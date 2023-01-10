أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023

يقتلون صديقهم يوم العيد، عصابة تغرق السوق بطوابع جبائية مزورة

محكمة الجنايات بأم البواقي أدانتهم بالإعدام

يقتلون صديقهم يوم العيد بسبب صفقة مهلوسات

ج. ل

عرفت قاعة الجلسات الخاصة بمحكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء أم البواقي، طوال نهار الاثنين، محاكمة ماراطونية رافع فيها 16 محاميا، وتوبع فيها ثمانية متهمين، أربعة منهم في حالة فرار، توبعوا جميعا بتهم ثقيلة، منها جنايتي تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية حمل سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا للمتهم “خ.هـ”، وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا للمتهم “ب. ع”، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي للمتهم “ب.د.م”.

وحسب مجريات المحاكمة الماراطونية التي امتدت إلى غاية المساء، فإن القضية تعود إلى أول أيام عيد الأضحى المبارك في شهر جويلية من سنة 2021، بينما كان الجزائريون يؤدون فريضة الأضحية، وهذا بالقرب من الملعب الجواري بحي أول نوفمبر بمدينة عين امليلة بولاية أم البواقي، حين تم الاتصال هاتفيا ما بين المتهمين خلال انشغال الناس بالأضحية في يوم حار جدا، لأجل الالتقاء في هذا المكان لأجل تأديب وترهيب صديقهم الضحية البالغ من العمر 28 سنة، الذي أخذ من بعضهم مبلغا ماليا معتبرا من دون تسليمهم كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة والمخدرات.

وحسب ما دار في المحاكمة، فإن أحد ساقة سيارات “كلوندستان”، قام بنقل الجناة على دفعتين،إلى ساحة وقوع الجريمة، بغرض الاعتداء على الضحية الذي وجدوه هناك، فباشروا بعد شجار لفظي عنيف معه، ضربه باللكم والركل إلى أن سقط أرضا، وانتهى الأمر إلى غرس عدد من الخناجر في جسده عبر طعنات على مستوى أنحاء من جسده من قبل المتهمين بعد شجار وقع بين الضحية والمتهمين ومنهم الفارون، ومن كان معاونا لهم. وحسب ما دار في المحاكمة الجنائية وما أدلى به بعض المتهمين الحاضرين، فإن الجريمة تمت بسبب خلاف حول المخدرات والحبوب المهلوسة.

دفاع الطرف الضحية، اعتبر الجريمة نكراء ويتضح من خلال الطعنات التي أصيب بها المتهم في عدة أماكن من جسده دليل قاطع على القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة، ولم يتركوا له أية فرصة لاسترجاع أنفاسه حتى يمكن إنقاذه، كما نكلوا بجثته من خلال عديد الضربات المميتة، وأن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مؤكًدة، وهيئة المحكمة – كما قال المحامي – لها بعد النظر، وهي وحدها من ستعطي لكل ذي حق حقه. ممثل الحق العام اعتبر أن كل أركان القتل العمدي مع سبق الإصرار متوفرة، فالطعنات التي تلقاها جسد الضحية وهي بالعشرات وفي مواقع مؤثرة، تعكس الحقد والقصد من ازهاق روحه ولم يتحرك فيهم الضمير الإنساني، فغابت فيهم الشفقة والرحمة، فقتلوه بكل برودة دم، والتمس للبعض منهم المؤبد وللآخرين الإعدام.

وبإعطاء الكلمة لدفاع المتهمين الذين أخذوا من الوقت ما أخذوا، ركزوا على أن الفارين هم من أزهقوا روحه، كما حاول كل واحد تبرئة ساحة موكله، وإبعاد التهم المتابع بها، وبعد إنهاء المرافعات وبعد المداولة القانونية، عادت هيأة المحكمة من جلسة التشاور، ونطقت بعقوبة الإعدام غيابيا للمتهمين الفارين وعددهم أربعة، مازال البحث جاريا بخصوصهم بعد سنة ونصف من الجريمة، والإعدام لكل من (خ.هـ) و( ع.خ.د) حضوريا والبراءة لاثنين.

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عصابة تغرق السوق بطوابع جبائية مزورة بسطيف

سمير مخربش

قامت عصابة محترفة بإغراق السوق بولاية سطيف، بطوابع جبائية مزورّة طرحتها للتداول في مختلف المحلات، ملحقة أضرارا بالخزينة العمومية.

العملية عالجها الاثنين أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، التي تحصلت على معلومات حول تداول كمية هائلة من الطوابع الجبائية المعروفة باسم ضريبة الدمغة، والتي عُثر عليها بعدد من المكتبات والأكشاك بمدينة العلمة، لتتدخل عناصر الفرقة الأمنية المختصة، والتي باشرت تحريات ميدانية واستطاعت أن تصل الى منبع هذه العملية الخطيرة. وحددت هوية شخصين ألقي عليهما القبض متلبسين بحيازة 3000 طابع جبائي مزور من مختلف القيم المالية، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون سنتيم. وهي الطوابع التي زورها أفراد العصابة بإحكام وتمكنوا من استنساخها باحترافية عالية، لا يمكن اكتشافها إلا من طرف المختصين في الميدان.

وتبين أن العصابة قامت بترويج هذه الطوابع وبيعها على نطاق واسع، لتستغل في جميع الوثائق الإدارية ومحاضر المخالفات الأمنية. وقد وقع في فخ العصابة العديد من الضحايا، خاصة من أصحاب المكتبات الذين اقتنوا هذه الطوابع المزيفة وقاموا ببيعها من دون علمهم بمصدرها. وبعد ضبط الإجراءات القانونية، قامت الضبطية القضائية بإعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما بتهمة تزوير طوابع جبائية ذات سعر قانوني في التراب الوطني مع الإضرار بالخزينة العمومية، وهي التهمة التي أحيلا بموجبها على القضاء.

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إحباط تسويق 8 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة بالمسيلة مؤخرا، أزيد من 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري بالمسيلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الماسة بصحة المستهلك، أين تمكن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن الولاية، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي بثمانية قناطير و4 كلغ.

وحسب ما أورده بيان صادر عن خلية الاعلام لدى ذات الجهات، فإن هذه الكمية المحجوزة كانت منقولة من طرف أحد الأشخاص على متن شاحنة، في ظروف صحية غير مناسبة، وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تبين أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بعد مراقبتها من قبل الطبيب البيطري، ليتم حجز وإتلاف الكمية المذكورة، على مستوى مركز الردم التقني، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف بخصوص عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية في نقل مواد استهلاكية موجهة للاستهلاك البشري.