أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

حبس ستة تجار في قضية مضاربة بالحليب، شبكة إجرامية تروّج للمخدرات على شبكة التواصل

فيما تم وضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية

حبس ستة تجار في قضية مضاربة بالحليب في خنشلة

طارق. م

أمر في ساعة متأخرة، من نهار الإثنين، قاضي التحقيق، لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بإيداع ستة أشخاص من أعمار مختلفة، رهن الحبس المؤقت، ووضع 11 آخر تحت التزامات الرقابة القضائية، والإفراج عن شخص آخر، إضافة إلى مواصلة التحقيق مع خمسة آخرين غائبين، بعد متابعتهم من طرف نيابة محكمة خنشلة، عن جنحة المضاربة غير المشروعة، الواقعة على مادة الحليب، وجنحة الحصول على إعانات مالية من الدولة عن طريق التصريح الكاذب، وهي القضية محل تحقيق، من قبل الضبطية القضائية، في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، في المواد الاستهلاكية، الواسعة المدعمة من طرف الدولة.

وجاء في بيان إعلامي لوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بأن الضبطية القضائية، وفي إطار المتابعة اليومية، لعملية تزويد السوق اليومي، بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وفي اطار مجابهة ومكافحة المضاربة على هذه الاخيرة، تم فتح تحقيق أمني، معمّق بخصوص عملية مضاربة مسّت مادة الحليب المدعمة، أين تم توجيه تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة، الواقعة على مادة الحليب، وجنحة الحصول على إعانات مالية، من الدولة عن طريق التصريح الكاذب، لثمانية عشرة شخصا من مختلف الأعمار، ينحدرون من بلديات الولاية خنشلة، إضافة إلى خمسة آخرين غائبين، حيث تم تقديم المتهمين فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، أمام نيابة محكمة خنشلة، ليتم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع ستة منهم الحبس المؤقت، ووضع 11 آخر تحت إجراءات الرقابة القضائية، والإفراج عن متهم آخر، في انتظار محاكمتهم لاحقا.

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ورشة لتصنيع الحلوى وسط الحشرات والقوارض بسطيف

سمير مخربش

قامت مصالح أمن ولاية سطيف، الثلاثاء، بتفكيك ورشة مختصة في صناعه الحلقوم وسط ظروف بيئية كارثية، تنعدم فيها أدنى شروط النظافة، مع حضور قوي للحشرات والفضلات والمواد القذرة.

العملية نفذها أفراد الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سطيف، وكان ذلك خلال خرجه ميدانية للفرقة المختصة، التي قامت بزيارة فجائية لمستودع حوله صاحبه الى ورشه لصناعه الحلوى بمختلف الأذواق. وتبين من خلال مراقبة المكان أن المستودع لا يصلح إطلاقا لممارسة هذا النشاط الحساس، حيث لوحظ انتشار رهيب للحشرات والقوارض والأوساخ المتراكمة في كل جانب وزاوية، بالإضافة الى وجود فضلات الطيور، وتسرب قنوات الصرف داخل المستودع، ما يعني أن هذه المادة التي يتناولها الأطفال تصنع وسط كومة من الجراثيم القاتلة، وصاحبها لا يعير أي اهتمام لصحة المستهلك.

وتبين أيضا أن صاحب المستودع لا يملك رخصة لممارسه هذا النشاط، لا يحوز على وثائق تسمح له بتصنيع الحلوى. وعلى الفور، قامت الفرقة الأمنية بحجز 6477 وحدة من حلوى الحلقوم جاهزة للتسويق رغم أنها غير صالحة للاستهلاك، كما تم حجز 4.97 قنطار من الحلوى المهيأة للتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى 1.21 قنطار من المواد الأولية مجهولة المصدر. وقامت الفرقة المختصة بإعداد ملف جزائي ضد صاحب هذا المستودع.

يذكر أن ولاية سطيف تعرف انتشارا ملحوظا لمثل هذه الورشات السرية، التي تقوم بتصنيع مواد استهلاكية، تتنوع بين الحلوى والكعك والهلاليات ولوازم المقاهي، وهو النشاط الذي يتم وسط ظروف بيئية كارثية، برعاية القوارض والزواحف ومختلف أنواع الحشرات. وتنتشر هذه الورشات خاصة في الأحياء الشعبية، ويكون النشاط داخل مستودعات مغلقة بعيدة عن الأنظار.

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يستعملون مفردات غريبة للتمويه ويقدّمون البضاعة عبر الخاص

شبكة إجرامية تروّج للمخدرات على شبكة التواصل بميلة

نسيم. ع

حجز عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، الإثنين، حوالي نصف كيلوغرام من المخدرات من نوع الكيف المعالج، إضافة إلى 561 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، و6 قارورات من محلول مؤثر عقلي، وثلاثة أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي قدّر بأزيد من 20 مليون سنتيم، إثر الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أربعة شباب، تنشط في مجال بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، ولكن عبر شبكة التواصل الاجتماعي وهذا على مستوى مدينة وادي النجاء بغرب ميلة.

مصادر “الشروق” الأمنية، قالت بأن سذاجة المتورطين في القضية جعلتهم يظنون بأن الكلمات السرية التي يستعملونها في عرضهم للسموم على عامة الناس على مواقع التواصل وإبرام الصفقات على الخاص، ستكون بعيدا عن أعين الأمن، ولكن التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، مكّنت بسهولة من تحديد هوية هؤلاء الشباب حيث تم توقيف ثلاثة منهم بينما فرّ رابعهم، وجميعهم دون الثلاثين من العمر.

وبالرغم من أن الموقوفين حاولوا نفي كونهم يروجون للسموم، إلا أن تفتيش منزل أحدهم أكد التحريات، وتم ضبط 458 غرام من المخدرات و561 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع وقارورات من محلول مؤثر عقلي، وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي.