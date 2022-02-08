أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022

جريمة قتل بسبب خلاف على الماء بالبويرة، حجز 13 ألف قرص مهلوس بالوادي

استرجاع 100 ألف هكتار من مستثمرين وهميين بالبيض

محمد الأمين.م

كشف مصدر مسؤول بمديرية الفلاحة بالبيض، عن فسخ 70 عقدا واسترجاع أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي التي كانت موجهة للامتياز الفلاحي من مستفيدين لم يباشروا عملية الاستصلاح، ووجهت لهم إعذارات، وكذلك لم يحترموا القوانين والخطوات المعمول بها في دفتر الشروط. ومن المشاريع الوهمية التي أثارت مؤخرا ضجة في ولاية البيض، مشروع المستثمر علي حداد، الذي منحت له مساحة 50 ألف هكتار وتم استرجاعها بعد ما خرج مئات الموالين منددين بانتهاك المراعي بحجة الاستثمار الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته، بأن برنامج الامتياز الفلاحي لا يزال في مراحله الأولى بولاية تبلغ مساحتها حوالي ثماني مرات مساحة دولة لبنان، حيث هناك صعوبات كبيرة في تحويل مناطق صحراوية جرداء قاحلة إلى أراض فلاحية بولاية رعوية كالبيض عكس مناطق الشمال.

وأضاف أن الامتياز الفلاحي يعد مشروعا استراتيجيا بالمنطقة، خصصت له الدولة أكثر من 250 ألف هكتار للنهوض بالمنتج الفلاحي على مستوى بلديات الولاية، التي تتميز بأراض صالحة للزراعة والفلاحة، خصوصا المشروع النموذجي ببلدية البنود جنوب ولاية البيض، حيث قام أحد الفلاحين المستثمرين بتحقيق نتائج باهرة على مساحة أكثر من 5 آلاف هكتار في إنتاج الحبوب، وببلدية بريزينة التي تحولت إلى قطب فلاحي منحت الولاية لمستثمرين أكثر من 20 ألف هكتار لإنتاج الخضر والفواكه والأعلاف، وفي هذا الإطار منحت المصالح الفلاحية 80 مشروعا خاصا بالامتياز الفلاحي، عرفت انطلاقة مشجعة خلال السنتين الماضيتين، حيث تخضع للمراقبة الميدانية من قبل مختصين في القطاع لمدة 5 سنوات.

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جريمة قتل بسبب خلاف على الماء بالبويرة

أحسن حراش

اهتزت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مدينة بير اغبالو الواقعة أقصى غرب البويرة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد جاره بنفس العمارة، حيث أرجع مقربون من الضحية أسباب الجريمة إلى خلاف حول كابل كهربائي لمضخة تزود سكان العمارة بالماء الشروب.

تفاصيل الجريمة البشعة التي كسرت هدوء مدينة بير اغبالو المعروفة بطيبة سكانها وكرمهم، تعود حسب مصادر من محيط عائلة الضحية وروايات محلية، إلى ساعة متأخرة من مساء الاثنين بإحدى عمارات المدينة، أين تعرض الضحية المدعو “ح. ب” في الثلاثينات من العمر إلى عدة طعنات بواسطة خنجر من طرف جاره أردته قتيلا بعد أن تم تحويله إلى مستشفى عين بسام.

وبحسب ذات الروايات فإن أسباب الحادثة تعود لإقدام المشتبه فيه على قطع كابل كهربائي لمضخة ماء تزود سكان الطوابق العليا للعمارة بالماء الشروب بسبب ضعف الضخ، وهو متعود على فعلته حسب ذات المصادر، مما دفع بالضحية القاطن بالطابق الثالث للعمارة إلى التحري عن الفاعل، حيث حضر الأخير حاملا قضيبا حديديا وسكينا حادة، ليدخل الطرفان في جدال حاد حسب المصادر ذاتها، سرعان ما تحول إلى جريمة قتل بعد أن وجه المشتبه فيه ضربة بقضيب حديدي على رأس الضحية، ثم باشر طعنه بالسكين على مستوى البطن قبل أن ينسحب إلى شقته المجاورة بدم بارد، تاركا ضحيته تغرق في بركة من الدماء وسط دهشة وصدمة الجيران.

وتم تحويل الضحية على وجه السرعة إلى عيادة المدينة، ثم مستشفى عين بسام، أين لفظ أنفاسه هناك، فيما أوقفت المصالح الأمنية المختصة حسب ذات المصادر المشتبه فيه للتحقيق معه في انتظار ما ستسفر عنه تلك التحقيقات حول الأسباب الحقيقية ودوافع الجريمة التي خلفت استياء وحزنا عميقين، خاصة وأن الضحية معروف بحسن أخلاقه وسمعته الطيبة وهو متزوج من دون أطفال، راح ضحية جريمة شنعاء على يد جاره المشتبه فيه بنفس العمارة.

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رجل يقتل زوجته الحامل بتلمسان

سيدي محمد نذير

لازالت حادثة مقتل امرأة حامل على يد زوجها عقب خلافات بينهما، بمدينة الرمشي شمال ولاية تلمسان أمس الأول، حديث الشارع التلمساني الذي استيقظ على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة حامل في شهرها الثاني حسب ما استقيناه من معلومات بعد أن تلقت ضربات من زوجها بمشجب ملابس على مستوى الرأس مما أدى إلى إصابتها بنزيف، وذلك عقب خلاف عائلي لازالت تفاصيله مجهولة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الزوج قام بتوجيه ضربة بمشجب الملابس على مستوى الرأس لتلفظ زوجته الحامل أنفاسها الأخيرة، وقد تم نقلها من قبل الحماية المدينة إلى مستشفى المدينة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الزوج وعقب وفاتها وتوقيفه من قبل مصالح الأمن أصيب بنوبة عصبية بدأ يصرخ على إثرها بأنه قتلها، لكن دون تعمد، وهو ما تحقق فيه مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة الرمشي التي أوقفت الجاني الذي يشتغل مشرفا تربويا في نفس المؤسسة التربوية التي تعمل فيها زوجته الضحية كأستاذة.

وأكدت مصادرنا أن الزوجين مضت سنة على زواجهما، وأن الضحية كانت حاملا في شهرها الثاني، كما تؤكد نفس المصادر أن سكان الحي يجمعون على السمعة الطيبة للزوجين في وسطهما الاجتماعي والمهني في سلك التربية والتعليم.

وخضعت الضحية للتشريح الجنائي بأمر من العدالة، كما خضع المتهم للفحص الطبي مباشرة عقب توقيفه من قبل مصالح الأمن التي لم تصدر لحد الساعة أي بيان بخصوص حيثيات وأسباب الجريمة التي لازالت محل تحقيق جنائي من قبل الشرطة، كما أن الحادث لازال محل اهتمام العام والخاص في تلمسان عموما والرمشي خصوصا.

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فضلات الفئران وصراصير وسط مواد لتحضير الخبز بوهران

خيرة غانو

كشفت الخرجة الميدانية للجنة الصحة والنظافة على مستوى مخابز ومحلات تنشط في تحضير وبيع الحلويات في أحياء كبرى بمدينة وهران، الإثنين، عن تجاوزات بالجملة في مجال النوعية، وإخلال كارثي بمعايير وشروط النظافة والصحة، من خلال رصدها فضلات جرذان وفئران، أجسام متحللة لحشرات وقوارض، وأيضا أسراب من صراصير وعناكب تعج في كل الزوايا والأماكن المعاينة، كما لم يخل أثرها حتى في عجائن الخبز والحلويات نفسها، سواء كانت في طور التحضير أو التخمير والتزيين.

مرة أخرى، تفضح تدخلات المراقبة الفجائية لما وراء واجهات تجار الطعام في وهران، صنفا جديدا من السموم الغذائية المغلفة بالغش المخادع للحواس، حيث أن المشاهد الصادمة المرصودة هذه المرة من داخل مخابز ومخابر صنع الحلويات بوسط مدينة وهران وحي قمبيطا، تبدو من خلال الصور التي التقطها مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران أكثر قرفا وإثارة للتقزز من سابقاتها بمطاعم المسرطنات والجيف ولحم الحمير، حيث كشف المسؤول الولائي للمنظمة عن صدمته من حجم العبث الكبير والتلاعب الخطير بصحة المستهلك، بما يدعو دون تردد إلى مقاطعة التعامل مع هذا الصنف من التجار جراء ما أصابه من تلوث بصري من هول ما رأى – حسب وصفه لتلك المناظر – مشيرا في السياق إلى وقوفه في الأماكن المتوارية عن الأنظار للمحلات المراقبة، وفي حضور عناصر الأمن الحضري 11، 16 و17 كلٌ حسب إقليم اختصاصه، بالغياب التام للنظافة، بداية برصد آثار لفضلات القوارض على الرفوف والأواني وأمام أكياس الفرينة المفتوحة، مشاهدة جرذ حي بين ثنايا جدار يؤدي إلى الفرن، جثث متحللة لفئران، وكذلك انتشار الحشرات في كل مكان، خاصة الصراصير والعناكب والخنافس من كل الأحجام والأنواع، اتساخ رهيب لأوعية وطاولات تحضير الحلويات، وكذلك الحال بالنسبة للأرضيات والجدران، التي تصدر منها روائح الرطوبة والعفن وتسربات المياه الملوثة، صواني قديمة ومحاطة بالصدأ لطهي الخبز وعجائن “الباتيسري” والطورطات، الفرينة منثورة في كل مكان.

وحسب ذات المصدر، فإنه قد تم إتلاف جميع المنتجات التي ضبطت في عين المكان، لعدم صلاحيتها للاستهلاك، مع تحرير محاضر مخالفة ضد التجار المعنيين لمتابعتهم قضائيا عن عدم احترامهم معايير النشاط، وتهديدهم صحة وسلامة المستهلك بصنع وبيع مواد في ظروف غير صحية تنعدم فيها أدنى شروط النظافة المطلوبة، وكذلك اقترح في حقهم إصدار قرارات إدارية تقضي بغلق جميع المخابز محل المخالفات سالفة الذكر.

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حجز 13 ألف قرص مهلوس بالوادي

وليد. ع

تمكن عـناصر المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بالوادي، مؤخرا من توقيف مروج للمؤثرات العقلية، حجز كميات جد معتبرة من الأقراص المهلوسة، وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما منها ترويج المؤثرات العقلية.

العملية حسب بيان لمديرية أمن ولاية الوادي، قام بها عناصر المصلحة سالفة الذكر، عقب استغلال معلومات تفيد بتورط شاب في العقد الثالث من العمر، في إبرام صفقة بيع وشراء للأقراص المهلوسة بأحد أحياء المدينة، ليتم على الفور وضع تشكيل أمني لتتبع المشتبه فيه ورصد تحركاته إلى غاية النجاح في توقيفه بمحاذاة مسكنه العائلي. وبعد استصدار اذن بالتفتيش للمسكن تم العثور على كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 13050 قرص.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية عن تهمة التهريب، الحيازة والنقل والمتاجرة في مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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استكمال طريق تمنراست – تين زواتين نهاية أفريل المقبل

ق. م / واج

سيتم استكمال أشغال مشروع إنجاز الطريق الوطني رقم (55-أ) الرابط بين تمنراست وتين زواتين بولاية عين قزام الحدودية على مسافة إجمالية قدرها 507 كلم نهاية شهر أبريل المقبل، حسبما أفادت به الثلاثاء مديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست. وتسجل ورشات الشطر الثاني المتبقية من هذا المشروع (207 كلم) العابر لقرية سيلت نسبة تقدم في الأشغال بلغت 62 بالمائة، حيث كانت تلك الأشغال محل معاينة مؤخرا من قبل السلطات المحلية لكل من ولايتي تمنراست وعين قزام بحضور المنتخبين المحليين بالولايتين.

وتم اختيار 16 مؤسسة منها أربعة (4) مقاولات شبانية لإنجاز معابر على مستوى هذا الطريق وبالضبط بمواقع جريان الأودية لضمان حماية هذه المنشأة القاعدية وعدم انقطاعها أمام مستعملي الطريق أثناء التقلبات الجوية، حيث خصص لهذه العملية غلافا ماليا بقيمة 421 مليون دج، كما جرى شرحه . وقد استحسن سكان الولايتين سير أشغال إستكمال إنجاز هذا الطريق الذي يعد واحدا من أهم البنى التحتية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع. كما ستساهم هذه المنشأة القاعدية مستقبلا والتي رصد لها مبلغا ماليا بقيمة 6.7 مليار دج في ترقية نشاط التصدير نحو إفريقيا عبر المعبر الحدودي البري تين زواتين الذي يجري إنجازه حاليا.

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ارتفاع كبير في أسعار المواشي بأسواق الجلفة

نورين. ع

شهدت أسعار المواشي في ولاية الجلفة، في المدة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما أثر على أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت مع اقتراب شهر رمضان، وأشار مربوا المواشي إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواشي هذه الأيام راجع بالدرجة الأولى إلى ندرة الأعلاف بعد محاربة ظاهرة المضاربة حيث تم غلق عشرات المحلات المتخصصة في المتاجرة بالأعلاف والتي كانت تبيع الأعلاف بأسعار مضاعفة للموالين، ما دفع الجهات المعنية إلى حجز السلع وغلق تلك المحلات وتحويل أصحابها على القضاء، لكن مربوا المواشي تأثروا بها – حسبهم – حيث شهدت أعلاف المواشي ندرة غير مسبوقة ومن دون سابق إنذار مع فصل الشتاء والجفاف الذي حلّ بالمناطق السهبية، حيث وجد المربون أنفسهم في ورطة كبيرة جدا ولم يجدوا ما يطعموه لأغنامهم وهو ما انعكس على أسعار المواشي التي شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث كان سعر الشاة يقدر بمليوني سنتيم وقد ارتفعت حاليا إلى مليونين ونصف مليون أو أكثر.

من جهة أخرى، أثرت أسعار المواشي على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية بالجلفة، حيث ارتفع سعر لحم الشاة من 900 دينار للكيلوغرام الواحد إلى ألف دينار أو أكثر في بعض الأحيان، وهو ما ولد أزمة لدى المواطنين الذي لم يتفاجِؤوا بهذا الارتفاع لأنهم تعودوا عليه.

وفي سياق متصل، جدّد مربو المواشي مطالبتهم بضرورة إيجاد حلّ عاجل لمشكل الأعلاف.

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عصابة تستولي على تجهيزات مدرسة ببجاية

توفيق. ب / ن. أوهاب

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية بجاية، حدا لجماعة أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و41 سنة يحترفون السرقة ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل سرقة مخزن مدرسة ابتدائية، أين استولى الفاعلون على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية تتمثل في أجهزة إعلام آلي، تلفاز، آلة نسخ من الحجم الكبير، مصالح الشرطة فور ذلك باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين كللت هذه الأبحاث من تحديد هوية أحد الفاعلين وتوقيفه، هذا الأخير بعد التحقيق معه تم تحديد بقية شركائه الأربعة وتوقيفهم جميعا، وقد أثبت التحقيق بأن الفاعل الرئيسي هو ابن أحد العمال بذات المؤسسة ومتعود على الدخول إليها من حين لآخر، وبمجرد علمه بوصول عتاد وأجهزة جديدة للمدرسة قرر سرقتها رفقة شركائه، وذلك بعد تسلق جدار المؤسسة وتخريب باب المخزن بالقوة.

واسترجعت مصالح الشرطة بعض المسروقات التي قام الفاعلون بيعها لصاحب محل لبيع الأثاث والعتاد المستعمل.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع والبقية استفادوا من استدعاء مباشر.

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المياه القذرة تعيق سير المارة وسائقي السيارات بالشراقة

حورية. ب

عبر سكان الشراقة ومرتادي الطريق الرابط بينها وبين أولاد فايت وزرالدة وسطاوالي عن استيائهم من انفجار قنوات للصرف الصحي وسط الطريق منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى تحوّلها إلى مسبح من المياه القذرة، الحالة التي أدت إلى صعوبة سير المارة منه من المواطنين الراجلين وأصحاب السيارات.

وأكد المشتكون ممن يقطنون بحي عمارة وحي سيدي حسان ببلدية الشراقة أن انفجار قناة الصرف الصحي وقع بمحاذاة المشروع السكني إقامة “الجزائر ألمانيا” المقابلة لسوق الفلاح سابقا والمحاذي لمشروع إنجاز النفق بطريق المطار “سوق الفلاح سابقا” ويمتد على طول أحياء سيدي حسان بالشراقة وسطاوالي ليصل إلى “كليرفال” بشوفالي، هذا الأخير الذي يندرج ضمن مخطط فك الاختناق المروري، حيث لم تكتمل فرحة السكان بالمشروع الذي من شأنه يقضي على الاكتظاظ الكبير للسيارات التي تعرفه المنطقة على مدار 24 ساعة، والذي سيساهم في التخفيف من حدة الاختناق المروري على الطريق الوطني رقم 41 والذي سيريح مستعملي الطريق خصوصا المارين إلى قلب العاصمة،

حيث انتشرت الروائح الكريهة جراء العطب الذي ألم بقناة الصرف الصحي، وفي بعض الأحيان يتبلل المارة المتوجهين إلى مدارسهم وأعمالهم بالمياه القذرة، الأمر الذي جعلهم يستاؤون ويتساءلون في نفس الوقت عن صمت المسؤولين المحليين والجهات المعنية المكلفة بإصلاح القناة التي ظلت تتسرب مدة تفوق الأسبوعين ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات أو تدابير لإصلاحها.

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حجز 50 كلغ من الكيف المعالج بالشلف

م. قورين

تمكنت، الثلاثاء، عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب للجمارك وأفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز 50 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتن، عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات لأفراد الجيش، مفادها اعتزام بعض الأشخاص تهريب كمية من المخدرات عبر الطريق السيار من الحدود الغربية إلى الجزائر العاصمة، فتم نصب كمين محكم لهم بمنطقة واد الفضة، مكن من توقيف سيارتين على متنهما شخصان بحوزتهما 50 كلغ من الكيف المعالج و30 قرصا مهلوسا، وبعد إتمام التحقيق من قبل مصالح الأمن تم تحويلهما على محكمة الشلف.

.. وحجز مخدرات وكوكايين بمغنية

سميح. ب

تمكنت فرقة البحث والتدخل المعروفة اختصارا باسم “البياري”، من تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات، المهربة من المملكة المغربية، تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، العملية جاءت خلال دوريات روتينية لعناصر الفرقة، على مستوى وسط مدينة مغنية، أين اشتبه أفراد الدورية في سلوكيات سائق سيارة، ليتم توقيفه وإخضاع المركبة للتفتيش، حيث عثر على كمية مخدرات بوزن يقدر بـ01 كلغ و480 غرام كانت مخبأة بإحكام، كما ضبط بمخبإ سري كيس به مخدرات صلبة، مقدرة بـ10 غرامات من مخدرات الكوكايين. وبعد توقيف سائق المركبة ومواصلة للتحقيق، كشف عن هوية ثلاثة مشتبه فيهم آخرين تمّ توقيفهم واقتيادهم لمواصلة التحقيقات قبل تقديمهم أمام العدالة.

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“جمركي” يستغل وظيفته بالمطار لتهريب المهلوسات!

مريم. ز

وقعت، الإثنين، محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حق جمركي سابق على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، على خلفية تورطه في فضيحة تهريب كمية من الأدوية والمواد الصيدلانية بالتواطؤ مع أشخاص مشبوهين بعدة ولايات، حاولوا إغراق الأحياء الشعبية بمهلوسات مهربة من دول أجنبية.

تفاصيل ملف الحال حسب جلسة محاكمة المتهم انطلقت من تحقيقات أمنية باشرتها الجهات المختصة على مستوى مطار الجزائر الدولي، كشفت خلالها خروقات وتجاوزات قام بها جمركي يدعى”ح.ع” مستغلا وظيفته بالمطار، لتهريب أدوية من صنف المؤثرات العقلية لصالح أطراف مجهولة، وأفضت التحقيقات إلى أن المشتبه فيه تواجد خلال توقيفه بالمخزن الموجه لطائرة الخطوط الجوية الجزائر، حيث قام بسحب حقيبة واتجه بها مباشرة نحو سيارته بحظيرة المطار، وبعد شكوك حامت حول تحركاته المريبة والتي رصدتها كاميرات المراقبة تمت مداهمته، إذ تبين بعد تفتيشه أن الحقيبة تحتوي على كمية من المواد صيدلانية وعدة أصناف من المؤثرات العقلية، واستنادا لمحضر تفتيش حررته مصالح شرطة الحدود أحيل المعني لسماع أقواله بالتحقيق الأمني وإيداعه المؤسسة العقابية.

المتهم”ح. عبد الكريم” مثل أمام المحكمة لمواجهة تهما تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وتهريب الأدوية والمواد الصيدلانية، أين فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه أضطر بسبب الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا إثر أزمة جائحة كورونا وغلق المجال الجوي لعدة أشهر، لتقديم مساعدته لمرضى تعذر عليهم جلب أدويتهم من الخارج، وبخصوص وقائع الملف الحالي أكد المتهم أنه تلقى اتصالا من أحد معارفه مغترب بفرنسا، طلب منه إيصال مجموعة من المواد الصيدلانية والأدوية لأصحابها بالجزائر، وأثناء سحب الحقيبة التي تحتوي على الأدوية في إطار عمل إنساني اتهم بالتهريب، وتحجج المتهم بوجود وصفات طبية تبعثرت خلال التفتيش وضاعت مما صعب عملية تسليمها لمستحقيها نظرا لحاجتهم الملحة لها، نافيا وجود أي نشاط إجرامي خفي وراء ذلك أو ربطه أي اتصالات مع مروجين بولايات أخرى.

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جمعية تقاضي شيخا سَمَّم عشرات القطط بوهران

سيد احمد فلاحي

في سابقة، هي الأولى من نوعها في الجزائر، أقدم رئيس جمعية تدعى شفيع الله لتربية الحيوان وحماية البيئة بوهران، على مقاضاة شيخ، يشتبه في تورطه في إبادة العشرات من القطط الأليفة، من خلال دس السم لها في الأكل، ما انتهى بهلاكها.. في مشهد أليم، وتمكن أصحاب تلك القطط من توثيق لحظات نفوق القطط، عن طريق الهواتف، من أجل تحريك القضية التي شغلت الرأي العام، وكسبت تعاطفا واسعا من لدن المواطنين .

وبحسب ما أفاد به شفيع الله، في فيديو بثه على الإنترنت، فإن جمعيته تحركت بعد وصول شكاوى تصب كلها في خانة الجريمة النكراء، المرتكبة على مستوى حي الألفية بوهران، بحر الأسبوع الماضي. وحين التنقل إلى عين المكان، تم أخد عينة من الجثث التي كانت مرمية في كل زاوية بعد تسميمها. وذلك، من أجل إخضاعها للتشريح على مستوى أحد المخابر، لتأتي النتائج موافقة لاتهامات بعض السكان، بأن الأمر يتعلق بتسميم غذائي مدروس. وقد تم تحديد صاحب الجرم بعد تطابق أقوال الشهود. وهي المستجدات التي شجّعت الجمعية على تمرير القضية على أروقة العدالة، لتكون الأولى من نوعها في الجزائر. وقد تفاعل عشّاق الحيوانات كثيرا مع هذه القضية الحزينة، التي وضعت حدا لحياة عشرات القطط الأليفة، بدليل هيئتها وطوق الرقبة الذي يحيط بالكثير منها، ما يؤكد أنها قطط مسالمة وليست برية خطيرة.

وقد دعا المتحدث كل المتعاطفين والجمعيات إلى ضرورة حماية الحيوانات والبيئة معا، من أجل المحافظة على التوازن البيئي، والمساهمة في دوام الحياة، لأن لكل مخلوق دوره في الوجود، زيادة على مخالفة تلك التصرفات لما جاء به ديننا الحنيف من توصية بالرفق بالحيوان، وإطعامه وسقايته، وليس تسميمه، مثلما حدث في هذه الواقعة.

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فيلم “البطل” لإبراهيم دندان ضمن منافسات مهرجان الفيلم القصير بتركيا

محمود بن شعبان

كشف المخرج الجزائري، الشاب إبراهيم دندان، في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، عن مشاركته في فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير بتركيا، المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل، من خلال آخر أعماله السينمائية القصيرة تحت عنوان “البطل”.

يتطرق المخرج ابراهيم دندان، من خلال الفيلم القصير “البطل” إلى ظاهرة “الحرقة” وانعكاساتها على الشباب الجزائري وعائلاتهم،كما تناول الدور المهم للرجل في استقرار العلاقات العائلية الجزائرية، التي جسدها في أحداث عمله التي تدور حول قصة الشاب “ابراهيم”، الذي اختار الهجرة بحرا هروبا من الأوضاع المزرية التي يعيشها بسبب البطالة، متنصلا من مسؤولياته نحو عائلته والاهتمام بوالدته المسنة وحاجة أخته التي فقدت زوجها إلى وجوده كرجل في حياتها لحمايتها وضمان الاستقرار لها، وهي التي وجدت نفسها أمام خيار التنازل عن مجوهراتها لصالح أخيها كوسيلة لإبقائه إلى جانبها والاستثمار في مشروع مربح يمكنه من ضمان العيش الكريم له ولعائلته، ليتفطن في الأخير إلى حجم الأضرار التي كان سيسببها لنفسه ولغيره بالتخلي عنهم واختيار الهجرة، فيعدل عن قراره في سبيل استقرار عائلته.

وقد شارك في أدوار فيلم “البطل” الذي قام بكتابته وإخراجه ابراهيم دندان، كل من الممثل عبد القادر بن عريشة إلى جانب الممثلة سهام شريفي، فيما اعتمد المخرج على فريق فني وتقني من الشباب، أمثال حرمال ياسر في الصوت وتاد موح في الصورة والإضاءة، والسكريبت فريد عفان، بالإضافة إلى إيمان نجادي في الحوار.

وكشف ابراهيم دندان في اتصاله، أن فيلم “البطل” قد شارك سابقا في العديد من التظاهرات السينمائية المحلية والوطنية، على غرار الأيام الوطنية لسينما الهواة بتلمسان والأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت، بالإضافة إلى مشاركته في الدورة 21 لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة لشهر جانفي المنصرم، الذي نال من خلاله تنويها خاصا من طرف لجنة التحكيم، في انتظار عرضه ضمن منافسات المهرجان الدولي للفيلم القصير بتركيا شهر ماي المقبل.

ويعتبر المخرج ابراهيم دندان صاحب 33 ربيعا، الذي ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، واحدا من الشباب المولعين بالفن السابع، حيث شارك كممثل في الفيلم الطويل “حليم الرعد” لمخرجه محمد بن عبد الله، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم “الحياة ما بعد” لانيس جعاد، وقد دفعه حبه للسينما للمشاركة في العديد من الورشات التكوينية الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو، التي ترجمها في أفلام قصيرة كان أولها بعنوان appel en absense في سنة 2021، الذي تطرق من خلاله إلى تكنولوجيا الهواتف النقالة وتأثيرها على حياتنا اليومية، حيث شارك به في عدة مهرجانات دولية بتونس، بالإضافة إلى مشاركته في تظاهرة الأفلام القصيرة في لوس أنجلوس، إلى جانب مختلف المهرجانات السينمائية الوطنية في كل من عنابة وبومرداس.. وذلك ما دفعه لخوض تجربة جديدة من خلال فيلمه الثاني “البطل”، المرتقب مشاركته شهر مارس المقبل بالمغرب، بالإضافة إلى دخوله منافسات المهرجان الدولي للفيلم القصير بتركيا، المزمع تنظيمه في شهر ماي المقبل.

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دعوة لإنشاء مراكز بحث لمواجهة التطرف بأفريقيا

محمد. م

شارك مجموعة من العلماء والدكاترة والباحثين من دول أفريقية، وعربية، وأوروبية؛ في المؤتمر الدولي “مسلمو إفريقيا في مواجهة الإرهاب الاستراتيجية وآليات التطبيق” المنعقد افتراضيا بمبادرة من الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية والرابطة العربية الإفريقية، في الفترة الممتدّة من 4 إلى 6 فيفري 2022.

وتطرق الباحثون في مداخلاتهم إلى دراسة المواضيع المتعلقة بالقارة السمراء وظاهرة الإرهاب التي طفت بسبب عدة عوامل كالغلو في الدين وتأويل النصوص النقلية والفقر وانتشار الجريمة المنظمة والأمراض المستعصية كالإيدز والملاريا وكوفيد 19 ومتحوراتها الأمر الذي دعا المنظمات الإرهابية لارتكاب العديد من المجازر في حق الأبرياء بأبشع الطرق والتفجيرات وتنامي الانقلابات العسكرية في الكثير من الدول الإفريقية مما زعزع استقرارهم السياسي وانتشرت المجاعة وكثرة المشاكل الاقتصادية وانعكس كل هذا سلبا في عملية نزوح أسراب من البشر وتهجيرهم إلى غير دولهم وتفاقمت الهجرة نحو القارة الأوروبية في إيطاليا واليونان واسبانيا وفرنسا عبر دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا بسب ما يحدث فيها. وتزامن هذا “المؤتمر” مع انعقاد “قمة الاتحاد الإفريقي” بأديس أبابا والتي درست العديد من الملفات الأمنية منها والمتعلقة بالإرهاب في مالي ومنطقة الساحل والأمراض والأزمة الاقتصادية والديون.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات منها، العمل على ربط المصالح الإفريقية بعضها البعض، مع تدعيم مبدأ إعلاء مصلحة القارة، وإعلاء الصوت الإفريقي في المحافل الدولية وطرح رؤى إفريقية نحو بناء السلام. ودعوة الدول الغربية ومراكزها البحثية لفهم الإسلام من مصادره القرآن والسنة لا عبر سلوك عموم المسلمين ولا قياسا على الديانات الأخرى، وعدم الخوف من التربية الدينية الإسلامية، باعتبار المسلم المربى إسلاميا لا يمكن أن يصدر منه التشدد والتطرف المؤديان إلى ممارسة العنف والإرهاب. وتأسيس مراكز بحثية معنية بدراسة تيارات الجماعات الإسلامية المتشددة في مناطق الصراع والتشظي الجهادي في دول الساحل الإفريقي فضلا عن شرق وغرب إفريقية للاقتراب من العمق الفكري لهذه التيارات ومن ثم معرفة السبل والطرق اللازمة لمواجهتها. وإنشاء مؤسسة أمنية دينية تربوية نفسية تعنى بالفكر المتطرف تضع الخطط الاستراتيجية للتخلص منه، وتشرف على المناصحة والتوجيه.

ودعوة الأسرة والعائلة إلى تجديد نمط الحياة بإيجاد لغة حوار فاعلة بينهم وبين أبنائهم، وخلق جو من المرح والتفاعل يجمع بين الاهتمامات المشتركة ويقدر ميول الأبناء ورغباتهم؛ ورفع درجة الوعي لديها عاليا في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري من خلال الاطلاع على البرامج التوجيهية والإرشادية؛ من خلال الاسترشاد برؤى وتوجيهات الدولة.

ومشاركة العلماء والدعاة العاملين والفاعلين في مجتمعاتهم في نشر الفكر الوسطي الاعتدالي، والتخلص من فوضى الفتاوى اللامنهجية، ودعم الشباب روحيا ومعنويا ومعرفيا للخروج من دائرة التأويلات الخاطئة والفاسدة وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

حجز شمّة تقليدية الصنع ببجاية

توفيق بن يحيى

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 340 كلغ من مسحوق مادة الشمة تقليدية الصنع ببلدية تيشي ولاية بجاية. وتعود حيثيات القضية، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي بخدمة لشرطة المرور، بالطريق الوطني رقم 09، الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالمكان المسمى الجابية بلدية تيشي، أين تم توقيف سيارتين الأولى من نوع سيتروان، سائقها يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، أما الثانية من نوع رونو إكسبراس سائقها يبلغ من العمر 34 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، بعد تفتيش السيارتين، تم العثور على كمية من مادة التبغ (شمة تقليدية الصنع) معبأة في أكياس ومعدة للبيع، على متن السيارة الأولى 260 كلغ، السيارة الثانية 80 كلغ، ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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متوفى و4 جرحى في حادث مرور بالبويرة

أحسن حراش

لقي، نهار الثلاثاء، شخص يبلغ من العمر 65 سنة مصرعه في حادث دهس بواسطة سيارة انقلبت بعدها بالطريق الوطني رقم 5 بالقرب من منطقة أهل القصر شرق البويرة، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن الحادث وقع بالقرب من محول أهل القصر على مستوى الطريق الوطني رقم 5، ونتج عن دهس سيارة مسرعة لمجموعة أشخاص في ظروف غامضة، مخلفا وفاة شخص 65 سنة مع إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم تحويلهم جميعا إلى مستشفى بشلول القريب من المنطقة.