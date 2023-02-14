أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023

المؤبد لشاب قتل شقيقته الصغرى، سيدة تُخفي المهلوسات داخل محفظة ابنها

الضحية كانت تكفل والديها المعوقين

المؤبد لشاب قتل شقيقته الصغرى خنقا في أم البواقي

ج.ل

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بأم البواقي، مساء الاثنين شابا في الرابعة والعشرين من العمر، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في جريمة دفعت فيها شقيقته التي لم تبلغ الخامس عشرة من العمر في ساعة قتلها، ثمنها من حياتها، من خلال خنقها وهي نائمة على فراشها لا تدري شيئا.

الجريمة حسب ما دار في المحاكمة، وقعت في صائفة 2021 في حي يقع بوسط عاصمة الولاية أم البواقي، عندما كان المتهم وهو أكبر الأبناء في العائلة بين الحين والآخر، يدخل في شجارات مع شقيقته الصغرى، حيث كان يتعاطى المخدرات حسب الشهود، وقد تواصل ضربه لشقيقته، إلى أن وقعت جريمة القتل خنقا، بينما كانت أخته لصغيرة تغط في النوم، وقد سمع صراخها شقيقها الثالث، وهو يكبرها بحوالي سنتين من دون أن يشعر بأنها قد غادرت الحياة، إلى أن لاحظت الأمر والدتها التي تعاني من إعاقة نطق وسمع، وهي نفس إعاقة زوجها أي والد الضحية مما يفسر عدم ملاحظتهما لقتل ابنهما لابنتهما، حيث استغربت الأم أن ابنتها لم تقم من فراشها إلى ما بعد الظهر على غير العادة، لتُصدم بموتها عندما حاولت تحريك جسدها.

وأشار خلال التحقيقات الأولية، أفراد من العائلة بأن سبب ارتكاب الشقيق الأكبر للجريمة في حق شقيقته يعود إلى كونها رفضت إعطاءه منحة إعاقة والديها بسبب التزامها بأمور البيت، بينما كان يريد المال لشراء المهلوسات، فتعاركا ثم قرّر أن يقتلها.

بينما قال الجاني خلال المحاكمة بعد اعترافه بأنه هو الفاعل وبأنه كان يرتّب للتخلص من شقيقته لفترة قاربت الشهرين وبأنه غير نادم على فعلته، بسبب ما سمعه عن أخلاقها السيئة من أبناء الحي، وهو ما أدخل العائلة في مأساة حقيقية بفقدانها عنصرين من البيت، أحدهما إلى مغادرة الحياة والآخر إلى البقاء مدى الحياة في السجن. وبينما طالبت النيابة بالإعدام في حق الجاني، حيث ركزت ممثلة النيابة على اعتراف الجاني وتخطيطه للقتل قبل التنفيذ.

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أمن ميلة يحجز أوراقا نقدية مزورة وأفرشة مغشوشة

نسيم. ع

على إثر فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية تحايل على عشرات المواطنين من خلال بيع أفرشة (ماطلة) مغشوشة، تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، الثلاثاء، من توقيف أربعة باعة متجولين يقومون بالتحايل على المواطنين وحجز 220 فراش فردي (ماطلة) مغشوشة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 23000 دج من فئة 1000 دينار.

وحسب مصادر أمنية للشروق، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقى عناصر الفرقة لعديد الشكاوى من طرف مواطنين جراء تعرضهم للخداع والغش خلال اقتنائهم أفرشة من طرف تجار متجولين تبين فيما بعد أنها مغشوشة وعلى شكل قطع من مادة (البولسترن) مغلفة بغطاء قماشي تحمل علامات تجارية عالمية، على إثر ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات إلى غاية توقيف 04 باعة متجولين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة مشتبه فيهم على متن مركبات تجارية محملة بأفرشة تحمل نفس مواصفات الأفرشة التي اقتناها الضحايا، حيث تم تحويلهم إلى مقر الفرقة لمباشرة الإجراءات.

وخلال عملية تفتيش المركبات عثر عناصر الفرقة على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 23000 دج من فئة 1000 دج مخبأ بإحكام داخل مقعد السائق بإحدى المركبات مشكوك في صحته. بعد عرض الأوراق النقدية المحجوزة على الخبرة البنكية تبين أنها مزورة.

بالتحقيق مع المشتبه فيهم تبين أنهم ينتهجون أسلوب اقتناء حاجيات صغيرة بورقة من فئة 1000 دج مزورة للحصول على أكبر مبلغ سليم بدليل أنه تم حجز أكثر من 10 ملايين سنتيم مشكل من قطع نقدية معدنية مختلفة.

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أفرادها نشروا الرعب وسط السكان

ضبط زجاجات حارقة وغاز مسيل للدموع لدى عصابة بتيبازة

ب. بوجمعة

وضعت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة مؤخرا، حدا لنشاط شبكة إجرامية تنشط ضمن عصابة أحياء اثارت الرعب وسط الساكنة لمدينة القليعة، كما حجزت خلال العملية اسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وقارورات غاز مسيل للدموع وإشارات بحرية ضوئية وقارورات حارقة وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات البيع. عملية الإطاحة بهذه العصابة الإجرامية، جاءت بعد تلقي معلومات مفادها استقبال مستشفى القليعة لضحية في حالة حرجة أثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض (بندقية صيد بحرية)، وعلى الفور قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق حول القضية أين تم تحديد هوية المتورطين.

ومكنت الخطة الأمنية التي تم تنفيذها من توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم، وبالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا تم تفتيش مساكن الموقوفين، أين تم ضبط وحجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس من مختلف الأحجام، قارورتين غاز مسيلة للدموع، 03 إشارات بحرية ضوئية، 1034 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر بـ229000 دج عائدات الترويج، 5 قارورات حارقة، 07 هواتف نقالة، مركبة سياحية ودراجة نارية.

وبعد استيفاء اجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدي محكمة القليعة، عن قضية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح أبيض، إنشاء وقيادة عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية، من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، تجنيد قصر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة ومخبأة واستعمالها، مع حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، الاتجار غير المشروع بها وتخزينها وعرضها للبيع ونقلها والسمسرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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الاستثمارات الوهمية ترهن تطوير القطاع

لجنة لاسترجاع العقارات السياحية المنهوبة بالشلف

ب. يعقوب

أدى الركود الاستثماري في مجال السياحة في ولاية الشلف التي تتوفر على نسبة 10 بالمائة من طول الشريط الساحلي الوطني، إلى تفعيل مبادرة جديدة، تهدف إلى مسح شامل لكافة العقارات غير المستغلة في المناطق الشاطئية في الولاية.

وبحسب ما علمته الشروق، فإنه تم تنصيب لجنة ولائية مشتركة تضم كوادر عن قطاعات مختلفة، الهدف منها إجراء معاينة ميدانية للعقارات غير المستغلة والأراضي القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية في إطار القانون الجديد للاستثمار 18/22، الذي جاء لتحرير الاستثمار من القيود.

وشكل موضوع المحافظة على مناطق التوسع السياحي “زات”، أهم نقاط جدول اجتماع رسمي عقده والي الشلف مع مصالحه مؤخرا، للعمل على توسيع ساحل الولاية الممتد على طول 129 كلم، في سياق جهود الدولة بتطوير وبعث مشاريع السياحة، وتم الإجماع على نزول أعضاء اللجنة الولائية، ميدانيا لإحصاء كافة العقارات المستغلة مع رسم حدود لهذه الأراضي المقرر المحافظة عليها وعدم وضعها تحت تصرف متعاملين غير جادين، لتفادي تجاوزات الماضي.

وجاءت حزمة الإجراءات الجديدة، في سياق محاربة الإستثمارات الوهمية في مناطق ساحلية في الولاية، كانت مقررة أن تشهد تنمية سياحية كبيرة تسمح بخلق الثروة وتوفير فرص العمل، إذ حصل رجال أعمال في الفترة الممتدة بين 2015/2019 على عقارات هائلة تتفاوت مساحاتها بين 6000 إلى 27 ألف متر مربع، موزعة على مناطق شاطئية في غرب ساحل تنس على الحدود مع الشريط الساحلي لولاية مستغانم وأخرى تقع على الحدود مع ولاية تيبازة، لأجل إقامة منشآت فندقية أو “منتجعات سياحية كبرى بحسب ما أعلن عنه في السابق، لكن كل المشاريع ظلت حبرا على ورق بعدما عمد هؤلاء الأشخاص إلى “تسييج” عقارات واسعة لأغراض مشبوهة.

وبرأي مراقبين لهذا الساحل المحلي، فإن الشريط الساحلي لولاية الشلف، يتوفر على إمكانيات قوية وفرص هامة للتنمية السياحية، وبإمكانه أن ينافس أشهر المناطق السياحية في الوطن العربي، ولتحقيق ذلك يجب على السلطات المحافظة على مناطق التوسع السياحي وتوسيعها لأجل وضع خارطة طريق جديدة لتفعيل التنمية السياحية.

وبالنظر إلى كون قطاع السياحة، يشكل أهم رهانات الحكومة على تنويع مصادر الدخل وخلق الثروة، فإنه سيكون لسلطات الشلف، دور كبير في هذا المجال، لمحاربة الاستثمارات الوهمية واستعادة كل الأوعية العقارية المنهوبة خاصة في بني حواء، تنس، القلتة، المرسى ودشرية وهو الأمر الذي أكده العديد من الفاعلين السياحيين في الولاية، عندما اعتبروا أن المسؤولين المحليين كانوا في السابق بعيدين عن المساهمة في وضع تصور عن القطاع السياحي، لكن مع خطة الحكومة في تطهير العقار العمومي غير المستغل ووضع قانون استثمار جديد، يستدعي أن يكون قطاع السياحة هو القاطرة الذي تقود التنمية في الولايات الساحلية بجلب استثمارات كبرى خاصة أن الشلف تتوفر على ميناء تجاري كبير ومطار دولي يسمح بتدفق المستثمرين الأجانب على الولاية.

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وفاة شاب إثر انقلاب جرار بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت عصر الإثنين منطقة أولاد بن سونة ببلدية وامري غربي المدية وفاة شاب وذلك بعد إنقلاب جرار كان يؤدي به أعمالا فلاحية، وتدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية بوامري لنقله نحو عيادة هذه الأخيرة.

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سيدة تُخفي المهلوسات داخل محفظة ابنها ببسكرة

م. ع

فككت قوات الشرطة، بكتيبة التدخل السريع بأمن ولاية بسكرة، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة للاشتباه في تورطهم في الإتّجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حيث مكّنت ذات العملية من حجز 9015 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

وهذه العملية تمت على إثر حاجز أمني ثابت بالمدخل الشمالي لمدينة بسكرة، أين تم توقيف سيارة نقل جماعي بهدف التفتيش والمراقبة، ليتم الاشتباه في امرأة من بين الركاب المسافرين وقد بدت عليها ملامح القلق والتوتر.

وبتفتيشها من قبل عنصر نسائي من قوات الشرطة، تم العثور بداخل حقيبة مدرسية لابنها، وحقيبة سوداء ملك للمشتبه فيها على كمية من المؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، تم تحويل الموقوفة وهي في الثلاثينات من العمر، إلى مقر الفرقة ومواصلة التحقيق الذي أسفر عن تحديد هوية سبعة أشخاص آخرين شركاء في نفس القضية، وهم ينحدرون من ولايات شمالية وجنوبية، أحدهم يعتبر الممول الرئيسي لهذه السموم، وبتمديد دائرة الاختصاص تم توقيف أربعة منهم، فيما يبقى ثلاثة آخرون في حالة فرار.

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حجز 330 كلغ من الدجاج الفاسد بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة الأخضرية بالبويرة رفقة مصالح مكتب النظافة للبلدية، من حجز وإتلاف كمية هامة من لحم الدجاج الفاسد وغير الصالح للإستهلاك كانت موجهة للترويج بالأسواق المحلية بواسطة مركبة مكشوفة، واستنادا إلى مصدر موثوق فإن عناصر الأمن تفطنوا لوجود الكمية الهامة من لحم الدجاج تفوق 330 كلغ إضافة إلى 23 كلغ من الأحشاء غير الصالحة، كانت معبأة داخل مركبة مكشوفة وموجهة للتسويق بالمحلات والأسواق المحلية، حيث كانت الأخيرة تفتقد للشهادة البيطرية و للوسم وكذا شروط الحفظ و التبريد حسب ذات المصدر، فضلا عن الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها، ليتم حجز الكمية بعد تأكيد مصالح البيطرة لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، ثم إتلافها بالمفرغة العمومية.