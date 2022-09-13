أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

امرأة تروّج المخدرات، حجز 90 قنطارا من النخالة معدة للمضاربة

امرأة تروّج المخدرات برفقة ابنيها في تبسة

ب. دريد

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، الثلاثاء، امرأة في العقد الرابع من العمر، رفقة ابنيها الحبس، بعد أن تم توقيفهم وبحوزتهم كميات معتبرة من المهلوسات والمخدرات.

حيثيات القضية، تعود إلى النشاط المشتبه فيه لأفراد الأسرة، حيث تم تتبع النشاط لعدة أيام، أين تم نصب كمين من طرف عناصر الأمن الحضري الثالث، والإيقاع بأفراد الأسرة، وبعد إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية، عثر بإحدى غرف المنزل، على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ1100 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، و3 صفائح من القنب الهندي تقدر بـ300 غرام، مبلغ مالي من عائدات المتاجرة، وقد أفرزت العملية كذلك، على وجود أسلحة بيضاء محظورة، تتمثل في سكاكين من الحجم الكبير والمتوسط، وخناجر وساطور، ليتم تحويل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، بتهم الحيازة وترويج المهلوسات والمخدرات، حيث تم إيداعهم الحبس.

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بعد يومين من اختفائه المفاجئ بالشاطئ

العثور على جثة الطفل المفقود صهيب بساحل عنابة

عصام بن منية

انتهت صباح الثلاثاء، رحلة البحث عن الطفل صهيب قرزط البالغ من العمر خمس، المختفي منذ يومين في أحد شواطئ بلدية شطيبي بعنابة، التي قصدها الطفل نهار الأحد الماضي، رفقة أفراد عائلته بغرض السباحة، إلاّ أنه اختفى في مساء نفس اليوم فجأة وسط الصطافين، ما جعل عائلته تسارع لإخطار المصالح الأمنية والإبلاغ عن اختفائه، قبل أن يتم العثور عليه صبيحة أمس الثلاثاء، جثة هامدة في شاطئ عكاشة ببلدية شطيبي بعد أن لفظ أنفاسه غرقا في مياه البحر.

حادثة اختفاء الطفل صهيب قرزط المنحدر من بلدية بلخير بولاية قالمة، صنعت الحدث وسط أهالي البلدية التي ينحدر منها، وراحوا يتداولون خبر اختفائه المرفق بصورته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر العشرات من الشباب ليلة أول أمس الاثنين، التجند والتنقل جماعيا إلى شاطئ عكاشة ببلدية شطايبي في ولاية عنابة، لمساعدة العائلة في عملية البحث عن ابنها الضائع، بداية من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قبل أن تعلن مصالح مديرية الحماية المدنية بعنابة، أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشطايبي تمكنت في حدود الساعة التاسعة صباحا من انتشال جثّة الطفل صهيب، من مياه شاطئ عكاشة غير المحروس، وقم تم التعرف عليه من طرف أفراد عائلته، ليتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شطايبي، أين تم إكمال إجراءات تسليمها إلى أهله وتحويلها إلى مسقط رأسه ببلدية بلخير بولاية قالمة، أين ووري الثرى عصر أمس، بحضور المئات من المشيعين من الأهل والأصدقاء والجيران وسكان البلدية الذين نزل عليهم خبر العثور على الطفل متوفيا غرقا في البحر كالصاعقة، وتنقلوا إلى مسكن عائلته لإبداء تضامنهم معها وتقديم واجب العزاء.

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الظاهرة تشهد ارتفاعا رهيبا ببلدية أحمد راشدي

لصوص يستولون على أموال ومعدات زراعية في ميلة

نسيم. ع

أقدمت عصابة أشرار مجهولة العدد والهوية على سرقة مضختين من الحجم الكبير تستعملان في سقي الحقول والمحاصيل الزراعية بوادي تامدة ببلدية أحمد راشدي، 21 كلم غرب ولاية ميلة، ومن ثم الفرار نحو وجهة مجهولة، مستغلين الظلام الدامس، ليتفاجأ صاحب المضختين صبيحة اليوم الموالي بتعرض بستانه للسرقة، ما دفعه لإيداع شكوى لدى المصالح المختصة التي باشرت تحرياتها للكشف عن هوية اللصوص.

كما قام لصوص في نفس الليلة، بكسر باب كشك لبيع التبغ يقع بحي شعبان بوفارس، واستولوا على مجموعة من السلع كانت بداخله، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 1 مليون سنتيم، وفي ذات الليلة قامت عصابة مجهولة مختصة في سرقة المحلات التجارية، بتنفيذ عملية سطو على محل تجاري يقع بقلب بلدية احمد راشدي، حيث استولت على آلة حفر يدوية من نوع “هيلتي”، كانت بالطابق تحت الأرضي للمحل، بعد ما قاموا بتكسير أقفال باب المحل باستعمال آلة حديدية، حسب ما أفادت به مصادرنا، ليتفاجأ صاحب المحل الذي يعمل في بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية بعد عودته في الصباح الموالي بتعرض محله للسرقة، ولحسن حظه لم يتمكن اللصوص من دخول المحل الكبير بعد أن كسروا قفل الباب الحديدي الذي يربط الطابق تحت الأرضي بمحله عن السلالم لصلابته من الداخل.

وقام الضحية بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقات في هذه القضايا التي هزت سكان بلدية أحمد راشدي الذين أصبح الكثير منهم متخوفون من ترك منازلهم وسياراتهم ومحلاتهم في ظل التزايد المستمر لظاهرة السرقة. ورغم وجود فرقة للدرك الوطني ببلدية أحمد راشدي، إلا أن المساحة الشاسعة للبلدية وارتفاع الكثافة السكانية يحولان دون التغطية الأمنية الجيدة، وهو ما يتطلب تدعيم البلدية بمقر أمن حضري، خصوصا مع نقل العيادة المتعددة الخدمات الواقعة بوسط المدينة إلى مقر جديد ووجود الهيكل وكذا قطعة الأرض التي خصصت كمرقد لعناصر الشرطة بقلب البلدية، هذا الأمر أصبح مطلبا ملحا للسكان الذين سئموا من تكرار هذه السرقات التي أصبحت تستهدف المحلات والبساتين والبيوت.

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حبس سيدة وابنيها في قضية مخدرات بسطيف

س. منصوري

أمرقاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، الثلاثاء، بإيداع شقيقين، ووالدتهما، رهن الحبس المؤقت، للاشتباه بتورطهم في قضية، ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة سطيف، حيث ضبط بحوزتهم كمية من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا والتي دخلت إلى سطيف عن طريق التهريب، وأسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي هام من عائدات ترويج هذه السموم.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات من طرف عناصر الأمن بسطيف، تفيد بتورط شقيقين رفقة والدتهما في ترويج المخدرات، ليتم التدخل وضبط المعنيين في حالة تلبس ببيع الأقراص المخدرة، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية والحصول على إذن بتفتيش المنزل، تم حجز 326 كبسولة مخدرة، وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدر بـ70 ألف دينار جزائري يعد من عائدات ترويج هذه السموم.

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حجز 90 قنطارا من النخالة معدة للمضاربة بالوادي

يوسف رزاق سالم

تمكنت عناصر فرقة الأمن والتحري الثانية بالوادي، الإثنين، من حجز كمية معتبرة من مادة النخالة قدرت بـ90 قنطارا، كانت معدة للمضاربة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن كمية النخالة المعتبرة التي كانت مهيأة للتسويق خارج ولاية الوادي وهي بدون رخصة، تم حجزها على مستوى الطريق الوطني رقم 121 وكانت على متن شاحنة من نوع رونو.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ مخطط المداهمات المسطر من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بهدف منع المضاربة في مادة النخالة. هذا، وتم حجز وسيلة النقل وإحالة ملف القضية على الجهات القضائية للفصل فيه.

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حجز 1.5 قنطار من “خيار البحر” بالشلف

م. قورين

تمكن،أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان، الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة متلبسين بحيازة 150 كلغ من خيار البحر الممنوع من الصيد، على متن سيارة من نوع فولسفاقن.

عملية التوقيف تمت على إثر تلقي بلاغ من قبل وحدات خفر السواحل مفاده رصد مجموعة من الأشخاص يقومون بإخراج أشياء محمولة عبر شاطئ البحر، وفور تدخل ذات الوحدات تم ضبطهم على متن السيارة وبحوزتهم خيار البحر داخل دلاء وسط الماء لنقله حيا نحو ولاية تيبازة. وبعد التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون بصيد هذا النوع من الأحياء البحرية ثم يبيعونه بمبالغ تناهز 10 ملايين سنتيم للكغ، إلى أصحاب المصانع بمنطقة العاصمة، لتصديره إلى الدول الآسيوية بطرق مخالفة للقوانين، تم تحويل ملف الموقوفين إلى العدالة عن قضية الصيد دون رخصة والصيد الليلي مع حجز خيار البحر وإرجاعه إلى منشئه. للإشارة، تعد هذه العملية الثالثة بعد أن تم حجز قنطار في عملية سابقة من هذا الكائن البحري المعروف بتنظيفه لبقايا الأسماك الميتة عبر شواطئ الشريط الساحلي.

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توقيفات بعد شجار جماعي بعنابة

عـصام بن منـية

شهدت ساحة الثورة بقلب مدينة عنابة، مساء الأحد، تواجدا كثيفا لعناصر الشرطة، بعد نشوب شجار بين مجموعة من الأشخاص، من بينهم فتيات.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن تشابك بالأيدي كان وقع بين شابتين من محترفات البغاء، ليتحول في لمح البصر إلى شجار عنيف، قامت فيه إحداهن بإشباع الأخرى ضربا، أمام تجمع العشرات من الفضوليين المتواجدين في المقاهي ومحلات بيع المثلجات لمشاهدة الشجار العنيف، وقد مكّن التدخل السريع لعناصر الشرطة المتواجدين في ساحة الثورة بالزي الرسمي والمدني، من إفشال توسع دائرة الشجار وامتداده، بعد تدخل مجموعة من الشباب ومحاولة بعضهم الدفاع عن المعتدى عليها فيما كان آخرون يحاولون الدفاع عن المعتدية، لتقوم فرق الشرطة التي حضرت بقوة إلى المكان، بتوقيف مجموعة من الأشخاص، وتحويلهم غلى مقر الأمن الحضري الثاني بالمدينة القديمة، للتحقيق معهم حول خلفيات اندلاع هذا الشجار، بين الفتاتين اللتان تمكنت إحداهما من الفرار وسط زحمة الحاضرين بمجرد مشاهدتها لرجال الشرطة. وعلى عكس السنوات الماضية، فإن موسم الاصطياف بولاية عنابة، لم يشهد هذه السنة، تسجيل حوادث إخلال بالنظام العام، بسبب التواجد الميداني للفرق الأمنية المنتشرة في الأماكن الاسترتيجية، التي يقصدها المصطافون بقوة، وكذا الاستغلال الأمثل لتسجيلات كاميرات المراقبة، ما مكّن من إحباط كل المحاولات الإجرامية، فضلا عن المداهمات الأمنية التي ظلّت تشنها فرق الشرطة بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني لما يعرف بالنقاط السوداء في الوسط الحضري، وكذا شواطئ البحر بمدينة عنابة.

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إحباط صفقة لبيع 4 كلغ من الكيف

عصام بن منية

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، مساء الأحد، من إحباط صفقة لبيع 4 كلغ من مادة الكيف المعالج، مع توقيف شخصين.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإنه وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح أمن ولاية عنابة، بشأن عزم شخصين من مروجي المخدرات على عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من الكيف المعالج، بإقليم بلدية البوني، تمت مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية، التي مكنّت من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيت ومكان عقد الصفقة، بإقليم بلدية البوني، ويعد وضع خطّة أمنية محكمّة، تمت مداهمة المكان، أين تم ضبط المشتبه فيهما البالغين من العمر 27 سنة و35 سنة، متلبسين بحيازة كمية المخدرات المحجوزة والمقدرة بـ 3 كلغ و900 غرام من الكيف المعالج، في شكل صفائح. المشتبه فيهما تم تحويلهما غلى مقر الفرقة الجنائية بأمن الولاية للتحقيق معهما، وتكوين ملف قضائي ضدهما، من المنتظر أن يتم تقديمهما بموجبه أمام العدالة خلال الساعات القادمة.

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حريق يأتي على 17 بيتا قصديريا بتلمسان

سميح. ب

شهد، حي الكدية، أو كما بات يطلق عليه رسميا حي الرستميين، مساء الإثنين، حريقا مهولا، كاد أن يأتي على الأخضر واليابس، لولا التدخل السريع للحماية المدنية.

الحريق، بدأ في بعض الأحراش المنتشرة بحافلة الحي، ومع موجة الحرارة الشديدة التي شهدتها تلمسان يوم الاثنين، سرعان ما انتشرت النيران لتحاصر عشرات البيوت القصديرية المنتشرة بوادي الكدية، وساعدت الأخشاب والبلاستيك الذي يغطي به عشرات السكان بيوتهم في الانتشار السريع للنيران، قبل أن تتدخل عناصر الحماية المدنية بتلمسان، مدعومة بنظيرتها لبلدية الرمشي، أين قاموا بإخماد النيران، حيث تم تسجيل إصابة ثلاثة مواطنين باختناقات قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، في حين تم تسجيل احتراق 10 بيوت قصديرية بصفة كاملة و07 بيوت أخرى بصفة جزئية.