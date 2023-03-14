أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 مارس 2023

الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة، جامعي "مريض عقليا" يقتل والده السبعيني

استرجاع 137 ختم لمؤسسات بنكية وإدارية مقلدة

الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة

مروان. س

عالجت فرقة قمع الإجرام لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، قضية مثيرة بعد استلامها امرأة شابة من شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، لحيازتها سندا بنكيا مزورا ومبلغا ماليا بالعملة الصعبة، وبعد التحريات تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة باستعمال سندات بنكية مزورة.

وتمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة من بينهم امرأة، وبعد تمديد الاختصاص القضائي تم ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 3070 أورو، وسندات بنكية بقيمة 8070 أورو، و137 ختم لمؤسسات بنكية وإدارية وخاصة مستعملة في التزوير، ومعدات أخرى.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية توين جمعية أشرار، مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية، تقليد الأختام.

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الضحية مدير مدرسة متقاعد

جامعي “مريض عقليا” يقتل والده السبعيني بباتنة

طاهر حليسي

شيعت، عصر الثلاثاء، جنازة مدير المدرسة المتقاعد “ص.ع”، في العقد الثامن من عمره، في أجواء حزينة ومهيبة عقب تعرضه لجريمة قتل مشينة، ارتكبها في حقه ابنه، الثلاثيني، نتيجة معاناته من اضطرابات نفسية وعقلية منذ فترة ليست بالقصيرة، كانت حتمت على والده الضحية نقله للمصحة العقلية بالمعذر بذات الولاية، بغرض مداواته من الأعراض، فيما لا يزال الجاني المضطرب تحت التحفظ الاحترازي لدى مصالح الدرك قبل تحويله لمشفى الأمراض العقلية، مثلما تنص عليه القوانين، بعد عرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة.

وكان حي شيدي الواقع بمروانة غرب ولاية باتنة، قد اهتز، زوال الاثنين، على وقع جريمة فظيعة، أقدم فيها الشاب، “ص.ص” المضطرب نفسيا وعقليا، والذي كان طالبا بجامعة باتنة، بعد نجاحه مع الأحرار في شهادة البكالوريا، وقد بلغ في دراسته الجامعية مستوى الماستر 2 ويدرس بجامعة باتنة، وكان يعاني منذ فترة الجامعة من علل نفسية، تطورت وتعقدت لأزمة عصبية انتهت به إلى قتل والده بواسطة سلاح أبيض بالإجهاز على والده بطريقة بشعة، حيث أوردت تقارير طبية عاينت الجثة بأن الجاني المضطرب انهال على والده بحجر في الرأس مسببا له ثقبا في الجمجمة كان سببا في وفاته، قبل أن يجهز عليه نحرا بخنجر من الوريد إلى الوريد حتى كاد يفصل رأسه عن عنقه وعن بقية جسده.

وكانت مصالح الحماية المدنية تنقلت رفقة مصالح الأمن إلى موقع الحادثة لنقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث الكائنة بمستشفى علي النمر بمروانة، بالموازاة مع شروع مصالح الأمن في التحقيق في ملابسات الجريمة النكراء مع الإبقاء على الفاعل تحت الوقاية الاحترازية أخذا بعين اعتبار لحالته الصحية المتدهورة منذ، مساء أول أمس، حتى مساء أمس الثلاثاء. في الوقت الذي وصف أهالي القرية وكل سكان مدينة مروانة، ما وقع، بالكارثة والمصيبة التي ألمّت بكامل المنطقة بسبب طيبة العائلة، خاصة الوالد الضحية، الذي كان رمزا في المنطقة بسبب تواصله الدائم مع الأطفال والشباب ونصحه لهم بالعلم والأخلاق، بحسب أهل المنطقة الذين هبوّا إلى تشييع جثمانه وهم الذين شيعوا منذ أسابيع قليلة زوجة الضحية ووالدة الجاني.

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إصابة مواطن بجروح خطيرة خلال الأحداث

توقيف شخصين وحجز أسلحة نارية إثر شجار جماعي بخنشلة

طارق. م

أوقف، الإثنين، عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، شخصين، وحجزوا سلاحا ناريا تقليديا من الصنف الخامس، وذخيرة حية من الصنف الخامس وخرطوشتين عيار 16ملم، وأسلحة بيضاء محظورة، متمثلة في سيوف وقارورات غاز مسيلة للدموع، استعملت في معركة عصابات الأحياء. المشتبه فيهما تم توقيفهما بعد تلقي نداء لقاعة الإرسال بأمن الولاية، من مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى، يتعلق باستقبال أب لثلاثة أطفال، يبلغ من العمر 41 سنة، تعرض للاعتداء باستعمال سلاح أبيض، حيث تنقل عناصر الشرطة إلى المستشفى، وبعد لحظات فقط تلقت ذات المصالح إرسالا آخر، يتعلق بتواجد مجموعة من الأشخاص المتورطين في القضية على مستوى أحد أحياء وسط مدينة خنشلة، وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء المختلفة، من سيوف وسكاكين.

وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان، برفقة الوحدات العاملة بالميدان، أين تم توقيف شخصين، وعند إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزة أحدهما، على ذخيرة حية من الصنف الخامس متمثلة في خرطوشتين عيار 16 ملم، والآخر أثناء ملاحقته قام برمي سلاح أبيض محظور، يتمثل في سيف من الحجم الكبير، تم استرجاعه وحجزه، كما تم العثور بحوزته على قارورة غاز مسيل للدموع، خلال عملية التمشيط للمكان تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس يتمثل في بندقية مقطوعة الماسورة “محشوشة”، ليتم حجزها مع تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن، وإنجاز ملف ضدهما عن تهمة جنحة الضرب والجرح العمديين، باستعمال سلاح أبيض، سكين، وقارورة غاز مسيل للدموع، وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الخامس، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وحيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، بدون مبرر شرعي، سيتم بموجبه تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا اليوم الأربعاء.

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الضحايا الأربع يشتغلون في شركة كهرباء

وفاة 4 عمال وجرح 3 آخرين في حادث سير بخنشلة

طارق.م

خلفت مجزرة مرورية، وقعت عصر الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 88، الرابط ما بين خنشلة وباتنة، وتحديدا بمدخل مدينة قايس، وفاة أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و48 سنة، وإصابة ثلاثة آخرين، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادث اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، الأولى من نوع باسات والثانية من نوع كيوكيو، كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، وقد تدخل عناصر فرق الحماية المدنية، لكل من الوحدة الثانوية قايس، والمركز المتقدم تاوزيانت، لأجل إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى قايس، فيما تم تحويل جثث الضحايا الأربعة المتوفين في عين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث، في الوقت الذي فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، في ملبسات الحادث المأساوي.

وكان الشباب الأربعة، المتوفين وهم عبد الحفيظ زقادة البالغ من العمر 33 سنة، من بلدية بوحمامة بولاية خنشلة، وبلال بومدين البالغ 41 سنة من مدينة سكيكدة، ولحسن فتحي 33 سنة من عين جاسر بولاية باتنة، وبوترعة اسماعيل 48 سنة من مدينة ششار بخنشلة، قد أنهوا عملهم على مستوى شركة الكهرباء بالرميلة، وفي طريق العودة تجاه منزلهم كالعادة، على متن سيارة من نوع باسات، وبوصولهم عند مفترق الطرق الأول، على مستوى الطريق الوطني رقم 88، في شطره الرابط بين قايس وتاوزيانت، اصطدمت سيارتهم بسيارة سياحية أخرى من نوع كيوكيو، كان على متنها ثلاثة أشخاص، ما تسبب في وفاة زملاء العمل الأربعة وإصابة ركاب السيارة الأخرى بجروح بليغة جدا .

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المتهمان قاوما الشرطة بعنف خلال توقيفهما

ثلاث سنوات حبسا لمزوري العملة بأم البواقي

ج.لمودع

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي الإثنين، حكمها ضد كل من ط.ب 31 سنة وأ.ع، 31 سنة اللذين اتهما بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وتعود حيثيات القضية بحسب ما دار خلال المحاكمة، إلى تاريخ العشرين أكتوبر من سنة 2021، بمدينة عين كرشة بولاية أم البواقي، على الساعة السابعة مساء، حين تمكن رجال الشرطة بذات المدينة من إلقاء القبض عليهما متلبسين بحملهما لمبالغ من الأوراق النقدية المزورة من فئة ألفي دج كانت بحوزة المتهم ط.ب، ومبلغ مائة وستة عشرة ألف دج من فئة ألف دج بحوزة أ.ع.

وخلال محاكمتهما تبين أن المتهمين حاولا استعمال القوة من أجل الفرار من قبضة الشرطة، التي فاجأتهما وطوقتهما، ليتم توقيفهما بعد أن أبديا مقاومة عنيفة للإفلات من الشرطة، حيث قام المتهم ط.ع برمي المبلغ الذي كان بحوزته أرضا. وأنكر المتهمان امام المحكمة تزويرهما الأوراق النقدية، إذ قال المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بأنه لم يقم بتزوير هذا المبلغ وكل ما في الأمر أنه تعرض للنصب والاحتيال والخداع كونه كان بسوق تاجنانت بولاية ميلة، وباع كمية من الألبسة قبل عيد الأضحى، وقام مجهولون بتسديد ثمن ما اشتروه منه بأوراق نقدية مزورة، ولم يعلم آنذاك بأنها مزورة، حسب زعمهن وحين عودته إلى بيته راح يعد المبلغ المالي المتأتى من المبيعات الذي بلغ ثلاثة وسبعون مليون سنتيم، أين تفاجأ بوجود مبلغ 472 ألف دج مزورة، وحسب تصريحه فقد اتصل بأحد الأشخاص بعين كرشة الذي يعرفه وأعلمه بما حدث له بسوق تاجنانت، فأعلمه هذا الأخير بأنه يعرف هؤلاء النصابين وما عليه إلا إحضار هذا المبلغ لإعادته لهم، وسيعيدون لك على الأقل نصف المبلغ المالي.

وعند وصوله إلى عين كرشة للقاء م.ر، ليسلمه المبلغ، بحسب تصريحه للقاضي، فإذا بالشرطة تلقي عليه القبض وبحوزته هذا المبلغ،وأنكر إن كان مرافقه على علم بهذا المبلغ، فيما صرح به مرافقه أ.ع، الذي ألقت عليه الشرطة بدوره القبض حين نزل من سيارة “الكلوندستان”، التي نقلتهما من عين فكرون إلى عين كرشة، أنه كان ينوي شراء التبغ، وأكد بأنه لا علم له بما يحمل صديقه، وقد رافقه الى عين كرشة ليستلف نقودا من عند صديق له، وقد حاول الفرار حين رأى الشرطة تلقي القبضعلى صديقه.

القاضي ذكرهما بتصريحاتهما المتناقضة لدى الضبطية القضائية ولدى قاضي التحقيق، فكان ردهما بأنهما كانا مضطربين والحقيقة هي ما قالاه في آخر إدلاء، ممثل الحق العام بين أثر هذا التزوير على الاقتصاد الوطني وإغراق السوق بعملة مزورة، محللا دافع الهروب ومحاولة الإفلات من الشرطة عن طريق محاولة استعمال العنف، ملتمسا عقوبة خمسة عشر سنة سجنا لكل واحد منهما، أما دفاع المتهمين، فقد ذكّر بتفتيش الشرطة لمنزلي المتهمين حيث لم يعثروا على أية أدلة عن احتراف المتهمين التزوير. وبأن ما دفعهما إلى محاولة تسليم النقود إلى أحد الأشخاص، ليعيد على الأقل نصف المبلغ الذي باع به الألبسة لدليل على أنهما لم يقوما بالتزوير ولا يعرفان تقنياته، كما أن موكله قد أصبح مفلسا وهو ما جعله لا يخبر رجال الأمن، والتمس تخفيف العقوبة كونهما لا زالا في مرحلة الشباب وغير مسبوقين قضائيا، هيئة المحكمة بعد عودتها من المداولة القانونية نطقت بمعاقبتهما بثلاث سنوات منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع العلم أن المحكمة الابتدائية قد إدانتهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.

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النيران التهمت خزانة مخطوطات نفيسة الشهر الفارط

حريق يدمر مكتبة تضم مخطوطات وكتبا نادرة بعين صالح

الشيخ بن ايعيش

شب منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حريق على مستوى خزانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية لعائلة المجاهد المتوفى الحاج التومي سعيدان، بوسط مدينة عين صالح، الحريق مس كامل أرجاء المكتبة الواقعة بالطابق العلوي بمنزل الحاج سعيدان والتي تحوي على آلاف الكتب في مختلف التخصصات إضافة إلى المئات من الوثائق التاريخية الخاصة بالثورة التحريرية والأرشيف الفرنسي، بداية من سنة 1830 وصولا إلى إعلان الاستقلال سنة 1962، حيث احتاجت مصالح الحماية المدنية لأكثر من أربع ساعات لإطفاء الحريق بالكامل.

وأتت النيران على محتويات المكتبة بالكامل، من كتب ووثائق تاريخية تخص منطقة تديكلت، و تؤرخ لحقب زمنية من تاريخها. علما أن مؤسس المكتبة المجاهد المتوفي الحاج التومي كان باحثا في التاريخ وله عدة مساهمات مكتوبة عن تاريخ المنطقة الاجتماعي، إضافة إلى التاريخ النضالي لمنطقة عين صالح وأهم المعارك التاريخية، حيث وصف من طرف الأساتذة بالذاكرة التاريخية الحية لمدينة عين صالح والمناطق المجاورة. وتؤكد مصادر من العائلة أن عدد الكتب والوثائق المتلفة، وهي باللغتين العربية والفرنسية، يعد بالآلاف، وأتى عليها الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

ومعلوم أن قبل حوالي 40 يوما، شهدت المنطقة حادثة ممثالة، حين شب حريق بخزانة عائلة بابا براهيم، حيث دمرت ألسنة اللهب محتوياتها النفيسة من كتب ووثائق، الأمر الذي دفع الأستاذ اسماعيل رئيس جمعية المخطوطات والوثائق التاريخية “سيدي إبراهيم أهل عزي”، إلى مطالبة مديرية الثقافة في الولاية، بالتطبيق العاجل لتوصيات لجنة المعاينة التي أوفدت من طرف الوزارة، إضافة إلى تجسيد مخرجات الأيام الدراسية التي نظمتها المكتبة الوطنية بعين صالح مؤخرا، فيما يخص في ترميم وحماية الخزائن التاريخية بالمنطقة من أجل تفادي هذه الخسائر الكبرى، كما جدد ذات المتحدث بضرورة تطبيق برنامج خاص لتكوين المشرفين على ادارة وتسير هذه الخزائن بالجنوب، من أجل اكتسابهم الخبرة لحماية هذا الإرث الفكري المهدد بالزوال .

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استرجاع 147 رأس ماشية بعين الملح في المسيلة

أ. ق

استرجعت، الثلاثاء، عناصر الدرك الوطني لكتيبة عين الملح بولاية المسيلة من استرجاع 147 رأس ماشية، كما ألقت القبض على ثلاثة متورطين في السرقة ببلدية امجدل جنوب المسيلة، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية.

وتمت معالجة القضية في ظرف قياسي اثر تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني مفاده قيام مجهولين بسرقة 147 رأسا من الماشية بعد الاعتداء على صاحبها ليتم وضع سدود على المسالك المحتمل المرور عبرها وتتبع أثار سير المتورطين ليتم توقيفهم واسترجاع القطيع محل السرقة، حسبما أوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المجموعة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية مباشرة فور الانتهاء من التحقيق، حسبما أشار إليه البيان.

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20 جريحا في حادث انقلاب حافلة بتمنراست

ش. بن ايعيش

تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بقرية أراك، الواقعة على بعد 400 كلم من مقر الولاية تمنراست فجر الثلاثاء، من أجل حادث مرور على الطريق الوطني رقم 1 على بعد حوالي 05 كلم من مدخل قرية اراك، وقد تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة من نوع هيڤر كانت ضمن قافلة مخصصة لنقل الرعايا الأفارقة إلى مركز الإيواء بتمتراست، الحافلة كان على متنها 45 راكبا، وقد أسفر الحادث حسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، عن إصابة عشرين شخصا من بيهم 19 رعية إفريقي مختلفي الجنسية بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم التكفل بهم وإسعافهم في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، كما تم تسخير عدد من سيارات الإسعاف لنقلهم على جناح السرعة إلى عيادة أراك، لتلقى الفحوصات والعلاج اللازم، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.