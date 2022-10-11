أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 11 أكتبر 2022

سقوط قاتل لعامل من الطابق الثالث بميلة، توقيف لصوص المركبات بفريحة في تيزي وزو

مختل عقليا يذبح راعي أغنام بوهران

سيد احمد فلاحي

أقدم، مساء الإثنين، شاب مختل عقليا يبلغ من العمر 23 سنة، على قتل راعي غنم يبلغ من العمر 20 سنة، بعد ما وجه له طعنة سكين بالعنق، بمنطقة البرية التابعة لوادي تليلات بوهران، وهذا أمام المارة، حيث ترك الضحية يسبح في دمائه.

وحسب ما تم جمعه من معلومات، فإن الضحية الشاب “هواري/ ز”، الذي يمارس مهنة رعي الغنم في منطقة البرية، وتعرض لاعتداء مباغت من طرف شخص قيل إنه مختل عقليا، علما أن الضحية مشهود له في الحي السكني بخصاله الطيبة وهدوئه، وما زاد من سخط السكان، أن الجاني المفترض كان قد اعتدى على ثلاثة ضحايا آخرين في وقت سابق، بينهم شقيق الضحية الذي لا يزال يرقد حاليا بالمستشفى، وبنفس الطريقة.

الحادثة الأليمة اهتزت لها قرية البرية الهادئة، وتحولت إلى حديث العام والخاص، ما خلف جوا من الفزع والخوف في نفوس السكان، الذين طالبوا بوضع حدّ لظاهرة تجوال المختلين عقليا في الشوارع، لما يشكلونه من تهديد على حياة المواطنين وخاصة منهم صغار السن والفتيات، ولا يزال الجاني المفترض في حالة فرار.

نشير إلى أن هذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير في وهران، حيث لا يخلو أي حي بها من المختلين عقليا، الذين يتم استقدامهم من قبل ذويهم لإدماجهم بمستشفى الأمراض العقلية بسيدي الشحمي، الذي لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة التي تتوافد عليه من شتى ولايات الغرب الجزائري، وبالأخص على مصلحة علاج الإدمان على المخدرات، وغالبا ما يلجأ بعض ذوي المرضى إلى التخلي عنهم في وهران. أضف إلى ذلك أنه لم تسجل منذ شهور خلت عملية جمع هؤلاء المختلين عقليا وتوجيههم إلى المستشفى.

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مياه الأمطار الغزيرة تغمر المساكن وتشلّ حركة المرور في قسنطينة

عصام بن منية

عادت الأمطار الغزيرة لتصنع الحدث، مغرب أول أمس الإثنين، في العديد من بلديات ولاية قسنطينة، رغم أن التساقط لم يزد عن الساعة، ولكنه أعلن حال طوارئ لدى مصالح الحماية المدنية، ومختلف مصالح البلديات، وتواصل تدخلها إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أول أمس، الإثنين، لامتصاص مياه الأمطار التي غمرت شبكة الطرقات والعديد من المنازل والمرافق التربوية.

ومكّن التدخل من إخراج شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بالبنزين، وعالقة بالأوحال، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق بمنطقة بن عاشور ببلدية ابن زياد، كما تم امتصاص المياه وإخراجها من عشرات المنازل بقرية باب طروش ببلدية ابن زياد. وفي حامة بوزيان غمرت مياه الأمطار ساحة متوسطة بحي بريك عبد الكريم، قبل تدخل أعوان الحماية المدنية للقيام بعملية الامتصاص وقذف المياه بعيدا.

كما ارتفع منسوب المياه في عدة أحياء بمركز حامة بوزيان وحي بكيرة القريب من عاصمة الولاية قسنطينة، وكذا بمنطقة الرحالة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 أين ارتفع منسوب المياه إلى علو نحو 50 سم، فمنع الحركة نهائيا لمدة ساعتين كاملتين، وانغمست سيارة داخل المياه، حيث قامت مصالح الحماية المدنية بإنقاذ شخص من داخلها وهو في حالة صحية جيدة، بعد أن غامر بنفسه محاولا استعمال الطريق.

ولم يسلم حي التجزئة الأولى ببلدية عين أعبيد من تسرب مياه الأمطار إلى داخل مساكن المواطنين والمحلات التجارية، أين تم الاستنجاد بالمضخات وشاحنات امتصاص المياه لإنقاذ ممتلكات المواطنين والحفاظ على سلامتهم. وتشهد ولاية قسنطينة هذه الأيام الخريفية تساقط أمطار رعدية غزيرة تتساقط في مناطق متفرقة وأوقات مختلفة خاصة مع المساء، ما يتسبب في غلق بعض الطرقات وحدوث فيضانات، دعت من خلالها مصالح مديرية الحماية المدنية بقسنطينة، المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر هذه الأيام، وذلك لتفادي مختلف الحوادث التي قد يتعرضون لها بسبب قوة السيول الجارفة.

وأجمعت مختلف التقارير ومنها تقرير من مصالح الحماية المدنية ببلدية زيغود يوسف، على أن انسداد البالوعات كان سببا رئيسيا في ارتفاع منسوب المياه الذي تجاوز نصف المتر، في مختلف البلديات وحتى الطرقات الوطنية.

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أمطار طوفانية تتسبب في تشريد عائلات ونفوق مواش بميلة

عصام بن منية

جرفت مياه الأمطار التي تهاطلت بكثافة، عصر الإثنين، بولاية ميلة شخصين في العقد الثالث من عمرهما إلى داخل الشعاب، بعدما حاولا إنقاذ أبقارهما من الهلاك، بقرية عزابة لطفي الواقعة ببلدية عين التين 5 كلم شرق عاصمة الولاية ميلة، الضحيتان أصيبا بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم تم إسعافهما في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهما لمستشفى ميلة لتلقي الرعاية الطبية، كما تسببت السيول الجارفة في نفوق 6 أبقار و17 عجلا ببلدية سيدي مروان جرفتهم مياه الأمطار.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لبلدية سيدي مروان ووادي العثمانية لامتصاص مياه الأمطار التي بلغ ارتفاعها مترا ونصف المتر ببعض المنازل، كما غمرت مياه الأمطار الرعدية 19 منزلا بقرية عزابة لطفي التابعة لبلدية عين التين، من بينها مدرسة ابتدائية و3 مستودعات حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه من 20 سنتيمترا إلى المتر ونصف في العديد من المنازل، وببلدية عين التين غمرت مياه الأمطار 7 منازل، حيث جندت مصالح الحماية المدنية والبلدية كل الوسائل لتصريف المياه ورفع الأوحال من المنازل المتضررة التي قضى أصحابها أوقات عصيبة، لاسيما مع ارتفاع منسوب المياه إلى أزيد من 70 سنتيمترا بفعل انسداد قنوات الصرف الصحي، حيث تسربت مياه الأمطار إلى عدد من البيوت، ما أدى إلى إتلاف بعض المواد الغذائية والأغطية والأفرشة للكثير من العائلات التي سارعت إلى مغادرة سكناتها دون تسجيل خسائر بشرية، بعدما غمرتها مياه الأمطار.

الأمطار الرعدية تسببت في غلق وعرقلة حركة المرور في العديد من الطرق الوطنية والفرعية في العديد من الأحياء والبلديات كزغاية، وادي النجاء، سيدي مروان، الرواشد وأحمد راشدي، حيث عانى مستعملو الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة وقسنطينة على مستوى شطره المار بين عين التين وعزابة لطفي الأمرين، بعد أن غمرت المياه الممزوجة بالأوحال والطين والأتربة الفلاحية كامل الطريق بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي تهاطلت على عدة بلديات بميلة، ما أدى إلى انقطاع حركة السير وعزل الجهة الشرقية والجنوبية من الولاية بعد تراكم أكوام الطين وسط الطريق الذي انطلقت أشغال إعادة تهيئته منذ شهر، الأمر الذي جعل أصحاب المركبات يعيشون حالة من التذمر في غياب الجهات المعنية، خصوصا أن الأمطار بدأت تتهاطل في حدود الساعة الرابعة مساء، ولم يتحرك أحد إلى غاية مدة من الزمن، بعدما حاصرت سيول الأمطار المواطنين وعاشت بلدية عين التين وسيدي سيدي مروان ومنطقة عزابة والرواشد ووادي النجاء حالة من الاستنفار القصوى بعدما غمرت مياه الأمطار عشرات المنازل، ليجد المواطن المستعمل للطريق نفسه عالقا بعدما تسببت الوضعية في غلق الطريق بواسطة الحجارة وأكوام الطين، حيث لم يتمكنوا من مواصلة السير وسط الأوحال وكادت أن تحدث الكارثة لولا تدخل المواطنين ومصالح البلدية لفتح الطريق وتسريح عملية السير.

وتعيش العائلات المتضررة وضعا صعبا عقب سقوط زخات المطر في كل مرة، في انتظار إزالة الأوحال والطين المتراكم، وإيجاد حل حقيقي للمشكل الذي يتكرر منذ سنوات بسبب غياب التهيئة الحضرية وانسداد البالوعات، حيث قامت مصالح البلدية بإيواء العائلات المتضررة داخل المرافق العمومية التابعة للبلدية والمدارس الابتدائية إلى غاية التكفل بهم.

وقد تجند المواطنون بمختلف الوسائل لتصريف المياه ورفع الأوحال من المنازل والمحلات المتضررة التي قضى أصحابها ليلتهم في العراء، لاسيما مع ارتفاع منسوب المياه إلى أزيد من متر ونصف بفعل انسداد قنوات الصرف الصحي.

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وفاة شخصين جرفتهما سيول وادي بوكريمة بتيارت

عصام بن منية

تسببت الأمطار المتساقطة، مساء أول أمس، على مختلف مدن ولاية تيارت، في عدة خسائر مادية وبشرية، حيث راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 60 سنة وشاب يبلغ من العمر 30 سنة، قدما من ولاية تلمسان، كانت وجهتهما بلدية سيدي عبد الرحمان لشراء الخضر من عند الفلاحين، وتحديدا على مستوى الطريق الولائي رقم 9 الرابط بين بلدية الرصفة ومنطقة تيرسين، وهي طريق تم الإعلان عنها أنها مغلوقة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بسبب ارتفاع منسوب المياه بواد بوكريمة، قبل أن يفاجئهما واد بوكريمة بعدما جرف شاحنتهما من نوع “كـ120″، حيث كشف المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لولاية تيارت، أن فرق الغطس تمكنت صبيحة أمس الثلاثاء، من العثور على جثتيهما بحدود الساعة السابعة والربع صباحا.

وسجل الحادث الثاني على مستوى بلدية تخمارت، مساء أول أمس، أيضا، بعدما تمكن ثلاثة شبان في الثلاثينيات من العمر من إنقاذ الطفل (ق/ محمد) الذي جرفه أحد الأودية أمام أنظار معلمته التي سقطت مغشيا عليها من شدة البكاء عليه، وهول المنظر، خاصة مع صراخ الطفل طلبا للنجدة والمياه تجرفه، ما دفع بالشبان الثلاثة إلى المخاطرة بأنفسهم وقاموا بانتشال الطفل من قعر الوادي أمام صدمة الجميع، أين أعطى الشبان الثلاثة درسا من خلال موقفهم الإنساني، ليغيروا دموع الحزن إلى دموع للفرح. من جهتهم، كثف عناصر الدرك الوطني بولاية تيارت من عملياتهم سواء بوضع حواجز دائمة أمام الطرق المقطوعة حتى لا يسمح لأصحاب المركبات بالمغامرة مثلما وقع بواد بوكريمة، والذي راح ضحيته شخصان، فيما وضعت خريطة تحسيسية للسائقين عبر الفضاء الأزرق، لإعلامهم بالطرقات المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه، مثلما هو حال الطريق الرابط بين بلدية عين بوشقيف ومدينة تيارت بسبب فيضان واد بوشقيف، وهو الحال أيضا مع الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط وبالضبط على مستوى بلدية عين الذهب بسبب، ارتفاع منسوب المياه، فيما قام أفراد الدرك الوطني ببلدية عين الذهب بوضع حواجز أمنية لعدم السماح للمواطنين بالمغامرة حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

مطالب بدرء خطر الفيضانات

وتعتبر الأودية النائمة العابرة لمختلف مدن الولاية مصدر قلق للسكان، بفعل الحوادث القاتلة التي باتت تسجلها سنويا، وخاصة بالفترة الخريفية، المتميزة بالتساقطات المطرية الرعدية، مناشدين السلطات الولائية التحرك العاجل لوضع سدود لحماية المدن من خطر الفيضانات، مثلما هي الحال مع مدينة الدحموني والتي يتهددها أحد أخطر الأودية المار عبرها قاسما المدينة إلى نصفين، فيما تعبر أودية أخرى عدة مدن مثل بلدية مغيلة، التي يمر بها أحد أخطر الأودية أيضا، وغالبا ما يتسبب في خسائر مادية، سواء بالطرقات أو ممتلكات المواطنين، هذا ولا يزال سكان بلدية عين بوشقيف يعيشون حالة من الخوف والرعب بعد ارتفاع منسوب المياه بالوادي، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي حفاظا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من سكنات وغيرها وحتى لحماية الأرواح، هذا ويناشد سكان قرية القواير والواقعة على بعد ثلاثة كلم من مدينة فرندة، التدخل العاجل للسطات الولائية بغية انتشالهم من خطر الوادي الذي يمر بالقرب من بيوتهم، وهو من بين الأودية النائمة الذي ينشط فقط مع التساقطات المطرية الغزيرة.

كما يعتبر مصبا للمياه القذرة القادمة من مدينة فرندة حسب تصريحات السكان. وكل ما يطالبون به هو ترحيلهم إلى سكنات لائقة وبعيدة عن خطر الأودية، كون سكناتهم أكل عليها الدهر وشرب بسبب قدمها وتآكلها كليا، وهي اليوم معرضة للسقوط أكثر من أي وقت مضى. للإشارة فإن ولاية تيارت شهدت خلال الفترة الحالية والممتدة ما بين شهر سبتمبر وإلى غاية اليوم، تسجيل تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وفي خطوة احترازية تقوم السلطات الولائية ككل سنة بتنصيب جهاز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية المدن من السيول المطرية، حيث سيسهر هذا الجهاز الذي تشترك فيه عشر مديريات، الحماية المدنية، النقل، الأشغال العمومية، محافظة الغابات، البناء والتعمير، البرمجة ومتابعة الميزانية، البيئة، الفلاحة والسكن والتجهيزات العمومية، سيسهر على تحديد المساحات والأراضي المهددة والأكثر عرضة لسيول الأمطار، كما يتابع بصفة مستمرة ومنتظمة إجراءات المراقبة والوقاية للعنصر البشري من الفيضانات، والبقاء في جاهزية تامة، ومن مهام هذا الجهاز أيضا، تقديم اقتراحات صائبة للقضاء على السكنات الهشة وهدم القريبة من الأودية التي تهدد الأمطار حياة ساكنيها، فضلا عن الإعداد الجيد للدراسات الخاصة بالمنشآت القاعدية والفنية لحماية المدن، وحسن توجيه المياه بالشكل الذي لا يهدد العمران، للإشارة فإن أغلب المدن بولاية تيارت أنشئت منذ الحقبة الاستعمارية بالقرب من الأودية، كمدينة الدحموني والتي تضم حاليا أكثر من 30 ألف نسمة، إذ يمر بوسطها أحد أخطر الأودية، والذي غالبا ما يتسبب في فيضانات مع كل موسم ربيعي. خاصة وأن بلدية الدحموني والواقعة على بعد 16 كلم عن ولاية تيارت عاشت مأساة حقيقية خلال السنوات الماضية، وهذا على إثر هيجان واد الدحموني مخلفا تضرر العديد من المنازل. هذا الوضع أرغم عديد العائلات على قضاء لياليها تحت رحمة المياه والأوحال مع حلول كل موسم شتوي، كون خطر الأودية بولاية تيارت أصبح الشبح الرئيسي لسكان الولاية، ما يتطلب من السلطات المحلية التحرك العاجل قبل فوات الأوان.

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انتشال جثة طفل جرفته السيول بسعيدة

فيصل. ن

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة صبيحة الثلاثاء، من العثور على جثة الطفل المفقود خلال موجة الاضطرابات الجوية التي ضربت الولاية، وهذا بعد عملية تمشيط واسعة. وأفاد بيان للهيئة المذكورة، أنه جرى انتشال جثة الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة وجرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة انطلاقا من قرية عين طغات إلى غاية قرية حمام ربي بجانب محطة تصفية المياه على حافة الوادي.

وأفادت الحماية المدنية، أن أعوانها باشروا مهامهم منذ بداية تساقط الأمطار بعمليات ومعاينة استطلاعية عبر شوارع المدينة وبلديات ودوائر الولاية وكذا مراقبة حالة الطرق، حيث تم إجلاء 9 أشخاص من مناطق مختلفة كانوا محاصرين. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر أثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر.

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جبهة التحرير الوطني ترافع من أجل مخطط خاص لتوجة

ق. م

رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، ببجاية، من أجل “مخطط خاص”، لفائدة بلدية توجة، الواقعة على بعد 40 كلم غرب الولاية، “لتمكينها من استدراك التأخر الذي تعاني منه في مجال التنمية الاقتصادية”.

وشدد بعجي، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا في إطار الحملة للانتخابات البلدية الجزئية، المقررة يوم الخميس المقبل (15 أكتوبر)، بأربع بلديات ببجاية، على حاجة بلدية توجة لـ “مخطط خاص”، معربا عن استيائه إزاء “التأخر” الذي تسجله هذه البلدية مقارنة بمثيلاتها عبر الولاية بالرغم من “إمكانياتها الكبيرة”، كما قال.

وبعد تطرقه إلى “الفشل” المسجل، بحسبه، في تسيير الشؤون المحلية، دعا نفس المسؤول الحزبي المنتخبين المقبلين إلى ضرورة ترقية الاستثمار المحلي، لاسيما من خلال تحقيق إنجاز منطقة النشاط وترقية السياحة، باعتبار أن المنطقة تتوفر على شريط ساحلي بطول 20 كلم، إلى جانب استغلال الموارد المائية لهذه المنطقة الغزيرة بهذا المورد الحيوي وكذا إنجاز سكنات.

وواصل بعجي بالقول إن “جبهة التحرير الوطني لم تتول زمام أمور هذه المنطقة منذ عقود، ولا تتحمل أي مسؤولية في وضعها الراهن”، داعيا السكان إلى الخروج للانتخاب من أجل “تكليف قائمة الحزب بفرصة إعادة تقويم الوضع ودفع البلدية نحو آفاق تنموية جديدة”.

وأضاف مسترسلا: “نحتاج من اليوم فصاعدا إلى نقلة نوعية مع كثير من الإرادة والإخلاص”، مشيدا بكفاءات مرشحي القائمة الانتخابية لجبهة التحرير الوطني “الشباب الأكفاء”، على حد وصفه، الذين “سيخضعون لرقابة كافة هياكل وهيئات الحزب من أجل تنفيذ وعودهم”.

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اختتام الحملة الانتخابية بآيت بومهدي وآيت محمود

رانية. م

أسدل الستار، منتصف ليلة أمس، على مجريات الحملة الانتخابية، التي استمرت لثلاثة أسابيع كاملة، في قرى بلديتي آيت بومهدي وآيت محمود، بكل من دائرة واسيف وبني دوالة، المعنيتين بالانتخابات المحلية الجزئية، بعدما تخلفتا عن اللحاق بركب الاستحقاقات المحلية الماضية، لانعدام مترشحين لمقاعد مجالسهما البلدية.

القوائم الحرة والأحزاب السياسية التي خاضت غمار المنافسة طيلة 21 يوما، حاول مرشحوها من خلال تجمعاتهم في القرى والمداومات المفتوحة، استعادة ثقة المواطن في النواب المحليين وإعادة بناء العلاقة بينه وبين المسؤولين، بعدما دخلت مرحلة الإنعاش في السنوات الأخيرة، لعجز المناطق المعنية عن اللحاق بالركب التنموي بالولاية وتذيلهما ترتيب البلديات من حيث تنفيذ وتجسيد المشاريع المختلفة، حيث لا تزال أدنى الضروريات من الكماليات في قرى آيت محمود وآيت بومهدي، بداية من المياه الصالحة للشرب، وصولا إلى الغاز والكهرباء، ناهيك عن غياب فرص الشغل والمشاريع الاستثمارية التي من شأنها إخراج البلديات المعنية من خانة التهميش والفقر.

القوائم المشاركة، المحسوبة منها على حزبي الأفافاس والأرندي ببلدية آيت بومهدي والحرة المتمثلة في كل من “امناين لخير” و”ثاقماتس” و”ثيقجدة” و”ثاسقاموتس نوسيرم” بآيت محمود، راهنت في برامجها الانتخابية على عنصري الشباب والتنمية المحلية، حيث أعدت برامج واعدة أكدت من خلالها عزيمتها القوية في الخروج بهذه البلديات من خانة مناطق الظل، ومحاولة الاستغلال الأمثل إمكانياتها المادية والبشرية، وفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص ومرافقتهم، وكذا فتح المجال أمام الشباب لخلق حركية تجارية محلية، ونقاط متعددة حاول من خلالها المتنافسون على المجالس الشعبية لآيت محمود وآيت بومهدي، كسب ثقة المواطنين ودفعهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل، حيث تم تجنيد الإمكانيات المادية والبشرية للتواجد في الموعد، حيث سيتم فتح 7 مراكز اقتراع و14 مكتب تصويت بآيت محمود و5 مراكز اقتراع و13 مكتب تصويت في بلدية آيت محمود.

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تعليمات لتحويل مواقع النقاط السوداء إلى مساحات خضراء

راضية مرباح

أسدى والي العاصمة عبد النور رابحي، تعليمات لكل الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس المنتخبة، بضرورة إعداد دراسة من أجل تهيئة الأوعية العقارية التي كانت في وقت سابق عبارة عن نقاط سوداء ومفرغات عشوائية وتحويلها حسب ما تتطلبه كل منطقة إلى مساحات خضراء وفضاءات للرياضات الجوارية لفائدة شباب كل منطقة حسب ما تمليه النقائص فضلا عن أماكن اللعب والترفيه أو غلقها، ضمانا لعدم استغلالها مرة أخرى وتحويلها إلى أماكن للرمي العشوائي.

وشدّد رابحي خلال وقوفه على عمليات التنظيف بالأحياء والشوارع ومختلف الفضاءات العمومية وحتى الوديان على ضرورة الإسراع والتكفل بكل ما من شانه الإخلال بالبيئة ونظافة المحيط، داعيا الولاة المنتدبون، ضرورة التواصل مع “الأميار” ودعوتهم لإعداد دراسة تهدف إلى تهيئة الأوعية العقارية التي كانت عبارة عن نقاط سوداء ومفرغات عشوائية لاستغلالها في الجانب الايجابي لفائدة الشباب والأطفال أو التخلص منها عن طريق الغلق حتى تتعرض للتخريب أو الرمي العشوائي مرة أخرى، ودعا رابحي في السياق، إلى ضرورة مضاعفة الجهود ضمانا للقضاء الكلي على النقاط السوداء، بهدف تحسين الوجه الحضري للعاصمة والحفاظ على نظافة المحيط التي لن تكون إلا بإشراك المواطن الذي يفرض عليه احترام مواقيت إخراج القمامة والأماكن المخصصة لها حتى يعتاد على التنظيم واسترجاع الوجه الجمالي لعاصمة البلاد.

وتأتي خرجات الوالي رابحي بمختلف المواقع المبرمجة للعمليات المكثفة للتنظيف، تنفيذا للتوصيات التي قدمها الوزير الأول خلال لقاء الحكومة الأخير مع الولاة ولتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي أمر بتنظيم جملة وطنية كبرى لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء عبر كافة ولايات الوطن ومنها عاصمة البلاد التي تتطلب تدخلات كثيفة ومتواصلة خاصة مع ما ينتظر المسؤولين المحليين من تحديات لإنجاح القمة العربية المزمع انعقادها نوفمبر القادم.

وتسهر عديد البلديات على مستوى العاصمة رفقة المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة وحتى الكشافة الإسلامية مرفقة بمختلف مؤسسات الولاية ومنذ أكثر من 10 أيام، عمليات تنظيف ماراطونية، تزامنا وحلول فصل الخريف وإزاحة مخاوف الفيضانات التي عادة ما تتشكل في مثل هذه الفترات من السنة.

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حجز 205 قنطار من الفرينة والسميد منتهية الصلاحية بالمدية

ب. عبد الرحيم

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المدية بالتنسيق مع مصالح التجارة، من حجز كميات معتبرة من مادتي الفرينة والسميد الموضوعة داخل أحد مستودعات التخزين دون مراعاة شروط الحفظ لهذه المواد الحساسة، حيث وجدت هذه الأخيرة منتهية الصلاحية وموجهة للاستهلاك البشري، كما أنها غير مفوترة.

العملية هذه أسفرت عن حجز ما يقارب 173 قنطار من مادتي الفرينة والسميد منعدمة الفوترة، بالإضافة إلى 32 قنطارا من نفس المادة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك تماما، ما يشكل خطرا مباشرا على المواطنين كما تعتبر مساسا بالصحة العمومية.

وتمّ إنجاز ملف قضائي ضد المخالف على خلفية انعدام الفوترة، ومخالفة إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية.

..والدرك يحجز 2265 قرص مهلوس ببلدية بوعيشون

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمدية من وضع يدها على كمية قدرت بـ2265 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ كانت على متن سيارة متجهة نحو بلدية بوعيشون، حيث كانت مصالح الدرك الوطني بالمدية قد استغلت معلومات ورادة إليها بهذا الشأن وتم ترصد السيارة ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف السيارة وحجز الكمية سالفة الذكر من المهلوسات والتي كان على متنها شخصان اثنان تم اقتيادهما والتحقيق بمقر الدرك الوطني، وذلك بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، حيث سيتم تقديمهما فور الفراغ من التحقيق معهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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مختصون يناقشون آفاق الفن السابع وسبل تطويره

محمود بن شعبان

احتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء، الإثنين، ندوة علمية موسومة بـ: “السّينما الجزائرية: رؤى متقاطعة”، التي اشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري المخرج احمد راشدي، وإطارات من الوزارة، بالاضافة إلى مديري المؤسسات والمراكز التابعة للوصاية ونخبة من الفاعلين السينمائيين والأكاديميين والباحثين في مجال السينما والإعلام.

وعرفت الندوة تقديم مداخلات من طرف أساتذة وباحثين مختصين في مجال السينما والسمعي بصري، ممثلين لجامعات وطنية ودولية، تمحورت كلّها حول آفاق السينما الجزائرية وسُبل تطويرها، حيث افتتح الباحث في أرشيف السينما الجزائرية نبيل جدواني الندوة بمداخلة حول “ضرورة استرجاع التراث السينمائي الجزائري المتواجد في العديد من البلدان الغربية كفرنسا وإيطاليا، من أجل ترميمه ورقمنته وتثمينه وترقيته”، كما تناول الأكاديمي الزين عبد الحق من جامعة وهران 2 موضوع التظاهرات السينمائية في الجزائر، حيث قدم بالمناسبة نظرة مختصرة عن مختلف الهياكل والمؤسسات والأطر القانونية التي تحكم عملية إنتاج الأفلام في الجزائر وصولا إلى المهرجانات الوطنية والدولية، فيما قدمت الباحثة الأكاديمية المختصة في السينما الجزائرية، منال زغار مداخلة حول “التطلعات الجديدة للسينما والجمهور في الجزائر خلال القرن الـ21″، تناولت من خلالها مختلف الإشكاليات المطروحة في البحث العلمي في مجال السينما على غرار “إشكالية العلاقة بين الواقع والخيال” وموضوع “التمثلات”، كما عرفت المداخلات فتح المجال للنقاش مع الحاضرين، لتختتم بصياغة عدة توصيات لتقديمها إلى مصالح الوزارة، حيث قامت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في نهاية فعاليات هذه الندوة بتبادل أطراف الحديث مع بعض المشاركين من فاعلين سينمائيين وباحثين، كما استمعت إلى انشغالاتهم، وشكرتهم على المُساهمة في إنجاح فعالياتها.

للاشارة، تندرج الندوة العلمية “السّينما الجزائرية: رؤى متقاطعة” في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الوزيرة صورية مولوجي التي ترمي لإرساء تقاليد تفتح الآفاق للتعاون بين عالم البحث في السينما الجزائرية وعالم الإبداع السينمائي، خاصّةً وأن الجامعات الجزائرية ومراكز البحث في الجزائر تزخر بعشرات الأعمال الأكاديمية والمقالات والأطروحات التي تتمحور حول موضوع السينما الجزائرية، والتي من شأنها العودة بالفائدة على عمليه الإبداع السينمائي والصناعة السينمائية في الجزائر إن أُحسن استغلالها.

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صورية مولوجي وريما عبد الملك تستعرضان إمكانيات التعاون الثقافي بين البلدين

محمود بن شعبان

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي”، أول أمس، نظيرتها الفرنسية “ريما عبد الملك” التي حلّت بالجزائر في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها رئيسة الوزراء الفرنسية برفقة وفد وزاري هام.

واستعرضت الوزيرتان خلال اللقاء، الإمكانات المتاحة للتعاون بين الجزائر وفرنسا في المجال الثقافي والفني، كما عبّرتَا عن رغبتهما في اغتنام المزيد من الفرص لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في عديد الميادين ذات الصلة بقطاع الثقافة والفنون لاسيما في مجالات السينما، التراث الثقافي، الكتاب والتكوين الفني، وأبدَيتا استعدادهما لتطوير مجالات تعاون أخرى بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين.

كما اغتنمت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، هذه السانحة من أجل تسليم وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” ألف نسخة رقمية من لوحات الرّسومات الصخرية التي تعود لفترة ما قبل التاريخ من الحظيرة الوطنية “طَاسيلي نازجر”، والتي أنجزها الباحث الفرنسي “هنري لوت” بعد أن اكتشف رسومات الهقار والطاسيلي في خمسينات القرن الماضي، حيث باشر بعد ذلك جرد كل النقوش الصخرية في “واد جرات” بولاية إليزي، والموجودة حاليًا على مستوى متحف تاريخ الطبيعة بالعاصمة الفرنسية “باريس”، حيث تمّ استرجاعها بغرض استغلالها في البحث العلمي وتثمين التراث الثقافي.

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خبراء في الاثار يباشرون حفريات بموقع رجل تيغنيف في معسكر

قادة مزيلة

شرع فريق من خبراء علم الاثار وباحثين في مجال الحفريات لعصور ما قبل التاريخ تابعين للمركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ والانتروبولوجيا يقودهم البروفسور سحنوني منذ 25 سبتمبر الماضي بالمرملة الواقعة قرب مقبرة سيدي سنوسي بمدينة تيغنيف في ولاية معسكر في حفريات على مستوى موقع رجل تيغنيف البدائي.

المختصون أتوا لهذا الموقع سبع مرات منذ سنة 2013 ولم يتلقوا سوى السنتين الفارطتين بسبب جائحة كورونا. الموقع اكتشف به العالم الفرنسي أرمبورغ عام 1954 فك كامل ونصف فك آخر لإنسان تيغنيف المعروف عند علماء الآثار بـ”رجل باليكاو”، وهما الفكان اللذان يُحتفظ بهما بمتحف لوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما تكتفي الجزائر بنسخ عنهما بمتحف أحمد زبانة في وهران. كما تم العثور به على مقبرة للفيَلة من النوع المنقرض الذي يطلق عليه اسم الفيل الاطلنطي وقد عاش هذا الحيوان في عصور ما قبل التاريخ مما يدل على وجود حياة في هذه المنطقة منذ الاف السنين.

ويبقى الاكتشاف الأهم في التاريخ العالمي وكذا الوطني هو العثور على أقدم إنسان في شمال أفريقيا وهو رجل ما قبل التاريخ او رجل الأطلس، إنسان تيرنيفين التسمية القديمة لتيغنيف ومهد الانسان البدائي الذي عاش حسب البروفيسور محمد سحنوني قبل مليون سنة في وقت ما يسمى بالفترة الأولية عند علماء الآثار.

ويقوم المختصون بعدة حفريات بالمرملة المعروفة محليا باسم الكاف. ويقول الأستاذ وزهير كريشان أحد أعضاء الفريق أن أولى الاهداف العلمية هو توسيع الحفر وإجراء أعمال علمية اخرى كجيولوجيا،ستراتيغرافيا والبحث عن المادة الاولية والصخور التي استعملها إنسان تيغنيف البدائي حتى يتم التعرف كيف كان يتنقل في محيطه، إضافة إلى التحديد بدقة أكبر لتاريخ الحقبة التي عاش فيها الانسان الاول بمنطقة تيغنيف من حيث تصرفاته وأكله، ومستوى ذكائه. كما يتم إرسال كل ما يجده الخبراء بالمرملة اضافة الى طبقات من التربة للتحليل الى مخابر المركز الوطني للبحوث بالجزائر العاصمة. وقد سبق أن أثمرت أعمالهم باكتشاف عدة عظام تعود لحيوانات ضخمة كفرس النهر والزرافة ووحيد القرن فضلا عن الحجارة المنحوتة التي تؤشر على التواجد البشري في الفترة الاشولية بمنطقة تيغنيف، أشولية نسبة إلى الحضارة الأشولية،هذا ويعتمد الفريق على مخبر متنقل في البحث والتدقيق والتأكد يشرف عليه تقنيون مهمتهم التدقيق في كل مايستخرجه الخبراء من الحفريات. ويغادر الخبراء الموقع في 14 أكتوبر الجاري على أن يعودوا إليه شهر أفريل من السنة المقبلة لمواصلة الحفريات.

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قسنطينة تحتضن الدورة الثالثة لأيام الفيلم القصير

قادة مزيلة

أعلنت دار الثقافة والفنون مالك حداد لمدينة قسنطينة في بيان لها عن إطلاق الدورة الثالثة لأيام قسنطينة للفيلم القصير، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتخليدا لروح الفنان إبراهيم طبي رحمه الله.

وكشف بيان دار الثقافة لقسنطينة عن سعيها من خلال الدورة الثالثة للتظاهرة إلى ربط الحدث الوطني “11ديسمبر” الذي يرمز الى كفاح اسلافنا بحاضر الشباب الفنان لتجسيد اعمال تروي مسيرة كفاح شعب وتخلد نضال أمة، حيث تفتح أبواب المسابقة امام مختلف المبدعين سواء كانوا هواة أم محترفين للمنافسة على جوائز المهرجان في مختلف الفئات كالروائية والوثائقية وفق مجموعة من الشروط ابرزها الا تكون الاعمال المرشحة قد سبق لها الفوز في مسابقات سينمائية مع إعطاء الأولوية في الانتقاء للأعمال الثورية والأشرطة الوثائقية التي تبرز الكفاح الثوري في الجزائر، على أن ترسل إلى البريد الالكتروني mc.constantine25@gmail.com قبل تاريخ 15 نوفمبر المقبل.

كما تعمل لجنة التحكيم التي تضم عدة اساتذة ومختصين في مجال السينما على انتقاء الأفلام التي ستخوض غمار المنافسة، حيث سيتم ابلاغ اصحابها مسبقا فيما خصصت هيئة التنظيم جوائز مالية مقدرة باربعين الف دينار للحائز على المرتبة الاولى، وعشرين ألف دينار للمرتبة الثانية، كما سيتحصل صاحب المرتبة الثالثة على مكافئة مالية مقدرة بعشرة آلاف دينار.

للتذكير فإن الدورات الفارطة لأيام قسنطينة للفيلم القصير قد نظمت خلال سنتي 2018 و2021، حيث عرفت مشاركة واسعة لمختلف الأعمال الجزائرية في المنافسة على غرار فيلم “سالمين” لرابح سليماني، “الرحلة المؤجلة” لاسلام منفوش، “الحب الازرق” لعمار نابي، “ورد حلال” لعلي رقان وغيرها، كما شهدت الدورة الاولى مشاركة عدة اعمال سينمائية عربية خارج المنافسة على غرار فيلم “القمر يليق بك” للمخرجة التونسية صفاء غالي و”الموت” للمخرج المغربي محمد ملعاب، لتبقى التظاهرة معلقة لما يزيد عن السنتين بسبب تداعيات ازمة كورونا التي ادت الى تجميد النشاط الثقافي الحي عبر الوطن، لتعود هذه السنة في دورة ثالثة تزامنا والذكرى الثانية والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 من خلال مختلف الأعمال الثورية والأشرطة الوثائقية التي تبرز الكفاح الثوري في الجزائر.

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ليندة.. صرخة فتاة تبحث عن مأوى

و. س

تناشد فتاة مجهولة النسب تدعى ليندة في الـ 29 سنة، ذوي القلوب الرحيمة، إنقاذها من مخاطر الشارع، حيث كانت تبيت ليلا في محطة الخروبة، وطردت من هذا المكان لأسباب خاصة، فلم تجد غير الأرصفة تنام عليها.

وتحاول ليندة في كل مرّة العثور على أماكن آمنة للنوم ليلا، لتعود إلى الشارع مرة أخرى أين تقضي يومها، وسط أمواج من المفاجآت والحوادث غير متوقعة، فمنذ أن بلغت السن القانوني تم تسريحها من مركز الطفولة المسعفة إلى عالم مجهول!

وزارت ليندة مقر جريدة “الشروق”، لتستنجد بذوي الرحمة والشفقة، وأهل الخير لعلها تجد لديهم حلا لمشكلتها قبل قدوم فصل البرد وتصبح عرضة لمخاطر التقلبات الجوية وهي تحاول اليوم الإفلات من المخاطر التي قد تلحق بها من طرف بعض الأشخاص.

وفي انتظار تقديم المساعدة لهذه الفتاة الضائعة في الشارع، تبقى ليندة متشردة وتلجأ إلى المستشفيات لتنام في ساحاتها، حيث لم تجد هذه الأيام إلا ساحة مستشفى مصطفى باشا أين تقضي لياليها في العراء.

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تكريم الفائزين في تحدي القراءة العربي

ن ب

كرمت وزارة التربية الوطنية، بالجزائر العاصمة، التلاميذ الفائزين في الطبعة السادسة من مسابقة “تحدي القراءة العربي” الموجهة لفائدة تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث في الوطن العربي. وقد أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على تكريم التلاميذ الـ10 الأوائل الذين شاركوا في التصفيات الولائية والوطنية من بين 157 ألف مشارك، وعلى رأسهم المتفوقة الأولى وطنيا التلميذة سجود ريتاج رحاحلة من ولاية سطيف التي ستمثل الجزائر في المسابقة بدبي.

وبالمناسبة، أكد بلعابد أن مشاركة التلاميذ الجزائريين في هذه المسابقة تعد “لبنة أخرى تضاف إلى المشاريع والمبادرات التي أخذتها الوزارة على عاتقها لترقية القراءة لدى المتعلم”. وأضاف أن الوزارة تعمل على “ترقية القراءة لدى المتعلم من خلال النوادي الأدبية ونوادي القراءة داخل المؤسسات المدرسية وتوسيع شبكة المكتبات المدرسية، فضلا عن التظاهرات المنظمة مع القطاعات الوزارية المعنية من بينها وزارة الثقافة”.

وعبر الوزير في هذا الصدد عن يقينه بأن الجزائر “تؤمن بأن مستقبل الأمم يكمن في جدية الأبناء وحرصهم على المطالعة”، لافتا إلى أن “هذه المنافسة العربية العريقة التي تربعت على عرشها الجزائر في أولى طبعاتها وتبوأت منذ ذلك الحين مواقع مشرفة جدا في التمثيل عبر رباط اللغة العربية، تبرز مدى انتماء الجزائر إلى الوطن العربي ومسعاها تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى لم شمل الوطن العربي ورص صفوفه”.

وبالمناسبة، عبرت المتفوقة الأولى في المسابقة وهي بطلة العالم في الحساب الذهني 3 مرات على التوالي، عن سعادتها بتتويجها بلقب بطل الجزائر في “تحدي القراءة العربي” للموسم الثالث، معربة عن أملها في أن تكون “نجمة” في ميدان العلم والأدب.

وتحصلت على المرتبة الثانية التلميذة طرابلسي ريتاج من متوسطة سيدي يوسف ببني مسوس (الجزائر العاصمة) التي نالت المرتبة الأولى مؤخرا في مسابقة اللغة العربية والخطابة التي جرت بمصر، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى التلميذة قاسمي ليديا من ولاية سوق اهراس.

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توقيف لصوص المركبات بفريحة في تيزي وزو

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بتيزي وزو بوضع مشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي وآخر تحت نظام الرقابة القضائية، بعدما أحيلا عليه عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة. القضية تتمثل حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، في تحقيق فتحته مصالح الأمن الحضري بفريحة حول سرقة مركبة نفعية، حيث تم تفكيك جمعية أشرار متكونة من شخصين، بعدما تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما ويتعلق الأمر بشابين في الـ30 و33 من العمر، ينحدران من العاصمة والبليدة، تبين من خلال التحقيق معهما أنهما متخصصان في سرقة السيارات، ومكنت العملية من استعادة إحدى السيارات المستولى عليها وإعادتها لصاحبها. ومن جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي، في حين وضع شريكه تحت نظام الرقابة القضائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة.

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وفاة 35 شخصا خلال أسبوع في حوادث مرور

ن ب

لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1238 آخرون بجروح في 1054 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2022، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ1894 تدخل من أجل 1054 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح 1238 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية وسجلت أثقل حصيلة بولاية بومرداس بوفاة 04 أشخاص وجرح 41 آخرين على إثر 40 حادث مرور.

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سقوط قاتل لعامل من الطابق الثالث بميلة

نسيم. ع

لقي عامل بناء، في العقد الثالث من العمر، حتفه، يدعى “أ.ع”، يبلغ من العمر 35 سنة، وهو رب عائلة ينحدر من ولاية قسنطينة، مساء الثلاثاء، في حدود الساعة الرابعة عصرا، إثر سقوطه من الطابق الثالث لبناية في طور الإنجاز، من عمارات عدل بوسط مدينة فرجيوة غرب ميلة.

وبحسب مصدر لـ”الشروق اليومي”، فإن الضحية الذي كان بصدد القيام بأشغال في الورشة سقط من الطابق الثالث للبناية ليقع على الأرض، لأسباب مازالت غامضة، حيث أصيب الضحية بجروح متفاوتة في الرأس وباقي أنحاء الجسم.. ونتيجة لقوة ارتطامه بسطح الشرفة، لفظ آخر أنفاسه فور وصوله إلى المستشفى، بعدما تعرض إلى نزيف حاد وخروج كميات معتبرة من الدم من الفم والأنف والأذنين والرأس، في مشهد مروع تسبب في حالة صدمة للعمال والسكان القاطنين بالقرب من مكان الحادث. ونقل من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، ليحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث.