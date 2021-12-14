أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

وفاة طالب داخل إقامة جامعية، إقبال محتشم على التلقيح

مقتل بنّاء من سيراليون في ورشة بعنابة

ن.طلحي

لفظ، رعية من جنسية أجنبية أنفاسه الأخيرة مساء الإثنين داخل ورشة بناء بعنابة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، بعد سقوطه المفاجئ من بناية في طور الإنجاز متواجدة بحي القنطرة.

الضحية البالغ من العمر 24 سنة وهو من جنسية سيراليونية، كان قد سقط خلال قيامه بأشغال البناء في الورشة، من الطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز، ما تسبب في وفاته في عين المكان، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة على مستوى الرأس ومختلف أنحاء الجسم.

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وفاة طالب داخل إقامة جامعية ببجاية

ع. تڤمونت

توفي الاثنين، عمر بوبعاية، طالب جامعي بجامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية، مقيم بالإقامة الجامعية “إرياحن ” على إثر نوبة قلبية مفاجئة، وحسب إدارة الإقامة الجامعية المذكورة، فإن الفقيد البالغ من العمر 25 سنة، ينحدر من بلدية خراطة شرق بجاية، طالب سنة ثانية ماستر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قد تعرض لوعكة صحية في حدود الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة وقد تم نقله على جناح السرعة إلى الاستعجالات، لكن سرعان ما تم الإعلان عن وفاته إثر نوبة قلبية كما أكده طبيب المناوبة لعيادة سيدي أحمد.

يشار الى أن خبر وفاة الطالب عمر قد نزل كالصاعقة على سكان بلدية خراطة وعلى الأسرة الجامعية لجامعة بجاية، إذ كانت العائلة قد فقدت الوالد بداية العام الجاري، وذلك قبل وفاة ابنه الوحيد.

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التيكتوك يكلفه الحبس وغرامة مالية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج حكما بالحبس 18 شهرا وغرامة مالية بـ50 الف دينار لشاب تم توقيفه من طرف عناصر الأمن الحضري الثامن ببرج بوعريريج، وتم ذلك بناء على شكوى تقدمت بها فتاة ضد شخص تربطها به علاقة سابقة مفادها قيامه بابتزازها وتهديدها بعرض صورها والفيديوهات على تطبيق الفايسبوك والتيكتوك مقابل منحه مبلغا ماليا قدر بـ20 مليوم سنتيم، وبعد التحريات تم التوصل إلى حجز كل الأجهزة المخزنة والمستعملة في الفعل المجرم بالتنسيق مع الجهة القضائية تم تفتيشها والإطلاع على المحتوى الخاص بالقضية تم على اثرها انجاز ملف جزائي ضده وتحويله امام العدالة أين صدر الحكم السالف الذكر.

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وفاة صديقة الثورة الجزائرية “سيسيل درابس”

توفيت المحامية البلجيكية، الأستاذة سيسيل درابس، صديقة الثورة الجزائرية المعروفة بمواقفها الشجاعة المدافِعة عن القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وعضو مجموعة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني، عن عمر ناهز 89 سنة. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب وزير المجاهدين، العيد ربيقة عن تعازيه في وفاة سيسيل “المناضلة التي نذرت حياتها لخدمة قضيتنا الوطنية”.

وأضاف أن الراحلة “تعدّ من الأعضاء البارزين في هيئة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني الذين ساندوا كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال”، مؤكدا أن الجزائر “ستظل مدينة للحقوقية سيسيل درابس بجليل عملها ومعترفة بجميلها باعتبارها رمزا للحق وشخصية مرموقة ساهمت في الدفاع بكل شجاعة عن عدالة القضية الجزائرية وأدانت ممارسات الاستعمار في كل المحافل التي شاركت فيها”.

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جامعة المدية تطلق حملة تلقيح واسعة ضدّ كورونا

ب. عبد الرّحيم

باشرت، منذ أيام، جامعة يحي فارس بالمدية، عملية تلقيح واسعة النطاق ضدّ فيروس كورونا، مسّت عمال القطاع وأساتذة الجامعة والطلبة الدارسين بها، حيث خصصت الجامعة فضاءات صحية في الأحياء الجامعية الخمسة، كما خصصّت أخرى بكليات الجامعة ومؤسساتها المنتشرة في عاصمة الولاية، للتسهيل على العمال والطلبة تلقي اللقاحات في ظروف مريحة.

ووصف البروفيسور جعفر بوعرعوري، رئيس جامعة المدية، العملية لحدّ الآن بالناجحة، نظرا للاستجابة المعتبرة من الأسرة الجامعية وتفاعلهم مع الحملة التي شهدت إقبالا معتبرا من العمال والطلبة على حدّ سواء.

وشدّد رئيس الجامعة على ضرورة مواصلة العملية وتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاحها واستهداف أكبر عدد ممكن الأسرة الجامعية، ضمانا للصحة العمومية في الوسط الجامعي وتطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية وكذا والي الولاية جهيد موس، الذي يحرص على بقاء ولاية المدية في طليعة الولايات التي سجلت أعلى استجابة لعملية التلقيح.

ولم يفوت السيد جغفر عرعوري الذي يتابع الحملة شخصيا لتقديم كبير التقدير لمجهودات مدير الصحة وعمالها الذين وضعوا كل الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف الجامعة لإنجاح العملية.

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إقبال محتشم على التلقيح لعمال التربية بالأغواط

الشريف داودي

تسابق مصالح مديرية التربية الزمن لأجل بلوغ أقصى الغايات المتوخاة من حملة التلقيح، ضد وباء كورونا تجاوبا وتعليمات وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن، وفي ذات الإطار استغل مدير التربية الإذاعة المحلية لدعوة كافة مستخدمي مستخدمي قطاع التربية، للانخراط الفعلي والمسؤول في عملية التلقيح ضد الوباء المدمر، عبر مختلف المؤسسات التربوية، إنجاحا للحملة التي انطلقت بداية الأسبوع، داعيا من جهة أخرى كافة التلاميذ عبر مختلف الأطوار التعليمية لاستغلال العطلة الاستثنائية الموسعة للمراجعة والاستدراك والتحضير الجيد للفصل الدراسي الثاني.

ونظرا للأهمية التي تكتسيها العملية فقد كان التحضير لها وتنفيذها استثنائيا ودقيقا بالتنسيق مع مصالح الصحة التي جندت كافة إمكانياتها في هذا الصدد، إلا أن ما يلاحظ هو الإقبال المحتشم لمستخدمي القطاع عبر كل الأطوار التعليمية، على غرار ما هو جار بالنسبة لباقي فئات المجتمع، الأمر الذي استدعى تجنيد كافة الإطارات بما في ذلك الأمين العام للمديرية ورؤساء مصالحها، لزيارة بلديات الولاية للرفع من وتيرة التحسيس.

ومن جهة أخرى، سخر مكتب الإعلام والاتصال صفحة المديرية على منصة الفايسبوك، لتعزيز حماية التحسيس، والدعوة إلى التلقيح بإطلاق شعارات محفزة للإقبال على مراكز التلقيح عبر المؤسسات التربوية.

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تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 67 باتجاه زرالدة

فيضان وادي بوحايك يؤرّق سكان الدكاكنة وأصحاب المركبات بالدويرة

منير ركاب

ناشد سكان حي الدكاكنة، ببلدية الدويرة، مسؤولي مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر التدخل، لإيجاد حل نهائي لوادي بوحايك، الذي يتسبب كل مرة في غلق الطريق الوطني رقم 67، الرابط بين تسالة المرجة، وبلدية زرالدة، على امتداد 19 كلم، منذ بداية تهاطل الأمطار على العاصمة، شهر نوفمبر الماضي، ما عرقل -حسبهم- مصالحهم اليومية، بحكم أن الطريق يعتبر منفذا أساسيا غربا، باتجاه ولاية تيبازة، حيث تم على إثره إنجاز محوّل يربط بين الطريق الوطني رقم1، لتخفيف الضغط المروري على الناحية الغربية، لاسيما أصحاب المركبات القادمة من ولاية البليدة نحو العاصمة.

واستاء ممثلون عن مواطني الدكاكنة، في تصريح لـ”الشروق”، من تعثر المصالح الولائية، ومديرية الموارد المائية، لإيجاد حل نهائي لمشكل فيضان الوادي الذي يؤدي في معظم الأوقات إلى غلق الطريق الوطني رقم 67، مع تساقط الأمطار، مؤكدين في ذات السياق، إيداعهم مراسلات، للسلطات المحلية، بضرورة اتخاذ التدابير، وإعداد مخططات مناسبة لحماية وتأمين السكان والممتلكات، في مواجهة أخطار فيضان الوادي، على غرار غلق الطريق، داعين الوصاية إلى ضرورة توسيع قنوات التطهير التي لم تعد قادرة على استيعاب مياه الأمطار والوادي، مع صيانتها، على غرار تنقية الوادي من بقايا النفايات الصلبة، وبقايا مواد البناء، علاوة على إيجاد حل للبناءات الفوضوية على ضفاف الوادي، التي تشكل حاجزا يعيق مسلك مياه الأمطار، التي تجد لها مسالك ثانوية باتجاه الطريق، حيث يحمل ضغط المياه السريع، الأتربة والحجارة التي تخلق ازدحاما مروريا، ينتهي بغلق الطريق، لبداية عملية التطهير.

وأضاف المشتكون، أن العامل الأساسي الذي يسبب في تسرّب مياه الأودية نحو المجمّعات السكنية، هو عدم تهيئة وصيانة الأخاديد الخاصة بتصريف المياه المحاذية للطرقات، مع تراكم الفضلات والأوحال، ونمو الأشجار والنباتات الطفيلية بمجاري الأودية، ما يستدعي على الهيئات المعنية، ممثلة في السلطات المحلية والولائية، ومديرية الموارد المائية، وجمعيات المجتمع المدني، التدخل لتقليص الأضرار الناجمة عن تسرّب مياه الأودية، كما حدث مع واد بوحايك بالدكاكنة مؤخرا، جنوب بلدية الدويرة.

من جهتهم، عرّج المشتكون، نحو مشكل غياب سوق بالمنطقة يلبي حاجاتهم، من شأنه القضاء على متاعبهم، حيث يضطرون إلى اللجوء للسوق الجوارية الموجودة وسط مدينة الدويرة لقضاء مختلف حاجياتهم، أو الاكتفاء بخدمات التجار الفوضويين، الأمر الذي أدى لمطالبة المصالح المحلية السابقة، التدخل لإنصاف حيّهم، ورفع الغبن عنه، والتكفل بانشغالاتهم، ناهيك عن وجود جملة من المشاكل، أبرزها-يقول المشتكون- انعدام الغاز الطبيعي، وقنوات الصرف الصحي، بالرغم من الشكاوى العديدة الموجّهة للسلطات المحلية السابقة التي وعدتهم بإنهاء سيناريو المعاناة، التي دامت لسنوات، ليبقى الوضع على حاله، آملين من السلطات المحلية الجديدة، الوقوف على انشغالهم لتدارك ما تركه المجلس البلدي السابق.

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حجز مخدرات وسلاح محظور خلال العملية

توقيف 11 شخصا في وكر للرذيلة بتيزي وزو

رانية.م

أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، 11 شخصا ضمنهم 7 نساء، بتهمة إنشاء وكر للدعارة وممارسة الرذيلة، داخل إحدى الشقق الخاصة بالمدينة الجديدة، حيث أودع الجيران شكاوى بخصوص التصرفات اللاأخلاقية الممارسة في ذات المبنى.

داهمت مصالح الفرقة الجنائية التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، في إطار حملاتها الخاصة بمكافحة الآفات الاجتماعية وحفظ الآداب العامة، وكرا للدعارة في المدينة الجديدة بتيزي وزو، وذلك بعد التحريات المباشرة عقب شكاوى عدة تلقتها من طرف سكان البناية التي تواجدت فيها الشقة المعنية، حيث اشتكوا من التوافد المستمر للأشخاص المشبوهين والغرباء على حيهم، وهو الأمر الذي هز استقرار المكان وتطلب الاستنجاد بمصالح الأمن، التي اقتحمت المسكن وتمكنت من توقيف 11 شخصا ضمنهم 7 نساء ينحدرن من ولايات مختلفة من الوطن ومتابعات في قضايا دعارة. كما أسفرت العملية عن استرجاع مبلغ من المال من عائدات ممارسة الدعارة وكمية من الحبوب المهلوسة، إلى جانب سلاح أبيض محظور.

ومن جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع المتهمين الـ11 رهن الحبس الاحتياطي عن تهم إنشاء مكان للدعارة، ممارسة الرذيلة والتحريض على فساد الأخلاق، إلى جانب حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك وسلاح أبيض محظور، حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو.

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المشروع كان سيعزز التموين بمياه الشرب والسقي

سد امجدل بالمسيلة لن يرى النور وهذه هي الأسباب

أحمد قرطي

لم يحظ مشروع إنجاز سد امجدل جنوب المسيلة، على الموافقة من قبل وزارة المالية، خلال السنوات السابقة وكذا في 2022، بسبب الضائقة المالية، حسب ما كشف عنه وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عباسي محمد.

وحسب الرد الذي تحوزه “الشروق” والصادر في 25 نوفمبر المنقضي، فإن مشروع السد المذكور الذي يقع على بعد نحو 55 كلم من مدينة بوسعادة بقدرة استيعاب تصل إلى 15 مليون م3، ستوجه مياهه للسقي الفلاحي لنحو 3 آلاف هكتار وكذا تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المجاورة.

ووفق الوزير، فقد تم الشروع في عملية إنجاز الحاجز المائي للسد والتي تعتبر المرحلة الأخيرة من المشروع ككل، بعدما قامت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بإعداد الدراسات اللازمة تحضيرا للشروع في عملية البناء، من خلال إنجاز الدراسة التفصيلية التي تحدد كل التحديات التقنية التي انتهت بنسبة 100 بالمائة، وكذا إنجاز الدراسة العقارية وكل ما تعلق بنقل الملكية للعقار الواقع داخل حوض السد، فضلا عن استكمال أشغال تحويل الخطوط الكهربائية بطول 2 كلم وكل الإجراءات الخاصة بتعويض نزع الملكية مودعة على مستوى خزينة ولاية المسيلة، مع إنجاز دراسة لإعادة إسكان المواطنين القاطنين بحوض السد البالغ عددهم 70 عائلة.

ووفق المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية والأمن المائي، فإن هذا المشروع المهم ضمن المخطط السنوي لسنة 2019 ونظرا للظروف المالية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، لم يتم تسجيله خلال نفس السنة، كما تم اقتراحه ضمن برنامج سنة 2020 وكذا 2021 و2022 على التوالي للحصول على المبلغ اللازم لعملية بناء السد كآخر مرحلة من هذا المشروع، دون أن يحظى بالموافقة من طرف مصالح وزارة المالية، على أن تنطلق الأشغال حسب الوزير فور توفير الغلاف المالي اللازم.

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بسبب انتشار وباء كورونا بين الطالبات

غلق إقامة جامعية بسكيكدة وتقديم العطلة

إسلام.ب

قررت، مساء الاثنين، إدارة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بمدينة عزابة، شرق ولاية سكيكدة غلق الإقامة الجامعية عزابة 2 مؤقتا، بسبب اكتشاف حالات تؤكد إصابة بعض الطالبات المقيمات بفيروس كورونا، حسب ما جاء في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه موقّع من طرف المدير ويحمل ختم الإدارة من دون تحديد عدد المصابات وحالتهن الصحية، وحسب مصادر الشروق اليومي، فإنه تم التأكد من إصابة مجموعة من الطالبات بفيروس كورونا لا يقل عددهن عن أربع. ويهدف هذا الإجراء للحفاظ على السلامة العامة للطالبات.

كما أقدمت الإدارة على تقديم العطلة بسبب أعراض إصابة عدد من الطالبات بفيروس كورونا، وعليه تقرر غلق الإقامة المذكورة صباح الثلاثاء، حيث غادرت الطالبات المقيمات بالإقامة غرفهن وتوجهن إلى منازلهن، وقالت بعضهن للشروق اليومي بأن دراستهن لن تتأثر كثيرا لأنهن أجرين الامتحانات الفصلية، يذكر أن هذه الإقامة المعنية بالغلق لا تقطنها سوى طالبات معهد الأساتذة ولا تضم شعبا أخرى، بينما لم يشمل الغلق الإقامة الثانية في مدينة عزابة لأنها تضم طلبة من فروع تعليمية أخرى بجامعة الحدائق بسكيكدة.

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تعرض لاعتداء بمادة حمضية في خنشلة

إخضاع الأستاذ علي ناصر لعملية جراحية دقيقة

طارق.م

خضع، الإثنين، الأستاذ علي ناصر، الذي يزاول أستاذ مادة الرياضيات، بمتقن بلدية قايس، في ولاية خنشلة، لعملية جراحية دقيقة، أجريت له على مستوى مستشفى العيون بولاية الوادي، على خلفية اعتداء استهدفه من طرف شخص مجهول، وسكب عليه مادة حمضية، فأصابه على مستوى الوجه. حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة للضحية على مستوى العين، بعد أن تم نقله على جناح السرعة، من خنشلة بتكفل من لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وبمتابعة من مديرية القطاع بخنشلة، ويأمل الطاقم الطبي، في إنقاذ عين الأستاذ ناصر.

وكانت الحادثة قد خلفّت حالة من الدهشة والذهول وسط سكان المنطقة، الذين لم يفهموا سبب هذا الاعتداء، الذي وقع صباح الأحد المنصرم، بالقرب من المركز البريدي ببلدية قايس، عندما كان شخص مجهول يترصد الأستاذ، وهو في طريقه للمتقن، أين قام بالاعتداء عليه أولا بالضرب، ثم سكب كمية من حامض الأسيد، على رأسه ووجهه، مسببا له حروقا بليغة، سقط على إثرها الأستاذ البالغ من العمر 52 سنة، أرضا فاقدا للوعي، ليتم إسعافه ونقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، أين قررت عائلته ساعتها، ونظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، نقله إلى عيادة خاصة بمدينة خنشلة، لضمان التكفل الجيد بحالته الصحية الحرجة، في الوقت الذي باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس، تحرياتهم وتحقيقاتهم المعمقة، لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة ومعرفة خلفياتها، وكذا تحديد هوية الشخص المعتدي قصد توقيفه وتقديمه إلى العدالة، وقد خلفّت حادثة الاعتداء على الأستاذ علي ناصر حالة من الاستياء والتذمر في أوساط المواطنين وعمال قطاع التربية بالمنطقة، والذين طالبوا بضرورة تكثيف الأبحاث والتحريات لتوقيف الفاعل الذي مازال في حالة فرار ومجهول الهوية، وكشف أسباب إقدامه على ارتكاب جريمته التي وصفوها بالنكراء، كونها استهدفت واحدا من موظفي قطاع التربية بالولاية.

في حين ذكرت مصادر طبية للشروق اليومي، أن الأستاذ الضحية يعاني من حروق خطيرة على مستوى الوجه والرأس، سببت له تشوهات جلدية، وهو متواجد في حالة نفسية صعبة للغاية، على أمل أن تأتي خطوة تحويله إلى مستشفى خاص بالعيون، بمدينة الوادي، بالنتيجة الصحية المرجوة.

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تفكيك ثلاث شبكات إجرامية بتيزي وزو

رانية. م

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيزي وزو من تفكيك ثلاث جماعات أشرار، تمتهن السرقة عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو، تورط فيها 9 أشخاص ضمنهم قاصرون، حيث تم وضعهم رهم الحبس الاحتياطي عن تهم مختلفة، مع وضع أحدهم في مركز إعادة التربية والتأهيل الخاص بالقصر.

القضية الأولى تمثلت في بلاغ تلقته مصالح أمن دائرة مقلع بولاية تيزي وزو، بخصوص سرقة مركبة كانت مركونة في المنطقة، حيث توصلت التحريات المجراة لتحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بـ4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و50 سنة، ثلاثة منهم تم توقيفهم، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن المطلوب الرابع، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة، مع توفر ظرفي الليل والتعدد.

ومن جهتها أوقفت مصالح الأمن الحضري السادس بمدينة تيزي وزو، شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة، تورطا في عملية سرقة بالعنف على مستوى المدينة الجديدة، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي، في حين أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول ثلاثة أشخاص ضمنهم قاصران، اتهموا بالسطو على محل تجاري ليلا بمدينة تيزي وزو، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع أحد القصر رهن الحبس الاحتياطي والآخر في مركز إعادة التربية والتأهيل الخاص بالقصر، في حين استفاد المتهم الثالث من الاستدعاء المباشر -حسب- ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو.

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توقيف تاجر مخدرات بتيزي وزو

رانية. م

أوقفت مصالح أمن دائرة ذراع بن خدة غرب ولاية تيزي وزو، مسبوقا قضائيا في الـ22 من العمر، عن تهمة حيازة المخدرات من اجل المتاجرة، حيث تم العثور على كمية معتبرة من السموم في منزله العائلي بعد عملية التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن.

وأفاد البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، أن ذات المصالح وتبعا للتحريات المفتوحة حول المتاجرة بالمخدرات في مدينة ذراع بن خدة، تم تحديد هوية الجاني، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 22 سنة، حيث تمت مداهمة المنزل الذي يقيم فيه وعثرت على كمية مقدرة بـ87.41 غ من المخدرات إلى جانب سلاحين أبيضين ومبلغ مالي من عائدات بيع السموم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعني بعد تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، عن تهمة الحيازة غير المشروعة للمخدرات بغرض المتاجرة.