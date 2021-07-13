أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021

وفاة طفلين في حادث سير مروع بتيبازة، تواصل احتجاجات العاطلين بولايات جنوبية

فتاة ضمن عصابة مسلحة بوهران

خيرة. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق 4 أشخاص يشكلون فصيلا عصابيا مسلحا مكونا من 6 عناصر، قاموا بعد اتفاق وتخطيط مسبقين بالاعتداء على مجوهراتي داخل محله جهارا نهارا، وسلبوه ما قيمته 160 مليون سنتيم من الذهب تحت التهديد واستعمال الغاز المسيل للدموع. وعن الحيثيات، فإن الواقعة تعود لتاريخ 15-07-2020 في حي ميلينيوم بشرق وهران، أين ورد بلاغ إلى مصالح الأمن بإقليم الاختصاص عن تعرض محل مجوهرات لعملية سرقة مسبوقة بهجوم مسلح على صاحبه من طرف عصابة مكونة من عدة أشخاص، سلبوه 51 خاتما من المعدن الأصفر النفيس، بوزن إجمالي في حدود 200 غرام، وقيمة مالية تقدر بنحو 160 مليون سنتيم في المجموع، ثم لاذوا بالفرار.

وبعد التحريات، تم التعرف على الفاعلين، ويتعلق الأمر بجمعية أشرار كانت تتراوح أعمار عناصرها بتاريخ الواقعة ما بين 19 سنة و22 سنة، منهم فتاة، حيث تم أولا توقيف سائق السيارة التي استغلت في نقل الفوج الأول من العصابة، وهو المدعو (ط. ز)، قبل إسقاط البقية واحدا تلو الآخر، وهم المدعو (ب. ع)، الذي أوكلت له مهمة مراقبة وحراسة المكان من الخارج خلال عملية التنفيذ، (ب. م) المكنى- بيكسو-، الذي تقمص رفقة المسماة (ع. ص) والمدعوة (جابونية)، دور الحبيبين الراغبين في اقتناء خاتم من الذهب، ليهديه الأول للفتاة المرتبط بها، فيما لا يزال مهندسا الخطة (ب. ي) و(م. ح) في حالة فرار.

أثناء المحاكمة، حاول المدعو (ط. ز) إنكار علاقته بالسرقة أو علمه المسبق بوقوعها، معتبرا نفسه ضحية، كونه تعرض للتهديد في طريقه لنقل المتهمين الفارين، مشيرا إلى أنه يعمل – كلوندستان -، وقد تلقى يومها اتصالا من المدعو (ب. ي) لنقله في سيارة والده من نوع سامبول بمقابل مالي (كورسة) إلى منطقة سيدي معروف-، لكنه قبلها طلب من صديقه (ب. ع) مرافقته، ثم أقّل صاحب الاتصال، وقبل بلوغهم الوجهة المذكورة، طلب منه هذا الأخير الانتظار ثم نزل من السيارة، ليعود مع المدعو (م. ح)، ويطالباه بتغيير المسار نحو بئر الجير.

وعلى الطريق، قال إنه سمع هذا الأخير يتصل بشخص آخر، يدعوه لانتظاره في سيارته من نوع شيفرولي بحي إيسطو، وهناك زعم أنه عرضت عليه تحت التهديد صفقة وصفها له المتهمان الفاران بعبارة – نقية -، كون المكان المستهدف غير محصن ولا مراقب بكاميرات الأمن، على أن يكون له أيضا نصيب فيها من المال السهل، موضحا أن عملية التمويه نفذها من كان في سيارة شوفرولي المدعو (ب. م) رفقة فتاته (ع. ص)، اللذين تقمصا دور الزبونين، وفي اللحظة التي كان يعرض عليهما المجوهراتي موديلات الخواتم، اقتحم المكان (م. ح) و(ب. ي)، اللذان تكفل أحدهما برش الضحية بالغاز المسيل للدموع، فيما أشهر الآخر في وجهه سكينا من نوع (بوسبعة)، بينما سبقتهما البقية في الفرار بحزمة الذهب.

أما (ب. م)، فصرح أنه تلقى يومها مكالمة من المتهم (م. ح)، طلب منه أن يحضر معه فتاة تحسن انتقاء الخواتم، لحاجته في اقتناء واحد لأحد معارفه، ليقع اختياره عن حسن نية – حسب قوله – على صديقته الجابونية، قبل أن يفاجأ بطلب هذا الأخير استغلالها في سرقة المحل، وتهديده بتشويه وجهها في حال رفضهما العرض، ونفس التصريحات جاءت على لسان الفتاة، التي واجهتها المحكمة بحصولها على مبلغ 5 ملايين سنتيم من هذه العملية، بما يحسب كقرينة ضدها بالتواطؤ والتنسيق المسبق مع الجماعة الإجرامية، لكنها فسرت ذلك بتعرضها للتهديد إذا قامت بإبلاغ الشرطة ولم تتقاسم معهم الغنيمة. أما المدعو (ب. ع)، الذي جاء في التحقيق أنه استغل لتأمين مكان الواقعة للصوص، فقد أنكر التهمة، مشيرا أنه حاصل على دبلوم في المحاسبة وبعيد عن مجالسة رفقاء السوء، فيما فسر تواجده معهم بأنه صدفة، ونزولا عند رغبة صديقه (ط. ز) لمرافقته على الطريق.

لكن التحريات أثبتت أنه عند تفتيش مسكنه العائلي، تم العثور على الزجاجة المسيلة للدموع والسلاح الأبيض المستعملين في تنفيذ السرقة، فضلا عن قبضه نصيبه من هذه العملية. وعن مصير المسروقات، اعترف (ط. ز) أن العصابة توجهت إلى ساحة – روكس – بحي المدينة الجديدة، أين باعتها بسعر إجمالي يقدر بـ35 مليون سنتيم، وأخذ كل من عناصرها حصته منها، لتلتمس النيابة العامة في حق الجميع معاقبتهم بـ12 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة.

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سنة حبسا لمدير تعاونية الحبوب الأسبق بالمسيلة

سلطت الثلاثاء، الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء المسيلة، عاما حبسا نافذا ضد 8 إطارات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، من بينهم مدير أسبق، ومحضر قضائي، اضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري لكل منهم، فيما أدانت موظفة بـ6 أشهر حبساً غير نافذ، اثر متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، في قضية نقص كميات من القمح من المخزون تتجاوز 5 آلاف قنطار وهي القضية التي انطلق التحقيق فيها اثر شكوى من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ضد مجهول سنة 2013 لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بلغ بموجبها عن وجود نقص في مخزون الحبوب على مستوى تعاونية المسيلة، وذلك بعد ما سلمه رئيس مصلحة الاستغلال محضرين يتضمنان وجود نقص في مخزون الحبوب من القمح الصلب المستورد والقمح اللين المستورد وكذا الشعير المستورد، وذلك من المخزن.

كما قام المذكور بمراسلة مدير المصالح الجهوية للديوان بالوسط، وبتاريخ 10 أكتوبر من نفس السنة، حلت لجنة تفتيش، برئاسة رئيس مصلحة محاسبة المواد على مستوى المصالح الجهوية، حيث قام هذا الأخير باستدعاء رؤساء المخازن الثمانية المتواجدة على مستوى التعاونية، وبعد إطلاع المفتش على وضعية المخزون لكل مخزن، طلب من رؤساء المخازن الإمضاء على تصريح بوجود فعلي للمخزون ومطابقته لأرقام مصلحة محاسبة المواد، حيث تم الإمضاء على الوثيقة والتصريح بالمطابقة من قبل الجميع، باستثناء رئيس مركب المسيلة، الذي صرح بعدم مطابقة هذه الأرقام مع ما هو موجود في المخزن ووجود نقص في مخزون القمح الصلب المستورد قدر بـ3368.60 قنطارا وكذا نقص مس مادة الشعير المستورد قدر بـ2770 قنطارا وهو ما يتنافى مع ما هو موجود على مستوى مصلحة محاسبة المواد، كون أن المادتين المذكورتين تم توثيقهما في محضرين موجودين كأرقام في يومية المخزن ولا وجود لها أصلاً في المخزن، أما بالنسبة للقمح اللين المستورد والقمح الصلب المحلي، تم تقدير النقص تقريباً إلى حين تفريغ المخزن بواسطة لجنة للتأكد من الكمية الفعلية الناقصة.

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تواصل احتجاجات العاطلين بولايات جنوبية

س. خروبي / م. عبد المالك

تواصلت الثلاثاء، الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات جنوبية، ممتدة إلى ولاية إيليزي، التي شهدت احتجاجات بالشارع، للمطالبة بالمشاريع التنموية، وتحسين ظروف العيش وتوفير وظائف للعاطلين، بالشركات النفطية العاملة بالمنطقة. كما استمرت حالة التشنج في ولاية ورقلة، لاسيما في بلدية عين البيضاء، التي شهدت تطورا لافتا، أول أمس، تمثل في تعليق تجار البلدية نشاطهم، كما قاموا بغلق محلاتهم، تزامنا مع استمرار المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة في جميع بلديات الولاية.

وقام سكان بلدية عين البيضاء بتعليق جميع الأنشطة داخل البلدية، بما فيها الأنشطة التجارية والإدارات العمومية، مما حول البلدية إلى مدينة أشباح، وجاء القرار عقب وفاة الشاب منصور بن منصور، أثناء نقله إلى المستشفى عقب إصابته بسكتة قلبية، خلال نقله إلى المستشفى، حيث يطالب السكان بفتح تحقيق في الواقعة.

وكانت بلديات ورقلة، حاسي مسعود، حاسي بن عبد الله، سيدي خويلد، وكذا أنقوسة والرويسات بدورها، شهدت قبلها اندلاع مواجهات عنيفة بين البطالين وقوات الشرطة والدرك، أسفرت عن جرحى من الجانبين، وتخللتها توقيفات وسط المحتجين، الذين أدين 19 منهم بسنة حبسا، وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، وهي أحكام أصدرتها في حقهم محكمة ورقلة، وفق إجراءات المثول الفوري.

وعرفت بلديات الحجيرة والعالية وأنقوسة وبلدة عمر في ولاية تقرت، بدورها احتجاجات، تعد امتدادا للمواجهات، التي وقعت على مدار الأيام الماضية بين المحتجين وقوات الأمن.

كما تواصلت أمس، لليوم الثالث، احتجاحات الشباب العاطل في مدينة المنيعة، ونظم المحتجون أمس مسيرة، جابت أرجاء عاصمة الولاية، رافعين جملة مطالب، على رأسها توفير وظائف، وتسوية ملفات الإعانات المالية الخاصة بالسكن الريفي، حيث استلم المعنيون مقررات الاستفادة، في حين لم تصرف لهم أموال الإعانات، بسبب تعقيدات إدارية. وشدّد المحتجون على مطلب تمكين العاطلين من وظائف، في الشركات العاملة بإقليم الولاية، لاسيما النفطية منها. واستنكر المحتجون عدم فتح السلطات المحلية قنوات اتصال معهم، رغم مضي 3 أيام على انطلاق الاحتجاجات.

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جرحى في اشتباكات بين طلبة جزائريين وأجانب ببجاية

سفيان. ع

تحولت مساء الاثنين، الإقامة الجامعية لأميزور ببجاية، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، إلى مسرح لاشتباكات عنيفة بين الطلبة المقيمين، استعملت فيها الحجارة والقضبان الحديدة وحتى الأسلحة البيضاء- تقول مصادر “الشروق”- وذلك وسط أجواء من الرعب، حيث تواصلت الاشتباكات لساعات طويلة مخلفة العديد من الجرحى وقد التحق طلبة باقي القامات الجامعية بالإقامة المذكورة أين اختلط الحابل بالنابل.

وبدأت هذه الأحداث – تفيد معلومات “الشروق”- عقب مناوشات بسيطة بين طالبين أحدهما جزائري وآخر أجنبي من جنسية إفريقية، وذلك قبل أن تتعقد الأمور فجأة وتتحول إلى اشتباكات بين الطلبة الجزائريين في جهة والطلبة الأجانب في الطرف الثاني، حيث أخذ كل طرف يرشق الآخر بالحجارة كما استعملت في هذه الاشتباكات القضبان الحديدية والألواح الخشبية وحتى الأسلحة البيضاء وسط فوضى عارمة، الأمر الذي أدخل الرعب لدى باقي الطلبة الذين فروا إلى غرفهم، فيما التحق طلبة باقي الإقامات الجامعية بزملائهم بأمل تهدئة الأمور، وذلك قبل وصول مديرة الخدمات الجامعية على مستوى الولاية.

وقد خلفت هذه الاشتباكات العديد من الجرحى في كلا الطرفين من دون الحديث عن أعمال التخريب التي طالت الإقامة الجامعية المذكورة، ما يعكس مدى التسيب الذي تغرق فيه الأحياء الجامعية مع الإشارة إلى أن الأجواء لا تزال مشحونة بين الطرفين إلى غاية كتابة هذه الأسطر الأمر الذي يستدعي تدعيم الأمن على مستوى مثل هذه الإقامات الجامعية.

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انفجار مصحوب بحريق بمحطة لنقل الكهرباء في عين الدفلى

اندلع، ليلة الإثنين، حريق مهول بمحطة الكهرباء بمدينة خميس مليانة في عين الدفلى. الحريق كان مصحوبا بانفجارات أثارت الرعب وسط السكان المجاورين نتيجة الأصوات المنبعثة وامتداد ألسنة اللهب، ما تسبب في انقطع التيار الكهربائي عن 13 بلدية على مستوى دوائر كل من خميس مليانة، جندل، مليانة، عين الأشياخ، بومدفع وحمام ريغة، دون تسجيل أية خسائر بشرية لحسن الحظ ما استدعى تدخل الحماية المدنية بإمكانيات بشرية ومعدات كبيرة.

عاش سكان الضاحية الشرقية لمدينة خميس مليانة ليلة بيضاء جراء انفجار مفاجئ بمحطة نقل الكهرباء بحي “سوفاي”، الانفجار أعقبه حريق مهول ارتفعت ألسنته إلى أكثر من 10 أمتار، وساعد على ذلك هبوب رياح فاقمت امتداد النيران بشكل كبير، وسمعت أصوات انفجارات متتالية لتجهيزات ومعدات تقنية بالمحطة المذكورة، ما أدخل كثيرا من سكان المنطقة في مخاوف من تداعيات تفاقم الأمور خصوصا من إمكانية تهاوي الكوابل الكهربائية المحترقة، وعم الظلام المدينة و14 بلدية مجاورة لها بشكل عام.

وبحسب مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى فقد وقع ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في حدود الساعة التاسعة الحريق المهول وكان مصحوبا بانفجار بمحول بداخل شركة تسير شبكة نقل الكهرباء المتواجدة بحي “سوفاي” بالضاحية الغربية لمدينة خميس مليانة، ولم تسجل ذات المصالح أي خسائر بشرية لحسن الحظ، في حين تم تسجيل احتراق محول كهربائي ذو طاقة 120 ميجا فولط، فيما تمكن الأعوان المتدخلون من من إنقاذ محولين آخرين، ولإخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره للمحولات الأخرى تم تسخير10 شاحنات إطفاء و3 سيارات اتصال وسياراتي إسعاف وأكثر من 55 عون بمختلف الرتب، حيث تمت عملية الإخماد والسيطرة على النيران تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية عين الدفلى بحضور ميداني للسلطات المحلية المدنية والعسكرية حيث وجه والي عين الدفلى المصالح المختصة للعمل على ضرورة إيجاد حلول تقنية آنية لضمان إعادة تشغيل التيار الكهربائي للمدن والأحياء التي شهدت انقطاعا نتيجة الحادثة، ذات المصالح باشرت في حينها تدخلات مكثفة أفضت إلى عودة التيار الكهربائي تدريجيا بعد 4 ساعات من الجهود المضنية.

وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع لـ”الشروق” عن استعادة التموين بالكهرباء في بداية الأمر على مستوى مدينتي مليانة وخميس مليانة على اعتبار توفرهما على مستشفيين بغية ضمان السير الحسن للهيكلين الصحيين والحفاظ على صحة المرضى كحل سريع لم يتعد النصف ساعة وفق ذات المصدر، بينما تم استغلال محطة قصر البخاري بولاية المدية المجاورة لضمان تزويد سكان مناطق كل من بومدفع وجندل وعين الأشياخ… بالكهرباء، لتعود الإنارة لشكلها العادي لكافة المناطق الأخرى بشكل شامل بعد الإطفاء التام للنيران من خلال استغلال مولد ثان احتياطي بالمحطة المحترقة لحسن الحظ لم تطله ألسنة اللهب.

وذكر بيان عاجل للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أن العطب التقني الذي مس مركز التغذية الرئيسي 220.60 كف المسير من طرف شركة نقل الكهرباء المعنية موضحة أن الفرق التقنية لامتياز توزيع الكهرباء بعين الدفلى عملوا على التدخل الآني بالتنسيق مع فرق شركة نقل الكهرباء بغية إعادة التموين بالكهرباء للمناطق المعنية في زمن قصير بشكل تدريجي معربة عن استعداد فرقها للتدخل في حال ظهور أي خلل.

في صبيحة الثلاثاء لا حديث بالمنطقة إلا عن الحادث المريع، في حين عاد الحديث عن إمكانية بل ضرورة تحويل محطة نقل الكهرباء الواقعة على مرمى حجر من الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين ولايتي عين الدفلى والمدية مرورا ببلديتي خميس مليانة وجندل، علما أن الحركة المرورية بهذه المنطقة كثيفة على مدار ساعات النهار والليل حيث أكد الحادث الخطورة المحدقة على المسافرين وجميع مستعملي الطريق وإن كان هذا الحادث قد خلا من الخسائر البشرية هذه المرة، وذكر بعض سكان المدينة أن التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة من خلال إنجاز حي “الوئام” الذي يضم مئات العائلات رفقة توسعات مجاورة تمت على مدار العقود الأخير جعل المحطة تحتل مكانا لها وسط التجمعات السكانية والمرافق الاجتماعية والمحلات التجارية بعد أن كانت في أطراف المدينة في وقت مضى.

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مديرية الغابات: سجلنا 5 بؤر حرائق منذ بداية جوان بمساحة 0,3 هكتار

راضية مرباح

عاشت أغلب بلديات العاصمة، ليلة الثلاثاء، أجواء حارة على غير العادة، تزامنت والأوضاع المناخية الاستثنائية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن، منذ اليومين الماضيين، نتيجة موجة الحر، بسبب اندلاع حريق على مستوى غابة باينام وبالتحديد بأعالي بوزريعة، مخلفا حالة من عدم الراحة والاختناق بين المواطنين لاسيما منهم القاطنين قرب الموقع، في وقت سجل خسارة في الغطاء النباتي بعدما أتت النيران على مساحة تقدر بـ400 متر مربع من الأحراش وأشجار الصنوبر الحلبي.

أجبرت العديد من العائلات على ملازمة بيوتها وغلق الأبواب والنوافذ مع تشغيل المبردات سهرة الاثنين، بسبب الأجواء الاستثنائية الحارة التي عاشتها العديد من مناطق العاصمة لاسيما منها المتواجدة بالأعالي شأن بوزريعة، الأبيار وبني مسوس، الشراقة وباب الوادى وغيرها.. ليكشف الأمر أن الارتفاع الزائد عن حده، مرده تعرض غابة باينام لحريق دام قرابة الساعة من الاشتعال قبل أن يتم إطفاؤه في عملية مشتركة ما بين أعوان مديرية الغابات والحماية المدنية.

وقالت رئيسة مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر، إيمان سعيدي، لـ”الشروق”، إن مصالحها تلقت نداء من طرف احد المواطنين مفاده اندلاع حريق بغابة باينام بمقاطعة بوزريعة، مشيرة إلى أن السنة النيران اندلعت في حدود الساعة التاسعة و40 دقيقة لتدوم قرابة الساعة من الزمن قبل أن يتم حصرها والقضاء عليها من طرف القائمين على الجهاز المتنقل المتواجد داخل الغابة والتابع لمديرية الغابات لولاية الجزائر بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية لسيدي يوسف وزميرلي، ليتم القضاء على ألسنة النيران نهائيا في حدود الساعة العاشرة و50 دقيقة بتسخير 13 عونا و3 شاحنات إطفاء. وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن الخسائر المتأتية عن الحريق قد أسفرت عن تسجيل ضياع 400 متر مربع من مساحة الغابة أغلبها أحراش وبعض من أشجار الصنوبر الحلبي مقابل 504 هكتار من المساحة الإجمالية للغابة. وعن سبب الحريق أضافت أنه لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، وهناك مصالح أمنية مختصة تفتح تحقيقاتها في حال كان الحادث متعمد.

وعادت سعيدي للتطرق إلى الحملة الخاصة بحماية الغابات من الحرائق، التي انطلقت خلال فصل الصيف لتمتد إلى آخره، بتسجيل 5 بؤر حريق لمساحات صغيرة أغلبها تخص الأحراش أي الطبقة السفلى من الغابة بمجموع 0,3 هكتار، أي ما يعادل 3400 متر مربع خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 7 من جويلية الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الأيام المقبلة التي عادة ما تسجل الذروة بها خلال شهري جويلية وأوت –حسبها- حيث تحضر مصالحهم للفترة حالة من التأهب القصوى والحيطة لمواجهة أي حرائق أخرى.

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وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية تتكون من أربعة أشخاص ويحجز معدات تستعمل في عمليات السرقة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي وحدة من وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، مفادها وجود أشخاص يقومون بالسطو على العمارات الجاهزة غير المسكونة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري المتواجدة بقرية تحرقاتين بلدية أقبو ولاية بجاية، على إثرها وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم وضع خطة محكمة وتطويق المكان، أسفرت هذه العملية على توقيف أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي بجاية والجزائر العاصمة، وحجز معدات تستعمل في عمليات السرقة، إضافة إلى المسروقات والمتمثلة في الأنابيب النحاسية، تم إنجاز ملف في القضية وتقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

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اتفاقية تعاون بين وكالة دعم المقاولاتية وديوان حظائر الرياضات والتسلية بالعاصمة

س. ع

وقعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أناد” (أنساج سابقا) اتفاقية تعاون مع ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال اختتام الصالون الجهوي للمؤسسات المصغرة الناشطة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والمنتجات المحلية الجمعة الماضية، إلى تعزيز التعاون وتطوير وتنمية المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال اختصاص الديوان.

وشهد اختتام التظاهرة أيضا تكريم المؤسسات المصغرة العارضة وتقديم جوائز تقديرية لأفضل منتوج تقليدي وأحسن جناح في الصالون وأحسن حرفي وأحسن امرأة مقاولة وأحسن فكرة سياحية وأحسن طبق تقليدي.

يذكر أن هذا الصالون الجهوي المنظم من طرف فرع الجزائر-شرق لوكالة “أناد” بالتنسيق مع مديرية السياحة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف بين 25 جوان و9 جويلية بمنتزه الصابلات، جرى تحت شعار “المؤسسة المصغرة : أداة لترقية السياحة والمنتوج المحلي”.

وشكلت التظاهرة التي عرفت “إقبالا كبيرا” من الزوار، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وربط العلاقات بين المؤسسات المصغرة والهيئات الفاعلة لتشجيع النهوض بقطاع السياحة، حسب البيان.

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“العيب والواجب” يطيحان بالإجراءات الوقائية لكورونا

رانية. م

أطلقت الأسرة الطبية بولاية تيزي وزو مجددا صافرة الإنذار، بعد التفشي الواسع والمخيف لفيروس كورونا بين السكان، بسبب حالة التسيب واللامبالاة الممارسة من قبل العائلات، وضرب الإجراءات الاحترازية عرض الحائط بممارسة حياة عادية وسط الفضاءات والمرافق العمومية، ناهيك عن وسائل النقل المكتظة، وما زاد الطينة بلة عودة التجمّعات في الأعراس والجنائز، دون أدنى اعتبار للتدابير الوقائية، ما حول قرى كاملة إلى بؤر للوباء، يتنقل أفرادها وسط العامة.

تشهد الكثير من القرى والأحياء بولاية تيزي وزو انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا بين العائلات، حوّلها إلى بؤر حقيقية للوباء، حيث تظهر نفس الأعراض على العشرات في فترات متقاربة، مباشرة بعد حضورهم لأعراس أو جنائز مقامة في المنطقة، وتتمثل الأعراض في الحمى المرتفعة، الإسهال، السعال وغيرها من الإشارات التي يشخصها الأطباء في الغالب كمؤشرات على الإصابة بالفيروس، إلا أن المصابين يكابرون بالبقاء دون التوجه للمصالح الاستشفائية ولا الانعزال للفترة المطلوبة لتخطي الخطر والحفاظ على الصحة العمومية، حيث يمارسون حياتهم بشكل عادي ويحتكون بالجميع في المحلات، الحافلات وغيرها من الفضاءات التي ترتفع فيها نسبة الخطورة بالإصابة.

بعض العائلات التي التقيناها أكدت أن الاعتذار عن حضور الأعراس قد يكون مقبولا ومتفهما من طرف المعنيين، أما مقاطعة الجنائز فتسببت في قطيعة ومشاحنات لا تنتهي بين العائلات، حيث تتساقط تحذيرات الأطباء باتخاذ الحيطة والحذر، على عتبة “العيب والواجب”، فمن حضر لك جنازة ولك به صلة قرابة أو جيرة، عليك أن تحضر جنازته وتواسيه في مصابه. لم يبلغ الوعي بالخطر، مستوى يتفهم فيه أهل المتوفي تخلف المعزين عن الحضور، ولا تمكن الأقارب والجيران من التزام بيوتهم ولدى أحدهم عزاء.

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أئمة امجدل بالمسيلة يحدّدون شروطا لتخفيف تكاليف المهور والزواج

أحمد قرطي

وضع، أئمة بلدية امجدل جنوب المسيلة، عدداً من الشروط من أجل تخفيف تكاليف المهور والزواج، في مبادرة عرفية لقيت استحسانا لدى سكان المنطقة والجهات المجاورة لها، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الراهنة في ظل تفشي ظاهرة البطالة والعزوف عن استكمال نصف الدين من قبل الشباب، وكذا تراكم المشاكل الاجتماعية والأسرية.

وحسب ما تضمنه البيان الختامي الذي توّج اجتماع الأئمة للحد من تكاليف الزواج الباهظة والتي حالت دون تحقيق غرض الزواج، وعزوف كثير من الشباب من الجنسين عن الزواج لعدم القدرة وكذا تكلف المؤونة والتباهي بين المواطنين، ما أدى إلى تأخير الزواج وارتفاع ظاهرة العنوسة، فضلا عن تفشي المنكرات مع انتشار أسبابها.

وحسب نتائج اللقاء فإنه بعد التشاور مع الخيرين من أهل المنطقة من أعيان ووُجهاء وكبار البلدية، وإعلام عموم المجتمع، فقد استحسنها الناس وأثنوا عليها خيرا لما تحمله من معانٍ اجتماعية هادفة تصب في مصلحة الفرد والأسرة وتساهم في ترغيب الشباب في الزواج.

وحسب ما تمخض من نتائج تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها، فقد قررت لجنة الأئمة وضع إجراءات مصلحية عملية مُلزمة للجميع، منها تخفيف الصداق وتوابعه من مصاريف وشاة ولوازمها في حدود 10 ملايين سنتيم، والاقتصار على خاتم واحد عند الخطوبة، كما أن العروس تكتفي بجهازها الشخصي دون جلب أثاث أو متاع وعدم إعطاء هدايا مالية وعينية متبادلة من الطرفين أثناء الخطبة أو العرس أو بعدهما، فضلا عن إلغاء قصعة الأسبوع، على أن يكون ابرام العقد الشرعي في المسجد إن أمكن ذلك مع ضرورة تسجيله إداريا بشكل مسبق.

وبخصوص مراسم الخطبة والزفاف وما ينبغي مراعاته والالتزام به من الضوابط الشرعية والآداب العامة، يكمن ذلك في أن الوليمة ينبغي أن يراعى فيها حد الاعتدال وعدم الإسراف والتفاخر والتباهي والتقليل من تقديم الحلويات والإكراميات، مع مراعاة الآداب العامة والضوابط الشرعية أثناء الخطبة والزواج ومراسمهما “أعلنوا عليه ولو بدف” مع منع مكبرات الصوت خارج البيوت لعدم الازعاج، وكذا ضرورة مراعاة الآداب العامة في موكب الزفاف الذي يستحسن أن لا يكون متزامنا مع وقت الصلاة وعدم الإطالة في الاحتفال ليلا ومراعاة الجيران والمرضى وكبار السن والاستغناء عن كراء الكراسي والفساتين الفاخرة، وما لا حاجة إليه واكتفاء العروس بجهازها.

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ابتدائية “طراد حسين” نموذجية تتزين بجداريات تربوية

فاطمة عكوش

يستمر خلال هذه الأيام عمال ابتدائية الشهيد طراد حسين ببلدية اغبالو بولاية البويرة في تزيين المؤسسة، والقيام بأشغال التنظيف والصيانة، وهذا للتحضير لدخول مدرسي مريح للتلاميذ والأساتذة.

من جهته، يواصل للأسبوع الثالث على التوالي الفنان المبدع حسين وادي، وهو عامل بسيط بابتدائية تاقربوزث باغبالو عملية تزيين المؤسسة بجداول الضرب، والقسمة، والجمع والطرح، وهذا في انتظار تخصيص جداريات أخرى لكتابة الحروف الأبجدية للغات الثلاث ورسم خريطة الجزائر.

وفي حديثه مع الشروق أكد السيد عماري وهو مدير ابتدائية طراد أنه فضل تجنب رسم رسومات الحيوانات على الجدران والتي نجدها في كل مكان، وتعويضها لأول مرة برسومات تربوية وتثقيفية هادفة يستفيد منها التلاميذ خلال مشوارهم الدراسي، منها جداول الضرب والجمع وغيرها، والحروف الأبجدية للغات العربية، والأمازيغية والفرنسية التي تعود بالنفع على التلاميذ وتساعدهم على المراجعة والحفظ خلال أوقات الراحة، كما يمكن استغلالها حتى في الحصص الرياضية، وأضاف متحدثنا أن العمل يستمر إلى غاية تزيين كل المؤسسة، وكل هذا يتم بفضل تبرعات أولياء التلاميذ والمحسنين من آهل الخير الذين استجابوا لنداء المؤسسة للتبرع بالمواد الأولية الضرورية لإتمام العملية التزيينية في ظروف عادية.

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توقيف 5 أشخاص من بينهم 3 فتيات داخل وكر للدعارة بقسنطينة

س. ع

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة دعارة تتكون من خمسة أشخاص من بينهم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا يستغلون مسكنا لممارسة الفسق والرذيلة. المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر استغلال مصالح الأمن لمعلومات وردت إليهم بشأن وجود مجموعة من الأشخاص الغرباء من بينهم فتيات وشبان، داخل أحد المساكن بأحد أحياء المدينة، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن النيابة بمداهمة الشقّة المشبوهة من طرف رجال الشرطة، الذين ضبطوا المشتبه فيهم داخلها ويتعلق الأمر بشابين وثلاث فتيات. وقد تم تحويلهم جميعا إلى مقر مصلحة الأمن الحضري السابع للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة انتهاك حرمة منزل وإنشاء وكر للدعارة وممارسة الرذيلة، سيتم بموجبه تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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“العودة دائما”.. معرض للوحات الفنان رزقي زرارتي

أحمد عليوة

تحتضن أروقة “المرهون”، بفندق “أم. سويت” في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، في تجربة فريدة من نوعها بالجزائر ونادرة في العالم، من 26 جوان إلى غاية 26 جويلية الجاري، لوحات فنية تعكس الإبداع الجزائري المعاصر، للفنان رزقي زرارتي، تحت عنوان “العودة دائما”، وهي عرض فني يجمع عددا كبيرا من أعماله الفنيّة الحاليّة.

وولد رزقي زرارتي يوم 24 جويلية 1938 ببني عطار في منطقة تاورقة بنواحي دلّس بالجزائر، وكان له مشوار فني متميز، غادر الجزائر في مقتبل العمر واستقر بإيكس أونبروفنس بفرنسا، أين عمل بناء، وفي تلك الفترة، تعلم الرسم من خلال أخذه دروس في هذا المجال.

عاد زرارتي إلى الجزائر في أوت 1962، واستقر في الرايس حميدو، كان جارا للشاعر جون سيناك الذي تعرف عليه في 1963، تألّق رزقي زرارتي من خلال رسمه للغة الألوان، حيث يجسّد الحدث أو العاطفة، وهو على هذا المنوال إلى يومنا هذا.

شارك في معرض “الرسامون الجزائريون” والذي تم تنظيمه في العاصمة بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر 1963 بقاعة ابن خلدون ثم بباريس سنة 1964. وتم تقديم أول معرض شخصي له في رواق 54، سنة 1964 حيث تم افتتاحه من طرف جون سيناك.

رزقي زرارني عضو في الاتحاد الوطني للفنون التشكيليّة، شارك في المعارض التي نظمت من طرف الاتحاد، ومن 1967 حتى 1971 في تظاهرات فرقة “أوشام” التي تجمع حوالي 10 فنانين، شعراء ورسامين منهم باية، دونيسمارتيناز وشكري مسلي. وفي عمر يناهز 82 سنة، يعرض زرارتي لوحاته في الأروقة الفنية “المرهون” بفندق “أم سويت” بالجزائر.

وتعمل أروقة “المرهون” بفندق “أم. سويت” بالدار البيضاء على مضاعفة التآزر الرامي إلى ترقية الثقافة والفن الجزائريين، من خلال تنظيم مواعيد فنية منتظمة، كونه في خدمة الفنانين والسياحة وترقية التراث الجزائري.

كما أظهر الفندق منذ إنشائه التزامه في تسليط الضوء على كل أشكال التعبير الفني، ويتمثل هذا الالتزام أولا في الفكرة ذاتها، تصميم بأدق التفاصيل، أين تمثّل كل غرفة منطقة من الجزائر بشكل غاية في الجمال، حيث توجد في كل قاعة وفي كل طابق، وفي كل غرفة على مستوى كل المطاعم أماكن للعرض تشغلها أعمال “الموسطاش”، “إيناس توام”، “يوسف كراش”، “رياض بركة” وفنانون آخرون.

وكانت الفكرة وراء إنشاء أروقة المرهون في 2015، التعريف بالفنانين الموهوبين الجزائريين على مستوى العالم، حيث تعرض الأروقة أعمالا من الفن الحديث والمعاصر، كما تعمل الأروقة على اكتشاف وترقية الفنانين الصاعدين، مع تنظم معارض شخصية وجماعية، بالإضافة إلى تظاهرات فنية خارجية.

وتشارك أروقة “المرهون” في العديد من المعارض الدولية، لاسيما “دبي فن” و” AKAA”.

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عبد الباسط باني يدعو الوزارة إلى طبع الأعمال المتوجة بجائزة معاشي

زهية. م

دعا الروائي عبد الباسط باني المتوج بجائزة علي معاشي للرواية وزارة الثقافة إلى التكفل بطبع مخطوطات الأعمال الفائزة قبل معرض الكتاب القادم. واعتبر أن طبع الأعمال الفائزة بالجائزة هو فأفضل تكريم للمبدعين الشباب وإخراج أعمالهم إلى النور.

للإشارة، عبد الباسط باني المتوج بجائزة علي معاشي في صنف الرواية في آخر طبعة للجائزة عن عمله “مطلوعة” هو أيضا شاعر وطالب هندسة معمارية من ولاية عين الدفلى، له عدة مؤلفات منها ديوان شعري بقايا رجل 2018 رجل للبيع بالتقسيط مجموعة قصصية صادرة عام 2019 ومجموعة “اين انفى” صادرة عام 2020 وعمله الأخير “مطلوعة” المتوج مؤخرا بجائزة علي معاشي.

إضافة لجائزة علي معاشي، سبق وأن وصلت روايته للقائمة الطويلة لجائزة طوقان الدولية، كما وصلت مجموعته رجل للبيع بالتقسيط إلى القائمة القصيرة لجائزة الطيب صالح الدولية، وإلى جانب كونه كاتبا هو ناشط ثقافي ومشارك في العديد من التظاهرات الثقافية الوطنية.

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وزارة المجاهدين تستحدث “لجنة خاصة” لمرافقة الأعمال التاريخية

زهية. م

قال مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين، محمد ياحي، إن الوزارة ستعمل مستقبلا على استحداث لجنة خاصة لمتابعة الأفلام التاريخية والثورية. وهذا تجنبا للأخطاء التي يقع فيها عادة أصحاب الأفلام. وأوضح ممثل وزارة المجاهدين، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الوطني للبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، أن الأعمال التي استقبلتها الوزارة بخصوص المناقصة التي أعلنت عنها من قبل لإنتاج ثلاثة أفلام ثورية هي زيغود يوسف والعقيد بوقرة والسي الحواس، اضطرت الوزارة إلى إلغائها وإعادة إطلاقها لأن الأعمال التي وصلت اللجنة لا تتوفر فيها الشروط، سواء كان من ناحية كتابة السيناريو أم المعلومات التاريخية. وأضاف ياحي أن الوزارة استقبلت في البداية خمسة أعمال فقط وباستثناء عمل واحد كانت تتوفر فيه بعض الشروط، فإن باقي الأعمال بحاجة إلى إعادة كتابة.

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“مملكة الجواري”.. رواية عن أول ملكة في الإسلام

في روايته الأخيرة “مملكة الجواري”، الصادرة عن دار نوفل، يأخذنا الروائي اليمني محمد الغربي عمران إلى أواخر القرن الخامس الهجري، ليروي سيرة واحدة من أشهر الملكات في التاريخ، هي “أروى الصليحية” أول ملكة في الإسلام، وصاحبة لقب “السيدة الحرة”، التي حكمت اليمن طوال أربعة عقود.

ولكنه لا يروي هذه السيرة بشكل مباشر كما تفعل كتب التاريخ أو السيرة، بل من خلال لعبة فنية يختلط فيها الواقع بالخيال والأسطورة، ويتشابك فيها الخاص بالعام.

في أواخر القرن الخامس الهجري، في ظلّ الصراعات المذهبيّة المحتدمة بين إمارات جنوب شبه جزيرة العرب، وفي بيئة ذكوريّة قاسية، حكمت منطقة جبلة امرأةٌ امتدّ سلطانها لأكثر من 50 عامًا، من دون جيش يحميها سوى بعض دعاة المذهب الإسماعيلي الباطني والجواري.

في المدرسة الملحقة بالقصر، ربّت الملكة أروى الصليحيّة جواريها على فنون الإغواء والحديث والولاء المطلق لها، وبهنّ أخضعت أمراء القلاع والحصون. من بين أولئك الجواري، برزت شوذب التي حازت ثقة الملكة. تلك الجارية المحنّكة، التي تعدّدت أسماؤها وأحاط اللبس بأطيافها، ستحكم باسم سيّدتها في السرّ لمدّة طويلة بعد رحيلها وذلك بناء على طلب زميلاتها اللواتي أدركن أنّ كتمان خبر موت الملكة هو السبيل الوحيد لاستمرار سلطانهنّ.

وشوذب، أو مهما كان اسمها، لم تكن محبوبة الملكة فقط، بل كانت العشق العاصف المحرّم الذي عذّب كاتب الملكة جوذر، فأرّق لياليه وأحرق أيّامه. إنها مملكة النساء التي ستنتهي أيّامها بموت شوذب، لتشتعل الحروب بين دعاة الحق الإلهي من زيديّين وسنّة وقبليّين وسلاليّين، فتنقسم المملكة إلى ممالك.

“مملكة الجواري”، التي توزعها في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، هي رواية التخيّل التاريخي أو تقديم وجهة نظر جديدة حول بعض الوقائع التاريخية، رواية تسير بمسارين يختلفان جدًا من حيث الحجم، فمسار طويل عريض في القرن الخامس الهجري ومسار بسيط ضيّق في القرن الحالي تحديدًا عام 2011 مع بداية الثورة في اليمن.

يُحسب للروائي اليمني محمد الغربي عمران بالدرجة الأولى الإضاءة على هذا التاريخ القديم، شبه المنسي، الإضاءة على الملكة الوحيدة التي حكمت في الحقب الإسلامية المتعددة بشكل مباشر، وعن طريق القوة الناعمة (الجواري) دون الحاجة للعسكر والجند، والإضاءة على الفترة التي شهدت صعود مذاهب متعددة أيام الخلافة الفاطمية والتي لم يتبق من آثارها إلا القليل بعد تعرض معظم المخطوطات للحرق.

تعددت المحاور في هذه الرواية، جعل الغربي عمران قصة الحب في المقدمة وأجرى التاريخ في الخلفية ومررّ الأحداث بينهما مضيئًا على علاقة الدين بالسلطة أو بالأحرى استعمال الدين من أجل السلطان والوصول إلى الكرسي والمحافظة عليه بشتى الطرق والوسائل.

يجعل الكاتب كل أخبار الملكة وما يتعلق بها يرد على أوراق رسائل إحدى جواري القصر التي أحبت الناسخ “جوذر”، فبدأت تضع رسائلها بشكل سريّ ضمن مراسلات القصر التي سينسخها، دون أن تكشف له عن اسمها أو من تكون.

وهو، بدوره، وظنّاً منه أن هذه الجارية ما هي إلا “شوذب” التي كانت تزوره في حانوته مراراً والتي أغرم بها، فإنه يبادلها الكتابة.

س. ع

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وفاة طفلين في حادث سير مروع بتيبازة

ب.بوجمعة

لقي طفلان حتفهما وأصيب آخر في حادث مرور مروع وقع بمنعرج ثكنة الحرس الجمهوري بالطريق السريع تيبازة بواسماعيل، كما أصيب والدا الضحيتين بجروح.

وحسب المكلف بالإعلام بالحماية المدنية فإن الحادث نتج عن انحراف سيارة سياحية بالمنعرج القريب من ثكنة الحرس الجمهوري بإقليم بلدية خميستي، وكان على متنها خمسة أشخاص الأب والأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، مما نتج عنه إصابة الأطفال إصابات بالغة على مستوى الرأس، فيما تعرض الوالدان لإصابات خفيفة، وأضاف المصدر أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت على الساعة 16 سا 55 د لأجل إسعاف الضحايا ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى القليعة.

وحسب مصدر طبي بمستشفى الحكيم فارس، فإن الفريق الطبي المناوب بذل مجهودات لأجل إسعاف الأطفال، غير أن الإصابات كانت بليغة على مستوى الرأس مما تسبب في وفاة الشقيقين (3 و7) سنوات، فيما لا يزال قريبهما البالغ من العمر 4 سنوات تحت العناية المركزة.

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سارق المنازل والمصانع في قبضة الأمن بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البويرة من وضع حد لنشاط شخص متورط في سرقة عدة منازل ومصانع بالولاية، حيث تم توقيفه مع حجز بعض المسروقات.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن عملية توقيف المعني تأتي بعد تلقي مصالح أمن دائرة قادرية لشكوى مفادها تعرض صاحب مصنع يقع بأطراف المدينة لعملية سرقة مست ماكنات ثمينة وتجهيزات خاصة بصناعة المشروبات الغازية، حيث استغل المجرم وقوع المصنع بمنطقة معزولة وبالقرب من الطريق السيار لتنفيذ جريمته قبل الفرار نحو وجهة مجهولة .

ومكنت التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به في ظرف وجيز، حيث مكن استصدار إذن بتمديد الاختصاص من ترصد وتوقيف المعني بمدينة سيدي عيسى مع استرجاع المسروقات، وعند سماعه على مستوى مركز الشرطة تبين وجود بعض المسروقات الأخرى لمنازل بمدينة بشلول بالبويرة، حيث تم الاتصال بأصحابها الذين تعرفوا عليها، ليتم إنجاز 3 ملفات في حق المشتبه به الموقوف وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة عن فعل السرقة بالكسر وإخفاء أشياء مسروقة .