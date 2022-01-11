أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022

حجز 210 صاعق كهربائي، شاب يقتل آخر

تصنف ضمن الأسلحة الخطيرة

حجز 210 صاعق كهربائي بسطيف

سمير مخربش

تمكنت مصالح أمن دائرة العلمة بولاية سطيف، الثلاثاء، من حجز 210 وحدة من الصواعق الكهربائية التي تصنف كأسلحة بيضاء محظورة وخطيرة في حالة استعمالها ضد الأشخاص.

العملية قام بها عناصر الأمن الحضري الخامس بمدينة العلمة، التي تتبعت تحركات أحد الباعة المختصين في ترويج الصاعق الكهربائي المصنف كنوع من الأسلحة التي انتشرت مؤخرا في الأوساط الشبانية. وقد تمكنت الفرقة المختصة من حجز 210 وحدة كانت بحوزة المعني الذي كان ينوي بيعها بطرق ملتوية، لا يقل فيها سعر الواحدة عن مليون سنتيم.

وحسب مصادرنا الأمنية، فإن هذه الصواعق دخلت الجزائر عن طريق التهريب، وهي مصنوعة في دولة من شرق آسيا، ويجري بيعها بعيدا عن الأنظار. وقد تم حجز كل البضاعة وفتح تحقيق في القضية لمعرفة مسار هذا الصاعق والشبكة التي قامت بإدخاله الى أرض الوطن. وقد تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم وإحالته على الجهات القضائية.

يذكر أن الصاعق الكهربائي يستعمل في الاعتداء على الأشخاص من خلال تجميد حركتهم، وهو جهاز يشبه المصباح اليدوي، لكن يتميز بقوته الكهربائية العالية وله تأثير مباشر على الأشخاص، كما له انعكاسات سلبية على حياة مرضى القلب وقد يؤدي إلى وفاتهم كما حدث في اعتداء سابق بقلب مدينة سطيف. ولذلك تم منع استعمال هذه الأجهزة وبيعها. وهي مدرجة في الصنف السادس للأسلحة البيضاء، والتي يمنع القانون الجزائري حيازتها وبيعها ونقلها.

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شاب يقتل آخر ببسكرة

م. ع

تم إيداع شاب يبلغ من العمر 24 سنة الحبس المؤقت، الثلاثاء، لتورطه في محاولة القتل العمدي، بعد أن وجه طعنة خطيرة بسلاح أبيض من الصنف السادس لشاب عمره 19 سنة، فأصابه إصابة خطيرة على مستوى الصدر وتحديدا أسفل القلب.

حيثيات هذه القضية التي عالجتها قوات الشرطة، بالأمن الحضري الثامن بعاصمة الولاية بسكرة، تشير إلى وجود خلافات قديمة بين الضحية والمعتدي، ليتطور الأمر إلى قيام المعتدي بتوجيه طعنة بسكين حاد للضحية فأصابه في صدره، لينقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد سلمت له شهادة عجز مدتها 75 يوما قابلة للتمديد.

وبالتحري والتحقيق، تم توقيف المعتدي المشتبه فيه، وانجاز ملف جزائي ضده بموضوع محاولة القتل العمدي بواسطة سلاح أبيض من الصنف السادس، وبتقديمه للعدالة وصدر في حقه أمر إيداع.

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نشاطها يربك خدمات الهاتف والانترنت

“مافيا النحاس” تكثف نشاطها بورقلة

سمير خروبي

تعرف عدة بلديات في ولاية ورقلة، انتشارا كبيرا لظاهرة سرقة كوابل الهاتف والأنترنت، إذ يقوم مجرمون باقتلاعها من جدران المنازل والمؤسسات، والأماكن التي خصصتها مؤسسة اتصالات الجزائر، لحفظ هذا النوع من الخيوط الحساسة، مما تسبب في خسائر فادحة على المواطنين، والمؤسسة على حد سواء.

وعرفت بلدية الرويسات أكبر عمليات لسرقة هذا النوع من الخيوط النحاسية، إذ يعمد المجرمون إلى سرقتها، ثم بيعها للتجار المتجولين الذين يشترون مادة النحاس، فيما يترتب عن هذا الجرم وقوع المواطنين ضحية، نتيجة انعدام دوريات أمنية وخصوصا في وقت الليل، إذ انقطعت الأنترنت لأيام طويلة، على مواطني عدة أحياء في البلدية بسبب هذه السرقات، مع ما يترتب عنها من خسائر مادية فادحة، يتحملها المواطنون الذي يسددون اشتراكات شهرية في الهاتف والأنترنت، فضلا عن ضياع مصالحهم، وخصوصا من فئة التجار والتلاميذ والباحثين الجامعيين.

وشهد الحي الشعبي النصر، عدة سرقات مماثلة في وضح النهار، إذ قام مجرمون بسرقة الكثير من خيوط اتصالات الجزائر، نجم عنها انقطاع التزود بالأنترنت وخدمة الهاتف عن الكثير من العمارات، ذات العمليات حدثت في حيي سعيد عتبة والزياينة وأحياء في بلدية أنقوسة، وغيرها من الأحياء التي ضاق سكانها ذرعا، بالاعتداءات اليومية التي تمارسها عصابات مختصة في السرقة، عن وضع حد نهائي للاعتداءات المتكررة للعصابات، على المواطنين وأملاك الدولة.

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توقيف 3 أشخاص خطيرين يحترفون السطو على المحلات بسطيف

سمير مخربش

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الثلاثاء، من توقيف 3 أشخاص مختصين في السطو على المحلات التجارية، بعد استيلائهم على معدات من محل يقع بوسط المدينة.

وقد نفذت العملية من طرف عناصر الأمن الحضري رقم 13 بسطيف، والتي تحركت إثر شكوى رفعها أحد التجار الذي تعرض محله الكائن بحي “صامو” للسرقة ليلا عن طريق الكسر، أين تمكن اللصوص من الاستيلاء على آلات مخصصة لتحضير الخبز والحلويات، بالإضافة الى سلع معروضة للبيع داخل المحل.

وفور مباشرة التحريات التي تم خلالها استغلال كل القرائن والمعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، تمكنت الفرقة المختصة من توقيف المتهمين الثلاثة مع الوصول إلى المسروقات، التي كانت مخبأة في مسكن مهجور، والتي تم استرجاعها كاملة قبل عرضها للبيع.

ليتم بعدها إعداد ملفات جزائية ضد المتهمين، وإحالتهم على الجهات القضائية بتهمة السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر، والتي تصنف كجناية في نظر القانون.

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وفاة سيدة اختناقا بالغاز في غليزان

ق. م

توفيت سيدة مساء الإثنين، جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنها الواقع بمدينة جديوية (40 كلم شرق غليزان)، حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية، الذي أوضح أن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجديوية تدخلوا في حدود الساعة 15 و4 دقائق لأجل نجدة امرأة تعرضت لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من حمام المسكن. وقد حاول أعوان الحماية المدنية إنعاش الضحية (30 سنة) غير أنهم وجدوها فاقدة للوظائف الحيوية، أين تم إجلاؤها إلى العيادة المتعددة الخدمات لجديوية.

جدير بالذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان قد سجلت خلال السنة المنصرمة 2021 حوالي 30 حالة اختناق بالغاز تم على إثرها إجلاء ما يفوق 80 شخصا نحو المؤسسات الصحية من دون تسجيل أي حالة وفاة، وفق المكلف بالإعلام بذات المصالح.

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توقيف القاتل المفترض لصاحب محل بالشلف

م. قورين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بني حواء بالشلف، الإثنين، من تحديد هوية قاتل صاحب محل لبيع مواد التجميل الذي عثر عليه جثة هامدة داخل محله بالقرب من مقر البلدية.

وأفادت مصادر موثوقة للشروق أن الضحية تربطه علاقة صداقة بالقاتل، وحضر للمبيت معه داخل محله، ويكونان قد اختلفا وتشاجرا فيما بينهما وقام الجاني بمباغتته بعدة ضربات بسكين كبير على مستوى أنحاء الجسد، ثم لاذ بالفرار، وبعد تدخل مصالح الشرطة العلمية استطاعت تحديد ورفع البصمات وإماطة النقاب عن الفاعل الذي اعترف بجريمته.

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إدمانهم السهر في الملاهي دفعهم إلى السرقة

لصوص يسطون على منزل شرطية وزوجها الضابط بوهران!

خ. غ

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء وهران في مصير آخر المتهمين في قضية سرقة مجوهرات ومبلغ من المال من شقة ضابط شرطة وزوجته المنتمية إلى نفس السلك، ويتعلق الأمر بشاب ثلاثيني ينحدر من دائرة الحراش بالعاصمة، وجد نفسه في إحدى تنقلاته إلى وهران محل شبهة في جريمة أطيح فيها برفقائه، فيما بقي هو في حالة فرار، ويصدر في حقه حكم غيابي بالسجن، قبل أن يقوم بمعارضته، ليحال بموجب ذلك على العدالة بعد فصل ملف محاكمته عن باقي المتهمين.

وتعرض بتاريخ 28-06-2021 مسكن ضابط شرطة لعملية سرقة بمنطقة عين الترك بولاية وهران نفذها مجهولون، مستهدفة كل الأموال التي عثرت عليها العصابة، إلى جانب مجوهرات زوجته التي تعمل شرطية هي الأخرى، ومن خلال التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن في واقعة الحال، تم توقيف عدد من المشتبه فيهم، حيث اتضح من التحقيق أنّ الجريمة اقترفتها مجموعة أشخاص ينحدرون من وسط وشرق البلاد، على غرار ولايات ميلة، جيجل، الجزائر، قرّروا التوجه إلى ولاية وهران، وتحديدا إلى منطقة الكورنيش الوهراني من أجل السهر بالملاهي، لكن بسبب استنفادهم جميع المال الذي كان بحوزتهم على الشرب والرقص، اهتدوا إلى فكرة اقتحام أي مسكن بالمنطقة يوحي منظره إلى خلوه من سكانه، ليقع اختيارهم على شقة الضحيتين.

ووجهت لأفراد العصابة تهم ارتكاب جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة.

وحسب ما دار في محاكمة المتهم في قضية الحال المدعو (ب.ع)، فإن اسمه ورد في الملف فقط على لسان قريبه المسمى (ب.ن)، حيث صرح هذا الأخير بعد توقيفه والتحقيق معه حول تفاصيل الواقعة، أن (ب. ع) كان برفقته منذ انطلاق رحلته من العاصمة إلى وهران، وهو ما لم ينكره هذا الأخير، لكنه أوضح أن ذلك كان على أساس أن يرافقه في مشواره إلى عاصمة غرب البلاد، أين تقطن خطيبته، ليهديها خاتما من الذهب، نافيا تماما علاقته بجريمة السرقة والحديث بشأنها مع أي من مرتكبيها، بمن فيهم المتهم (ب. ن)، ليلتمس ممثل الحق العام في حقه تطبيق القانون، قبل النطق بعد المداولة ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.