أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022

تروج الكوكايين في سهرات رمضان، انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية

عصابة تروج الكوكايين في سهرات رمضان بسطيف

سمير منصوري

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، الإثنين، من توقيف 3 أشخاص خطيرين يحترفون ترويج جميع أنواع المخدرات والمهلوسات بأحياء متفرقة من عاصمة الولاية، العملية أسفرت عن حجز 44 غراما من الكوكايين، و124 غرام من المخدرات، و53 كبسولة من شتى أنواع المهلوسات بما فيها الصلبة إلى جانب سيف وصاعق كهربائي، ناهيك مع حجز مبلغ مالي هام يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم، مع مصادرة مركبتين سياحيتين تستغلان لتمويه نشاطهم الإجرامي. العملية جاءت إثر مداهمات استهدفت أهم النقاط السوداء التي عادة ما يتخذها المنحرفون ملاذا لهم لترويج شتى المخدرات والمهلوسات، حيث مكنت من الإيقاع بأفراد شبكة خطيرة تحترف ترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

الضبطية القضائية بعد استكمالها لجميع إجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم، ليتم إحالتهم أمام الجهات القضائية أين صدر في حقهم أمر يقضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

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شنق نفسه باستخدام قطعة من ثيابه

انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية في المسيلة

أحمد قرطي

لفظ، مساء الإثنين، شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة، على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية في أولاد منصور بالمسيلة، في ظروف غامضة، بحسب المعلومات المتحصل عليها.

واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن الأمر يتعلق بنزيل بالغ من العمر حوالي 36 سنة، قاطن بحي لاكادات في مدينة بوسعادة، يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، تم تحويله إلى المؤسسة المذكورة في السابع من شهر أفريل الجاري، وعثر عليه معلقا بواسطة قطعة من القماش من لباسه، داخل غرفة فردية، بالرغم من محاولات إنقاذه وإسعافه من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي، إلا أن الأجل كان أقرب، وفارق الحياة هناك بعدما عثر عليه في الوضعية المذكورة في حالة احتضار.

وذكرت مصادر “الشروق”، أن المعني تم وضعه داخل غرفة انفرادية بعد استقباله بالمستشفى نتيجة وضعيته الصحية والعقلية التي تتطلب المكوث في أحد الهياكل الاستشفائية المتخصصة، وبالنظر إلى سلوكه وتفاديا لوقوع مشاكل مع نزلاء آخرين يعالجون هناك، بحسب ما تتطلبه مثل هذه الحالات.

وفي الإطار ذاته، باشر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في أولاد منصور التابعة لكتيبة الدرك بالمسيلة، تحقيقا في الحادثة، بناء على التعليمات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، لتحديد أسباب وملابسات القضية والاستماع إلى تصريحات وأقوال كل الأطراف المعنية، خاصة من قبل العاملين في المناوبة وكل الجهات المسؤولة بالمستشفى.

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يقدّم صورة مشرقة عن الدين الحنيف

ثمانية إيطاليين يعتنقون الإسلام بمركز يديره جزائري

طاهر حليسي

تحوّل المركز الثقافي الإسلامي “الرحمة” الذي يديره الجزائري عبد القادر مكري، بمدينة فابريانو، وسط إيطاليا، إلى ظاهرة إعلامية لافتة في كامل بلاد إيطاليا، كما حظي المركز بزيارة سفير الجمهورية الجزائرية، من أجل الاطلاع على أنشطته على مدار خمس سنوات كاملة، كسر فيها المركز الذي يملك قاعة محاضرات واجتماعات وقاعات دراسة للكبار والصغار، وقاعة صلاة ودروات مياه، ما هو مألوف حيث بات يقدم منذ تأسيسه العام 2016، صورة إيجابية عن الجالية الجزائرية والجاليات المسلمة عموما من الذين يتوافدون عليه خاصة خلال الشهر الكريم.

وتحوّل المركز إلى نقطة حوار وتلاق ومكان شعائر ومساعدة، حيث يتكفل أيضا بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين والمعوزين المهاجرين أو الإيطاليين، كما يخصص طرودا غذائية ومحافظ دراسية للأسر والتلاميذ المحتاجين.

ويقول عبد القادر مكري “إن المركز اختار طريق الرحمة لعمله منذ نشأته وقد مكن ذلك من استقطاب عديد الفعاليات الإيطالية للدور الذي نقوم به في مساعدة المحتاجين في عديد المناطق سواء في فابريانو أو سيريتو أو ميتاليكا أو أسيس وبيروجيا، وذلك بفضل تعاوننا مع بنك المواد الغذائية وشبكات التوصيل السريع والحماية المدنية، حيث نوزع مئات الطرود الغذائية، يوميا، في كنف السرية للعائلات سواء في رمضان أو باقي الشهور”.

وكان المركز قدّم دورات لعامليه وموظفيه تخص التواصل الإعلامي والتكوين الصحي مع هيئة الصليب الأزرق، وقد تلقى 1700 دعوة للانخراط للمساعدة في أعادة توطين الأهالي.

وفي مجال الانفتاح على الآخرين، يتولى المركز تنظيم تربصات ودورات تكوين في اللغة الإيطالية للحصول على مستويات معترف بها في التأهيل حسب الأصناف للوصول نحو تنظيم دورات كاملة لتعلم الإيطالية بمشاركة أساتذة ايطاليين متخصصين. التتويج الهائل لنظرة ثقافية شاملة متفتحة على المجتمع الإيطالي ومتعاونة معه كانت دونما شك السبب في تقرب عديد الإيطاليين بالمركز للتعرف على الدين والتقاليد في كنف الحوار والتسامح، وأدى ذلك لاعتناق ثمانية إيطاليين للإسلام انطلاقا من هذا المركز الذي يعتبر ما يقوم به من نشاطات هي خدمات وجب تطويرها باستمرار.

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توقيف شخصين متلبسين بالتنقيب عن الآثار بقالمة

نادية طلحي

أمر، قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة وادي الزناتي بولاية قالمة، الإثنين، بوضع شخصين يبلغان من العمر 35 سنة و47 سنة، تحت الرقابة القضائية إلى حين مثولهما أمام هيئة المحكمة، بعد الاشتباه في تورطهما في القيام بعمليات حفر وتنقيب للبحث عن الآثار بإقليم بلدية تاملوكة الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة، على حدودها مع ولاية أم البواقي.

وبحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية تاملوكة، بعد تلقيهم معلومات بشأن قيام شخصين بعمليات حفر للتنقيب عن الآثار والكنوز القديمة، بمنطقة سيدي معاش بإقليم بلدية تاملوكة.

وباستغلال تلك المعلومات تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهما (ق. أ) و(ب. م) متلبسين بالقيام بأشغال الحفر، مع حجز المعدات المستعملة في عملية الحفر والتنقيب، وكذا شاحنة تستعمل في العملية. المشتبه فيهما تم تحويلهما برفقة المحجوزات والشاحنة إلى مقر فرقة الدرك الوطني بتاملوكة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، الذي أحالهما على قاضي الحكم وفق إجراءات المثول الفوري، أين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهما.

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أكثر من 108 مليار منحة رمضان للمعوزين بالمسيلة

أحمد قرطي

استفادت قرابة 110 ألف عائلة من منحة رمضان، عبر بلديات ولاية المسيلة، تم صبها قبل حلول شهر رمضان وخلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، في حسابات المستفيدين، في ظروف عادية ومقبولة، على عكس المواسم السابقة، أين كانت تعرف العملية بعض المشاكل والاحتجاجات، بسبب التجاوزات وإسقاط العديد من المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة مليون سنتيم من معوزين وبطالين وأرامل وأيتام وغيرهم من الفئات الأخرى.

وحسب ما علمته “الشروق” من جهات مسؤولة، فقد بلغ المبلغ الإجمالي المخصص للعملية التضامنية 108 مليار و207 مليون سنتيم، تم تحويلها إلى حسابات المستفيدين منها، لقضاء أيام من الشهر والتغلب على ارتفاع الأسعار ولو بالقليل، في ظل الارتفاع الملحوظ للمواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المتطلبات الأساسية.

وبلغة الأرقام،ساهمت مصالح البلديات بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار سنتيم، إضافة إلى 4 ملايير من ميزانية الولاية، 3 من مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، فضلا عن مساهمات كل من مؤسسة سونلغاز والبريد، يضاف إلى ذلك تكفل السلطات العليا بالحصة الأكبر بواقع 85 مليارا، وذلك لتغطية العجز ومنه التكفل بكل الطلبات المودعة على مستوى البلديات.

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المشروع سيسلم في الثلاثي الأول من 2023

مشروع سد سوق نتلاثة بتيزي وزو.. رهين إعادة إسكان مالكي الأراضي

فروجة معاكني

ما يزال مشروع سد سوق نتلاثة، الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو من أجل القضاء على أزمة المياه، يتراوح مكانه وهذا منذ سنة 2014 تاريخ انطلاق الأشغال فيه، وقد تداول عليه عدة مسؤولين، ولكنه لم يعرف النور إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بسبب عديد المشاكل التي واجهت المشروع والمتعلقة برفض مالكي الأراضي، التي سيجسد عليها المشروع التخلي عن أراضيهم، إلا بعد أن تتم عملية إعادة إسكانهم حسب الشروط المتفق عليها.

مشروع سد سوق نتلاثة مشروع هام من الجانب الاستراتيجي، ويندرج ضمن شبكة سد تاقسابت الذي يضم عدة سدود، وهو مشروع هام جدا نظرا لمعطياته التنموية، حيث سيوفر ما يقارب 98 مليون م3 من المياه لسكان مختلف المناطق بتيزي وزو، في حالة استكمال الأشغال فيه، إلا أن تعطل الأشغال فيه وعدم استكماله في الآجال المحددة له منذ سنة 2014 أدخل سكان الولاية في أزمة كبيرة من العطش، خاصة مع تراجع منسوب مياه سد “تاقسابت” الذي يعتبر المصدر الأكبر للمياه بتيزي وزو، بسبب أزمة الجفاف التي طرأت على بلادنا نتيجة التغيرات المناخية، الأمر الذي أدخل السكان في معاناة حقيقية للبحث عن موارد مائية جديدة خاصة مع دخول فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة، لتكون وجهتهم الينابيع الطبيعية والآبار، وغالبا ما يشترون صهاريج المياه بتكاليف ترهق جيوبهم.

مشروع سد سوق نتلاثة الذي وصلت فيه نسبة الأشغال 80 من المائة حسب تقدير المسؤولين الذين يقومون بخرجات ميدانية لتفقد مدى تقدّم الأشغال فيه، ورفع العراقيل التي تعطل استكماله، خاصة قضية تسوية ملفات المستفيدين من السكنات والذين يبلغ عددهم 271 عائلة تسكن على ضفاف السد، حيث رفض المعنيون التخلي عن أراضيهم إلا بعد إعادة إسكانهم وضمان سكنات لهم، خاصة وأن مشروع إعادة إسكانهم ما يزال قيد الإنجاز، حيث بلغ إنجاز 116 مسكن نسبة 65 من المائة، في حين لم تنطلق أشغال مشروع 40 مسكنا بعد وهو ما أخّر رحيلهم عن المكان، لتبقى أشغال السد معلقة ليومنا، ناهيك عن كميات الطين العالقة بالمكان والمقدرة بـ 300 ألف م3، والتي تتواجد على مستوى مكان تواجد السكنات المعنية بعملية الترحيل، في حين يتراوح الباقي بين 90 إلى 95 من المائة حسب مديرية الورشة.

تأخر أشغال هذا المشروع التنموي دفع بالمسؤولين الولائيين، للتدخل من خلال إصدار قرارات بضرورة الإسراع في إنجاز السكنات لإتمام عملية ترحيل العائلات إليها ولتمكين المؤسسة من الولوج إليها واستخراج تلكم الأطنان من الأتربة العالقة بالمكان، حيث تقرّر عقد اجتماع من أجل جلسة تقنية مع المديرية العامة القائمة على المشروع والأطراف المعنية، من أجل إيجاد الحلول النهائية لهذه العراقيل، مشيرين إلى أن التأخر راجع أساسا إلى التباطؤ في التحقيقات وتسجيل قوائم المستفيدين، إلى جانب التأخر في إنجاز سكنات العائلات المستفيدة، وهو ما رهن استكمال مشروع السد في آجالها المحددة، إلا أنه وبعد الزيارات الميدانية للمكان فإن المسؤولين قد أكدوا على أنه سيتم استلامه خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، ما سينهي معاناة سكان الولاية مع أزمة العطش.

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حجز لحوم وعجائن وزيوت غير صالحة للاستهلاك بالمسيلة

أحمد قرطي

حجزت مصالح الأمن بالمسيلة، منذ دخول شهر رمضان، كميات من اللحوم الفاسدة وبراميل معبأة بعجائن لتحضير الحلويات التقليدية وزيوت غير صالحة، إضافة مواد منتهية الصلاحية.

وحسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة، فإنه تم حجز كميات معتبرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، تقدر بـ 143.2 كلغ من اللحوم الحمراء، 61 كلغ من اللحوم البيضاء، 25.8 كلغ من النقانق، 160 كلغ من أثداء البقر لاستعمالها في حشو النقانق، 17 كلغ لحم مفروم، بالإضافة إلى 6.5 كلغ من الأحشاء، حيث أكدت المصالح المختصة أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني، إثر مداهمة ورشة لصناعة الحلويات التقليدية تنعدم فيها شروط النظافة، من حجز 3 براميل سعة 250 لتر معبأة بعجائن لتحضير الحلويات التقليدية، قدر سعة 20 لترا به زيت المائدة غير صالح للاستهلاك، قدر سعة 90 لترا يحتوي على العسل المحضر غير صالح للاستهلاك، علبة حلقوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 30 كلغ من الكاكاو، و20 كلغ من العجائن مخصصة لصناعة الحلويات موضوعة في مكان غير نظيف.

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حجز 6075 كلغ من السميد ببجاية

توفيق بن يحي

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة خراطة ببجاية من الإطاحة بتاجر تورط في قضية المضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك مع حجز 6075 كلغ من السميد، و12700 كلغ من الفرينة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات ليلية، أين عاينوا وجود شاحنة تحمل ترقيم ولاية داخلية متوقفة بمحاذاة محل تجاري وشخصين يقومان بشحن أكياس من السميد إلى داخل شاحنة مخصصة لبيع السمك، وبعد معاينة المحل تم العثور على كمية معتبرة من السميد تقدر بـ 218 كيس سعة 25 كلغ، بالإضافة إلى 254 كيس من الفرينة سعة 50 كلغ، كما تم ضبط 25 كيسا من السميد سعة 25 كلغ بداخل الشاحنة، ولكون هذه المادة عرفت ندرة كبيرة في السوق بسبب المضاربة والاحتكار، وأيضا عملية البيع والشراء تمت في الفترة الليلية، بالإضافة إلى أن التاجر لا يتطابق سجله التجاري مع عنوان المحل، مما يبين بأن تلك الكميات من المواد الغذائية المضبوطة موجهة للمضاربة.