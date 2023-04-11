أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023

يُرمّم مدرسة قرآنية بمستغانم ثم يسطو، مقتل طفل دهسا عند خروجه من التراويح

المتهم أدين بسنة حبسا نافذا

يُرمّم مدرسة قرآنية بمستغانم ثم يسطو عليها

ق. ج

أفاد نهار الثلاثاء، بيان للأمن الولائي لمستغانم، أن الضبطية القضائية بالأمن الحضري الرابع، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، من قاطني ولاية مستغانم، اتهم بالتورط في قضية السرقة من داخل مدرسة قرآنية في طور الإنجاز .

القضية جاءت على إثر رصد حركة مشبوهة على مستوى حي 220 مسكن تيجديت مستغانم، لشخص يحمل مولدا كهربائيا يحاول وضعه داخل سيارة أحد الخواص، فتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان وبعد عملية البحث تم توقيف السيارة واسترجاع المولد الكهربائي .

الأبحاث والتحريات في القضية، كشفت أن المولد الكهربائي المحجوز محل سرقة، تلقت المصلحة بشأنه شكوى من طرف رئيس إحدى الجمعيات الخيرية تفيد بتعرض مدرسته القرآنية بحي 800 مسكن إلى سرقة طالت مولدا كهربائيا وقارورة غاز بوتان ووحدتين للتدفئة المركزية، وأكد أن المولد المتواجد على مستوى مقر الأمن الحضري هو نفسه الذي تمت سرقته .

التحقيق في القضية أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه وهو أحد عمال المؤسسة المكلفة بإنجاز أعمال البناء بالمدرسة القرآنية، وتوقيفه، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه قد تصرف في الأغراض الأخرى المسروقة عن طريق بيعها .

وأدين المتهم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000 دج مع تعويض قدره 200.000 دج .

…

لقمان.. في السابعة يحفظ 14 حزبا من القرآن

مقتل طفل دهسا عند خروجه من التراويح بخنشلة

طارق.م

توفي البرعم لقمان مركيش، ذو السبع سنوات مساء الاثنين، بعد ما صدمته لحظة خروجه من مسجد ابراهيم الخليل بحي كوسيدار بوسط مدينة خنشلة، بعد أدائه كالعادة صلاة التراويح، التي بدأها منذ الليلة الأولى، وقرر مواصلة أدائها الى غاية نهاية الشهر الفضيل، مع الصوم تقريبا يوميا، حسب أهله، حيث تم نقله على جناح السرعة، وسط صدمة كبيرة، للمصلين الذين اعتادوا مشاهدة لقمان بالمسجد، وعمله التطوعي بين تنظيف بيت اللـه وجلب التمور والمياه لفائدة المصلين، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي، أين حاول الطاقم المناوب إنقاذه، غير أنه توفي.

وذكر شهود عيان، للشروق اليومي، أن لقمان وبعد مغادرته مسجد حي كوسيدار، بالقرب من مقر إقامته، تفاجأ بسيارة تنحرف عن مسارها، ثم تدهسه، فانتهي به الأمر تحت العجلة، لينقل على جناح السرعة في غيبوبة إلى المستشفى أين تأكدت وفاته، رغم محاولات الطاقم الطبي، وقال أحد أفراد عائلته للشروق اليومي، بأن لقمان اختار أداء صلاة التراويح منذ بداية الشهر، رفقة مجموعة من أصدقائه من الجيران، لاسيما بعد أن نجح في حفظ حوالي 14 حزبا، والعديد من الأحاديث النبوية، وكان يستعد للمشاركة في مسابقة 27 رمضان، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا حول الحادث مع مساءلة صاحب السيارة المتسببة في مقتل الطفل لقمان، في الوقت الذي شيعت فيه جنازة البرعم لقمان، ظهر الثلاثاء، بحضور حشد كبير من مواطني المدينة، وممثلين عن مسؤولي المنطقة، إلى مقبرة خنشلة، كما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر لحوادث المرور المميتة التي تتكاثر في رمضان، ومترحم ومواس لعائلة الضحية لقمان.

…

ثاني جريمة عائلية بالولاية في ظرف يومين

يقتل ابن عمه من أجل قطعة أرض في سطيف

سمير منصوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف، الثلاثاء، بإيداع المسمى “ح. ن” البالغ من العمر 44 سنة، رهن الحبس المؤقت، بتهمة القتل العمدي باستعمال أسلحة نارية، راح ضحيتها ابن عمه المدعو “ح. ع” البالغ من العمر 38 سنة، وهي الجريمة التي شهدتها قرية بلهوشات ببلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف، وهذا بسبب خلاف بين الجاني والضحية على قطعة أرض تعود ملكيتها لورثة لعائلتين.

وفي تفاصيل الجريمة التي هزت المنطقة في شهر رمضان الكريم، فقد تلقى الضحية طلقات نارية من بندقية صيد من طرف ابن عمه، بسبب خلافات أكدت مصادر “الشروق اليومي” أنها وقعت بسبب نزاع حول قطعة أرض صالحة للبناء، حيث حصل في الأيام الماضية خلاف ومناوشات بين الضحية الذي استفاد من سكن ريفي قيد الإنجاز، وابن عمه بسبب تلك الأرضية، ليتطور الخلاف بينهما، حيث استعمل الجاني الذي فقد السيطرة على نفسه، في شجاره مع ابن عمه بندقية الصيد ووجه عدة طلقات نارية صوب ابن عمه، وهي الطلقات النارية التي كانت كافية لوضع حد لحياته.

تعد هذه الجريمة الثانية في ظرف يومين في ولاية سطيف، إذ لقيت قبلها سيدة حتفها على يد ابنها الذي وجه لها طعنة قاتلة داخل المنزل العائلي الكائن ببلدية العلمة بولاية سطيف، وهذا قبل أذان المغرب بحوالي ساعتين، إذ قام الابن صاحب الـ38 سنة بطعن أمه العجوز التي فاق سنها الثمانين من العمر، بسكين المطبخ ليتركها ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء ويغادر المنزل.