أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

إحباط محاولة "حرقة" لـ33 شخصا، حجز كمية من الكوكايين

إحباط محاولة “حرقة” لـ33 شخصا بساحل الشلف

م. قورين

تمكنت، وحدات الدرك الوطني لبني حواء، الإثنين، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ33 حراقا، من بينهم أربع فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 سنة، وينحدرون من مختلف ولايات الوسط والشرق الجزائري، كانوا يتأهبون لركوب قوارب صيد السمك للإبحار باتجاه الضفة المقابلة، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم، انطلاقا من شواطئ واد قوسين، عملية التوقيف حسب مصادر الشروق، تمت استغلالا لمعلومات أمنية دقيقة، مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد الإبحار على متن قارب للخروج من التراب الوطني عبر أحد شواطئ الضفة الشرقية لمدينة تنس، فتم نصب كمين محكم لهم بين الأدغال، مكن من الإيقاع بـ33 شخصا بصدد ركوب ثلاثة قوارب على مسافات متباعدة، وحجز صدريات نجاة ومبالغ مالية وكمية من البنزين وبعض الأغراض التي كانت ستستعمل في الرحلة، وبعد توقيفهم والتحقيق معهم، أزاحوا الستار عن الرؤوس المدبرة للرحلة، ثم تم تحويلهم على أروقة محكمة تنس عن قضية محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

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حجز كمية من الكوكايين بباتنة

ف. ن

تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام بمدينة باتنة من حجز 4.2 غرام من المخدرات الصلبة عبارة عن كوكايين، حسبما أفادت به مساء الاثنين خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وجاءت العملية، وفق المصدر ذاته استنادا لمعلومات مؤكدة مكنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و38 سنة مسبوقين قضائيا بحي تامشيط بباتنة وبحوزتهما كمية المخدرات الصلبة ومبلغ مالي يقدر بـ347 ألف دج من عائدات الترويج.

وأوقف عناصر ذات الفرقة شخصا يبلغ من العمر 25 سنة مسبوقا قضائيا بحي دوار الديس بمدينة باتنة وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه تم العثور على 1.320 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بقيمة 84 ألف دج كعائدات الترويج. وتم تقديم المشتبه فيهم بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام النيابة المحلية، مثلما أشير إليه.

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رحلات وهمية مقابل 20 مليونا

الحبس لمحتالين يستهدفان الراغبين في “الحرقة” بوهران

خيرة. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، عن تورطهما في جنحة النصب، وسلبهما المال من ضحايا أوهماهما بتمكينهما من الحرقة إلى إسبانيا، وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع، والقضاء بتبرئتهما رفقة المتهم الثالث من جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص، فيما برأت هذا الأخير من جميع أفعال الجنحة المنسوبة إليه في ملف الحال.

تعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 03-11-2019 بقديل، أين تقدمت الضحية (غ. فاطمة) لدى المصالح الأمنية المختصة بشكوى، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من طرف أشخاص، سلمت لأحدهم، وهو المدعو (ش. إبراهيم) مبلغ 27 مليون سنتيم على أساس تمكينها رفقة ضحايا آخرين من مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا في رحلة سرية عبر البحر، ثم تركوها تنتظر أمام الشاطئ بمنطقة كريشتل، مشيرة إلى أنها تعرفت على من سلمته المال عن طريق شخص يدعى (ب. نجيب)، الذي التقت به في مطعم، وهناك عرض عليها رفقة آخرين المساعدة على تهجيرهم بطريقة غير شرعية بواسطة المتهم الأول، على أساس أن الأخير يعرف جيدا أحد منظمي رحلات الحرقة بالمنطقة، طالبا من كل واحد من الضحايا جلب مبلغ 20 مليون سنتيم نظير ذلك، مع دفع عربون بقيمة 5 ملايين من كل شخص، وهو الاتفاق الذي عرف طريقه إلى التجسيد وفق الخطة التي رسمها المتهم الرئيسي (ش. إ)، وبتاريخ الواقعة استلم هذا الأخير حصة ثانية من المال من صاحبة الشكوى، قبل أن تتيقن هي من خلال مراوغات المتهمين بشأن موعد إقلاع الرحلة الموعودة واختفاء أثر أصحابها، إلى أن الغرض من كل ذلك كان الإيقاع بها في شراك النصب لسلبها المال، وكان ذلك أيضا مصير الضحيتين الأخريين (ب. أمين) و(غ. عبد الحميد)، حيث وصلت القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المسلوبة إلى 40 مليون سنتيم.

وبخصوص المتهم الثالث غير الموقوف (ع. محمد)، وهو سائق أجرة، فقد ورد ذكره في الملف على أساس قبضه مبلغ 5 ملايين سنتيم من المدعو (ش. إ) من دون أن يقدم مبررا منطقيا لهذا الاستلام، إلى جانب أن أحاديث المتهمين الآخرين حول الرحلة السرية الوهمية كانت تدور داخل مركبته وفي حضوره، الأمر الذي تم تفسيره على أنه طرف في العملية وملم بحيثياتها.

أثناء المحاكمة، أنكر هذا الأخير جملة وتفصيلا علاقته بالقضية، مصرحا أن مهنته هي التي قدّرت له في غير المكان والزمان المناسبين التعامل مع باقي المتهمين بصفتهم زبائن، وكذلك حاول المدعو (ب. ن) التنصل من المسؤولية الجزائية، بالقول أنه كان ضمن الضحايا، وأنه دفع مثلهم مبلغ 4 ملايين سنتيم و50 أورو، وأنه قبيل الواقعة كان بصدد تسديد 20 مليون سنتيم للمنظم من أجل تمكينه من السفر إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، وهي التصريحات التي ناقضها شريكه (ش. إ)، الذي اعترف بقبضه المال واقتسامه مع هذا الأخير مناصفة في مقابل التوسط للضحايا مع أحد المنظمين الذي خذله ووضعه في حرج مع هؤلاء، لكن النيابة العامة رأت أن وقائع جناية تهريب المهاجرين ثابثة في حق المتهمين، والتمست معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات نافذا قبل النطق بالحكم المذكور.

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صدمة وهلع وسط زملاء الضحية

وفاة تلميذ تحت عجلات حافلة للنقل المدرسي بالشلف

م. قورين

أصيب تلاميذ دوار العياشيش والنواورة ببلدية تاجنة بولاية الشلف بالذهول، وصدمة نفسية، الثلاثاء، جراء عدم تحملهم مشهد سقوط تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة متمدرس في السنة الرابعة متوسط، تحت عجلات حافلة النقل المدرسي على محور الطريق الولائي رقم 74 الرابط بين بلديتي تاجنة ومصدق ببقعة النواورة بقرية العياشيش ببلدية تاجنة.

الحادثة حسب شهود عيان للشروق، وقعت مباشرة لدى محاولة الطفل ركوب الحافلة بعد انطلاقها من الباب الأمامي، للتوجه إلى مؤسسته التربوية بمركز البلدية، لكنه سقط تحت عجلات الحافلة في غفلة من السائق، بسبب حجب الراكبين الرؤية عنه، فأصيب بجروح بالغة الخطورة على مستوى الرأس أودت بحياته في عين المكان، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية بوزغاية، فيما سارع أولياء التلاميذ والسلطات المحلية والأمنية للتخفيف من صدمة التلاميذ الذين تابعوا بشاعة المشهد المروع، للإشارة نفس المشهد تكرر نهاية الموسم الدراسي الفارطة ببلدية حرشون، أين سقط متمدرس من باب حافلة النقل المدرسي بسبب الاكتظاظ وتدافع التلاميذ داخل حافلة النقل المدرسي لدى عودتهم من مؤسساتهم التربوية.

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يستغلان شاحنة جر لترويج المهلوسات بالأغواط

عبد القادر. ب

حجز عناصر فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط، 495 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي” في شاحنة جر، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة متورطين في حيازة ونقل وتوزيع المؤثرات العقلية من نوع “اكستازي” في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة ذات محرك، وكذا عرض وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية والتهريب باستحضار مركبة ذات محرك، حيث تم بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية لهذه القضية تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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المتهمون كانوا يوصلون المعلومات والمؤن للدمويين

إدانة أعضاء جماعة إرهابية بسيدي بلعباس

زواوية. ق

فصلت نهار الثلاثاء، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، في قضية متصلة بالارهاب متابع فيها 6 متهمين، 3 منهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وجناية حيازة أسلحة ممنوعة مستولى عليها، حيث قضت في حقهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين نطقت بالبراءة في حق ثلاثة آخرين تمت متابعتهم عن جناية تشجيع وتموين جماعة إرهابية، وعدم التبليغ عنها.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 8 جوان من سنة 2019 عندما عثر أفراد الجيش الوطني الشعبي، خلال عملية تمشيط واسعة بغابة واد لودي بضواحي بلدية تافسور وفي منطقة غير آمنة، على كل من المدعو (م،ن) و(ر،م) وهما بصدد البحث عن العسل وبعد تفتيش الموقوفين عثر بصحبتهما على معدات قطع العسل وأسلحة بيضاء بدون حوزتهما على أية وثائق ثبوتية. تم على إثرها تحويلهما إلى مصالح الدرك الوطني بالمنطقة، وبعد التحقق من هويتهما، تبين أن لكل منهما شقيق مقضى عليه في صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة أنذاك.

وبعد عملية تفتيش لمسكنهما، عثرت مصالح الدرك بمنزل المدعو (م،ن) على بطاقة ذاكرة خاصة بالهاتف النقال، تحتوي فيديوهات للأعمال الانتحارية التي قامت بها المنظمة الإرهابية داعش بالعراق، إضافة إلى 72 مقطعا صوتيا لخطب متشددة تدعو لـ”الجهاد”، وبعد التحقيق مع المتهم المعني، صرح بأنه كان يلتقي مع أخيه الإرهابي المدعو (م،بخليفة) وإرهابي آخر (ع.حاج) على مدار السنوات الخمس الماضية بغابة فيض السوق، وكان آخر لقاء في افريل سنة 2019، اين التقى مع إرهابيين رفقة كل من (ح ب) و(ح،م) بإحدى الغابات المتواجدة ببلدية مرين، مؤكدا في تصريحاته على تعامله منذ سنوات مع الجماعات الدموية التي كان يمدها بالمؤونة من أغذية وأدوية طبية، كما كان رفقة المتهمين المذكورين آنفا، على معرفة بمكان تخزين الأسلحة قصد تسليمها لجماعات إرهابية أخرى عند عبورها المنطقة، وكذا المسالك غير الملغمة قصد تسهيل تنقلاتهم بعيدا عن أعين قوات الأمن المشتركة التي كانت تمشط المنطقة دوريا.

المدعو (ر.م) صرح بأنه تعرف على المتهم (م،ن) سنة 2018 ومنذ ذلك التاريخ وهما يتحججان بالذهاب للغابة من أجل قطع العسل قصد تسليم الإرهابيين المؤونة. نفس التصريح أدلى به أيضا المدعو (ح،س) و(ح، ب) و(ح،م) و(ي،ح) الذين أكدوا دعمهم للإرهابيين اللذين كانوا يلتقون بهما على مراحل متفرقة منذ سنة 2016 وإلى غاية 2019، أين كانوا يتحصلون منهما على مبالغ مالية معتبرة من أجل اقتناء المؤونة لهما وشرائح للهاتف النقال، وكذا معلومات وصور لعناصر الدفاع الذاتي التي كانت الجماعات الإرهابية تنوي تصفيتهم.

المتهمون الستة تراجعوا عن أقوالهم لدى مصالح الدرك وكذا قاضي التحقيق، زاعمين ذلك بأنهم تعرضوا لضغوطات، دفعتهم للاعتراف بأمور لم يفعلوه.

النيابة العامة في تدخلها طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من (ح،ب)، (م،ن)، (ح، س) و10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعوين (ي،ي) و(ح،م) لاتهامها بجناية تشجيع الجماعات الإرهابية.

وبعد ساعات من المداولة قلصت هيأة محكمة الجنايات مدة الأحكام الصادرة عن نظيرتها الابتدائية من 5 سنوات إلى ثلاث سنوات في حق المتهمين الثلاثة لتورطهم في تهمة الانخراط في جماعة إرهابية، وكذا حيازة أسلحة ممنوعة وذخائر مستولى عليها، بينما برأت المتهمين الآخرين من جناية تشجيع ودعم الجماعات الإرهابية.

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انفجار بأنبوب للغاز متبوع بحريق في باتنة

طاهر. ح

شبّ، الثلاثاء، حريق في أنبوب الغاز، على الطريق الوطني رقم 87، الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة عبر دائرة ثنية العابد.

وكان الحريق وقع بالقرب من منطقة بايو ثنية العابد، جراء انفجار ترتب عنه اندلاع لألسنة اللهب، على حافة الطريق الإسفلتية، مخلفا حالة من الهلع لدى المتنقلين عبر السيارات الخاصة، خشية امتداده لمقاطع أخرى، خاصة في هذه المنطقة المتاخمة لعدد من الغابات.

وفيما توقفت حركة المرور ذهابا وإيابا، هرعت مصالح الحماية المدنية وفرق سونلغاز مرفوقة بمصالح الدرك الوطني، لمعاينة الموقع قبل مباشرة التدخل التقني، الذي بدأ بقطع التموين عبر هذا المقطع، ثم صيانة الأنبوب وتلحيم بؤر التسربات.

ولم يسجل الحادث أية خسائر بشرية أو مادية، وعادت الحركة إلى طبيعتها مساء أمس بعد نجاح الفرق التقنية في ترميم الأجزاء المتضررة من الأنبوب. وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، الذي لم تتضح أسبابه بعد.

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الضحية كانت بصدد تغيير مصباح غرفتها

صعقة كهربائية تقتل طالبة من الجمهورية الصحراوية بالمسيلة

أحمد. ق

تسببت مساء الإثنين، صعقة كهربائية في وفاة الطالبة، زينبو محمد سالم، من الجمهورية العربية الصحراوية، على مستوى الإقامة الجامعية مصطفى بن بولعيد بالمسيلة، وذلك أثناء محاولتها تغيير مصباح الغرفة، حسب ما علمته الشروق.

وتبلغ الضحية التي تدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية 22 سنة من العمر، وافتها المنية متأثرة بصعقة كهربائية حسب زميلاتها الطالبات، ليتم نقلها على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، غير أن الأجل كان أقرب.

وفي الإطار ذاته، حل صبيحة أمس المدير العام للخدمات الجامعية بالولاية، رفقة ملحقي سفارة الجمهورية العربية الصحراوية، الذين تم استقبالهم، على مستوى مقر الولاية بحضور، مسؤولي الجامعة وأعضاء اللجنة الولائية للأمن وطلبة من الجمهورية العربية الصحراوية وجزائريين، حيث أثنى ممثلو السفارة على الجهود المبذولة من قبل السلطات، مؤكدين بأن الطالبة المتوفاة تعد ابنة الجزائر، باغتها الأجل بهذه الطريقة، مثمنين الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها السلطات في هذا الصدد. وفي الإطار ذاته، تنقل والي المسيلة فور الحادثة الأليمة، رفقة أعضاء اللجنة الولائية للأمن ومسؤولي قطاع الصحة، إلى المستشفى، للوقوف على ظروف الوفاة وضمان كل التسهيلات لنقل جثة الطالبة، وتقديم الدعم المعنوي للطلبة والطالبات من الجمهورية العربية الصحراوية وكل زملائها بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كما قدم تعازيه نيابة عن إطارات وموظفي ومواطني الولاية.

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حجز 27 طنا من الأعلاف غير المفوترة بسطيف

ق. م

تمكّن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز 5 .27 طنا من أغذية الأنعام ببلدية الرصفة بدون فواتير، حسب ما علم أمس الاثنين من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار محاربة المضاربة في مواد تغذية الأنعام والدواجن، مشيرة إلى أن صاحب البضاعة البالغ من العمر 35 سنة لا يحوز فواتير شراء هذه البضاعة التي تقدر قيمتها المالية بـ576 ألف دج.

وقد أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورط وأحالته للجهة القضائية المختصة.