أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025

الإعدام لقتلة سائق أجرة ببسكرة، تلميذ يغادر البيت بعنابة بعد عتاب أبوي

استولوا على سيارته وبيعت بولاية المسيلة

الإعدام لقتلة سائق أجرة ببسكرة

م. عبد الرحمن

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة الاثنين بحكم الإعدام، في حق ثلاثة متهمين والسجن سبع سنوات لمتهم آخر، في قضية قتل ذهب ضحيتها سائق سيارة أجرة أربعيني، من مدينة طولقة غرب ولاية بسكرة عثر عليه مذبوحا، وهي الواقعة التي تناولتها “الشروق” في حينها، حيث سرق الجناة سيارته ورموا جثته في منطقة خالية على حدود بسكرة مع باتنة.

وتعود القضية إلى الأسبوع الأول من شهر أوت من سنة 2023 حين اختفى رب أسرة (جمال.ق) عمره 48 سنة، وكان يعمل سائق سيارة أجرة، ليتقدم ابنه الأكبر حينها إلى مصالح الأمن، للإشعار باختفاء والده الذي لم يردّ على المكالمات الهاتفية قبل أن يُغلق هاتفه نهائيا، وحينها باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بسكرة، وبالتنسيق مع مصالح أمن دائرة طولقة، البحث عن المختفي، إلى أن تم اكتشاف جثته مرمية في الخلاء، في منطقة نائية بين مدينة بريكة جنوب ولاية باتنة وحدود ولاية بسكرة، حيث تخلص منه الجناة بعد أن ذبحوه، واختفت سيارته التي وُجدت بعد تمديد التحقيق في ولاية المسيلة، وهي في طريقها للتفكيك والبيع كقطع غيار.

وبالعودة إلى التحقيقات التي تمت من قبل المصالح الأمنية مباشرة بعد وقوع الجريمة، والعثور على الضحية، كانت البداية أولا بتوقيف كهل تبيّن أنه هو من استدرج الضحية، عندما طلب منه إيصاله من طولقة بولاية بسكرة إلى باتنة، واتفقا على سعر الخدمة، ليسلمه إلى شخصين آخرين كانا يريدان سرقة سيارته السياحية من نوع “هيونداي”.

وبمواصلة التحري والتحقيق، سقط الجناة المفترضون حينها الواحد تلو الآخر، ليبلغ عدد المشتبه فيهم في هذه القضية 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الـ34 إلى الـ61 سنة، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وانكشاف خيوط الجريمة، امتثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة طولقة ببسكرة وفي ذات الشهر من نفس السنة أي أوت 2023 المشتبه فيهم الستة بقتل سائق الأجرة (جمال.ق)، حيث تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، إلى غاية موعد محاكمتهم، وقد وجهت لهم حينها تهم ثقيلة شملت قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنايات خطيرة، ومنها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بتوافر ظرف التعدّد.

…

تأجيل محاكمة المتهمين بحرق سيارة شرطي في الشلف

م. قورين

أجّلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف، الثلاثاء، الفصل في قضية شخصين اتهما بحرق سيارة أحد أعوان الشرطة بالأمن الحضري للشطية في الشلف نهاية السنة الفارطة. تفاصيل القضية تتمثل، حسب مصادر “الشروق”، في ترصد المتهمين للضحية عند ركن سيارته من نوع “رونو كونغو” خلف مقر الأمن الحضري للشطية ليلا، للتوجّه إلى مقر عمله، وعندها، اغتنم المتهمان فرصة انتشار الهدوء والسكينة، وقاما بإضرام النار في سيارة الشرطي ثم لاذا بالفرار.

وكشف التحقيق، أن إقدام المتهمين على فعلتهما، كان بدافع الانتقام من الشرطي، الذي سبق له أن أوقفهما في قضية تخص ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، أدينا إثرها بالحبس لسنوات عدّة، وبعد الإفراج عنهما، خطّطا للانتقام منه، وبعد فتح تحقيق معمّق واستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة عبر شوارع المنطقة، ثبت تورطهما في القضية، فتم توقيفهما وإيداعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار الفصل في قضيتها منتصف شهر ماي القادم.

…

انقطعت أخباره منذ قرابة الشهر

تلميذ يغادر البيت بعنابة بعد عتاب أبوي

س. ك

قال والد الطفل المختفي، آدم قوادري، منذ الـ20 من شهر مارس الماضي، إنه لم يتم العثور إلى حد الساعة، على أثر لابنه.

وعاد في تصريح لـ”الشروق”، إلى يوم اختفاء ابنه، حين تواصلت والدته، وهي أستاذة تعليم بالثانوية التي يدرس بها في السنة الأولى ثانوي، وعلمت بتراجع نتائجه وأيضا سوء سلوكه حيال الأساتذة، فنصحته بأن يرتقي بنقاطه وأن يحترم أساتذته ولا يجادلهم، كما تحدث إليه والده وأخبره بأن الخروج في سهرات رمضان وإطالة السهر سيتوقف ويجب أن يستغل وقته في الدراسة، وعادت الأمور بعد ذلك إلى طبيعتها، حيث أفطر آدم، البالغ من العمر 16 سنة مع عائلته، وبينما خرج والده لصلاة التراويح، غلب النوم والدته التي استراحت لبعض الدقائق، لكنها اكتشفت بعد برهة خروج آدم قبل صلاة التراويح من البيت، وظنّ الجميع بأنه خروج وغياب قصير المدى، ثم طال الغياب، ومن ليلة إلى ليال ومن يوم إلى أيام، ليقترب زمن الاختفاء من الشهر من دون أن يرن هاتف أو يُسمع صوت أو تصل معلومة مؤكدة عن تواجد آدم هنا أو هناك.

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، المتزامنة مع الاختفاء المحيّر للتلميذ آدم، كان والده وبعض الأهل يتوجهون يوميا – بحسب أمه التي تحدثت لـ”الشروق اليومي” باكية – إلى دور الرحمة ومطاعمها، فلعل آدم يتناول وجبة فطوره هناك، ولكن الفتى لم يظهر، بالرغم من أنه خرج من البيت ولا يوجد في جيبه دينار واحد ومن دون هاتف نقال وحتى الثياب التي خرج بها كانت شبه صيفية لا تقيه برد الليل أو أيام عيد الفطر المبارك التي كانت باردة وماطرة.

والد آدم قال لـ”الشروق اليومي”، إن مشكلة اختفاء آدم جاءت في وقت غير مناسب تماما، لأن شقيقته الكبرى مقبلة هذه السنة على امتحان شهادة البكالوريا، وشقيقه الأصغر مقبل على اجتياز شهادة التعليم المتوسط، والتفكير والهوس بحادث اختفائه بعثر تركيز أخويه وأكيد أن ظهوره سيكون دافعا قويا لأخته وأخيه.

وما زاد الألم آلاما، هو الأخبار اليومية عن نية الطفل بالهجرة السرية وحكايات رأيناه هنا أو هناك، وفي كل مرة يطير الأب بحثا عنه ويعود خائبا صفر اليدين. الأم، وهي أستاذة، ركّزت في كلمتها على الجانب العاطفي وحبها الكبير لابنها وتفكيرها الدائم فيه، عندما كان إلى جانبها ويوم مغادرته للبيت، والأب وهو عامل يومي خاطب ابنه بالعقل: “إذا لم تكن تريد الدراسة، فلا مانع عندنا، أمامك سنتين وتبلغ سن الرشد، وسأساعدك على دخول عالم الشغل”… كلمات بقيت ممزوجة بالدموع وكل دقيقة تحلّ إلا ويزداد الشوق لآدم الذي خرج في 20 رمضان، ولم يعد.

…

كانت تستقطب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحراقة” انطلاقا من شواطئ الداموس في تيبازة

مروان. أ

قامت مصالح الشرطة القضائية بالداموس في تيبازة بتفكيك شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح بيان لأمن الولاية، الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الداموس تمكنت بحر الأسبوع الجاري من تنفيذ عملية ميدانية سمحت بتوقيف خمسة أشخاص، من بينهم تاجر مخدرات مطلوب لدى العدالة، على متن سيارة أجرة قادمين من إحدى الولايات الغربية في محاولة للهجرة السرية عبر البحر.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية، ضبط عناصر الشرطة القضائية بحوزة الأشخاص الموقوفين مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وقارب صيد مجهز للإبحار مزود بمحرك، وكمية من الوقود.

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري انطلاقا من شواطئ مدينة الداموس، غرب تيبازة، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية.

وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عن قضية تنظيم رحلات إبحار سري والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.