أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 ماي 2023

انتشال تلميذة من داخل قناة صرف، شاب يقتل صديقه بطعنة خنجر

السكان يتكفلون بتغطية البالوعة في غياب البلدية

انتشال تلميذة من داخل قناة صرف بخنشلة

طارق.م

عاش، مساء الاثنين، ساكنة الحي الشعبي، سلطاني سعد الله، وسط مدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، لحظات من الهلع الشديد، عقب انتشار خبر سقوط تلميذة في التاسعة من العمر، عندما كانت عائدة من مدرستها الابتدائية الجديدة، داخل قناة للصرف الصحي، تعرضت فتحتها الخارجية للتلف، بسبب مرور المركبات والشاحنات نصف مقطورة بكثافة بشكل دائم، حيث ساهم تفطن والد التلميذة المتمدرسة في السنة الخامسة ابتدائي، لسقوطها وهرول مسرعا وأنقذها من الموت بأعجوبة، وتلقى مساعدة من الجيران وساكنة الحي، في عملية الإنقاذ والانتشال، لأن الصغيرة سقطت في تجويف بعمق يقارب المتر، أي أكثر من طولها، وتم انتشالها في وضعية نفسية حرجة جدا، قبل أن تحوّل إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي سعدي معمر بششار.

وتزامنا مع غضب المواطنين من المصالح البلدية التي نبهوها عدة مرات، بحسب ما قالوا للشروق اليومي إلى الخطر المحدق بأبنائهم بعد أن صنعت حفرة عميقة في قناة الصرف الصحي خطرا على أبنائهم التلاميذ وعامة الناس، إلا أنها لم تتحرك، تزامنا مع ذلك قاموا بإمكانياتهم الخاصة بعملية تطوعية سريعة رمّموا فيها ما تهدم، وقاموا بإصلاح فتحة القناة، كإجراء مؤقت واستعجالي، في انتظار تدخل سلطات البلدية، لوضع حد نهائي للوضع الكارثي، كما قالوا للشروق اليومي، حتى لا يبقى ما يقومون به مجرد “بريكولاج”، مؤكدين بأن مرور المركبات والشاحنات بالشارع، سيجدد إتلاف الفتحة، وربما فتحات أخرى، وتحولها من جديد إلى مصدر خطر، لأن هذا الترميم المتكرر صار يحدث في كل سنة ما بين مرتين وثلاث، قبل أن يتم تسجيل أولى ضحاياه الماكثة حاليا في المستشفى والتي لقيت تضامنا من كل سكان المنطقة.

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الجزائر تحل ثانية في تحدي الابتكار للصناع بقطر

ش. داودي

تحقق ما كان متوقعا بتتويج جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بولاية الأغواط، في الأولمبياد الرابع عشر للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بقطر.

إذ تحصل فريقها الممثل الوحيد للجزائر على المرتبة على الثانية عربيا بفضل الأستاذين أحمد بن السبع ومحمد صادقي اللذين تمكنا من التتويج عن جدارة واستحقاق في مسابقة تحدي الابتكار للصناع وهي المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم القطرية مع النادي العلمي القطري والجمعية العربية للروبوت سبق وأن تناولت موضوعها الشروق في عدد سابق. يشار إلى أن رجل أعمال من الولاية رافق البطلان ماديا من خلال التكفل بكل مقتضيات السفر من وإلى الجزائر والإقامة بدولة قطر فترة المسابقة العالمية.

يذكر أن ممثلا الجزائر عن جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بولاية الأغواط، شاركا الأيام الأخيرة في أصعب اختبار في هاته المسابقة ضمن فئة تحدي ابتكار. وعلى الهامش كان للمعلق حفيظ دراجي لفتة ايجابية إزاء ممثلا الجزائر بزيارته التشجيعية التي كان لها الأثر الإيجابي عليهم وهم يتوجون في مسابقة بهذا الحجم وفي دولة عربية كشفت عن علو كعبها في كل المجالات الإعلامية والعلمية والرياضية والثقافية وغيرها.

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شاب يقتل صديقه بطعنة خنجر في خنشلة

طارق. م

لفظ زوال الثلاثاء شاب جامعي يدعى بدرو عيادي في الـ 22 سنة من العمر، يقطن ببلدية المحمل شرق ولاية خنشلة، أنفاسه بمصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي، لحظات فقط بعد استقباله من طرف الطاقم الطبي، متأثرا بإصابته البليغة، الناتجة عن طعنة خنجر وجهها له صديقه من نفس العمر، على مستوى القلب.

وبحسب مصادر محلية فإن ما بين الضحية والجاني صداقة تعود إلى سنوات الدراسة في الأطوار الأولى، ولكن علاقتهما تدهورت في الأيام القليلة الماضية وصارا كثيري المشاجرة، لتتطور من الملاسنات إلى تشابك وإلى طعن قاتل، من دون سبب معلوم لحد الآن، وقد فتحت مصالح الشرطة بالأمن الخارجي بالمحمل تحقيقا في الحادثة، مع توقيف المشتبه فيه الذي يوجد رهن التحقيق لإماطة اللثام عن الجريمة التي شلت أهل المنطقة الثلاثاء.

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شاب فرنسي يشهر إسلامه بسيدي بلعباس

م. مراد

أشهر بعد صلاة مغرب الاثنين، شاب فرنسي إسلامه بمسجد عرفة الواقع بحي 1500 مسكن عدل بسيدي بلعباس، و اختار اسم ياسين بدل إسمه الأصلي الذي ظل يحمله و هو ملحد.

وأبدى الوافد الجديد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سعادته الكبيرة لرؤية نور الحق، مخاطبا المصلين الذين نطق بالشهادتين وسط تكبيراتهم، أنه ظل يجتهد لمعرفة حقيقة الدين الإسلامي منذ أن كان عمره 13 سنة، وساعده في ذلك بعض الأصدقاء من المسلمين بشرحهم تعاليم الدين، مضيفا أنه توصل إلى قناعة أن الدين الحق هو الدين الإسلامي ما جعله يقرر إشهار إسلامه، مؤكدا أنه أصبح يشعر براحة نفسية منذ أن بدأ التعمق في تعليم الدين و سيرة النبي صلى الله عليه و سلم، مضيفا أنه وقف على حقيقة أن كل ما روج عن الدين الإسلامي كان باطلا، و أنه فعلا الدين الذين يدعو للتآلف والتراحم و ينبذ مختلف أشكال العنف و الكراهية.