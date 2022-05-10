أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 10 ماي 2022

الغاز يقتل ثلاثة أشخاص، جرار يقتل عجوزا، توأمان قاصران يقتلان شابا

الغاز يقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بتبسة

ب. دريد

غرقت، نهار الثلاثاء، مدينة تبسة في حزن عميق، على خلفية وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة هم عجوز وابناها، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من أنبوب التهوية، الخاص بمدفأة، كانت ببهو المنزل العائلي المتواجد بحي الجزيرة بأعالي مدينة تبسة. وبحسب أقارب الضحايا، الذين تحدثوا إلى “الشروق اليومي”، فإن أفراد الأسرة الـستة، وهم الوالدان وشقيق الوالد وثلاثة أبناء، وعلى غرار أيام الأسبوع، وبعد تناولهم وجبة العشاء جماعيا، وبعد سهرة ليلية أمام شاشة التلفزيون، توزعوا على غرفتين للنوم، تاركين المدفأة مشتعلة.

وفي الصباح، تمكن أحد الأفراد، وبصعوبة كبيرة من الاتصال بصديق له، مخبرا إياه بحالته الصعبة من دون إدراكه أن الأمر يعني اختناقا بالغاز، وأنه لا يستطيع الحركة، وبعد إشعار رجال الحماية المدنية، تم التنقل إلى البيت المعني بالحادثة، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث وجدوا ثلاثة أفراد متوفين وثلاثة آخرين في حالة إغماء، ليتم تحويلهم مباشرة إلى المستشفى الاستعجالي، عالية صالح، بمدينة تبسة حيث تم تحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث، ووضع المصابين تحت العناية الطبية المركزة، ووصفت حالتهم بالحرجة، وقد شهد المستشفى حضورا لافتا للمواطنين، خاصة من الأهل والأقارب والجيران، والسلطات المحلية بالولاية والمنتخبين، وعاين والي ولاية تبسة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ظروف التكفل بالضحايا، ثم تنقلوا إلى المنزل العائلي لأداء واجب العزاء، وقد كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لـ”الشروق”، أن العائلة سيتم التكفل بها ماديا واجتماعيا.

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جرار يقتل عجوزا بباتنة

ط. ح

لقيت، الثلاثاء، عجوز في الثمانين من العمر حتفها، في حادث مرور أليم وقع لها بالقرب من منطقة العزاب في بلدية عيون العصافير بولاية باتنة.

وكان جرار يقوده فلاح أربعيني دهس العجوز، التي وافتها المنية في عين المكان. وكانت مصالح الإسعاف هرعت إلى عين المكان، حيث نقلت جثتها إلى مشرحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بمدينة باتنة، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادثة الأليمة. وبحسب مصادر من مكان الحادث، فإن الضحية والسائق تجمعهما قرابة وجيرة.

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حجز 3.5 كلغ من الكيف المعالج بباتنة

ط. حليسي

أوقف، عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات لأمن ولاية باتنة، الإثنين، مركبتين سياحيتين بحي حملة 03 باتنة، على متنهما 04 أشخاص، لحيازتهم مخدرا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و37 سنة، لحيازتهم كمية من المخدرات، حيث أفضت عملية التفتيش إلى حجز 40 صفيحة بوزن 03 كلغ و500 غرام من الكيف المعالج. وبحسب معلومات، فإن عملية التوقيف تمت بناء على معلومات أفادت بقرب قيام المجموعة بصفقة تبادلية بين عناصر مجموعتين إحداهما كانت قادمة من ولاية جنوبية متوجهة إلى ولاية مجاورة.

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توأمان قاصران يقتلان شابا بعين تموشنت

ب.ياسين

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين مشتبه فيهما في مقتل شاب بأحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 05/05/2022، أين تلقى الضحية البالغ 19 سنة عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر من قبل شخصين بعد شجار دار بينهم، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية احمد مدغري، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، على الفور قامت المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص إقليميا وفتح تحقيق في القضية، وبعد تكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وسماع عديد الشهود، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وهما شقيقان توأمان يبلغان من العمر 17 سنة، أنكرا صلتهما بالجريمة، إلا أنه بعد مواجهتهما بالدلائل والقرائن اعترفا بالجريمة الشنيعة التي اقترفاها في حق الضحية. المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض، أين أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

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إحباط محاولة هجرة سرية لـ 20 شخصا بسكيكدة

ق. م

أحبط خفر السواحل بسكيكدة، صباح الثلاثاء، في حدود الساعة الثامنة، هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بحوالي 20 شخصا، ينحدرون من مدن وولايات جزائرية مختلفة. وهذا على غرار مدينة القل بولاية سكيكدة، قسنطينة، وباتنة، وشلغوم العيد بولاية ميلة، والميلية بولاية جيجل، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و41 سنة، من بينهم 4 فتيات، وذلك بعرض البحر الأبيض المتوسط، عبر إقليم دائرة القل، غرب ولاية سكيكدة.

وأكدت مصادرنا أن وحدات البحرية والمصالح الأمنية بسكيكدة تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي الممتد عبر 130 كلم، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كان محملا بمجموعة معتبرة من الحراقة الذين أقلعوا من أحد شواطئ دائرة القل، غرب الولاية متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تم توقيفهم من طرف فرقة الدرك الوطني لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، أين تم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بمحكمة القل بتهمة الهجرة السرية.

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وفاة مصاب في انفجار مخبزة بقسنطينة

ب.ع

توفي فجر الثلاثاء، أحد جرحى انفجار غاز، وقع ليلة عيد الفطر المبارك بمخبزة بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وهو الحادث الذي أصاب 13 شخصا من بينهم الشخص المتوفي الذي قارب سنه السبعين، والذي بقي في قسم الحروق بالمستشفى الجامعي، قبل أن يتوفى فجر أمس. وكانت الوحدة الجوارية الثامنة عشر بالمدينة الجديدة، علي منجلي بولاية قسنطينة، قد عاشت ساعات قبل عيد الفطر، حريقا شب داخل مخبزة توجد أسفل عمارة، تزامن مع تفجيرات، ولولا تدخل مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية علي منجلي، والتي كانت مدعمة بالوحدة الثانوية عين اسمارة لامتد الحريق، إذ تم تسجيل ثلاث عشرة ضحية من بينهم الشيخ المتوفي، وما زاد في فاتورة الحريق هو حادثة انفجار قارورة غاز من الحجم الكبير كانت داخل المخبزة، وكان من المصابين، عمال المخبزة وزبائن، من بينهم أربعة أطفال وسيدتين كانوا جميعا يحملون حلويات العيد، وتسبب الحريق في إتلاف كلي لعتاد المخبزة مع تشققات كبيرة في الجدار الخلفي للمحل المستعمل كمخبزة ، وأدى انفجار قارورة الغاز إلى تهشيم زجاج نوافذ، لشقتين في الطابقين الأول والثاني.

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نشاطات غير قانونية تهدد الصحة والبيئة

مداهمات أمنية لمواقع تصفية الذهب بجانت

ب. طواهرية

شرعت السلطات على مستوى مدينة جانت، في اتخاذ إجراءات حيال استمرار ظاهرة تصفية الذهب داخل المدينة، أين أقدمت أمس الأول، على غلق أحد المحاور الطرقية التي يعتقد أنها مسلك لشاحنات تصفية الذهب بالمدينة، ويتعلق الأمر بالطريق الالتفافي الذي يربط مدخل مدينة جانت على مستوى منطقة “تاجنتورت” نحو منطقة “تيسراس”، وهو طريق جديد لا يمر بوسط المدينة، واختلفت الآراء بين قابل بهذا الإجراء ورافض له، فيما يأتي هذا الإجراء المرتقب أن تعقبه إجراءات أخرى، بإنشاء حواجز أمنية أخرى في المنطقة الفاصلة بين مناطق جلب مادة خام الذهب وبلديتي جانت وبرج الحواس.

وأصبح هذا المسار يعرف خلال الفترة الأخيرة نشاطا مكثفا للشاحنات الكبيرة المعروفة بـ”شاكمان” التي أصبحت تضمن نقل خام الذهب للمنقبين، وهي شاحنات قدمت للمنطقة للعمل من ولايات أخرى من الوطن ما يؤكد أن النشاط أصبحت تديره شبكات واسعة.

بالموازاة، شوهدت الثلاثاء، الفرق الأمنية المشتركة في عمليات مداهمة لبعض المواقع التي لا تزال تستغل في تصفية الذهب داخل الواحة القديمة للمدينة، وهي الظاهرة التي أصبحت تثير سخط المواطنين بسبب عواقبها المحتملة بسبب استعمال مواد محظورة في هذا النشاط بجانب المواقع الحضرية، حيث سيكون لها تأثير خطير على الإنسان والبيئة بمختلف مكوناتها. في ذات السياق علم أمس من مصادر مطلعة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية جانت، عن برمجة دورة طارئة واستثنائية للمجلس بداية الأسبوع المقبل لدراسة هذا الملف الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل عدم كفاية كل الإجراءات المتخذة رغم أهميتها، وتعنت بعض العاملين في النشاط، وهو ما يوحي بأن إجراءات أكثر صرامة ينتظر تطبيقها في قادم الأيام.

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وضعية الإطارات المدانة لا تزال عالقة

تعيين مدير عام بالنيابة لمؤسسة ميناء سكيكدة

ب. يعقوب

صادق، الثلاثاء، مجلس الإدارة لميناء سكيكدة، على تعيين “خلفة ساهل محمد الصغير” مديرا جديدا بالنيابة لذات المؤسسة المينائية، خلفا للرئيس المدير المقال من قبل وزارة النقل، على خلفية الفضائح الأخيرة التي اهتز لها الميناء وعجلت برحيل مسؤولها الأول “ع ط” المحكوم عليه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، وهي نفس العقوبة التي وقعتها ذات المحكمة بحق عدد هائل من إطارات الميناء.

الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي ترأسه الرئيس المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر بتقنية التناظر عن بعد، والذي لم يدم مطولا، ناقش عدة مسائل نظامية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بتعيين مدير السحب البحري بالنيابة لتسيير شؤون ميناء سكيكدة، إلى جانب الموافقة على تعيين ناصر شايب كرئيس جديد لمجلس الإدارة، وجاءت التغييرات التي طرأت على مؤسسة الميناء، لإنهاء الشغور الحاصل في هرم الإدارة، حيث صرح الرئيس المدير العام للمجمع، أن هذه التعيينات السريعة تمهد لإجراءات أخرى أو عودة الرئيس المدير العام المقال إذا حصل على قرار جزائي بالبراءة التامة في جلسة الاستئناف التي ستبرمج لاحقا على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة.

ووفق معطيات توصلت إليها الشروق، فإن قرار تعيين مدير السحب البحري خليفة للمدير الذي أعفي من مهامه، جاء بموافقة من أعضاء مجلس الإدارة، وصادق عليه مسؤول ساربور سريعا، فيما لم يناقش الحضور، مسألة تعميم قرارات توقيف باقي الإطارات الصادرة بحقهم أحكام ابتدائية بالحبس النافذ لمدة تتفاوت بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية ثقيلة.

معلوم أن محكمة سكيكدة، عاشت في الساعات الماضية، أطوارا ساخنة لجلسة محاكمة 34 شخصا توبعوا بتهم تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إضافة إلى جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، إلى جانب الاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وقضت المحكمة بعقوبات ضد الجميع أقلها 18 شهرا حبسا نافذا، إضافة إلى إصدار أمر بالقبض الدولي بحق نجل مسؤول سياسي متواجد في الخارج مع تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا غيابيا ضد هذا الأخير.

هذه التطورات المتسارعة في بعض موانئ الجزائر، تأتي أمام تشديد القضاء الجزائري العقوبات ضد المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبة كل من كانوا وراء الاستيراد غير الشرعي والمغشوش للبضائع، ومن أخلوا بالأطر القانونية في تدبير المال العام وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، وترافق هذه الإجراءات المشددة، أصوات قوية أخرى تنادي بحماية كل من أبلغ عن الفساد في الموانئ أو مؤسسات إقتصادية عمومية أخرى في سياق الحفاظ على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تبناها الرئيس لردع ناهبي المال العام وشبكات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

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“بدر” يدشّن 3 وكالات جديدة

تزامنا مع احتفالية الذكرى الأربعين لتأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية، يرتقب تدشين اليوم الأربعاء 3 وكالات جديدة لبنك “بدر” بكل من ولايتي المسيلة وسطيف، بحضور المدير العام للوكالة محند بوراي وإطارات البنك، في إطار تعزيز الشبكة البنكية لبنك “بدر”، ويتعلق الأمر بوكالة عين ولمان بولاية سطيف ووكالتي سيدي عيسى وماغرا بولاية المسيلة.

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سكان حوش الثوري حميدة يناشدون الوالي المنتدب للشراقة التدخل

واد جنان نوار اللوز.. خطر ينذر بكارثة بعين البنيان

منير ركاب

يتخوف سكان مزرعة الثوري حميدة رقم 20، ببلدية عين البنيان الواقعة غرب العاصمة، من فيضان واد جنان نوار اللوز الذي يشكل خطرا كبيرا -حسبهم- على المدينة كلها وليس الحي فقط بالرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها هؤلاء، وخروج لجنة مختصة من مصالح البلدية لمعاينته، حيث باشرت ذات المصالح بعد المعاينة بإزالة الأعشاب والأحراش من مخرج الوادي، الذي يطل على الطريق الوطني رقم 11، معتبرين العملية مبادرة ترقيعية ولا تقلل من نسبة الكارثة حال ترسب مياهه صوب الأحياء والطريق على السواء، إلا أن المنتخبين المحليين السابقين والحاليين لم يحركو ساكنين لإيجاد حل أنجع لمنع تسرب مياه الوادي.

وناشد سكان المزرعة، في مراسلة موسومة بموضوع شكوى وتظلم ورفع الانشغالات، تم إيداعها بديوان الوالي المنتدب للشراقة بتاريخ 23 نوفمبر 2021، يؤكدون فيها خطورة الواد في حال بقي الأمر كما هو، مذكرين بالعواقب إذا تم تجاهل الانشغال، كما طلب المشتكون في مراسلتهم التي اطلعت عليها “الشروق” برفع الغبن عنهم من خلال إنجاز التهيئة الخارجية للحي الذي يعتبر، حسبهم، من مناطق الظل والمعروف بحدوده، حيث يبدأ بمدخل وطريق من دون مخرج ينتهي عند آخر منزل فيهن على غرار أنه من أقدم الأحواش في بلدية عين البنيان، وفتح السكان ملف تمديد الربط بشبكة الغاز التي أكدوا حرمانهم بعضهم منها بالرغم من تقديمهم لملفات كاملة للمصالح المختصة التي قدمتها لشركة سونلغاز التي وافقت على المشروع بعد دراسة تقنية، إلا أن الأمر لم يراوح مكانه -يقول السكان- منذ سنة 2019، حيث أن مصالح البلدية -يضيف المشتكون- لم تقم بدفع مستحقات الأشغال، ما عكس سلبا على إتمام المشروع إلى غاية يومنا.

ولفت أصحاب الشكوى انتباه الوالي المنتدب للشراقة لمشكل تعبيد الطريق والمسالك بالحي التي أصبحت عبارة عن حفر ومطبات وبركا من الأوحال خلال فترة تساقط الأمطار، بعد أن قامت مصالح البلدية سابقا بتجديد قنوات مجاري مياه الصرف الصحي، وبالرغم من أن المشروع قد تم إنجازه واستكماله -يقول السكان- إلا أن القنوات الجديدة عرفت عديد المشاكل كالتسربات، ناهيك عن عدم تمكّن بعض السكان من توصيل قنواتهم الخاصة بالقناة الرئيسية، بالرغم من إيداع شكاوى للمصالح المختصة التي لم تحرك لإيجاد حل للمشكل.

وأضاف ممثلون عن سكان المزرعة، أن تجديد شبكة مياه الشرب لم يشفع لها من الاهتراء، حيث تعرف العديد منها تسربات فجائية، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء والإنارة العمومية التي أصبحت -حسبهم- تشكل خطرا عليهم، علاوة على وقوع حوادث ومشاكل عديدة خلال السنوات الماضية، كالانقطاعات المتكررة خاصة في فصل الصيف، وفترات الذروة، ما يتسبب في فساد ما تحتويه الثلاجات التي هي الأخرى، لم تسلم من مشاكل التعطل الفجائي نظير الانقطاعات المتكررة في فترة ارتفاع درجات الحرارة.