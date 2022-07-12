أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022

لصان يستوليان على نصف مليار، شاحنة تقتل طفلا

ترصدا الضحية بمدخل البنك وفرا على متن دراجة

لصان يستوليان على نصف مليار من سيارة ببسكرة

عبد الرحمن. م

عالجت مصالح الأمن الحضري السابع، بعاصمة الولاية بسكرة مؤخرا، قضية تتعلق بالسرقة بالتعدد والكسر، تورط فيها شابان، يبلغان من العمر على التوالي 29 و30 سنة، ترصدا تاجرا معروفا في عاصمة الزيبان، واستوليا على مبلغ فاق الـ400 مليون سنتيم، تركه في سيارته، بعد أن سحبه من إحدى البنوك بعاصمة الولاية، حيث قام هذان الشخصان بترصد الضحية، وتتبعه على طول الطريق، وعندما ركن التاجر سيارته، قام اللصان بكسر زجاجها، ثم سرقة الأموال التي وضعها صاحبها داخل كيس بلاستيكي، أخفاه في مركبته. فبعد تفطن الضحية لعملية السرقة، سارع إلى إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، حيث باشرت هذه الأخيرة عملية التحري والبحث عن كل ما يفيد التحقيق، وباستغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالبنك الذي سحب منه الأموال.

وعلى طول المسار الذي سلكه الضحية، تبين ترصد ومراقبة شخصين كانا على متن دراجة نارية للتاجر الضحية، وبعد تحديد هويتهما، تم توقيفهما بفضل نصب كمين لهما، وبتحويل الموقوفين المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري، وبالتنسيق مع النيابة وتفتيش مسكنيهما، تم استرجاع جزء من المبلغ المالي محل السرقة قدر بـ150 مليون سنتيم، بينما صرف المعنيان بقية المبلغ، وتم حجز الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، لينجز لهما ملف جزائي، وبتقديمهما أمس الثلاثاء أمام العدالة صدر في حقهما أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة إلى غاية محاكمتهما.

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الاستهتار يتواصل رغم كوارث الصيف الماضي

مواقد الشواء تتسبب في حريق غابي بخنشلة

مامن. ط

سجل الإثنين، حريق مهول، على مستوى غابة الدولة اولاد يعقوب بخنشلة، اندلع بسبب استعمال مواقد الشواء، داخل الغابات، من قبل العائلات التي فضلت قضاء أيام العيد، على الهواء، غير مبالية، بالنتائج الوخيمة التي تتسبب فيها العملية، وقد كلل التدخل العاجل للمصالح المختصة، بمتابعة من والي الولاية، وبتسخير لفرق الغابات بالحامة، ووحدات الحماية ببوحمامة، وتطوع أكثر من 30 مواطنا، مع وضع مواطنين لجرارات فلاحية بصهاريج المياه، تحت تصرف القائمين على إطفاء الحريق، كللت بإخماد الحريق، وتفادي وقوع كارثة شبيهة بالتي حدثت الموسم الماضي واعتبرت بالفاجعة، وقد تمكن رجال الحماية من إخماد حريق كان من شأنه إتلاف آلاف الهكتارات، نظرا للموقع الاستراتيجي للحريق.

وقال مصدر من محافظة الغابات بخنشلة للشروق اليومي، بأن الحريق تم إخماده بسرعة نتيجة التدخل العاجل، ومساعدة المتطوعين من مواطنين وأصحاب الصهاريج، الذين عملوا جنبا إلى جنب مع أعوان الغابات، ورجال الإطفاء، أين تم إخماد عدة مواقد شواء، تم وضعها من طرف العائلات، تزامنا مع عيد الأضحى.

ونشير إلى أن مصالح الولاية، كانت قد أصدرت قرارين، يتعلق الأول بمنع التجول داخل الغابات،من دون ترخيص من السلطة، والثاني منع استعمال مواقد الشواء والتنزه، وسط الثروة الغابية، كإجراء احترازي، في إطار مكافحة الغابات، حيث طلب في هذا الصدد ساكنة المناطق الغابية، من سلطات الولاية، تفعيل القرارين، والعمل على تطبيق محتواهما، تجنبا لكارثة الصائفة الفارطة.

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وفاة شخصين في حادث مرور بسطيف

س. منصوري

لقي، مساء الإثنين، شخصان مصرعهما في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 28 وتحديدا في منقطة المعذر ببلدية قلال بجنوب ولاية سطيف، ويتعلق الأمر بسمير جعيد (30 سنة) وابن عمه خير الدين (42 سنة) كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين، وهذا جراء تصادم عنيف لسيارة سياحية وشاحنة، حيث تدخلت مصالح الحماية ونقلت الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، بعد انتهاء مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث.

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شاحنة تقتل طفلا بالنعامة

ق. م

لقي طفل حتفه بعد ما دهسته شاحنة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ببلدية المشرية التابعة لولاية النعامة حسب ما أفاد به بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع على مستوى حي “بودو بشير” بمدينة المشرية، حيث لقي الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بعين المكان. وقد تم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “الإخوة شنافة” بالمشرية وفق ذات البيان. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.

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وفاة ملتقط صور اغتيال الرئيس محمد بوضياف

ب. ع

توفي، مساء الإثنين، بمدينة قسنطينة، المصور المعروف إبراهيم طبي وهو مدير التصوير السابق في المحطة الجهوية للتلفزيون بقسنطينة، ويعتبر الراحل إبراهيم طبي الذي توفي في سن يقارب السبعين، أحد أشهر فرسان عالم التصوير التلفزيوني في الجزائر، حيث زامن مراحل هامة في تاريخ الجزائر من عهد هواري بومدين إلى عهد عبد المجيد تبون، كما صال وجال في عدد من المهرجانات الكبرى مثل مهرجان تيمقاد وجميلة، وتظاهرات كروية تاريخية، حيث كان ضمن طاقم تصوير المباراة التاريخية، التي أهلت الخضر لأول مرة إلى كأس العالم، في ملعب 17 جوان بقسنطينة أمام منتخب نيجيريا، ويعتبر الوحيد الذي التقط الصور الأخيرة من حياة الرئيس المغتال المجاهد محمد بوضياف بمدينة عنابة في 28 جوان من سنة 1991، وهي الصور التلفزيونية التي بُثت في التلفزيون الوطني والعديد من تلفزيونات العالم ومازالت تبث.

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العثور على طفل مشنوقا بحبل الأضحية في سطيف

سمير مخربش

عثرت مصالح الدرك الوطني ببلدية قلال بولاية سطيف، الثلاثاء، على طفل مشنوق بالحبل الذي علقت به أضحية العيد.

الطفل يبلغ من العمر 12 سنة ويتمدرس في السنة الأولى متوسط، يقطن بمنطقة أولاد قاسم التابعة لبلدية قلال بجنوب ولاية سطيف، أين عثر عليه من طرف أفراد العائلة مشنوقا في فناء المنزل، حيث كانت رقبته ملفوفة بحبل ربط طرفه الثاني بقضيب مثبت بالسقف، وهو ذات الحبل الذي استعمله والده لتعليق أضحية العيد عند سلخها.

وقد حاول أفراد العائلة إنقاذ الطفل لكن تدخلهم جاء بعد فوات الأوان، حيث لحقوا به جثة هامدة معلقة بالحبل. والتي تم تحويلها من طرف رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان. وكان ذلك بعدما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة التي هزت أركان العائلة وخلفت حيرة وسط سكان المنطقة.