أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 07 جوان 2022

العثور على رجل مقتولا، حجز 3 أطنان من مادة الشمة

الضحية تعرض للضرب حتى الموت

العثور على رجل مقتولا في منطقة جبلية بسكيكدة

إسلام.ب

اهتز، ليلة الإثنين، سكان بلدية أمجاز الدشيش، التابعة لولاية سكيكدة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها المدعو فاتح فريقع، صاحب الـ43 سنة، حيث عثر عليه أعوان الحماية المدنية لدائرة الحروش، ليلة الاثنين جثة هامدة بجبال أم قطيطة، ببلدية سيدي مزغيش، غرب الولاية، وآثار الضرب والتعنيف الشديد واضحة على أنحاء متفرقة من جسمه.

وبحسب مصادر “الشروق” المحلية، فإن الضحية خرج يوم الجمعة صباحا من منزله الواقع ببلدية أمجاز الدشيش متوجها إلى قرية الحمري التابعة لبلدية سيدي مزغيش، للعمل بحكم أنه يشتغل في أعمال حرة، وفي مساء نفس اليوم اتصلت به زوجته هاتفيا للاستفسار عنه، أين طمأنها بأنه انتهى من عمله، وهو في طريق عودته إلى المنزل، ثم صمت وانقطع كلامه للأبد بعد أن طال انتظاره، حتى إن ابنه الوحيد أصيل (3 سنوات)، أخبر والدته بطول غياب والده لتعاود زوجته الاتصال به هاتفيا لكنها تفاجأت بأن هاتفه مغلق، لتعاود الاتصال به مرارا وتكرارا لكن من دون جدوى، وبعدها ازداد قلقها حدة وتيقنت بأنه أصيب بمكروه، لتتصل بالأقارب والجيران وأخبرتهم بالموضوع، أين انتشر خبر اختفائه بسرعة البرق، مما دفع إلى شن حملة بحث واسعة لدى الأقارب والأحباب قبل أن تودع عائلته بلاغا لدى المصالح الأمنية المشتركة بسكيكدة، حيث تحولت قضية اختفائه إلى حديث الرأي العام بسكيكدة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين كثرت الأخبار حول اختفائه، الأمر الذي زاد من حدة القلق لدى عائلته، ليتم العثور عليه مساء الاثنين وبعد ثلاثة أيام كاملة من البحث، جثة هامدة بجبال قرية أم قطيطة، ببلدية سيدي مزغيش، حيث ضرب بطريقة بشعة حتى الموت، وهذا ما بينته آثار الضرب التي عثر عليها على كامل جسمه، وعليه باشرت المصالح الأمنية المشتركة عملية كشف لغز هذه الجريمة الشنعاء التي هزت سكان المنطقة الذين طالبوا الجهات الأمنية بتكثيف عملية التحقيق الدقيق للوصول إلى مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم.

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صورة مرفقة للضحية

إدانة أشخاص أنتجوا فيديوهات مخلة بخنشلة

مامن.ط

سلطت محكمة قايس الابتدائية، بخنشلة الإثنين، عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا، متبوعة بغرامة مالية، وتعويض مالي للضحايا، في حق شابين يبلغان من العمر، 31 و35 سنة من العمر، من خنشلة، في حين أدين شاب ثالث غيابيا، بحكم 5 سنوات ونفس الغرامة والتعويض، بعد تورطهم في اختطاف الأشخاص، وإنتاج فيديوهات مخلة بالحياء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العنف والتهديد، حيث تم متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنحة، وجنحة المساس بحرية الحياة الخاصة للأشخاص، متبوعة بجنحة الاعتداء على الحرمة الجنسية، وجنحة حيازة وعرض للجمهور صور مخلة بالحياء، وجنحة التهديد بالتشهير والاحتفاظ ووضع والسماح بأن توضع في متناول الجمهور، أو الغير للصور، وهي القضية التي كشفتها مصالح الأمن، خلال حملة توقيفات مست مروجي المخدرات بقايس.

القضية انكشفت للرأي العام إثر تحقيقات أمنية، لفرقة البحث والتدخل، بأمن خنشلة، مع شابين، تم ضبطتهما في قضية ترويج مخدرات ومهلوسات، بوسط مدينة قايس، وذلك اعتمادا على تفتيش المنظومة المعلوماتية، للوسائل التقنية، التي يحوز عليها أحد المشتبه فيهما، أين تم العثور على مقطع فيديو، يتضمن قيام ثلاثة أشخاص آخرين، بتعرية شابين وتصويرهما في وضعيات مخلة بالحياء، وتحت طائلة التهديد بالقتل، لتباشر على إثرها فرقة البحث والتدخل، تحرياتها المعمقة في القضية الثانية، بعد إخطار الجهات القضائية بقطاع الاختصاص، التحقيق المستمر في القضية، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، والاستغلال الجيد للمعلومات المتوفرة، تم تحديد هوية الضحايا، ويتعلق الأمر بشابين في العقد الثالث من العمر ينحدران من ولاية خنشلة، كما تم كذلك تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، ينحدران من خنشلة، حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة الأمنية، وتمت مواجهتهم بالأدلة، ليعترفوا بقيامهم بالفعل المجرم في حق الضحيتين، بسبب خلافات سابقة بينهم.

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وفاة طفل وإصابة ثلاثة أشخاص في حريق بقسنطينة

عصام بن منية

اهتز حي بوذراع صالح بمدينة قسنطينة، مساء الإثنين، على وقع فاجعة أليمة، بعد وفاة طفل لم يتجاوز من العمر الخمس سنوات، في حريق شبّ داخل شقة متكونة من غرفة واحدة متواجدة في الطابق الأول لعمارة سكنية.

وفور إبلاغهم بخبر اندلاع الحريق حتى سارع عناصر الحماية المدنية بالتدخل، أين تم العثور على الطفل الضحية في حالة صعبة للغاية بعد تعرضه لإصابات بليغة وقد تم إسعافه في عين المكان ونقله إلى مستشفى البير القريب من الحي، أين لفظ أنفاسه الخيرة، وتم تأكيد وفاته من طرف طبيب المستشفى، كما أصيب في الحريق ثلاثة أشخاص آخرون ويتعلق الأمر بالأم وابنها البالغ من العمر أربع سنوات وأحد الجيران حاول التدخل، فأصيب باختناق جرّاء استنشاقه للدخان الكثيف المنتشر داخل الشقّة، ليتم إجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البير لتلقي العلاج اللازم.

الحريق المهول تسبب في إتلاف كل أثاث وتجهيزات الشقة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء لإخماده، والتحكم في ألسنة النيران ومنعها من الانتشار إلى باقي أرجاء العمارة، التي غادر سكانها بيوتهم خوفا من وصول ألسنة اللهب إليها أو حدوث انفجار عنيف قد يتسبب في حصيلة أكبر. ولازالت أسباب الحريق مجهولة، بانتظار نتائج التحقيق الأمني.

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حجز 3 أطنان من مادة الشمة المقلدة بسطيف

سمير منصوري

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية قلال بجنوب ولاية سطيف، الإثنين، من حجز 3 أطنان من مادة الشمة المقلدة على مستوى بلدية قلال. حيث تمت العملية من خلال استغلال معلومات، مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقلال، عن وجود ورشة سرية لصناعة مادة الشمة المغشوشة ملك للمسمى س.ك، البالغ من العمر 26 سنة، وفور تلقي المعلومة تم تشكيل دورية وتفتيش منزل المعني ليتم العثور على المادة سالفة الذكر، أين تم حجزها وتوقيف المعني، وتم تقديم الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

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شاب يقتل بائع سمك بسوق في تيبازة

ب.بوجمعة

اهتزت، منتصف نهار الأربعاء، مدينة القليعة في ولاية تيبازة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 متأثرا بطعنات بآلة حديدية تلقاها على مستوى البطن والرقبة بالسوق المغطاة وسط المدينة. وحسب مصادر محلية فإن الضحية المدعو “س.أ خ” المتزوج حديثا ويقطن بحي قيسارلي الهادي، يشتغل بائعا للسمك بالسوق المغطاة بوسط مدينة القليعة، وبينما كان يزاول عمله حدثت مناوشات بينه وبين شاب آخر يبلغ من العمر 23 سنة قبل أن تتطور الأمور بينهما، حيث جلب الجاني منجلا ووجه إلى الضحية ضربتين على مستوى الرقبة والبطن أرداه قتيلا ولاذ بالفرار على متن دراجته النارية وإثرها سارعت مصالح الأمن إلى مسرح الجريمة أين استمعت لبعض الشهود الذي قدموا أوصاف مرتكب الجريمة، وقامت بعملية بحث واسعة النطاق مكنت من توقيف الجاني المفترض بالقرب من مقر إقامته وتم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة.

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بعد تلقيهم رسائل بإخلاء المبنى يستعجلون والي العاصمة التدخل

32 عائلة بشارع طرابلس في حسين داي مهدّدة بافتراش الشارع

منير ركاب

تستنجد 32 عائلة مهددة بالطرد من العمارة رقم 91 الكائنة بشارع طرابلس في حسين داي، بوالي العاصمة، أحمد معبد، بعد تلقيها رسائل إخلاء من طرف أشخاص ينتمون حسبهم إلى ورثة مسيّر المبني، المملوك لأحد الفرنسيين في الفترة الاستعمارية، وهم يواجهون حاليا خطر افتراش الطريق، كونهم غير منتفعين بأي عقار أو مستفيدين من السكن الاجتماعي أو أي صيغة سكنية أخرى، مستعجلين في الوقت نفسه، السلطات المحلية والولائية، بضرورة ترحيلهم في حال ثبت صدقية أصحاب الدعوى بعد فتح تحقيق حول عقد نظام الملكية المشترك الموسوم بتاريخ 20 نوفمبر 2013 تحت رقم 435 المشهّر بتاريخ 28 ديسمبر 2015، علاوة على إثبات هويتهم تجاه مالك المبنى.

طالبت العائلات المتضرّرة، في تصريح لـ”الشروق”، من مسؤولي مديرية أملاك الدولة التحقيق في هوية الورثة، علاوة على ترقيم العقار، وكيفية تسلّم المدعين الدفتر العقاري، باعتبار أن الأعمال التي تباشرها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والوثائق التي تعدّها تعتبر من بين الأعمال المادية التي تشكّل الأساس المادي لتأسيس السجل العقاري، داعين في ذات السياق التحقيق في الترقيم العقاري الذي يمنح الحق في الحصول على الدفتر العقاري، والذي يتم حسبهم على أساس المعلومات الموجودة في البطاقة العقارية المودعة من قبل مصلحة المسح والتي تحتوي على وجود سند الملكية أو الحيازة التي تسمح للحائز عليها الحصول على الملكية بالتقادم المكسب، وفي حال ثبت غياب سندات الإثبات الكافية، يكون العقار موضوع ترقيم مؤقت لمدة سنتين طبقا لأحكام المواد 13 و14 من المرسوم 76/63 المعدل والمتمم.

وطالبت العائلات المهددة بالطرد، بتعيين خبير مختص من أجل استدعاء الأطراف والإطلاع على وثائقها والاتصال بالمحافظة العقارية لحسين داي، ومديرية أملاك الدولة للجزائر وسط، مع ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للعقار المتنازع عليه الكائن بشارع طرابلس، الذي يفترض أن يكون تابعا لأملاك الدولة، بحكم أنه مصنف ضمن الممتلكات الشاغرة.

ودعت العائلات لضرورة تعامل السلطات المحلية والولائية مع انشغالها، وإيجاد حل مناسب لها، مع فتح تحقيق حول الملكية الحقيقية للمبنى رقم 91 الذي تم بناءه -حسبهم- في الفترة الاستعمارية، حيث لا يمكن اعتبار أي إخلاء – تقول العائلات – ما لم يترافق مع تأمين بديل يضمن له حق السكن الملائم، مع العلم تؤكد العائلات نفسها، أن بلدية حسين داي، قد استفادت من عدة عمليات ترحيل سابقة في إطار برنامج إعادة الإسكان الذي باشرته ولاية الجزائر شهر جوان 2014، في صيغتي الهش والاجتماعي، إلا أن العائلات القاطنة بالعمارة -يضيف المشتكون- تم إقصاءها من البرنامج من دون ذكر المبررات من طرف المنتخبين المحليين، بالرغم من إيداع الطعون التي لم يرد عليها لحد الساعة، تقول العائلات.

هذا وقد صدر أول الأحكام القضائية في حق أحد سكان المبنى المسمى “غ.ال” الصادر عن محكمة حسين داي، بالقسم العقاري بتاريخ 12 مارس 2018، رقم 17/05380 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 6 أوت 2018 تحت رقم 18/1385 المؤيد للقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في غرفته العقارية بتاريخ 8 جويلية 2018، حيث تم إبلاغ المعني بالإخلاء -حسبه- وتنفيذ العملية بناء على التسخيرة الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي تحت رقم 22/000057 المؤرخة في 25 أفريل 2022 والمجدولة بتاريخ 15 ماي 2022. وتؤكد العائلات ثقتها التامة في أحكام العدالة، وتطالب السلطات بإدراجها ضمن قوائم عمليات إعادة الإسكان اللاحقة في حال ثبتت أحقية الورثة المدعين ملكيتهم للمبنى محل النزاع.

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حبس متهم بنشر مناشير تحريضية على الفيسبوك بالمسيلة

أحمد.ق

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، شخصا لنشره منشورات تحريضية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفق ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وبالعودة إلى وقائع القضية التي تعود إثر رصد المصالح المختصة لمنشورات تحريضية تدعو للكراهية والعنف من قبل أحد مستخدمي الفيسبوك، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم فتح تحقيق في القضية، وباستعمال الوسائل التقنية المتاحة تمت الإطاحة بالمشتبه فيه وحجز الوسائل المستعملة، عبارة عن جهاز إعلام آلي وهاتف نقال، ليتم حسب ذات الجهات، إعداد ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوسعادة، حيث صدر ضده أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة من أجل تهمة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لنشر أفكار أشخاص وكيانات إرهابية وإعادة نشر تسجيلاتهم ومنشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بهم ووضع في متناول الجمهور منشورات تحريضية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وأمن الدولة.

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توقيف شاب متلبسا بحرق محاصيل زراعية بالبويرة

أ.حراش

أوقفت مصالح الغابات لمحافظة البويرة نهار الثلاثاء، شابا أربعينيا وهو في حالة تلبس بإشعار النيران بمحصول زراعي على مستوى منطقة عين عثمان التابعة لبلدية عين الترك شرق البويرة.

وحسب مصدر من مديرية الغابات بالولاية فإن عملية توقيف المعني كانت خلال دورية لعناصرها على مستوى الطريق الاجتنابي المحاذي لمفترق الطرق عين عثمان، أين لاحظ أعوانها وجود شاب بحوزته وسائل تستخدم في إشعال النار وهو يحاول القيام بذلك في محصول زراعي متصل بغابة الريش، وهي منطقة شهدت منذ أسبوع حريقا بمحصول قمح حسب نفس المصدر، الأمر الذي دفع بهم إلى توقيفه وسط إصرار منه على مواصلة فعلته، ليتم تحويله فيما بعد وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة، والتي بدورها حولت ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.

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يتصدق بـ200 خروف ترحما على والده

طاهر حليسي

تبرع، محسن من دائرة راس لعيون غرب ولاية باتنة، بحصة من 200 خروف على الفقراء والمحرومين تحسبا لعيد الأضحى المبارك، الذي سيحل بعد أسابيع قليلة.

وخصص المحسن رؤوس الماشية لعائلات محرومة قاطنة بالبلديات الخمس للدائرة، وهي بلديات راس لعيون والرحبات والقصبات والقيقبة وتالخمت، على أن تتولى لجنة توزيع هذه الصدقة الجارية، التي نذرها المحسن لوالده المتوفى قبل فترة.