أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 جوان 2022

إحباط هجرة غير شرعية، انتشال جثة سبعيني

أحرار البكالوريا ضعف النظاميين بجانت

كشفت أرقام شهادة البكالوريا دورة 2022، بولاية جانت عن تقدم 730 مترشح لاجتياز الشهادة، موزعين على أربعة مراكز، مركزين للطلبة النظاميين بكل من جانت وبرج الحواس، ومركزين للأحرار على مستوى بلدية جانت، غير أن اللافت، هو تسجيل 511 مترشح حر، في حين عدد المترشحين الأحرار لم يتجاوز 219 مترشح، وهو ما يظهر رغبة كبيرة للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في شهادة البكالوريا خلال فترات تمدرسهم. ولم يسجل الامتحان في يومه الأول أي شيء لافت، في ظل الصرامة في التسيير على مستوى مراكز الإجراء.

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أمن العاصمة يطيح بـ10 عصابات أحياء ويوقف 110 شخص

نوارة.ب

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بـ10 عصابات الأحياء زرعت الرعب والهلع وسط السكان، مع محاولة بسط نفوذها الإجرامي خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، حيث أسفرت العمليات عن توقيف 110 شخص.

وجاء في بيان لأمن ولاية الجزائر أن مصالحها عالجت من خلال فرق الشرطة القضائية عبر مختلف أقاليم قطاع الاختصاص عشر (10) قضايا متعلقة بإجرام العصابات في الأحياء السكنية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها بنادق صيد بحرية، محاولين في ذلك، الإخلال بالنظام والسكينة العامين.

وأضاف البيان ذاته “تمكنت فرق أمن ولاية الجزائر وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، من توقيف أكثر من 110 شخص مشتبه فيه، من بينهم رعايا أجانب، كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء. فيما تمّ حجز 210 غرام من القنب الهندي، 500 قرص مؤثّر عقلي، 39 قارورة محلول مخدّر، 19 كيسا من مخدّر “الماريخوانا”، كمية من “الهروين” ومبلغ مالي فاق الـ180 مليون سنتيم من عائدات بيع هاته السموم” .

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بعد 4 أيام من غرقه

العثور على جثة التلميذ “هاني” في شاطئ أوقاس ببجاية

فاطمة عكوش

بعد بحث دام 4 أيام كاملة، تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية بجاية، الإثنين، من انتشال جثة المرحوم هاني مزياني البالغ من العمر 16 سنة ابن منطقة بشلول، والذي غرق في شاطئ أوقاس منذ صبيحة الجمعة.

للتذكير، فإن المرحوم هاني مزياني الذي يدرس بمتوسطة بشلول في ولاية البويرة، توجه صبيحة الجمعة الفارط من مسكنه العائلي ببشلول رفقة أصدقائه إلى شاطئ بجاية لقضاء يوم راحة، لكن لسوء حظه قذفته أمواج البحر، حيث تجندت مصالح الحماية المدنية للبحث عنه، كما تتنقل يوميا عائلته مرفوقين بسكان منطقته إلى شاطئ أوقاس، أملا في العثور على جثته والتي لفظها البحر زوال الثلاثاء. وقد خلف خبر غرق التلميذ القاصر هاني مزياني حزنا كبيرا بالمنطقة.

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انتشال جثة سبعيني قرب جزيرة “نيزلة” ببجاية

ت. ع

تم، مساء الاثنين، انتشال جثة سبعيني متحللة بعرض البحر، قبالة جزيرة “نيزلة”، بشاطئ بوليماط، غرب مدينة بجاية، من قبل غطاسي الحماية المدنية. وإلى حد الساعة، تجهل هوية الضحية وكذا أسباب وفاته وحيثيات وصوله إلى المكان، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بجاية، بغرض التشريح كما تم فتح تحقيق في القضية.

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اعتلوا أسطح عمارات شاغرة

مقصون من السكن يهددون بالانتحار الجماعي بوهران

سيد أحمد فلاحي

اقتحمت من جديد عشرات العائلات التي أقصيت من السكن بعمارات الطاليان في وهران، الشقق الشاغرة التي يتجاوز عددها الـ70 شقة، لا تزال خاوية على عروشها، في وقت يعيش المقصون أياما عصيبة في انتظار الحلول الناجعة، غير أن هذه المرة كانت الأخطر، عندما حاول مجموعة من الغاضبين الانتحار جماعيا بعد صعودهم لأسطح العمارات الشاغرة، والتهديد بإلقاء أنفسهم من الأعلى، في حال لم يتم التعجيل بترحيلهم، وهي الحادثة التي تطلبت تدخل وحدات من فرق مكافحة الشغب لإعادة الأمور إلى نصابها وطرد المقتحمين من الشقق.

وحسب ما أفادت به ممثلة عن المحتجين، فإن فكرة اقتحام السكنات الشاغرة، ما هي سوى رسالة موجهة للمسؤول الأول على الولاية، حتى يتيقن بأن هناك شققا شاغرة، لم توزع على مستحقيها، وفي الطرف الثاني، عائلات تعاني الأمرين في أوضاع كارثية، بسبب أزمة السكن، كما ظل المحتجون يرددون شعارات تطالب الوصاية بالتدخل لكشف المستور وتفسير معنى ترك شقق شاغرة دون توزيعها على مستحقيها، متهمين في نفس الوقت المكلفين بملف عمارات الطاليان الذين حسبهم لم يتحلوا بروح المسؤولية والنزاهة، بدليل أن هناك أسماء تم إقصاؤها من دون وجه حق، أين وجد الكثير ممن تربوا بين جدران عمارات الطاليان بالصديقية، أنفسهم في العراء يبكون حظهم السيء، خاصة أن آمالهم معلقة على زيارة واحدة لوالي وهران إلى موقع “باتيور”، لأنها ستكون كفيلة بكشف الغطاء عن المؤامرة حسب تعبيرهم، وإنصاف من له حق، ومعاقبة من يدعي ذلك، لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه تقول المتحدثة.

بالمقابل أفادت مصادر من دائرة وهران، أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة يعاقب عليها القانون، وكان حري بالمحتجين أن ينتظروا نتائج التحقيق وليس استعمال القوة واقتحام سكنات تخص أصحابها، لأن من له حق وتؤكده نتائج التحقيقات سينال سكنه، بينما من لا يملك الحق في السكن فعليه أن يعود من حيث أتى.

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توقيف 3 شبان بتهمة تسريب مواضيع البكالوريا بالشلف

إ. جزار

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 21 سنة، مسير لمجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي Telegram قام بنشر عدة مواضيع وحلول لها عبر حسابه تحت اسم مستعار، ومن خلال التحقيق المعمق حسب بيان لخلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، والذي باشرته ذات الفصيلة، تبين أن المتهم مسير لحساب على شبكة التواصل الاجتماعي مرتبط بمجموعة عامة ذات اسم مستعار “بكالوريا شعبة آداب وفلسفة”، حيث قام هذا الأخير في اليوم الثاني من الامتحانات بنشر عبر مجموعته موضوع امتحان مادة الرياضيات شعبة آداب وفلسفة وبعض الحلول المتعلقة به.

كما تم توقيف شاب آخر يبلغ من العمر 21 سنة، مسير لمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي Telegram مسجلة تحت اسم مستعار “علوم الطبيعة والحياة بكالوريا 2022”. مع رصد كذلك لحساب مستعار لتلميذ بالصف النهائي للطور الثانوي يبلغ من العمر 18 سنة قام بنشر عبر مجموعة مستعارة الاسم “BAC 2022 علوم تجريبية” على موقع التواصل الاجتماعي إيمو IMO باعتباره عضوا فيها، موضوع امتحان اللغة الانجليزية شعبة علوم تجريبية وبشريحة هاتف نقال مسجلة باسم والدته، وفي الوقت المبرمج لإجراء الامتحان الخاص بالمادة، مستغلا خروجه للمرحاض من أجل نشر المحتوى بعد مضي 15 دقيقة من تسليم أوراق الامتحان ليعود إلى قسمه تاركا هاتفه بالمرحاض.

وتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.

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بتهمة الغش في امتحان البكالوريا بتلمسان

الحكم على مترشحة أم لـ3 أطفال بـ18 شهرا حبسا مع الإيداع

سيدي محمد نذير

أصدرت محكمة تلمسان، الإثنين، حكما على امرأة متزوجة لها 3 أطفال، بتهمة الغش في امتحان شهادة البكالوريا 18 شهرا حبسا نافدا مع الإيداع في الجلسة بتهمة الغش في امتحان البكالوريا، هي وشريكها الذي كان يجيب لها عن أسئلة الامتحان عن طريق البلوتوت.

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بعد إدانة مترشح بسنتين سجنا بتسبة

توقيف فتاتين على صلة بنشر امتحان البكالوريا في مجموعة مغلقة

ب. دريد

أدانت، محكمة الشريعة بولاية تبسة، مساء الإثنين، مترشح لشهادة البكالوريا يبلغ من العمر 19 سنة، بسنتين سجنا نافذا، اثر توقيفه من طرف عناصر من فرقة مكافحة الجريمة بعد نشره لاختبار مادة اللغة العربية بإحدى المجموعات الخاصة بالفضاء الأزرق الفايس بوك، رغبة منه للحصول على الإجابة من طرف أحد أعضاء المجموعة التي تضم بعض الاساتذة، وبعد إجراءات التحقيق على مستوى الضبطية، تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية، الذي أحاله على قاضي المثول الفوري، أين تمت إدانته بسنتين سجنا نافذا. وفي ذات السياق تمكن عناصر من أمن دائرة الشريعة بذات الولاية تبسة، وبالتنسيق مع النيابة وفرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، من رصد حساب الكتروني عبر موقع التواصل إيمو من الوصول إلى وجود حلول لامتحان مادة اللغة العربية عبر مجموعة خاصة، إيمو باك علوم تجريبية، أين أثبتت التحريات التقنية المنجزة تورط فتاتين إحداهما طالبة جامعية، قامت بتصوير موضوع الامتحان ونشره، ليتم استدعاء الفتاتين، وبعد الإجراءات التقنية والتفتيش الالكتروني الدقيق، تم العثور على موضوع الامتحان والحلول لذات الأسئلة، باستغلال حساب الكتروني على تطبيق إيمو ونشر حلول بكالوريا 2022 عبر مجموعة خاصة، حيث تم إحالة الفتاتين على التحقيق، في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية أي السيد وكيل الجمهورية، على مستوى محكمة الشريعة.

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البراءة لمترشحة بكالوريا عن تهمة الغش بخنشلة

مامن. ط

برأت محكمة الجنح الابتدائية بخنشلة، في ساعة متأخرة، من نهار الإثنين، ساحة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و39 سنة، من بينهم مترشحة ضمن امتحانات شهادة البكالوريا، في نمط النظامي، بمركز الإجراء ثانوية شيحاني بشير، بخنشلة وطالبتين جامعيتين، وصاحب سيارة “فرود” وشاب، عن تهمة الغش، بعد أن تم تقديمهم من قبل مصالح الأمن، فور ضبطهم بالقرب من مركز الامتحان، وبحوزتهم أسئلة الامتحان، يساعدون المترشحة في الإجابة، باستغلال تقنية البلوتوث، خلال دورية عادية، لفرق الأمن.

وكشف مصدر للشروق، الثلاثاء، أن دورية متنقلة لمصالح الشرطة، بالقرب من مركز امتحان بثانوية شيحاني بشير، مسخر لإجراء امتحانات البكالوريا، ضبطت أربعة أشخاص، من بينهم طالبتان، يقومون بحل أسئلة امتحانات، لمساعدة مترشح مجهول، ليتم توقيفهم واقتيادهم لمقر الأمن، قبل تحديد هوية المترشحة، التي تم استدعاءها وإحالتها على التحقيق، قبل تقديمهم أمام القضاء الذي برأ ساحتهم عن تهمة الغش.

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درك ميلة يحجز 4 قناطير من الشمة المغشوشة

نسيم.ع

حجزت عناصر أفراد الفصيلة 3 للأمن والتدخل للدرك الوطني ببلدية وادي النجاء غرب ولاية ميلة، 4 قناطير من مادة الشمة المغشوشة، بدون سجل تجاري وفواتير، وأوقفت شابا في العقد الثالث من عمره.

وحسب مصالح الدرك الوطني بميلة للشروق، فإن العملية تمت في حدود الساعة الـ23 والنصف من ليلة الإثنين، أثناء قيام أفراد الفصيلة 3 للأمن والتدخل للدرك الوطني بوادي النجاء بنقطة مراقبة عبر إقليم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدراحي بوصلاح، بالضبط على الطريق الوطني رقم 77 أ الرابط بين فرجيوة ودراحي بوصلاح، أين قاموا بتوقيف سيارة كان يقودها المسمى “ب.ع. ر” البالغ من العمر 35 سنة، بعد المراقبة الإدارية للوثائق والتفتيش الأمني، تم العثور بالصندوق الخلفي لها على كمية من مادة الشمة تقدر بـ13220 وحدة، على الفور تم اقتياد السائق والمركبة لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدراحي بوصلاح لمواصلة التحقيق.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تسليم البضاعة المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة بفرجيوة، وتحويل المشتبه أمام الجهات المختصة للنظر في قضيته.

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5 سنوات سجنا لرئيس بلدية ميلة الأسبق

نسيم. ع

سلط في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، القاضي لدى محكمة ميلة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية ميلة الأسبق، المسمى “ح. م. م”، في العقد الرابع من عمره في العهدة الانتخابية 2012 ـ 2017 رفقة المتهم “ك. ص”، في العقد الخامس من عمره يشتغل كاتبا عاما بالبلدية في نفس الفترة، خلال جلسة محكمة الجنايات مع الأمر بالإيداع في الجلسة، بعد أن وجهت لهما تهمة جناية التزوير في محرر عمومي ورسمي بتحريف جوهره وذلك بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت وأمليت من الأطراف، فتحت بشأنها المصالح الأمنية المختصة حينها تحقيقات معمقة أسفرت عن تورط المشتبه فيهما ليتم إحالتهما على الجهات العدلية للنظر في قضيتهما.

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إحباط هجرة غير شرعية لـ26 حراقا في سكيكدة

إسلام. ب

أحبط، خفر السواحل بسكيكدة، صباح الثلاثاء، في حدود الساعة الثامنة، هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بحوالي 26 شخصا، ينحدرون من مختلف المدن والولايات الجزائرية، وهذا على غرار مدينة القل بولاية سكيكدة، قسنطينة، عنابة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و41 سنة، منهم بطالون، وتجار، وذلك بعرض البحر الأبيض المتوسط، عبر إقليم بلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة.

وأكدت مصادرنا أن وحدات البحرية والمصالح الأمنية بسكيكدة تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي الممتد عبر 130 كلم، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كان محملا بمجموعة معتبرة من الحراقة الذين أقلعوا من شاطئ بن زويت، ببلدية كركرة، غرب الولاية متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تم توقيفهم من طرف فرقة الدرك الوطني بسكيكدة، أين تم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بمحكمة القل بتهمة الهجرة السرية.