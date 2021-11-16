أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2021

3 سنوات حبسا لمدير عصرنة العدالة، أفعى تحرم السكان من الماء بتيميمون

3 سنوات حبسا لمدير عصرنة العدالة سابقا

ق. و

أدانت الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، المدير العام السابق لعصرنة العدالة، عكا عبد الحكيم، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري عن تهمة التزوير واستعمال المزور.

كما قضت هذه الغرفة بتبرئة عكا عبد الحكيم من تهمتي سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة واستعمال عمدا شهادة مزورة خلال مساره المهني.

وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة استئناف هذه القضية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

وكان هذا المتهم قد أدين في هذه القضية من قبل محكمة سيدي أمحمد في جوان الفارط، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ600 ألف دينار جزائري مع حرمانه من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة 5 سنوات.

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مسافر يحاول تهريب قطع مجوهرات من تركيا

مريم. ز

أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار الجزائر الدولي، بالتنسيق مع أعوان الجمارك شابا في أواخر العقد الثالث من العمر وهو بصدد تمرير قطع مجوهرات من المعدن الأصفر كان يخفيها بإحكام بين ملابسه، أثناء عودته لأرض الوطن قادما من مدينة أسطنبول التركية، ودون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية ودفع المستحقات المترتبة عن ذلك.

وتفطنت مصالح الجمارك خلال مرور المتهم بجهاز السكانير على مستوى إحدى نقاط المراقبة بالمطار، لوجود قطع مجوهرات مخفية بملابس مسافر كان عائدا عبر رحلة جوية من تركيا، وعلى الفور تم تحويل المتهم للتحقيق بعد ما تبين أن المحجوزات كانت ستمر بطريقة غير قانوية ولم يتم التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية.

المتهم مثل أمس أمام هيئة المحكمة لمواجهة جنحة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، وصرح أن المحجوزات عبارة عن هدايا أحضرها لشقيقته التي كانت تتجهز لإقامة حفل زفافها بعد أيام من تاريخ توقيفه، كما فند أن تكون المجوهرات التي عثر عليها بملابسه ستستغل لأغراض تجارية، وأمام ما سلف ذكره من وقائع، إلتمس وكيل الحمهورية توقيع عام حبسا نافذا في حق المتهم وتغريمه بضعف قيمة المحجوزات.

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يأتي من عنابة ليسرق رمال الطارف!

تمكنت مصالح أمن الشط التابعة لولاية الطارف، من توقيف شخص مختص في نهب الرمال على مستوى إحدى المناطق الرملية بمدينة الشط باستعمال جرار يستغل في الصباح الباكر في القيام بعملياته غير القانونية.

المعني في العقد الثاني من العمر ينحدر من ولاية عنابة، أين تعود القضية إلى معلومات مؤكدة تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن الشط مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بسرقة الرمال باكرا من إحدى المناطق الرملية بمدينة الشط، باستخدام جرار فلاحي مزود بمقطورة لتقوم الفرقة باستغلال المعلومات، أين نظمت دورية أمنية مفاجئة على مستوى ذات المكان فأسفرت عن توقيف المعني متلبسا وهو بصدد سرقة كمية من الرمال على متن الجرار، ليتم تحويله إلى مقر الأمن، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة أنجز ضده ملف قضائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .

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تمثال بن مهيدي لم يسلم من الملصقات الانتخابية

تتواصل التصرفات والسلوكيات غير مقبولة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المرشحة للمحليات خلال ما تبقى من عمر الحملة الانتخابية بولاية الطارف، حيث إلى جانب الأسلوب الركيك والبرامج غير المفهومة لدى البعض منهم إلى درجة عدم التفريق بين المصطلحات السياسية والإدارية والقانونية، لم يحترموا تماثيل رموز الثورة والتاريخ بالملصقات الإشهارية الانتخابية الحزبية منها والحرة الممنوع وضعها والتي قد تجرّم أصحابها، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن التمثال البرونزي للبطل العربي بن مهيدي ببلدية بن مهيدي غرب الطارف التي تحمل اسمه شوهوه بالملصقات وقد لاحظت الشروق اليومي ملصقات لكل من الأحزاب التقليدية كالأفلان وحركة مجتمع السلم والوسيط السياسي وغيرهم وعلى المعنيين تنظيفه ونزع ما ألصقوه.

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فتحي عمور المدير العام لنادي المقاولين الصناعيين

على الدولة دعم المؤسسات الصغرى

ي. ف

قال المدير العام لنادي المقاولين الصناعيين بمتيجة CIEMI السيد فتحي عمور إنه يتوجب على الدولة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأنها تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.

وتحدث السيد عمور عن توليه رئاسة نادي المقاولين قبل ثلاثة أشهر، وقال إنه “منذ تسلمنا المشعل وجدنا أنفسنا وسط تزايد إصابات كورونا فوقفنا إلى جانب المستشفيات وقدمنا لوازم طبية وتلتها بطانيات إلى المناطق التى اندلعت فيها الحرائق وأرسلنا أكثر من خمسمائة شاحنة”.

يذكر أن فتحي عمور يسير أيضا شركة للخشب والبناء يفوق عمرها 60 سنة، ويقول عنها إنها “وقفت في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد منذ الاحتلال الفرنسي مرورا بالعشرية الحمراء ولم توقف نشاطها، والقادم أجمل إن شاء الله”.

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أوريدو تستعرض تجربتها في تسيير الموارد البشرية والرقمنة

منير. ر

نظم متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، الإثنين، ملتقى “يوم المواهب”، بفندق “هوليداي إن”، بمرافقة مؤسسة “أونبلواتيك”، حيث جمع الحدث عديد الخبراء والمهنيين في مجال تسيير الموارد البشرية والرقمنة، حيث جدد المتعامل إراداته في ترقية سياسته الخاصة، مؤكدا في ذات السياق على مواصلة إسهامه في إنجاح التحول الرقمي قصد تنمية الاقتصاد الافتراضي حسب بيان تحوز “الشروق” نسخة منه.

وقالت مديرة الموارد البشرية لذات المؤسسة، نسرين كريم، أن الحدث المنظم سلط المهتمون من خلاله الضوء على خبرتهم في الرقمنة، حيث أبرزت، المسؤولة تطورات علاقات العمل في زمان الرقمنة وكذا تبني استراتيجية الموارد البشرية في رقمنة المشاريع الطموحة الموجهة للموظفين.

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حجز مسدس ناري وبندقيتين مضخيتين

توقيف جماعة أشرار تحترف المتاجرة بالأسلحة النارية ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت عناصر الشرطة، لكل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أميزور وأقبو، التابعتين لأمن ولاية بجاية – حسب بيان خلية الاتصال لمصالح أمن بجاية- خلال نهاية الأسبوع الماضي، في عمليتين نوعيتين من الإطاحة بجماعة أشرار، مع توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و73 سنة، تتاجر في الأسلحة النارية، مع حجز سلاح ناري (مسدس)، بندقيتين مضخيتين نصف آليتين، وذخيرة حية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

وجاءت العملية الأولى – حسب البيان- بعد بلاغ وارد على الرقم الأخضر للأمن الوطني، مفاده تواجد نشاط مشبوه لثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، متوجهين نحو مدينة أميزور على متن مركبة من نوع بيجو، على إثرها تم وضع خطة محكمة مع أخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة، أين تم نصب نقاط مراقبة فجائية، بكل الطرق المؤدية إلى المدينة، وبعد رصد المركبة السالفة الذكر تم توقيفها وعلى متنها ثلاثة أشخاص، مكن تفتيش المركبة تم ضبط وحجز قطعة من المخدرات (كيف معالج) كانت مخبأة داخل علبة سجائر، مع استرجاع سلاح أبيض (سكين) ومبلغ مالي، كما تم ضبط وحجز سلاح ناري (مسدس) مخبأ بإحكام، بحوزة أحد المشتبه فيهم مع ذخيرة حية، أما العملية الثانية _يضيف_فجاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الشرطة مفادها حيازة أحد الأشخاص البالغ من العمر 73 سنة، على أسلحة نارية بمنزله العائلي، وبعد توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه، تم حجز بندقيتين مضخيتين نصف آليتين كانتا مخبأتين بإحكام بداخل خزانة غرفة نومه.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم – حسب ذات الوثيقة- بالنسبة للعملية الأولى عن قضية المتاجرة في الأسلحة النارية، حيازة وحمل سلاح ناري (مسدس) وذخيرة حية دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، حمل سلاح أبيض محظور (سكين) دون مبرر شرعي، حيازة المخدرات (كيف معالج) قصد الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة، وعن القضية الثانية حيازة أسلحة نارية بدون رخصة، وتم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق مشتبه فيهم أمر إيداع، والرابع وضع تحت إجراء الرقابة القضائية.

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يتابع في قضايا فساد

إحالة المدير الولائي السابق للصحة بالشلف على المحكمة

ب. يعقوب

قررت نيابة محكمة بوقادير بالشلف، إحالة ستة أشخاص من ضمنهم المدير الولائي لقطاع الصحة والسكان وموظفين في المؤسسة العمومية الاستشفائية للصبحة، إلى محكمة الجنح، لمحاكمة الجميع بتاريخ 29 نوفمبر من الشهر الجاري، في واقعة فساد جديدة على مستوى ذات المحكمة الابتدائية، التي حسمت في الأيام الأخيرة في عدد من ملفات الفساد.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيق القضائي الذي استغرق أكثر من ستة شهور على مستوى قاضي تحقيق محكمة بوقادير، خلص إلى إحالة الملف أخيرا أمام جلسة المحاكمة، حيث تلقى خمسة أشخاص كانوا موضوع رقابة قضائية يشتغلون في مناصب مختلفة في المؤسسة الاستشفائية العمومية للصبحة التابعة لدائرة بوقادير، علاوة على صاحب مؤسسة أشغال خاصة، استدعاءات لحضور جلسة محاكمتهم المقررة في التاريخ ذاته، فيما أبلغ دفاع المتهم الرئيس الموقوف “د.س” المدير الولائي السابق للصحة لولاية الشلف، الذي تم توقيفه في قضية فساد ثقيلة، بصفته مديرا سابقا للمؤسسة العمومية الاستشفائية للصبحة بتاريخ المحاكمة.

وقال المصدر، إن المتهم الرئيس متابع في قضية فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، ووجهت إليه عدة تهم من العيار الثقيل، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع، جنحة تزوير محررات رسمية، بينما تتابع الأطراف الأخرى غير الموقوفة بجنحة المشاركة في بعض التهم المنسوبة إلى المدير السابق لذات المؤسسة الاستشفائية.

وحسب الوقائع الجزائية نفسها، فإن ملف الحال المقرر عرضه على محكمة الجنح في 29 نوفمبر أمام محكمة بوقادير، فجرته جهات رسمية في سياق التحقيقات الكبرى التي فتحتها الدولة في المدة الأخيرة للإطاحة بعدد من المشتبه بتورطهم في الفساد، حيث تم التحقيق فيه مطولا، ليجر ستة أشخاص إلى المحكمة، تم إيداع المدير الأسبق الحبس المؤقت وإخضاع خمسة آخرين لنظام الرقابة القضائية.

وتضمن التقرير التقديمي المعروض على هيئات التحقيق، عدة نقاط أهمها الاختلالات التي شابت طرق إبرام الصفقات العمومية، وتوقيع المدير الموقوف على استلام مشروع ربط مستشفى الصبحة بغاز المدينة، في الوقت الذي أكدت فيه الخبرات، أن المشروع لم تكتمل أشغاله، وتمت تسوية وضعية المقاول الذي فاز بصفقة الإنجاز بغلاف فاق 600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى روائح الفساد التي فاحت من صفقة مشروع انجاز محول كهربائي تجاوز مبلغه 1 مليار سنتيم، إذ تم تسديد فاتورة الأشغال، بينما لم يتقيد الجميع بالإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ومعلوم أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف، كانت رفضت ملتمس الإفراج عن المدير الموقوف، مقررة تأييد أوامر قاضي التحقيق بحبس هذا الأخير والرقابة لخمسة آخرين.

حري بالذكر أن قضية الحال المقرر أن تفصل فيها المحكمة، لن تكون الاستثناء، وأن الحرب على الفساد ستمتد لتشمل فتح ملفات أخرى على مستوى إدارات وقطاعات عمومية ومجالس بلدية في الشلف، وفقا لتصريحات النائب العام لمجلس قضاء الشلف في الأيام القليلة الماضية، الذي كشف عن معالجة ملفات متعلقة بقضايا فساد، وأخرى قيد التحقيق لا يمكن الحديث عن تفاصيلها في الوقت الراهن لسرية التحقيق حسب تصريحه.

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أفعى تحرم السكان من الماء بتيميمون

محمد. ج

دخول أفعى إلى خزانة التحكم الكهربائي التي تشغل مضخة البئر الارتوازي 25 كلم عن مدينة تيميمون تسبب في حدوث شرارة كهربائية وإتلاف المضخة، وانقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحياء مدينة تيميمون.

وتدخلت الفرقة المختصة التابعة للجزائرية للمياه في ساعات متأخرة من مساء أمس رفقة مدير الموارد المائية للولاية، وتم تغيير المضخة بأخرى جديدة، وإعادة عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب للسكان، حيث أفاد مدير الري للشروق أن هذه الحادثة غريبة وتعد الأولى من نوعها في الولاية وسيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار هذا الخلل مستقبلا.

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وفاة شخصين في حادث مرور بسطيف

سمير مخربش

لقي صبيحة الثلاثاء شخصان حتفهما، في حادث مرور مروع وقع ببلدية الرصفة جنوب ولاية سطيف. الحادث وقع بالطريق الوطني الوطني رقم 28 بمدخل منطقة الراسيسلي ببلدية الرصفة، أين اصطدمت سيارة من نوع قولف بسيارة أخرى من نوع بيجو 301.

وحسب شهود عيان السيارتان اصطدمتا وجها لوجه بعد تجاوز خطير في منعرج، ما أسفر عن وفاة سائقي السيارتين اللذين فارقا الحياة بمكان الحادث. وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية التابعة لبلدية عين ولمان، لنقل الجثتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

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15 قطعة مخدرات لدى طفل في الـ 15 سنة

ب.دريد

تمكن نهار الإثنين، عناصر الشرطة بأمن دائرة الشريعة بولاية تبسة من توقيف طفل في الـ 15 سنة من العمر، يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الشعبي، الذي يقيم فيه، وقد جاءت العملية بناء على شكوى السكان، حول النشاط المشتبه فيه للمتهم، حيث تم نصب كمين للمشتبه فيه الذي تم توقيفه وبحوزته 15 قطعة مخدرات، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي من عائدات البيع، وقد تم إحضار ولي أمر الطفل القاصر، لإخضاعه إلى التحقيق وتقديمه أمام قاضي الأحداث على مستوى محكمة الشريعة.

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الغاز أباد أربعة من أسرة واحدة

جنازة مهيبة لضحايا فاجعة عين أزال بسطيف

سمير منصوري

شيعت بعد عصر الاثنين، في أجواء مهيبة في مقبرة المصنوبة بمنطقة عين الحجر التابعة لدائرة عين أزال بولاية سطيف، جنازة الأم وأبنائها الثلاثة، الذين هلكوا في حادثة غاز الإثنين، وسط حزن اعتصر أهل المنطقة، وكامل سكان ولاية سطيف، وقد التف المشيعون حول الناجي الوحيد من الفاجعة، وهو رب الأسرة السيد شعيب بارة البالغ من العمر 37 سنة الذي كان في حالة صدمة، غير مصدق بأن عائلته الصغيرة قد غادرت الحياة الدنيا للأبد، فكان يبكي بحرقة مرة ويدخل في صمت مرات أخرى، ثم ينطق أسماء أبنائه الواحد تلو الآخر، وسط تأثر بالغ من أهل المنطقة وأقارب وأصدقاء الأب الذي فقد عائلته في حادثة تسرب الغاز في مسكنهم بحي قوادري في عين أزال.

وموازاة مع مواصلة المصالح المختصة تحقيقاتها في هذا الحادث المميت الأول منذ بداية الشتاء في ولاية سطيف، تبقى الفرضية الأقرب هي كون مجفف الثياب الموصول بقصبة المدفأة المتسبب في شرخ بهذه الأخيرة، وهو ما أدى إلى تسرب غاز أحادي الكربون الذي انتشر في المسكن بكامله، فهلكت الأم وأبناءها، وفقد رب الأسرة وعيه، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية لإسعافه.

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جنايات وهران سلطت 5 سنوات سجنا على الجاني

سرق هاتف زوجته.. فتسبب له في بتر الطحال

خ.غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق محاول قتل شخصا بسلاح أبيض عمدا، وتسببه في بتر عضو حيوي من جسمه، بعد شجار كان سببه الأصلي هاتف نقال.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 11-03-2019 بوهران، عندما حدث شجار بين المتهم المدعو (ب.س)، والضحية (س. م. أ)، انتهى بطعن الأول للثاني بسكين، فتسبب له في استئصال عضو الطحال، بعد خضوعه لعملية جراحية فور نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى إيسطو متأثرا بإصابات خطيرة وخسارته كمية من الدم، فيما تم توقيف الفاعل، وتكييف الوقائع على أنها تتعلق بجناية محاولة القتل العمدي ضد الضحية.

أثناء المحاكمة، أنكر المتهم نيته في الاعتداء على الضحية بقصد إزهاق روحه، حيث صرح أنه في يوم الواقعة بلغته أخبار وهو في طريق عودته من حمام جماعي إلى مسكنه، أن زوجته تعرضت للإهانة وسرقة هاتفها من الضحية، ليركض باحثا عن من اعتقد أنه تعدى على أم أولاده، ولما وجده، دخل معه في شجار حاد، مضيفا أنه في اللحظة التي سقط من خصمه سكين كان في جيبه، همّ هو من جانبه لالتقاطه من الأرض، ووجه به عدة طعنات إلى جسد الضحية.

وحسب ما جاء في ملف هذه القضية، وتصريحات الجاني نفسه، فإن زوجة هذا الأخير التي تم استدعاؤها لحضور المحاكمة كشاهدة، وتغيبت، كانت قد لجأت قبيل الواقعة إلى طاولة بيع فوضوية لرعية إفريقي يتاجر في الهواتف النقالة من أجل أن تبيع له جوالها، في حين كان هذا الأخير محل ترصد من الضحية، الذي باغته بسرقة هاتف السيدة في اللحظة التي سلمته إياه، وهي الرواية التي ارتكز عليها الضحية في إفاداته أمام جهات التحقيق من أجل دحض حجة المتهم في تبرير فعلته، حيث صرح بقيامه بسرقة الرعية الإفريقي وليس زوجة المتهم، نافيا من جهته تعرضه بأي شكل من الأشكال لهذه الأخيرة.

كما أشير خلال المحاكمة إلى أن الضحية كان قد فارق الحياة بعد مضي حوالي 6 أشهر على تاريخ هذه الواقعة، وهذا في حادثة أخرى.

أما النيابة العامة التي تمسكت بالإبقاء على التكييف الجنائي للقضية بعد طلب الدفاع إعادة تكييف التهمة إلى جناية الضرب العمدي المفضي إلى بتر عضو الضحية، فقد التمست في ختام مرافعتها تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم قبل النطق بالحكم المذكور.