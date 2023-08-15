أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 أوت 2023

شيخ يردي ابن شقيقه بالرصاص، مقتل طفلتين شقيقتين دهسا

الضحية سقط قتيلا على مرأى من أطفاله

شيخ يردي ابن شقيقه بالرصاص في مستغانم

ع. رحامنية

شهدت بلدية وادي الخير بجنوب شرق إقليم ولاية مستغانم الاثنين، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في 30 من العمر، بعدما تعرض لطلقات نارية أصابته على مستوى الصدر والوجه أردته قتيلا، حسب ما أفادت به مصادرنا المتقاطعة.

الجاني هو عم الضحية، ويبلغ من العمر 65 سنة، استخدم في جريمته بندقية صيد أحضرها عقب نشوب شجار حاد بين الطرفين، بسبب نزاع عقاري. وذلك أمام أعين ومرأى الأهل والجيران في مشهد مروع.

وحسب ما جمعته “الشروق” من أصداء ومعلومات من الأقارب والجيران، فإن العائلة المصابة بالفاجعة يمارس أفرادها الفلاحة وتربية الماشية، ولها ممتلكات بمساحات معتبرة تتجاوز الـ60 هكتارا، إلى جانب مئات الرؤوس من الأغنام، وأضافت مصادرنا أن الجاني المفترض، والذي سلّم نفسه للجهات الأمنية، له 4 أولاد من الجنسين وأحفاد. وكان يعيش حياة طبيعية في ظروف جيدة بالمنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية من نهر الشلف.

وأضافت المصادر، أن زوجة الضحية وأطفاله الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين 5 و9 أعوام، حضروا أطوار الجريمة، وشاهدوا كيف قُتل والدهم أمام أعينهم، لتظل تلك الصورة المرعبة راسخة في أذهانهم.

الضحية تم تحويله جثة هامدة إلى المصلحة المعنية بمستشفى مدينة عين تادلس، بعدما تم العثور عليه يسبح وسط بركة من الدماء بمسرح الجريمة، وذلك على مرمى حجر من البيت العائلي على مستوى دوار الشط بضواحي بلدية وادي الخير المشهود لها بالهدوء والسكينة، وسط ذهول وحيرة قاطني المنطقة الريفية.

من جانبها، فتحت عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية تحقيقاتها لمعرفة أسباب هذه الجريمة البشعة، التي يرجح أن تكون ناتجة عن خلافات ونزاعات بين أفراد العائلة بشأن التركة.

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مقتل طفلتين شقيقتين دهسا بباتنة

طاهر حليسي

فجعت، الاثنين، عائلة ناصر، القاطنة بقرية عين الدفيلة ببلدية بيطام، التابعة لدائرة بريكة في ولاية باتنة، بوفاة شقيقتين معا، إثر تعرضهما لحادث مميت، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف.

وكانت الشقيقتان، وهما في الخامسة والعاشرة من العمر، بصدد قطع الطريق الكائن في المخرج الشمالي للقرية، فصدمتهما سيارة عابرة بالمنطقة كانت تسير بسرعة فائقة، فنقلتا على جناح السرعة للمستشفى، غير أنهما فارقتا الحياة نظرا لشدة الدهس وقوة الارتطام بالأرض، الذي سبّب لهما إصابات بليغة ونزيفا داخليا حادا في كامل أنحاء جسميهما النحيلين. وفيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث المميت، توافد المئات من المعزين على بيت الفقيدتين لتقديم واجب العزاء للأبوين ومواساتهما في المصاب الجلل، وعرض المساعدة، كما تحولت جنازة البريئتين إلى مأتم حقيقي وتضامن مع والدي الضحيتين الذين فقدا في ظرف قصير، ابنتين. وقالت مصادر من المنطقة، بأن الأم متواجدة، إلى غاية الآن، في المستشفى في حالة خطيرة، بسبب الانهيار العصبي الذي تعرضت له والذي جعلها تدخل في شبه غيبوبة وفقدان للوعي.

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غرق شاب في بركة بعين قزام

ش. بن إيعيش

توفي شاب يبلغ من العمر 30 سنة، الإثنين، غرقا، داخل بركة مائية على بُعد حوالي 40 كلم من مدينة من تين في ولاية عين قزام.

الضحية كان في رحلة استجمام، وتفاجأ رفاقه باختفائه وسط الماء، وحاولوا العثور عليه دون جدوى لعمق البركة، وكثرة الطمي. وقد تم انتشال الجثة من طرف أعوان الحماية المدنية بعد ساعات من البحث عنه.

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امرأة ضمن الموقوفين

أمن تيبازة يطيح بعصابة لتهريب المهاجرين

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قوراية في ولاية تيبازة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تحترف تهريب المهاجرين من مناطق مختلفة من الوطن عبر السواحل الغربية للولاية وضبطت بحوزتها قاربا يستعمل في عملية الهجرة السرية ومبالغ مالية من عائدات الإجرام وكمية من الكوكايين.

العملية التي نفذتها المصالح الأمنية، جاءت إثر ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قوراية، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تعمل في إطار إجرامي منظم على تهريب المهاجرين عبر البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة، وبعد تكثيف التحريات تم التعرف وكشف طريقة عمل المجموعة الإجرامية لتهجير الأشخاص عبر البحر.

كما كشفت التحقيقات صلتهم بأشخاص آخرين بعدة ولايات من الوطن التي يجري فيها التحضير لمختلف عمليات الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق المستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال أثناء جميع مراحل التحقيق، تم تحديد هوية خمسة (05) أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة وتوقيفهم، كما تم ضبط واسترجاع قارب الصيد المستخدم في عمليات الهجرة ومبلغ مالي قدره 148000 دج من عائدات الإجرام وكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين). وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تهريب المهاجرين عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكانت سواحل تيبازة قد عرفت خلال الصائفة الجارية إحباط عدة محاولات للهجرة السرية انطلاقا من الشواطئ الغربية، كما لقي أكثر من 20 شخصا حتفه في انقلاب قارب للهجرة قبالة شواطئ لارهاط إلى الغرب من ولاية تيبازة.

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المتهمون تهجموا على الضحايا وحاولوا اختطافهم

اعتداء مسلح على بنائين داخل ورشة سكنية لاسترجاع عقد وديعة!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء الثلاثاء، أربعة أشخاص من بينهم مقاول بتهمة الضرب والجرح العمدي ومحاولة الاختطاف، عقب تورطهم في اعتداء بأسلحة بيضاء وكلاب على ستة أشخاص آخرين أغلبهم يعملون في مجال البناء، والتهجم عليهم أثناء تواجدهم داخل الورشة.

تفاصيل الملف انطلقت من بلاغ تلقته عناصر الأمن بالباخرة المحطمة ببرج الكيفان شرق العاصمة، بخصوص شجار عنيف وحرب “عصابات” نشبت بين مجموعة من الأشخاص، أين تعرض اغلبهم لجروح خطيرة، كما حاولوا اختطافهم بالقوة على متن مركبة، وتبين من خلال التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بعد استجواب المتهمين الذين تم توقيف ثلاثة منهم، فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار، أن خلفية الحادثة تعود لخلاف بين المتهم الرئيس ويتعلق الأمر بمقاول بمشروع سكني بضواحي برج الكيفان مكان الحادثة وأحد الضحايا الذي يدين له بمبلغ مالي عبارة عن عقد وديعة، وبعد مطالبته بإعادة المبلغ المتفق عليه حدثت بينهما مناوشات وتطور الأمر إلى الاستعانة برفقائه أين تهجموا على الضحايا وقاموا بضربهم وتهديدهم بالقتل.

المتهمون أنكروا خلال مثولهم للمحاكمة مساء أمس، ما نسب لهم وفندوا واقعة الاعتداء رغم مواجهتهم بالضحايا خلال الجلسة العلنية الذين ينحدرون من ولاية داخلية، وسردوا تفاصيل الاعتداء باستعمال كماشات وتحريض كلاب مدربة لإخافتهم وإجبارهم على ركوب السيارة ومحاولة اختطافهم.

وأمام ما سلف ذكره من وقائع، طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.

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توقيف 15 مشتبها فيه في قضايا مخدرات بالعاصمة

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف 15 شخصا مشتبها فيهم بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لذات المصالح. وأوضح المصدر ذاته، أن العمليات جاءت استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى المصالح المختصة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم على مستوى عدة أحياء بالقبة يتاجرون في المخدرات ويحاولون بسط نفوذهم وبث الرعب وسط سكان الحي.

وأفضت التحريات – يضيف البيان – إلى توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا محل بحث في عدة قضايا لترويج المخدرات، حيث تم توقيف 15 شخصا، كما تم ضبط وحجز بحوزتهم 377 كبسولة من المؤثرات العقلية، وكمية من المخدرات “القنب الهندي مقدرة بـ170 غرام، وكذا 26 سلاحا أبيض .كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 284450 دج يعد من عائدات ترويج السموم، وكذا كلب شرس يستعمل كسلاح موجه للتعدي، و2 شماريخ .

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية والحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي وألعاب نارية، حسب البيان.

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حجز 110 قنطار شعيرا موجهة إلى المضاربة بتيزي وزو

رانية. م

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تيمزار بولاية تيزي وزو، كمية معتبرة من الشعير قدرت بما لا يقل عن 110 قنطار، اتضح خلال التحقيق مع سائق الشاحنة، أنها كانت موجهة إلى المضاربة. تفاصيل القضية، بحسب ما أفاد به البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، تتمثل في دورية عادية كانت تقوم بها ذات المصالح على مستوى طريق بلدي غير مرقم يربط بين قرية جبلة وسوق الأحد بالمنطقة، لاحظوا خلالها مرور شاحنة كبيرة الحجم من نوع سوناكوم معبأة بمادة الشعير، تم توقيف الشاحنة والتدقيق في وثائقها والفواتير التي كانت بحوزة السائق، ليتضح أنها كانت موجهة إلى إحدى ولايات الوطن، إلا أنه تم تغيير مسارها وتحويلها إلى أحد مربي الأبقار ببلدية تيميزار، التي تعرف بنشاط تربية البقر..

ومع استكمال التحقيقات بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، تبين أن الشعير المحجوز صالح للاستهلاك البشري، إلا أن الفواتير المرفقة بالحمولة تشير إلى فساده وتحويله إلى الاستهلاك الحيواني، وهو الأمر الذي أنكره صاحب الشاحنة الذي حاول التملص من المسؤولية بإيهام المحققين بأنه كان يظن أن الحمولة متعلقة بعلف حيواني وليست شعيرا، الأمر الذي نفاه المربي الذي كان الشعير موجها إليه، مؤكدا تعامله مع صاحب البضاعة المتهم في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيل المتهمون على العدالة، حيث أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي، في حين وضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية، وسلّمت الكمية المحجوزة من الشعير لمديرية الفلاحة بولاية تيزي وزو.