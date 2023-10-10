أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

إجراءات وقائية صارمة لمنع تسلل البق، تفكيك عصابة مهلوسات

تعقيم الفنادق ونشر أطباء بالميناء والمطار

إجراءات وقائية صارمة لمنع تسلل البق إلى وهران

سيد احمد فلاحي

تتحرك هاته الأيام، الكثير من المصالح بوهران، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار حشرات البق التي زرعت الرعب في نفوس المواطنين، خاصة أنه معروف عن هاته الحشرات، انتشارها وتوالدها السريع مما يثير الهلع في النفوس، كما يحدث في الكثير من دول العالم بما فيها فرنسا.

منظمة حماية المستهلك دعت لتجنيد كل الفاعلين، من أجل الحيلولة دون وصول البق إلى أراضي الوطن، خاصة بتشديد الرقابة على الموانئ والمطارات، بينما مديرية الصحة سطرت هي الأخرى مخطط تدخل بهدف احتواء الظاهرة ومنع تفاقمها.

وقد أفادت في هذا الصدد مصادر من خلية الإعلام التابعة لمديرية الصحة، أنه بعد انتشار أخبار استشراء البق في فرنسا وضواحيها، باشرت المديرية في إعداد مخطط وقائي استعجالي، بوضع 25 طبيبا من مختلف المؤسسات الصحية، منتشرين عبر موانئ وهران وأرزيو، مهمتهم الأساسية تنحصر في معاينة الحاويات القادمة من دول أوروبا، وفي حال تم رصد الحشرات الضارة، يتم تحييدها ومباشرة عمليات الرش والإبادة، وإبقائها في المحشر لغاية مرور 21 يوما، للتأكد من هلاك البيض والحشرات بأسرها.

نفس العملية تجري على مستوى المطار الدولي “أحمد بن بلة”، أين يجد المسافرون القادمون من أوروبا أفراد خلية مراقبة ومعاينة مرتدين بزات واقية خاصة، من أجل التمحيص والتفتيش الدقيق في الأمتعة والأغراض، وهم مستعدون للتدخل السريع في حال رصد تحركات مشبوهة لحشرة البق، التي هي حشرة صغيرة ذات لون بني محمر، وجسم مسطح، وتتكاثر بشكل سريع، تعيش داخل فتحات الأفرشة والألبسة، تلعب دورا مماثلا لما يفعله البعوض، حيث تتغذى على دم الإنسان، عن طريق الوخز، دون أن يشعر بذلك، من خلال تخدير الموضع جيدا، ليتسنى لها التحرك على الجسم بكل راحة. كما أضافت نفس المصادر، أن هناك حملات واسعة للتطهير والتعقيم، انطلقت على مستوى الفنادق والأحياء الجامعية التي تعرف عودة الطلبة إلى غرفهم.

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حجز 111 ألف قرص من المؤثرات العقلية بورقلة

ق.م

تمكّن عناصر الدرك الوطني بورقلة من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدّرت بـ110954 قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لذات المصالح. وأوضح نفس المصدر، أنه “في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم

اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، إثر معلومات واردة مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة من إحباط العملية وحجز 110954 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. وخلص البيان إلى أنه “تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية وحجز كل ما يفيد التحقيق”.

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تفكيك عصابة مهلوسات تضم 18 فردا بمستغانم

فيصل. ن

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، مكونة من 18 شخصا تم توقيفهم، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لخلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وأوضح نفس المصدر، أن العملية جاءت بعد معلومات مؤكّدة مفادها قيام المشتبه فيهم بنقل وترويج كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى قطاع الاختصاص ببلدية سيدي علي.

وعلى الفور، قام أفراد الدرك الوطني مدعمين بفصيلة البحث والتحري لبن عبد المالك رمضان وعناصر أمن دائرة سيدي علي بوضع خطة محكمة، كللت بتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم وهم 18 شخصا بينهم 4 نساء، يضيف ذات البيان. وتم خلال هذه العملية حجز 634 غرام من الكيف المعالج و1.270 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدّر بـ132 ألف دج يعتبر من عائدات الترويج و15 هاتفا نقالا وسيارة كانت تستعمل للنقل والاتصال بين أفراد الشبكة الإجرامية. وبتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجنحة حيازة وعرض المخدرات والأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الذين سيقدمون أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيقات، كما أشير إليه.

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كانا مسلحين بالخناجر

شابان يقتحمان مقر بلدية ويعتديان على الموظفين في قالمة

نادية طلحي

أمرت محكمة قالمة، الثلاثاء، بإيداع شابين يبلغان من العمر 24 سنة و32 سنة، رهن الحبس المؤقت، إلى حين محاكمتهما، بعد تورطهما بحر الأسبوع الماضي، في اقتحام مقر بلدية الفجوج التابعة لولاية قالمة، والاعتداء بالضرب والجرح على موظفين بالبلدية وأحد المواطنين، باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد تم توقيفهما من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية الفجوج، نهار الثلاثاء الماضي، بعد تلقيهم لمكالمة هاتفية، من طرف أحد موظفي البلدية، مفادها تعرض موظفين بالبلدية إلى اعتداء بواسطة سكين، من طرف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من المشتبه فيهما “م، ش” و”ب. ك”، ليتم على إثر ذلك تشكيل دورية والتنقل إلى مقر البلدية، أين عاين أفراد الدرك الوطني، وجود كسر على مستوى مكتب حارس البلدية، وتعرض هذا الأخير للضرب والاعتداء بواسطة سلاح أبيض، على مستوى الوجه، وكذا الاعتداء على سائق شاحنة تابعة للبلدية بالضرب والجرح العمدي، مع الاعتداء على أحد المواطنين والذي حاول التدخل لتهدئة المعتدين بالضرب، ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، للتحقيق معهما وإنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة الاعتداء وإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، أين صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.

وكانت هذه الحادثة والتي تطرقت لها “الشروق” في حينها، قد خلفت حالة من الاستياء والتذمر في أوساط عمال وموظفي بلدية الفجوج، والذين خرجوا صبيحة الثلاثاء الماضي، إلى ساحة البلدية للاحتجاج، مطالبين من الجهات الوصية بضرورة توفير الأمن لهم في مناصب عملهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المهني في أحسن الظروف.

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طفلة تلقى حتفها تحت عجلات شاحنة بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت مدينة العمارية بالمدية، في مخرجها الشمالي، صباح الثلاثاء، حادثة مأساوية، حينما كانت الطفلة رحمة التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات، تهم بقطع الطريق لشراء الخبز ولأنها صغيرة، خرجت بين سيارات كانت مركونة على حافة الطريق، حينها باغتتها شاحنة كبيرة ذات مقطورة، حيث دهستها بعجلاتها دون أن ينتبه إليها السائق، وقد تصاعدت صيحات المارة، لكي يتوقف السائق، الذي ذهل لهول المشهد، ليقوم مواطنون بنقلها إلى مستشفى العمارية، غير أنهم وقبل وصولهم كانت روحها قد فاضت إلى بارئها مخلفة صدمة كبيرة لدى والديها وأهلها وساكنة العمارية الذين خيّم الحزن عليهم وأبدوا تضامنا كبيرا مع عائلتها.

وكانت جنازة البراءة “رحمة” قد أقيمت بعد عصر أمس، بمقبرة المدينة.

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حجز أزيد من 190 قنطار من الحبوب والبقوليات الموجّهة للمضاربة بالشلف

س. ع

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف شخصا بسبب تورطه في المضاربة غير المشروعة، وحجزت أزيد من 190 قنطار من الحبوب والبقوليات الجافة ومواد غذائية أخرى كانت موجّهة لهذا الغرض، حسب ما علم، أمس الثلاثاء، لدى أمن الولاية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بذات الهيئة الأمنية، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكّنت مصالح الأمن الولائي من ضبط أزيد من 190 قنطار من الحبوب والبقوليات ومواد غذائية مختلفة كانت موجّهة للمضاربة غير المشروعة، وأوقفت شخصا مشتبه فيه في القضية.

واستنادا لذات المصدر، جاءت هذه العملية بفضل عمل استعلاماتي أفضى إلى اكتشاف مستودع غير مصرّح للتخزين بأحد أحياء بلدية الزبوجة، أين تم العثور على أكثر من 150 قنطار من الحبوب الجافة والبقوليات، إلى جانب مواد غذائية ومواد أخرى يقدّر وزنها بأكثر من 40 قنطار.

وعقب ذلك، قامت ذات المصالح بتقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس عن قضية “المضاربة غير المشروعة وممارسات تجارية تدليسية، بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار مع عدم الفوترة والتصريح بالمخزون”، وفقا لذات المصدر.