أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023

إرجاء محاكمة عصابة قتلت "كلوندستان"، موجة الحر تقتل مسنّا

خلاف حول تجارة المخدرات وراء الجريمة

إرجاء محاكمة عصابة قتلت “كلوندستان” ببومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، البت في ملف خاص بمتهمين اثنين تورطا ضمن عصابة منظمة تعمل في مجال المتاجرة بالمخدرات والترويج لها، حيث استهدفا سائق تاكسي غير شرعي كان قد تورط مع عناصر العصابة في السابق، لكنه لم يسلم من شرهم بسبب دين بينهم كان سببا في إزهاق روحه، بعد الترصد لتحركاته واغتنام فرصة سلكه لأحد الطرقات الثانوية المنعزلة بمنطقة خميس الخشنة غرب ولاية بومرداس، لقتله وسلبه مبلغ 100 مليون سنتيم ثم تشويه جثته وإلقائها في الطريق.

وخطط الجناة لجريمتهم بكل إحكام، حيث اتصلوا بالضحية قبل الواقعة التي تعود لأسابيع قليلة، وطلبوا منه توفير المبلغ محل النزاع الناجم عن قيام المجني عليه برمي كمية من المخدرات كان بصدد تهريبها لما صادفه أحد الحواجز الأمنية، وبالتالي قاموا بتهديده بخطف زوجته وطفليه. ورد الضحية بتهديد آخر مفاده كشف بعض الخبايا التي اكتشفها خلال فترة تعامله معهم وتهريبه لكميات من المخدرات بواسطة سيارته التي كان يعمل بها ناقلا غير شرعي، الأمر الذي أثار عناصر العصابة، الذين استدرجوه لطريق خال بمنطقة خميس الخشنة وعرضوا عليه الصلح شريطة أن يسلمهم 100 مليون سنتيم.

وبمجرد وصول الضحية حتى قاموا بتكبيله والاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء مع تعذيبه وتقطيع بعض أعضاء جسمه وتركوه ملقى على حافة الطريق لمدة يوم كامل لغاية أن تم اكتشافه من طرف سكان المنطقة وحولوه على المستشفى، أين تمكنت عناصر الأمن من استجوابه والحصول على تفاصيل القضية من أجل فتح تحقيق، وعجز الضحية عن من مقاومة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد أيام من الحادثةـ تم التوصل إلى الفاعلين المفترضين، وتم تحويلهما للتحقيق أين أصرا على إنكار ما نسب إليهما، لكن سرعان ما انهارا واعترفا وسردا تفاصيل الواقعة.

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موجة الحر تقتل مسنّا في تبسة

ب. دريد

فتحت الثلاثاء، مصالح الأمن الحضري السادس بتبسة، تحقيقا في ملابسات قضية العثور على شيخ في العقد السابع من العمر جثة هامدة، على مستوى محطة المسافرين البرية ذراع الإمام، وقد تم نقل الجثة التي لم يتم التعرف على صاحبها إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، بتشريح الجثة وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة، وهوية الضحية الذي استبعد الكثيرون أن يكون من ساكنة مدينة تبسة، كما أكدت مصادر الشروق اليومي بأن الضحية لا توجد أي آثار للاعتداء عليه، ويحتمل بحسب مصدر صحي، أن تكون الحرارة هي سبب وفاته لأنه وجد في العراء في درجة حرارة فاقت 45 مئوية، في اليومين الأخيرين في مدينة تبسة.

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وفاة شاب في حريق بمقهى بخنشلة

مامن. ط

توفي، الثلاثاء، شاب في الـ22 سنة من العمر، من مدينة بوحمامة، شرق خنشلة، متأثرا بحروقه البليغة، التي أصابته في حريق مهول شب داخل مقهى شعبي بمدينة بوحمامة، حيث مكث الضحية حوالي أربعة أيام بمصلحة الإنعاش الطبي، بمصلحة الحروق بمستشفى بن فليس التهامي بباتنة، قبل أن يلفظ أنفاسه صباح الثلاثاء.

وكشفت مصادر للشروق، أن الشاب المسمى عشي ماسين، ابن مدينة بوحمامة، قد تعرض لحروق بليغة عبر أنحاء عديدة بجسمه، إثر حريق شب بمقهى شعبي بالمدينة، أين تم نقله إلى مستشفى المدينة، ليحوّل على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة الجامعي بن فليس، ومكث بمصلحة الانعاش إلى أن لفظ أنفاسه متأثرا بحروقه وسط صدمة كبيرة لدى ساكنة المنطقة وأهله.

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وفاة ضحية ثالثة بالمستشفى

ارتفاع حصيلة حادث موكب الزفاف بخنشلة

مامن.ط

ارتفع الثلاثاء، عدد ضحايا الحادث المروع، الذي وقع الجمعة، على الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين خنشلة وبسكرة، مرورا ببلدية بابار، وبالضبط بالمنطقة المسماة حجرة الرسم داخل موكب زفاف، إلى ثلاثة قتلى، بعد أن لفظ الشاب قسوم سعدان، صاحب الـ23 سنة من العمر، أنفاسه الأخيرة بغرفة الإنعاش الطبي، بالمستشفى المحلي، بعد أن أجريت له ثلاث عمليات جراحية منها اثنتان على مستوى الرقبة وثالثة على مستوى القدم، في محاولة لإنقاذه، في الوقت الذي لا يزال شخصان آخران في وضع صحي حرج، ويتعلق الأمر برجل أربعيني وابنه صاحب الـ13 سنة، كانوا جميعا ضمن الضحايا الجرحى الستة، في الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارات بموكب زفاف كان يقل عروسا إلى بيتها الزوجي.

يذكر أن الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات، سيارتان من نوع داسيا لوغان والسيارة الثالثة من نوع مرسيدس، كانت تسير في موكب الزفاف، قبل أن تنحرف إحدى السيارات وتتسبب في تصادم عنيف أودى بحياة ثلاثة شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة وإصابة ستة آخرين ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 13 و53 سنة، وفي الوقت الذي شيّع عصر الثلاثاء الضحية الثالث سعدون قسوم، إلى مثواه الأخير في مقبرة بابار، تواصلت مجالس العزاء في الضحايا الثلاث أمس الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي، حيث استقبلت عائلات الضحايا المئات من المعزين والمتعاطفين من أهل الضحايا، الذين آلمهم تحول عرس كبير التقى فيه الأحبة من كل مكان، إلى مأتم هزّ كامل الولاية، مع الإشارة إلى أن الضحية الثالث سعدون قسوم عضو في فرقة الفانتازيا والبارود، وكثيرا ما يقدم استعراضاته مجانا هدية لعرسان أهل خنشلة.

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مختصة في سرقة الكوابل النحاسية والكهربائية

القبض على جماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص بتمنراست

سفيان. ع

تمكنت، الفرقة الجنائية بالتنسيق مع كتيبة التدخل السريع ومصالح الأمن الحضري الأول، في عمليتين متفرقتين من توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدد والتي طالت الكوابل الهاتفية والنحاسية.

في عملية تندرج ضمن إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، والتي تمت على مستوى أحد الحواجز الأمنية لمدينة تمنراست، حيث وبعد عملية مراقبة روتينية لإحدى سيارات الأجرة كان على متنها شخصين والسائق عثر بداخلها على 21.80 كلغ من مادة النحاس ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى المقر مع فتح تحقيق في القضية، واستمرارا للتحقيق واستغلالا للمعطيات المتحصل عليها مع تكثيف البحث والتحري تم توقيف ثلاث أشخاص متورطين بقضية الحال مع حجز 588 كلغ من الكوابل الهاتفية والكهربائية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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العثور على جثة شاب متعفنة في الوادي

إسماعيل. س

عثر، الثلاثاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 31 سنة على درجة كبيرة من التعفن، الجثة عثر عليها على بعد 27 كلم عن بلدية الحمراية شمال ولاية الوادي لشاب كان قد اختفى ومحل بحث من قبل أهله منذ 3 أيام أين عثر عليه من قبل مواطنين وتم تبليغ مصالح الدرك الوطني إقليم الاختصاص وعلى الفور تم توجيه الشرطة العلمية لمكان الجثة وأظهرت المعاينة الأولية أن الضحية تعرض للقتل، فيما وجهت الجثة نحو التشريح لتحديد سبب الوفاة.

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حاولوا اتلاف كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

عصابة مخدرات تضرم النار في محل تجاري أثناء مداهمة الشرطة له

مريم.ز

استجوبت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أفراد عصابة إجرامية تضم 7 أشخاص من بينهم فتاة، تورطوا في عملية حرق محل تجاري لبيع السجائر وقاعة ألعاب، من أجل إخفاء كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات، أثناء مداهمة الشرطة للمكان واعتدائهم على أعوان الأمن لمنع عملية توقيفهم.

تفاصيل الملف انطلقت من معلومات وردت لمصالح الأمن بخصوص نشاط مشبوه، وقيام مجموعة من الأشخاص ببيع وتخزين المؤثرات العقلية داخل محل بإحدى عمارات ضواحي باش جراح، وتحويله إلى وكر سري لإخفاء المخدرات قبل عرضها للبيع، واستنادا للمعلومات المتحصل عليها داهمت عناصر الأمن المكان المقصود، بموجب تسخيرة نيابية لتفتيش المحل، أين اصطدمت بمقاومة عنيفة من قبل المشتبه فيهم والذين كانوا داخل المحل وحاولوا منع الشرطة من الدخول وغلق الباب، قبل إضرام النار بكفة ميزان كانت تحتوي على كمية من أقراص البريڨابلين وأخرى من القنب الهندي، وتسريع اشتعالها بإضافة مادة البنزين.

وكشف محضر المعاينة تعرض المحل لأضرار معتبرة إلى جانب احتراق قاعة الألعاب المجاورة له وامتداد اللهب الذي كاد يصل إلى شقق العمارة وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما تبين من خلال التحقيقات الأمنية أن المتهمين كانوا يقومون بتبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات واستثمارها في عدة نشاطات تجارية، وتوصلت الخبرة التقنية إلى وجود بقايا أوراق نقدية محترقة ومخدرات داخل المحل.

تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة جاءت متضاربة، أين اعترف المدعو “ح.د” أن زميله بالمحل تلقى اتصالا هاتفيا لتحذيره من مداهمة ستقوم بها عناصر الأمن التي اكتشفت أمرهم، أين سارع إلى اضرام النار، وأحكم إغلاق الباب قبل أن يتم كسره من قبل عناصر الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المتهمين.

والتمس النائب العام بعد سماع أقوال المتهمين، توقيع عقوبات تراوحت بين 5 و20 سنة سجنا نافذا في حقهم، عن جناية وضع النار عمدا في أماكن مسكونة، جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع، جنحة عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات من ممارسة مهامهم، تبيض الأموال والمشاركة في التبييض.

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اعتراض فوج “حرّاقة” يضم مغاربة بسكيكدة

إسلام.ب

تمكن الثلاثاء، خفر السواحل بسكيكدة، بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية، لأمن ولاية سكيكدة، من توقيف 37 مرشحا للهجرة السرية، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات، وسيدة في العقد الثالث من عمرها.

وكان ضمن الفوج ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية والبقية من شرق وغرب البلاد.

وأضافت ذات المصادر أن المغاربة دخلوا التراب الجزائري، بطريقة غير شرعية، ومكثوا لحين موعد الرحلة المدبرة نحو ايطاليا.

وكانت معلومات قد وردت على الجهات المختصة، معلومات بخصوص التحضير لرحلة غير شرعية نحو السواحل الايطالية انطلاقا من أحد شواطئ ولاية عنابة ثم التوقف بالساحل السكيكدي، باستعمال زوارق نزهة مدعمة بمحركات قوية.