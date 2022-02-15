أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 فيفري 2022

انتحار طفلة شنقا، كهل يعتدي على شقيقه بساطور، انتشال جثة غريق

الضحية دخل في غيبوبة

كهل يعتدي على شقيقه بساطور في سكيكدة

إسلام. ب

قضت، في ساعة متأخرة من الاثنين، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، بإدانة كهل يبلغ من العمر 53 سنة، يقطن في قرية عين النصارى، ببلدية سيدي مزغيش، غرب ولاية سكيكدة، بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا، على خلفية متابعته بتهمة محاولة القتل العمدي، إضرارا بشقيقه الضحية.

ويتلخص ملف القضية في وقوع خلافات بين زوجة الضحية وزوجة شقيقه المتهم، تدخل خلالها الضحية لنصرة زوجته، لترفع زوجة المتهم شكوى ضده تتعلق بالضرب والجرح العمدي، فطلب منها التنازل عنها لكنها رفضت، إذ دخلت حينها العلاقة بينه وبين شقيقه في فتور، وفي شهر ماي لسنة2021، وقعت مناوشات بينهما تطورت إلى حد الاعتداء على الضحية بواسطة سلاح أبيض، متمثل في ساطور على مستوى الرأس، ليفقد على إثرها وعيه ويدخل في غيبوبة، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، أين تم إخضاعه إلى عملية جراحية على مستوى الرأس، ليمنح له الطبيب الشرعي عجزا عن العمل مدته 60 يوما، ليتقدم الضحية ع.ت بشكوى إلى مصالح الضبطية القضائية بدائرة سيدي مزغيش.

وخلال جلسة المحاكمة أعترف المتهم بالتهمة الموجهة له، وأقر بأن سبب الاعتداء يعود إلى خلافات عائلية، وأكد أنه كان في مرحلة دفاع عن النفس بعد أن أقدم شقيقه بالاعتداء عليه بمفك براغي، من جهتها النيابة العامة أكدت بوجود قرائن تثبت ارتكاب المتهم الجرم المتابع به بدليل اعترافه الصريح في مختلف مراحل التحقيق وخلال جلسة المحاكمة والتمست تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حقه، كما طالب دفاعه ببراءة موكله خاصة وأن الضحية هو من بادر بالاعتداء عليه، لكنه لم يكن ينوي قتله بدليل أنه نزع سترته لتضميد جراحه كما طلب منه أن ينقله إلى المستشفى لكن الضحية رفض ولا يوجد عامل أجنبي وقت الوقائع لمنعه من قتله وطالب بإعادة تكييف التهمة إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عجز لمدة 60 يوما والإمساك إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف نظرا لظروفه العائلية وبحكم أنه رب عائلة رزق بمولود ولم يتمكن من رؤيته وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.

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انتشال جثة غريق بشاطئ قوراية في تيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت صباح الثلاثاء، فرقة غطاسي الحماية المدنية لولاية تيبازة، من انتشال جثة شاب مفقود في البحر منذ أول أمس بعد عملية بحث دامت حوالي 22 سا قبالة شاطئ سيدي إبراهيم ببلدية قوراية غرب ولاية تيبازة.

الجثة هي لشاب يبلغ من العمر 23 سنة من هواة البحر منحدر من مدينة الارهاط، كان قد فقد منذ أول أمس ليباشر إثرها غطاسو الحماية المدنية رحلة بحث تواصلت لـ22 ساعة قبل العثور عليه الثلاثاء وإجلائه ونقله على متن سيارة إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قوراية.

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انتحار طفلة شنقا في أم البواقي

ج. ل

وضعت صباح الثلاثاء، طفلة تدعى خ.ش، البالغة من العمر 13 سنة، حدا لحياتها في مشهد مأساوي في بيتها العائلي، بحي بوخالفة بعين فكرون بولاية أم البواقي، وحسب مصدر قريب من العائلة الجريحة، فإن الأم قصدت غرفة الضحية بعد تحضيرها لفطور الصباح لتطلب منها تناول فطورها، وما إن فتحت باب غرفة الضحية حتى تفاجأت بوجود ابنتها مشنوقة بواسطة حبل داخل غرفتها، وبعد حضور الجهة الأمنية والحماية المدنية، تم تحويل الجثة إلى مستشفى المدينة لتشريح الجثة، وتحديد سبب الوفاة، في حين تم فتح تحقيق أمني لمعرفة أسباب ودوافع إقدامها على الانتحار التي تأثر لها أفراد العائلة والجيران وسكان حي بوعافية.

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غلق ثلاثة فنادق لعدم احترام شروط النظافة بوهران

ف. ن

قامت مفتشية مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوهران بغلق ثلاث مؤسسات فندقية لعدم احترام شروط النظافة والبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من كوفيد-19، حسبما أفادت به الثلاثاء المديرية.

ويتعلق الأمر بفندقين كائنين ببلدية عين الترك وآخر بعاصمة الولاية بسبب عدم احترام أصحابها شروط النظافة والصحة العمومية والبروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أبرزه لوأج المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية، عمر قايم بلعباس. وقد اتخذ قرار غلق هذه المؤسسات الفندقية أمس الاثنين، كما أضاف مدير السياحة الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يبقى ساري المفعول إلى غاية رفع التحفظات المسجلة من طرف مفتشية السياحة التابعة للمديرية. وستتواصل عملية المراقبة لتشمل جميع المؤسسات الفندقية المتواجدة بولاية وهران، وفق ذات المصدر الذي أوضح أن “الإجراء يدخل في إطار مخطط المراقبة والتفتيش الذي تقوم به مفتشية السياحة”.

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الاشتباه في تحويل مواد مدعمة عن وجهتها

الرقابة القضائية لمدير تعاونية الحبوب بميلة وستة إطارات

نسيم.ع

أمر فجر الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد جنوب عاصمة الولاية ميلة، بوضع 6 موظفين يعملون بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة، تحت الرقابة القضائية، منهم المدير الحالي لتعاونية البقول والحبوب الجافة، ونائب مدير التعاونية الموقوف عن العمل تحفظيا منذ أشهر، والمسمى “ش.ع. غ” في العقد الرابع من عمره، وكذا المدير الأسبق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة المسمى “ب. ح” ورئيس وحدة التخزين بالتعاونية رفقة رئيس الفوج ورئيس مصلحة محاسبة المواد.

وتتعلق القضية بتحويل مواد مدعمة من طرف الدولة عن مقصدها الامتيازي وإتلاف وثائق إدارية، مع سوء استغلال الوظيفة بالتعاونية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتواطؤ الموظفين والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضايا التي تورط فيها أيضا رئيس مصلحة المستخدمين المسمى ” أ.م.أ” في العقد الرابع من عمره، ومساعد المدير المسمى “ش.ص”، رفقة “ل.ب” المكلف بالمالية والمحاسبة بالمديرية والذين استفادوا من الإفراج المؤقت.

وهي القضية التي فتحت بشأنها فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد تحقيقات معمقة أسفرت عن تورط المشتبه فيهم وتقديمهم الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، حيث أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق بعد تقديم الالتماسات.

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12 جريمة معلوماتية من بين 204 قضية بالأغوط

الشريف. د

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط شهر جانفي المنقضي 132 قضية تورط فيها 204 أشخاص مشتبه فيهم، بين ذلك قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات و39 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد، مقابل 21 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي و8 قضايا متعلقة بالجرائم الاقتصادية، فضلا عن 18 قضية خاصة بالاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات، و12 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية وثلاث قضايا متعلقة بحجز مشروبات كحولية.

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عصابة تبيع “دبلومات” وهمية لطالبي الشغل بغليزان

ق. ج

تمكن محققو فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن ولاية غليزان، في إطار محاربة شتى الجرائم عبر الفضاء السيبرياني، من رصد شبكة إجرامية تقوم بانتحال صفات مدارس ومؤسسات تكوين خاصة وعمومية تستهدف فئة الشباب الباحثين عن شهادات تمكنهم من الحصول على العمل.

لتقوم عناصر هذه الشبكة بإنشاء صفحات وحسابات فايسبوكية تستعمل لبيع وإصدار شهادات تكوينية مزورة، خاصة بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية بأسعار مغرية وتنافسية.

بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وتمديد الاختصاص لعدة ولايات من الوطن، تم تفكيك عناصر هذه الشبكة المتكونة من 11 عنصرا منهم 04 نساء مع حجز أجهزة إلكترونية، أختام مقلدة، ملفات ومعدات أخرى تستعمل في عملية التزوير، وهواتف نقالة تستعمل في عملية التواصل.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة تبييض الأموال، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، جنحة صنع أختام بغير إذن كتابي من ممثلي الدولة، جنحة النصب، جنحة المشاركة في التزوير واستعماله في محررات رسمية وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

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ضبط مسدسات وذخيرة بحوزة مشعوذ في سطيف

س. منصوري

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف، الثلاثاء، بإيداع كهل في العقد الخامس من العمر، يشتبه في ممارسته طقوس السحر والشعوذة بمنزله المتواجد بقرية الصفصاف ببلدية بني فودة بسطيف، كما ضبط بحوزته 4 مسدسات مصنوعة في ولاية ميلة بتقنية متطورة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن المشعوذ تم القبض عليه من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، متلبسا بحيازته 3 مسدسات، وذلك خلال تفتيش سيارته، وبعد التحقيق معه، وتفتيش منزله بعد الحصول على إذن من طرف النيابة المحلية، عثر كذلك، على مسدس آخر، وما يقارب من 4 آلاف عيار ناري، وبعض الطلاسم والعظام ومواد أخرى تستعمل في السحر والشعوذة.

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جرّافة منفلتة تدمر ست سيارات بتيبازة

ب. بوجمعة

تسبب فقدان سائق جرافة السيطرة عليها في إلحاق أضرار بليغة بعدة سيارات، كانت مركونة على جانبي منحدر بحي 2000 مسكن بالدواودة في ولاية تيبازة، ولحسن الحظ لم تسجل إصابات وسط المواطنين. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو الحادث الذي وقع بحي 2000 مسكن المعروف محليا بحي الوهارنة، حيث فقد سائق الجرافة السيطرة عليها في منحدر خطير بسبب خلل في المكابح، وبصورة مرعبة دهست ست سيارات كانت مركونة على جانبي الطريق، ولحسن الحظ لم تتسبب في خسائر بشرية، حيث فر المارة والركاب بعد تعالي صيحات المتواجدين بالشارع. وقال شهود عيان إنهم لاحظوا الجرّافة، وهي تسير بسرعة جنونية بمنحدر كان يعج بالراجلين والسيارات المركونة على جانبي الطريق، ولولا صيحات المتواجدين بالشارع لتسببت في مجزرة حقيقة، حيث فر المواطنون في مختلف الاتجاهات. وحال اصطدام الجرّافة بالسيارات، دون اكتساحها للمحلات الموجودة بالموقع.

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ميكانيكي يهرب الخمور على متن شاحنة محمولة فوق أخرى

طارق. م

كلل تدخل لمصالح الشرطة، بقايس في خنشلة، بتوقيف شاحنة رأب وجر، على متنها شاحنة أخرى من نوع، فاتون، معبأة بالمشروبات الكحولية، من مختلف الأحجام والأنواع، أجنبية ومحلية الصنع، حاول أصحابها إيهام قوات الشرطة بأنهم بصدد رأب شاحنة تعرضت لعطب ميكانيكي، بغرض التملص منهم، وترويج الخمور، حيث تم حجز البضاعة ووسيلتي النقل، وتوقيف أربعة أشخاص، من بينهم ميكانيكي.

حيثيات القضية، تعود إلى معلومات، كانت قد وردت إلى مصالح الشرطة، تتعلق بوصول شحنة كبيرة، من المشروبات الكحولية، يخفيها صاحبها، بداخل المركبة، مع الإيهام بحمل شاحنة، على أساس أنها عاطلة، وعلى الفور تم وضع خطة، أثمرت بتوقيفها على مستوى المدخل الغربي، لمدينة قايس، وبعد إخضاع الشاحنتين للتفتيش الدقيق، تم العثور بداخل الشاحنة المحمولة، على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، مخبأة بإحكام بصناديق بلاستيكية للخضر والفواكه، وعلى الفور تم توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم، والمحجوزات إلى المصلحة الأمنية بأمن دائرة قايس.

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إيقاف 9 مروجين للمخدرات بالعاصمة

ن. ب

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بأمن ولاية الجزائر، من معالجة قضيتين متعلقتين بحيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

القضية الأولى والتي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضايا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، في قضية حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع والاستهلاك، أين تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ”206000″ دج، و33 غراما من المخدرات الصلبة هيروين، 6 هواتف نقالة، سيارتين.

كما عالجت ذات الفرقة في عملية أخرى قضية تكوين مجموعة إجرامية لغرض الإعداد لجناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، حيث تم توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و65 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، وهذا بعد الحصول على أذون بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكنت من حجز 294 قرص من المؤثرات العقلية، 100 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، 7 أسلحة بيضاء، بندقية صيد بحرية، 6 إشارات ضوئية.