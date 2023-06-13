أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 جوان 2023

ضبط آلاف المهلوسات على متن قارب، ألبسة تحمل نجمة داوود بمحلات

تفكيك عصابة دولية من ستة أفراد

ضبط آلاف المهلوسات على متن قارب قادم من أوروبا بوهران

فيصل.ن

تمكنت، مصالح الدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متكونة من ستة أشخاص مختصة في تهريب المؤثرات العقلية وحجز زهاء 10 آلاف قرص مهلوس، حسبما أستفيد الثلاثاء من ذات السلك الأمني. وجاءت هذه العملية بناء على معلومة مؤكدة وردت للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك مفادها قدوم قارب نزهة مجهز بمحرك من إحدى الدول الأوروبية.

على متنه كمية من الأقراص المهلوسة، مثلما أشارت إليه لوأج المكلفة بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران النقيب إيمان لوصيف.

وبعد التأكد من المعلومة وتتبع وترصد تحركات المشتبه فيه الرئيسي الذي كان متجها نحو شاطئ “لمدراك” وعند مواجهته بالدورية قام برمي حقيبة الظهر بها كمية من الأقراص المهلوسة ولاذ بالفرار صوب المياه بالسباحة، كما أشير إليه.

وعلى إثر ذلك، قامت ذات المصالح بالتنسيق مع حراس السواحل لوهران، بتطويق المكان الذي إختبأ فيه وتوقيفه بإحدى المغارات الصخرية من قبل الغطاسين. ومواصلة للتحقيق، تم التعرف على باقي أفراد الشبكة المتكونة من 6 أشخاص ثلاثة منهم أوقفوا بمنازلهم فيما سبق توقيف شخص رابع مع وجود شخصين آخرين بإحدى الدول الأوروبية. وأسفرت العملية عن حجز 9.927 قرص مهلوس وقارب نزهة مزود بمحرك، إستنادا لما صرحت به النقيب إيمان لوصيف.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة التهريب على أعلى درجة من الخطورة الذي يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وحيازة وتخزين لغرض توزيع و تسليم مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة، وفق ذات المصدر.

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ألبسة تحمل نجمة داوود بمحلات تبسة

ب. دريد

حجز الاثنين، عناصر من الشرطة العامة بأمن ولاية تبسة، سلع وبضائع، البعض منها يحمل نجمة داوود السداسية، الموضوعة على أقمصة أطفال يتم عرضها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. وكان أعوان الرقابة من مديرية التجارة قد اصطحبوا رفقتهم رجال الأمن إلى بعض المحلات التجارية، في عملية روتينية، ليتفاجئوا بهذه السلعة، حيث تم ضبط 12 قميصا للأطفال تحمل النجمة السداسية، فتم حجزها وسماع صاحبها على محضر لمواصلة التحقيق ومعرفة مصدرها ومروجيها.

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تضرر طريق مرمّمة حديثا

انتشال 23 شخصاً وست مركبات من وسط السيول بالمسيلة

أحمد.ق

تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بالمسيلة في تسجيل اضطرابات في حركة السير عبر شبكة الطرقات، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الدعم ونجدة بعض المواطنين الذين حاصرتهم السيول، كما قضى سكان البيوت الهشة لحظات صعبة خوفاً من تسرب المياه.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشلال في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار عبر الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين عاصمة الولاية وبوسعادة، وبالضبط في شطره الرابط بين بانيو والمعاريف، جراء ارتفاع منسوب المياه بلغ حوالي 50 سنتيمترا، كما تم إنقاذ 23 شخصا وإخراج 4 شاحنات وحافلة وسيارة أجرة، حاصرتها السيول الغزيرة التي شهدتها العديد من جهات الولاية، ناهيك عن صعوبات أخرى بالنسبة لمرتادي الطريق الولائي رقم 6 الرابط بين بن زوه وسيدي عامر، وكذا الطريق الوطني رقم 89 على مستوى الجسر بإقليم بلدية سيدي عامر وغيرها من التدخلات الأخرى في عاصمة الولاية وعين الحجل وبوسعادة.

وفي ذات السياق، تم غلق نفس الطريق من قبل مصالح الدرك الوطني، بشكل نهائي وتحويل حركة سير المركبات والشاحنات، إلى الطريق الولائي رقم 9، بفعل نفس الأسباب، بعد ما وجد السائقون صعوبات جمة في اجتياز هذا الشطر، بالرغم من إعادة تجديده وتحديثه قبل سنوات قليلة من قبل مديرية الأشغال العمومية.

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مطالب ملحة بتسييج “الفخ القاتل”

وفاة مراهق غرقا داخل قناة مائية بالبليدة وإنقاذ رفيقه

حسناء بن سونة

لقي مراهق يبلغ 14 سنة حتفه في حادث غرق مأساوي مساء الاثنين بقناة الري المكشوفة بالقرب من جامعة لونيسي علي بالعفرون، وحسب المعلومات المتداولة فإن الطفلين قصدا عصرا الموقع القريب من حيهما السكني بني مويمن، لحظات بعدها غرق أحمد، فيما راح صديقه يطلب النجدة، وهرع مواطن كان يرعى الأغنام إلى المكان بعد ما سمع صراخ الغريق وشقيقه الأصغر البالغ من العمر سبع سنوات والذي كان على حافة السد المائي، وتم انتشال الضحية الأول الذي كان فاقدا الوعي وإنقاذ صديقه، وحسب شهود عيان فإن الطفلين كانا يرتديان ملابسهما ما يرجح فرضية سقوطهما.

ومع وصول الحماية المدنية تبين أن الطفل قد توقفت وظائفه الحيوية وتم إجلاءه من قبل مصالح الحماية المدنية مع رفيقه على عجل نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى العفرون وبعد محاولة الإنعاش القلبي الرئوي تبين أن أحمد فارق الحياة فيما استقرت وضعية الغريق الثاني.

وأثارت الحادثة حالة غضب في أوساط السكان لاسيما وان سد المستقبل يقع على بعد أمتار من حي 550 مسكن الذي شهد عملية إعادة إسكان مؤخرا وتشكل قناة السقي المكشوفة مكانا مفضلا لدى غالبية الأطفال صيفا في ظل ارتفاع الحرارة وغياب أماكن ترفيه بديلة وفي الوقت ذاته مصيدة للأرواح، إذ سجلت بمنطقة العفرون عديد حالا الغرق كان آخرها هلاك شقيقين شهر ماي من العام الماضي، وقال مواطنون للشروق إن مطلب تسييج قناة الري المكشوفة بسد المستقبل بات ضرورة ملحة، حيث تمر عبر بلديات موزاية، العفرون ووادي جر بولاية البليدة وصولا إلى بلدية بومدفع في عين الدفلى.

وكانت السلطات الولائية، قد أمرت في وقت سابق مديرية الموارد المائية للإسراع بإحاطة الموقع بسياج حديدي لوقف نزيف الأرواح غرقا، إلا أن القناة لا تزال مكشوفة.

من جهته أوضح مدير الموارد المائية لولاية البليدة عبد الكريم علوش ان قناة الري المكشوفة يشرف على تسييرها الديوان الوطني للسقي والتطهير، موضحا أن تسييجها مطلب مشروع لاسيما وان المنشأة باتت تشكل خطرا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن أول خطوة ستتم بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير بتكثيف دوريات الحراسة في شق قناة السقي الغربي على مستوى بلدية العفرون، مصيفا انه لم تسجل أي عملية لتسييج القناة في الوقت الحالي.

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بعد اختفاء دام أسبوعين

العثور على القاصرتين ناريمان وعبير بوهران

سيد أحمد فلاحي

عُثر مساء الاثنين على القاصرتين عبير وناريمان البالغتين من العمر 14 و16 سنة على التوالي، في منطقة قمبيطة بالقرب من الحديقة المتوسطية سيدي محمد في وهران، من طرف جيران وأفراد من عائلتيهما اللتين لم تفقدا الأمل في العثور عليهما، إثر اختفائهما المحير، الذي دام 14 يوما.

وحسب تصريحات القاصرتين، فإن سبب هروبهما من البيت هو ضغوط قالتا إنهما تعرضتا لها، من إجبارهما على مواصلة الدراسة والنجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وحسب ما صرحت به والدة الفتاة عبير صاحبة الـ14 سنة، فإن الجهود المبذولة، كلَلت بالعثور على فلذة كبدها رفقة صديقتها، بعد مغامرتهما المحفوفة بالمخاطر، ولحسن الحظ عادتا سالمتين من كل المكاره.

وخلال تجول الفتاتين، رصدتهما سيدة تعرفت عليهما، فسارعت إلى التبليغ، وكان التدخل فعالا وانتهت القصة بخاتمة سعيدة حسب المتحدثة، التي أكدت أنها عرضت البنتين على الطبيب الذي أكد سلامتهما. كما ستحاول عرض ابنتها على طبيب نفساني لمساعدتها على التخلص من آثار التجربة القاسية، ومساعدتها على إعادة السنة وتحقيق الانتقال للثانوي العام المقبل من أجل مواصلة حياتها بشكل طبيعي.

وشكرت المتحدثة كل الجهات الأمنية التي ساعدت في البحث عنهما، وأفراد العائلتين والجيران والمعارف، لأنه بدعمهم نجحوا في العثور عليهما في الوقت المناسب تقول المتحدثة.

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إحباط محاولة هجرة سرية ببومرداس

سعيدة م

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لبومرداس مؤخرا، من إحباط عملية هجرة غير شرعية على مستوى إحدى شواطئ دلس، بتوقيف الشبكة المنظمة لها وتحويل عناصرها الأربعة على الجهات القضائية.

وحسب ما جاء به بيان لمصالح أمن ولاية بومرداس فإن الشبكة الإجرامية التي تعمل على تنظيم عمليات الحرقة كانت تقوم باستقطاب الراغبين في الهجرة وتستعملب أموالهم في شراء المعدات.

كما أن المشتبه بهم اقتسموا الأدوار فمنهم من أوكلت له عملية استقطاب طالبي الهجرة، لقاء مبالغ مالية، بالإضافة إلى أن عملية جمع المال والبحث عن جهاز تحديد المواقع يتكفل بها أحد المشتبه فيهم، ليتم إبرام اتفاق يخص التحضير والتدبير للرحلة السرية، ومكنت العملية من حجز قاربين ومحرك مع إلقاء القبض على أفراد الشبكة البالغ عددهم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة 34 سنة.

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تأجيل محاكمة نجل “العربي زيطوط” وشقيقه أمام محكمة الجنايات

م.ز

مثل نجل عضو حركة “رشاد”، “العربي زيطوط”، المدعو “ز.عبد الرحمان”، الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، لتورطه رفقة الدركي المنشق “بن حليمة” وآخرين في ملف جنائي يخص الانتماء لجماعة إرهابية ونشر وترويج أنباء كاذبة تمس بالأمن العمومي.

وناقشت المحكمة قرار تأجيل الملف، بعد مثول المدعو “زيطوط عبد الرحمان” على كرسي متحرك بسبب وعكة صحية أصابته قبل توقيفه مؤخرا، أين تقرر إعادة فتح الملف بتاريخ 12 جويلية المقبل، مع رفض طلبات الإفراج عن المتهم، الذي سيواجه خلال المحاكمة المقبلة رفقة 16 شخصا، تهما ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات وجمعيات التي يكون غرضها أو انشطتها إرهابية أو تخريبية، جناية المساس بوحدة وسلامة الوطن، وجنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص خارج وداخل الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسستها، تنفيذا لخطة مدبرة من داخل وخارج الوطن.

ويكشف الملف عن وقائع خطيرة تورط فيها أعضاء الحركة الإرهابية “رشاد” ويتعلق الأمر بكل من “محمد عزوز بن حليمة” و”محمد عبد الله” والمتهمين الفارين “امير. ب” و”محمد زيطوط” وشقيقه وابنه، رفقة أعوان شرطة سابقين وإطارات بمؤسسات عمومية، أين استغل المتهمون فرصة تواجد المدعو “بن حليمة” بالتراب الوطني من أجل ابتزاز السلطات الجزائرية بطريقة احتيالية والعمل على جمع الأموال من متعاطفين مع المنشق محمد عبد الله وزميله بن حليمة، ومحرضين على الحراك الشعبي من داخل الوطن، عبر إنشاء حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وخط هاتفي خاص من أجل تلقي التعليمات من الثنائي “أمير.ب” و”محمد العربي زيطوط”.

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سقوط مميت لامرأة وسط مدينة قسنطينة

ف.ن

لفظت عصر، الإثنين، امرأة تبلغ من العمر 41 سنة، أنفاسها الأخيرة، متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها، إثر سقوطها الغامض والمفاجئ، من ارتفاع حوالي أربعين مترا، بجانب سوق بومزو بشارع زيغود يوسف وسط مدينة قسنطينة، المقابل لمقر بلدية قسنطينة، أمام دهشة المارة الذين كانوا بالقرب من مكان سقوط الضحية.

وفي الوقت الذي تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بوسط المدينة لنقل جثّة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، باشر عناصر الشرطة تحرياتهم وتحقيقاتهم بشأن الحادثة.

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غرق شاب داخل بئر بالأغواط

ش. داودي

انتشل عصر الاثنين، الحماية المدنية جثة الشاب(د.خ) البالغ من العمر 20 سنة، إثر سقوطه في جب مائي بمحيط منطقة المخبث جنوب عين ماضي بالأغواط.

وحسب مصادر “الشروق” فإن الشاب كان يرعى الأغنام بالقرب من الجب الذي تتجمع فيه المياه، سرعان ما سقط هاتفه فأراد إخراجه باستعمال حبل و نزل عبره فانقطع به وهوى إلى قاع البئر العميق أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحسب مصادر محلية فإن الوالدة هي التي اكتشفت أمر الحادثة، بعد أن عاد قطيع الأغنام دونه. فيما استدعت حادثة الوفاة التي نزل خبرها كالصاعقة على عائلته ورفقائه. ليتم عرض جثة الضحية على الطبيب الشرعي بالأغواط.