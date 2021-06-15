أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 جوان 2021

مقاولون يتبرعون بالعجول، عشرات الشباب يصلون إلى سردينيا

مترشحون خسروا الرهان الانتخابي في ورطة بسبب الديون

مقاولون يتبرعون بالعجول والكباش لإقامة الوعدات للبرلمانيين الجدد بالبويرة

فاطمة عكوش

مباشرة بعد ظهور الأسماء الأولية للنواب الجدد بولاية البويرة، سارع وكالعادة بعض المقاولين الكبار المعروفين بالمنطقة وأصحاب المال والموالون للتبرع بعشرات العجول والكباش لفائدة النواب الجدد، وهذا قصد تنظيم الزردات والوعدات احتفالا بوصولهم إلى قبة البرلمان، كما استعان هؤلاء بأكبر الفرق الفلكلورية المعروفة بالمنطقة المسماة “اطبالن”، للاحتفال بالحدث.

وإذا كان البعض من الشباب الذين شاركوا في المغامرة الانتخابية وترشحوا للتشريعيات قد نشطوا الحملة بإمكانياتهم الخاصة والبسيطة جدا التي لم تتعد في أغلب الأحيان مليون سنتيم، الذي خصص لطبع الملصقات والبرنامج الانتخابي، فإن المئات من الشباب خاصة البطالين منهم، من الذين ترشحوا للانتخابات البرلمانية بالبويرة، وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية بعد أن لفظهم الصندوق، وهذا بسبب ثقل ديون الحملة الانتخابية الملقاة على عاتقهم، المجبرين على تسديدها في فترة وجيزة، خاصة وأنها تعدت الملايين، وهي التي صرفت في اقتناء العصائر، المياه المعدنية ومختلف أنواع الحلويات التي توزع على المناضلين والمرافقين.

كما صرفت الملايين في البدلات الكلاسيكية وربطات العنق وفي الديكورات والبالونات التي تزين أماكن تنشيط التجمعات لإعطاء طابع احتفالي للحملة، لكن الصدمة كانت قوية مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز، ما جعل هؤلاء في حيرة لا مثيل لها بعد أن خسروا الرهان وتبخرت أحلامهم الجميلة التي لم تدم سوى عمر الحملة الانتخابية التي شهدت عزوفا كبيرا. وما زاد هؤلاء حيرة وقلقا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة التي أقرتها الدولة، المتمثلة في 30 مليون سنتيم، نظرا لصعوبة الحصول عليها بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، بدءا من تعيين محافظ حسابات وإجراءات كثيرة.

ولأن الحملة الانتخابية مرتبطة بالإكراميات، لجأت مترشحة شابة خاضت المغامرة الانتخابية لأول مرة في حياتها، رغم أنها لا تفقه في فن السياسة إلا اسم الحزب الذي رشحها، لجأت إلى تجنيد 3 حرفيات معروفات بعاصمة الولاية لتمويلها خلال عمر الحملة الانتخابية بـ 300 حبة مقروط معسل و”الخفاف” التقليدي الذي يرافقها خلال خرجاتها الانتخابية لمحاولة جلب اهتمام المواطنين، ما جعل الكل يلقبها بمترشحة “المقروط”، ولأنها خسرت المعترك الانتخابي، فضلت توشيح صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالأسود وحولت صفحتها إلى ما يشبه مجلس للعزاء، وهذا في انتظار تنظيم حملة تضامنية لجمع تكلفة المقروط والخفاف التي تعدت الملايين، خاصة وأن الحرفيات منحن لها مهلة لا تتعدى أسبوعا لتسديد الديون وإلا يلجأن إلى العدالة للمطالبة بحقوقهن.

وإذا كان المترشحون الذين أسعفهم الحظ للوصول إلى قبة البرلمان يستعدون لتنظيم أكبر الزردات والوعدات لجمع شمل كل المواطنين والمناضلين، وهذا بتمويل من المقاولين الكبار وأصحاب المال الذين تبرعوا بالعجول والكباش السمينة، إلا أن بعض الشباب سارعوا بعد أن علموا بالنتائج إلى التجند جماعات رفقة عائلاتهم وأصدقائهم في تنظيف أماكن تعليق الملصقات، وهذا في سلوك حضاري استحسنه الجميع، فيما فضل بعضهم كتابة خطابات الوداع قبل غلق صفحاتهم الفايسبوكية وتبرير الفشل وسوء الحظ بغياب الإمكانيات المادية التي جعلتهم يعجزون عن تنظيم لقاءات جوارية وتجمعات شعبية.

…

التظاهرة تستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري

السفير مشرفة يعطي إشارة انطلاق أسبوع السينما المصرية بالمعهد الإسباني

إلهام. ب

افتتح سفير مصر بالجزائر، أيمن مشرفة، تظاهرة الليالي السينمائية المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني، مساء الأحد، من خلال عرض الفيلم التاريخي الذي يخلد جانب من قصة كفاح ونضال المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد، وهذا بحضور ممثلين عن سفارتي مصر وإسبانيا بالجزائر وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

وحضر السفير مشرفة الافتتاح بمقر المركز الثقافي الاسباني بالعاصمة “سارفنتاس” الذي عرض فيه فيلم “جميلة بوحيرد” الذي أنتج سنة 1958 باعتباره فيلما مصريا وثق قضية الثورة التحريرية الجزائرية، وكان من أوائل الأفلام التي تطرقت إلى هذه القضية، حيث يأتي عرضه بمناسبة قرب احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال المصادفة لتاريخ 5 جويلية.

كما شهد السفير مشرفة مساء الاثنين عرض فيلم “الفيل الأزرق” من إنتاج عام 2014، بمقر المركز الثقافي الإسباني بمدينة وهران، يليه عرض فيلم “جاءنا البيان التالي” من إنتاج عام 2000 غدا، ثم فيلم “جميلة بوحيرد” بعد غد.

وسيعرض المركز الثقافي الإسباني بالجزائر العاصمة فيلم “جاءنا البيان التالي” يوم 19 يونيو الجاري، يليه فيلم “الفيل الأزرق” يوم 26 يونيو الجاري، كما سيعرض فيلم “جميلة بوحيرد” من جديد يوم 3 جويلية المقبل تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال.

…

شرطة المدية حاضرة في تأمين “البيام”

سطرت مصالح امن ولاية المدية مخططا أمنيا وقائيا لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر كامل قطاع اختصاصها، قصد توفير الأجواء المناسبة للممتحنين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان السير الحسن للامتحانات، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، وتجنيد قواتها التي سوف تسهر على التغطية الأمنية لكل المراكز الخاصة بإجراء الامتحانات المقدر عددها بـ39 مركز امتحان.

وسيشمل هذا المخطط تأمين مراكز الامتحانات والأماكن المحيطة بها ليلا ونهارا، مراكز التجميع لوثائق الامتحانات ومراكز التصحيح، إضافة إلى المرافقة الأمنية المستمرة لمواضيع الاسئلة وأوراق الأجوبة من مراكز الإجراء صوب مراكز التجميع والتصحيح، وذلك بالتنسيق مع موظفي مصالح مديرية التربية لولاية المدية .

…

طالبان من وهران يتألقان في الأسبوع العلمي الوطني

ق. و

تحصل طالبان في كلية الطب بجامعة وهران 1 على الجائزة الأولى في فئة “أفضل مشروع مبتكر” بفضل مشروعهما “الصحة الذكية” والذي تم تقديمه خلال الأسبوع العلمي الوطني المنظم شهر ماي المنصرم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أستفيد يوم الاثنين من أحد الفائزين. وأوضح خالي بن يعقوب شمس الدين أن هذا المشروع يتعلق برقمنة مسار علاج المريض بالمستشفى والعيادة والصيدلية وغيرها.

وأبرز بأن كل البيانات الطبية المتعلقة بالمريض، على غرار الملف الطبي والاستشفاء والتحاليل الطبية والأدوية والوصفات الطبية والمراقبة الطبية وغيرها، يمكن إدراجها في بطاقة مغناطيسية والتي يتم ربطها بمختلف الهياكل الطبية المعنية من خلال برمجية خاصة توضع بهذه الهياكل الصحية.

…

توقيف قرابة 4 آلاف مشتبه في قضايا المخدرات

ق. و

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر ماي الماضي 4444 قضية متعلقة بالمخدرات، منها 1281 قضية اتجار و3163 قضية استهلاك.

وهذا في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، وتم حجز 675 كلغ من القنب.

و167830 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. كما تم حجز165.428 غرام من الكوكايين. ومكنت التحريات من توقيف 3797 شخص مشتبه فيه متورط في قضايا الاستهلاك والاتجار بالمخدرات.

…

هزة أرضية بشدة 3.3 درجات تضرب بجاية

توفيق. ب

سجلت، مساء الثلاثاء، في حدود الساعة الثانية وواحد وأربعين دقيقة هزة أرضية، بولاية بجاية. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد بلغت شدة الهزة الأرضية 3.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ33 كلم شمال شرقي رأس كاربون بولاية بجاية.

…

من ينهي فوضى “الباركينغ” ببراقي؟

استفحلت ظاهرة الحظائر غير الشرعية ببلدية براقي في الضاحية الشرقية للعاصمة، لما تدره من مبالغ طائلة دون جهد يذكر، والغريب أن هذه الحظائر التي يستغلها بعض الشبان الذين فضلوا الربح السريع، تقام قبالة مصالح البلدية والشرطة، دون تحرك منهم لتحرير الملك العام. ومن الحظائر التي تثير الحفيظة تلك التي أقيمت قبالة البلدية، حيث يُفرض مبلغ 100 دينار على من يركن مركبته، ليتم الاستيلاء على حظيرة داخل “الأورقة سابقا” أو ما يعرف محليا بـ”مونوبري”، ويدعي مستغل الحظيرة أنه يحوز ترخيصا من البليدة وأن مصالح الشرطة على علم بنشاطه، بل انه يتبجح ويرد على من يرفض دفع 100 دينار، “لا تتعب نفسك بإخطار الشرطة فلن يفعلوا شيئا ولن يأتوا”، فمتى تتدخل الشرطة والبلدية لاستعادة الملك العام؟

…

عطش في قلب العاصمة

تعيش معظم أحياء الشراربة ببلدية الكاليتوس في العاصمة، أزمة عطش كبيرة تزامنت وبداية فترة الصيف.

ورغم أن التزود بالمياه الشروب قد قلّ في العاصمة، نتيجة لما تسميه الجهات الوصية انخفاض نسبة المياه على مستوى السدود، لكن الذي حصل في الشراربة مغاير تماما، فالمياه لم تصل للحنفيات طيلة أسبوعين كاملين، ما أجبر السكان للتحول إلى الطرق التقليدية للحصول على هذه المادة الحيوية، أو ملء بضع دلاء من بلديات أخرى.

…

عشرات الشباب يصلون سردينيا انطلاقا من شواطئ سكيكدة

أحمد زقاري

تسجل ظاهرة الحرقة، عودة قوية، هذه الأيام، من سواحل سكيكدة، نحو سردينيا الإيطالية، حيث تمكن عديد الشباب من بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، على متن قوارب خشبية، انطلاقا من شواطئ شرق وغرب الولاية، خاصة من واد الصابون، ورأس الحديد، وكذا من منطقتي واد طنجي بعين الزويت، وبني سعيد بالقل وغيرها، بحيث أبحر مساء الإثنين، سبعة من شباب بلدية فلفلة، نحو جزيرة سردينيا، انطلاقا من شواطئ واد الصابون ونجحوا في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، بينما تمكنت قبل ذلك مجموعة من الشباب تتكون من 11 فردا من الوصول إلى جزيرة صقلية، وقبل ذلك محاولات أخرى بعضها ناجح وأخرى فاشلة، حيث وقع بعض الشباب في قبضة عناصر وحدات خفر السواحل للبحرية الحزائرية، التابعة للمحطة البحرية بسكيكدة، عندما كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، وتتواصل قوافل الحراقة بقوة هذه الأيام، من سواحل سكيكدة، التي تسجل عودة قوية، يشارك فيها العشرات من شباب مختلف الولايات.

…

وفاة شاب غرقا في سد وادي الشارف

ن. ط

توفي مساء الإثنين، شاب يبلغ من العمر 21 سنة، غرقا في مياه سد وادي الشارف بولاية سوق أهراس. وقد تدخلت فرقة الغطاسين مدعومة بعناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر بوحوش، لانتشال جثّة الضحية الغريق، بالمكان المسمى مشتة المبعوجة ببلدية بئر بوحوش، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين ببلدية سدراتة، تزامنا مع التحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الدرك الوطني حول ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة والتي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان المنطقة. في وقت ذكرت فيه بعض المصادر أن الشاب الضحية “ل.ح” توجه إلى السد لممارسة السباحة في ظلّ الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، قبل أن تعلق قدماه في الأوحال فقضى غرقا. وقد جددت مصالح مديرية الحماية المدنية بسوق أهراس، أمس، تحذيراتها للمواطنين ودعتهم لتفادي السباحة في السدود والأودية والمجمعّات المائية والتي تعتبر أماكن ممنوعة للسباحة لما تشكله من خطر على حياة المواطنين.

…

بعد أن عانى من الإهمال منذ عدة سنوات

استلام المركز التجاري بنفق البريد المركزي في سبتمبر المقبل

راضية مرباح

ينتظر أن تستلم بلدية الجزائر الوسطى، مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشروع المركز التجاري بنفق البريد المركزي، بعد إتمام مختلف الأشغال الخاصة بهذا المرفق والجارية على قدم وساق لإعادة إحيائه من جديد، بعد غلق وركود وإهمال دام لسنوات رغم موقعه الذي يؤهله لأن ينافس مراكز أخرى بسبب التوافد الكبير على وسط العاصمة من خارجها وداخلها.

بلدية الجزائر الوسطى التي قامت، خلال السنوات الأخيرة، باسترجاع العديد من المواقع التجارية والمحلات التي ظلت مغلقة ومهملة شان “ميلك بار” الذي حول إلى مقهى راق، فضلا عن ” ساركل” طالب عبد الرحمان الذي بقي طيلة 20 سنة مغلقا، تتطلع اليوم إلى إعادة استرجاع بعض المحلات التجارية المغلقة منذ سنوات لتشجيع إعادة إحياء العاصمة سواء تعلق الأمر منها لتلك التابعة الخواص أو الدولة مع فتح المركز التجاري الكائن قرب البريد المركزي الذي، وحسب ما كشف عنه رئيس البلدية عبد الحكيم بطاش في آخر ما نشره عبر صفحته الإلكترونية الفايسبوك، أن استغلال واستلام هذا الفضاء التجاري بوجه جديد نهاية سبتمبر الداخل من شأنه إعطاء دفع جديد لمداخيل البلدية، كما أنه سيخلق ديناميكية اقتصادية مضافة إلى وسط العاصمة.

وذكر بطاش أن الفضاء الذي سيفتح بحلة جديدة عصرية بعد انقضاء كافة الأشغال الموكلة له، يضم العديد من المحلات التجارية سيستفيد منها التجار وفق دفتر شروط يتوفر على العديد من الخدمات العصرية والذكية، حيث ينجز وفق معايير تواكب التكنولوجية كما يوفر المرفق ممرات ومسالك لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم ربط المركز لاحقا بميترو الجزائر لأجل تسهيل حركة تنقل المواطنين.

يذكر أن رئيس بلدية الجزائر الوسطى كان قد أكد في تصريح سابق لـ”الشروق”، أن التجار الذين استغلوا محلات مركز البريد المركزي فيما سبق لم يمنحوا البلدية مستحقات الكراء ما أدى إلى إحالة القضية على العدالة وتهديم المحلات المسترجعة مع تجسيد مشروع 18 محلا، تم إعداد بشأنها دفتر الشروط الخاص بها وأطلقت المناقصة كما تم اختيار المؤسسة المقاولة لانطلاق الأشغال في مهلة حددتها البلدية.

…

تتوزع على 10 بلديات

47 شاطئا مسموحا للسباحة ببومرداس

سفيان. ع

خصصت لجنة ولاية بومرداس، المكلفة بتحضير موسم الاصطياف الجاري، نحو 47 شاطئا مسموحا للسباحة لاستقبال المصطافين من أصل 64 شاطئا يعدهم ساحل الولاية، حسبما استفيد من المديرية المحلية للسياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي.

وأوضح السيد محمد شريف زلماتي، مدير القطاع بالنيابة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الشواطئ الممتدة على شريط ساحلي يتجاوز 100 كلم تتوزع على عشر بلديات وهي بودواو البحري وقورصو وبومرداس والثنية وزموري ولقاطة ورأس جنات وسيدي داود ودلس وأعفير.

وبهدف ضمان نجاح الموسم وحسن استقبال المصطافين واستقطاب أكبر عدد ممكن منهم، تم توجيه نحو 20 مليون دج من ميزانية الولاية لفائدة هذه البلديات الساحلية من أجل القيام بأشغال على مستوى شواطئها، تتمثل أهمها في تهيئة مداخل الشواطئ وتهيئة حظائر السيارات وإصلاح ووضع الإنارة العمومية، حسب نفس المسؤول.

ويضاف إلى ذلك رصد نفس الغلاف المالي تقريبا من ميزانية صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، برسم 2020، لتنصيب وتجهيز مكاتب لمسيري الشواطئ على مستوى هذه البلديات، حسب ذات المصدر.

كما تم كذلك اقتراح تسجيل 31 عملية أخرى لتهيئة وتجهيز جميع الشواطئ عبر الولاية بغلاف مالي يتجاوز 273 مليون دج.

وفي نفس إطار التدابير المتخذة لضمان نجاح هذا الموسم، أشار السيد زلماتي إلى أنه قد تم وضع مخطط للإعلام والتحسيس لفائدة زوار الولاية، يتضمن حملات جوارية وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “صيفنا في بلادنا” لترقية السياحة المحلية.

ويتضمن نفس المخطط حملات لتنظيف الشواطئ والمحيط ونشر الثقافة البيئية وأخرى للتحسيس حول مخاطر الغرق والسباحة في الشواطئ غير المحروسة والسدود والوديان وحرائق الغابات ومخاطر الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، استنادا إلى مدير القطاع، بالنيابة.

كما تم في نفس الإطار، يضيف نفس المسؤول، وضع مخطط لضمان النقل مباشرة من البلديات النائية والمصنفة بمناطق الظل نحو الشواطئ المسموحة للسباحة من خلال تفعيل 174 خط نقل بواسطة 637 مركبة توفر أزيد من 16000 مقعد.

ومن جهة أخرى، وفيما تعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من وباء كوفيد 19، أكد المدير بالنيابة للقطاع، بأن العمل والتحضيرات جارية على قدم وساق لتفعيل بروتوكول صحي للغرض، يتضمن في خطوطه العريضة تفعيل خلايا يقظة وأزمة على مستوى كل الحظيرة الفندقية عبر الولاية، وفرض استغلال نصف طاقة استيعاب غرفها فقط وإلغاء خدمة المطاعم والحضور الإلزامي لممرض وعون صحي على مستوى هذه المؤسسات الفندقية.

كما يتضمن هذا البروتوكول الصحي تدابير أخرى تتمثل أهمها، أضاف السيد زلماطي، في إلغاء جميع الأنشطة الرياضية ونشاطات الترفيه والعروض في الأماكن المغلقة، مع غلق المسابح الخاصة بهذه المؤسسات الفندقية وتنظيم الدخول في مداخل الشواطئ لتجنب التجمعات والحفاظ على مسافة 3 أمتار بين المظلات الشمسية.

…

متهمان بإبرام صفقة مخالفة للتشريع وقبول مزية غير مستحقة

6 أشهر حبسا لرئيس بلدية بولوغين الحالي والبراءة للمستثمر

حورية. ب

استأنفت مؤخرا نيابة محكمة سيدي امحمد، الحكم الذي صدر في حق كل من رئيس بلدية بولوغين الحالي القاضي بحبسه 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج لارتكابه جنحة إبرام عقد مخالف للتشريع والنظام المعمول به والبراءة للمستثمر الذي وجهت له جنحة قبول مزية غير مستحقة. وحسب ما دار في الجلسة أمام القاضي الجزائي لدى محكمة بئر راد رايس فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2017، عندما قام مستثمر بمقاضاة مجاهد ومعطوب حرب استفاد من محل بالإيجار منذ سنة 1967 من ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، لطرده من قطعة الأرض المحاذية لمنزله، وقد أنصفته محكمة باب الوادي ومجلس قضاء الجزائر في النزاع العقاري ومنحت له الأحقية في استغلال المحل التجاري، وهو الحكم الذي لم يستسغه المستثمر ولجأ إلى بلدية باب الوادي لمواجهة خصمه المجاهد، ليسلم له رئيس البلدية قرار الاستفادة من القطعة الأرضية المحاذية لمنزله والتي تبلغ مساحتها حوالي 250 متر مربع بموجد عقد إيجار لاستغلالها في ركن سياراته، على إثرها تم تنفيذ قرار الاستفادة غير الشرعي في الميدان من خلال تسخير قوة عمومية لطرد المجاهد وإزالة بقايا محله التجاري. ولجأ المجاهد إلى مجلس قضاء الجزائر للمطالبة باسترجاع محله التجاري، مستأنفا حكم الطرد الذي وصفه بالتعسفي في حقه، متسائلا عن عدم تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنصافه.

وأفاد مصدر مطلع للشروق أن ملابسات القضية انطلقت بناء على شكوى من منتخب سابق ببلدية بولوغين رفعها على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تفيد باستفادة مستثمر من قطعة أرضية بشارع الإخوة الزاوي رقم 2 مساحتها بحوالي 250 متر مربع ومحاذية لمنزله من طرف البلدية، وبحكم أنه موظف بالبلدية، علم أن الاستفادة غير قانونية، لأنها لم تمر عبر مداولة بالمجلس الشعبي البلدي مصادق عليها من طرف ولاية الجزائر، كما أن القطعة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري لا يحق للبلدية التصرف فيها، ناهيك عن تحرير اتفاقية الإيجار بكل التفاصيل الواجبات والحقوق طبقا لقرار الاستفادة وهذا غير قانوني من حيث الإجراءات الإدارية حسب المنتخب.

على إثرها أمرت النيابة بفتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر وبعد تأكيد الوقائع وثبوت جنحة إبرام عقد مخالف للتشريع وللنظام المعمول به في حق المير وقبول مزية غير مستحقة بالنسبة للمستثمر، أرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، الذي بدوره أحال القضية على القسم الجزائي للمحاكمة.

وخلال الجلسة صرح رئيس البلدية الحالي أنه لم يخالف القانون، بل أجر قطعة الأرض للمستثمر لركن سيارته بموجب قرار استفادة، مقابل مبلغ إيجار.

ومن جهته وعن طريق المحاكمة عن بعد كون المستثمر محبوس لسبب آخر، فقد أوضح المتهم أنه سدد مبلغ الإيجار مقابل كرائه قطعة الأرض.

يذكر أن وكيل الجمهورية التمس في حق كل واحد منهما عقوبة الحبس عامين نافذين وغرامة بقيمة 200 ألف دج، وخلال مرافعة هيئة دفاعهما تمسك المحاميان بإفادة موكليهما بالبراءة لانعدام الركنين المادي والمعنوي للجنحتين.

…

مهرجان قرطاج يتحدى كورونا ويكرم الإيطالي إينيو موريكوني

سعاد ماسي تلتقي دلال أبو آمنة ولطفي بوشناق في أوت المقبل

زهية. م

اختار مهرجان قرطاج الدولي تكريم الإيطالي الراحل، إينيو موريكوني، خلال افتتاح الدورة 56 من المهرجان المنتظر افتتاحه خلال الفترة الممتدة ما بين 8 جويلية إلى 17 أوت، حيث برمج المهرجان 24 سهرة تضم كوكتيل فنيا من تونس وخارجها، في أول طبعة بعد حالة الإغلاق التي فرضتها كورونا العام الماضي.

واختار المهرجان، الذي يختتم بسهرة للفنان ظافر يوسف، برمجة عرض فني للجزائرية سعاد ماسي، التي تلقى جمهورها على المسرح الروماني. وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف. وستقام كل عروض الدورة على ركح المسرح الروماني بقرطاج في 4 أوت المقبل، وعرض للفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة، والفنان «بيكرام غوش» من الهند، بالإضافة للفنانة نبيهة كراولي، والفنان الهادي حبوبة، إضافة إلى مجموعة من العروض أبرزها؛ «ليلة الشرق»، و«أليس»، و«حوار الحبال»، وسارا كورييا ومايرا أندرادي، و«مولاتو أستاتكي. ويسجل المسرح في طبعة هذه السنة عودة قوية للمهرجان بأسبوع كامل من 10 إلى 18 جويلية 2021. وعملت إدارة المهرجان على اقتراح برمجة متنوعة تضم توفيق الجبالي بمسرحيته “على هواك”، إلى “ليلى طوبال” بمونودراما “ياقوتة” أنور الشعافي ومسرحية “كابوس أينشتاين” “وفاء الطبوبي” مسرحيتها “آخر مرة” و”سيرين قنون” بربع وقت…