية ببن جراح، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي معه.

وكانت بلدية مجاز الصفاء واحدة من البلديات المتضررة من سلسلة الحرائق التي شهدتها ولاية قالمة، منتصف شهر أوت الماضي، التي التهمت مساحات شاسعة من الغطائي الغابي والنباتي وتضرر عشرات المواطنين خاصة منهم الفلاحين وأصحاب إسطبلات تربية المواشي.

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تسببت في سقوط خطير لشيخ في الثمانينيات

الإطاحة بعصابة سرقة أغطية البالوعات في سكيكدة

إسلام. ب

أطاح عناصر الأمن الحضري السادس، بولاية سكيكدة، الثلاثاء، بعصابة خطيرة، يتكون أفرادها من أربعة أشخاص، أعمارهم تتراوح ما بين 31 و42 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات دائرة سكيكدة، اختص نشاطهم في سرقة الأغطية المعدنية للبالوعات، حيث أفضت التحقيقات الأمنية والقضائية بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بتهمة السرقة بتوفر ظروف الليل والتعدد وباستحضار مركبة ذات محرك، وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي، وكانت إحدى البالوعات المكشوفة من دون غطاء، المتواجدة في منطقة عيسى بوكرمة قد تسببت في سقوط خطير يوم الأربعاء الماضي لشيخ في الثالثة والثمانين كاد أن يفقد حياته، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر على نطاق واسع.

وذكر بيان لمصالح الأمن بسكيكدة، صدر أمس أن العملية تمت بناء على تلقي مصالح المناوبة ليلا في حدود الساعة الواحدة صباحا بلاغا مفاده تواجد شاحنة مشبوهة تجوب حي وادي الوحش بسكيكدة، لتنتقل الوحدات العملياتية، أين قامت بدوريات بأرجاء المكان، ليتم توقيف شاحنة من نوع “فوتون” على متنها أربعة أشخاص على مستوى حي عيسى بوكرمة بالقرب من الأضواء الثلاثية، وبإخضاع الشاحنة للتفتيش تم العثور على عدد من الشبابيك المعدنية الخاصة بمجاري المياه التي تبين أنها محل سرقة من حافة الطريق مع العثور على الأدوات المستعملة في ذلك وتتمثل في مطرقة حديدية، ميزان، بالإضافة إلى ضبط سكين من الحجم الكبير، ليتم توقيف المعنيين وتحويلهم للمقر العام للأمن، أين بينت مجرياته أن المشتبه بهم استحضروا مركبة التي يعمل بها أحدهم في جمع الخردوات، واستغلوا جنح الليل والظلام على مستوى حي الإخوة خالدي وحي وادي الوحش للقيام بسرقة الأغطية المعدنية للبالوعات وذلك بغرض إعادة بيعها للحصول على المال.