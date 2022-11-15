أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

توقيف 7 مدبرين لرحلات الحراقة، انتحار طالب جامعي

توقيف 7 مدبرين لرحلات الحراقة بالشلف

م. قورين

تمكنت، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف، الثلاثاء، من الإطاحة بسبعة أشخاص مختصين في تنظيم رحلات الحراقة خلال عمليتين متفرقتين، العملية الأولى حسب مصادر الشروق تمت على إثر شكوى تقدم بها أحد المرشحين للهجرة غير الشرعية مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل المدبر الرئيسي للرحلة المقيم بولاية وهران، وبعد فتح تحقيق معمق توصلوا لإماطة النقاب عن وجود شبكة إجرامية مختصة في تنظيم هذه الرحلات انطلاقا من سواحل مستغانم ووهران، فتم نصب كمين محكم لعناصرها، مكن من الإيقاع بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و41 سنة ينحدرون من الشلف ووهران، ونفس المشهد تكرر في العملية الثانية، حيث قام ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 سنة ينحدرون من ولاية الشلف بإيهام شاب بمساعدته على الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل 20 مليون سنتيم، ثم اختفوا عن الأنظار بعد استلامهم للمبلغ، فقام الضحية بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن التي تتبعت آثارهم إلى خارج تراب الولاية، وبعد التعرف عليهم وتوقيفهم تم تقديمهم إلى محكمة الشلف.

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“سوناطراك” تتكفل بإنجاز بئر ارتوازية بعين قزام

أبرمت شركة سوناطراك، الأسبوع الفارط، اتفاقية مع بلدية عين قزام الحدودية، من أجل إنجاز مشروع منفعة عامة، متمثل في بئر ارتوازية بتراب البلدية. العملية تدخل في إطار البرنامج الاستثمار الاجتماعي للشركة البترولية لسنة 2022.

وحسب ممثل سوناطراك، فإن المشروع بقيمة مالية معتبرة، ويتمثل في إنجاز بئر ارتوازية بقطر 255 ملم، على مستوى منطقة الرعي بالصحراء الكبرى جنوب مقر البلدية، على أن تتكفل ذات المصالح بتجهيز المورد المائي بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية، مع إنجاز حوض مائي يخصص لسقي الإبل والماشية

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الاعتداء وقع داخل مصلى بوهران

يشج رأسه بحجر لأنه نافس والده على رفع الآذان

سيد احمد فلاحي

عاش فجر الثلاثاء الحي السكني الاجتماعي الجديد بوادي تليلات في وهران، حالة من الفوضى جراء حادثة الاعتداء على مؤذن متطوع من طرف ابن جاره بواسطة حجر، داخل مصلى الحي، والمثير للغرابة في هذه القضية، اعتداء القاصر صاحب الـ16 سنة على الكهل أثناء رفع هذا الأخير لآذان صلاة الفجر، داخل مصلى وعلى مرآى من رواده، وهي الواقعة التي خلقت حالة من الذعر والغضب.

وحسب المصادر التي ساقت الخبر، فإن الأمر يتعلق بالكهل “ب.ب” صاحب الـ48 سنة والذي كان يؤذن في المحراب، غير أنه تعرض لاعتداء مباغت من طرف قاصر لا يتعدى عمره ست عشرة سنة، علما بأن الضحية نهر والده ومنعه من تأدية الآذان، وهو ما حز في نفسه، ليتحرك الفاعل سريعا وينتظر شروع الضحية في رفع الأذان ليحمل حجرا ويدخل المصلى متوجها نحوه ويشج بها رأسه ملحقا به أضرارا جسيمة أفقدته الوعي، وتطلب الأمر نقله إلى مستشفى بن زرجب وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس، لكن حالته لا تزال غير مستقرة، حسب ما صرح به الأطباء.

إلى ذلك تدخلت مصالح الأمن واقتادت المعتدي ووالده إلى التحقيق من أجل معرفة أسباب هذا التصرف، الذي وقع في بيت الله.

من جهتها اعتبرت مصادر مسؤولة من مديرية الشؤون الدينية، ما حدث أمرا خطيرا، وتهورا غير محسوب العواقب، لافتة إلى إن المصلى شيده السكان، والمؤذنان ليسا مرسمين، بل هما متطوعين.

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تلاعبات بمساحات “هائلة” من العقارات في ثلاث ولايات

إحالة المديرة الجهوية السابقة لمسح الأراضي بوهران على المحكمة

ب.يعقوب

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة “فلاوسن” بوهران مؤخرا، ملف المديرة الجهوية السابقة لمديرية مسح الأراضي، على محكمة الجنح تمهيدا لبرمجة جلسة محاكمتها بمعية عدد من إطارات القطاع وبلدية ودائرة وهران، في شبهات فساد عقاري، تخص التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، وجنحة تبديد أموال عمومية وذلك بعد تحقيقات قضائية مطولة استغرقت أكثر من 24 شهرا حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وانكب قضاة التحقيق على مستوى الغرف 3، 5، 4، 7 على أبحاث قضائية دقيقة تعرضت إلى قضايا المساس بعقارات ذات مساحات “هائلة” في عدة مناطق في عاصمة الغرب الجزائري ناهزت 210 ألف م2 من مساحات تابعة للقطاعين العام والخاص، لاسيما في دوائر بئر الجير ووهران إلى غاية ولاية تلمسان التابعة لاختصاص المديرية الجهوية لوهران، أشتبه في تحويلها في الفترة 2019 /2013 من الدولة إلى خواص.

وعهدت التحقيقات المبدئية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران بالتنسيق مع نظيرتها في تلمسان، وتمديد الاختصاص إلى غاية ولاية مستغانم، لاستخلاص ملابسات التلاعب بالعقارات، وذلك بموجب تعليمات نيابية، على خلفيات الشكاوى التي تقاطرت على العدالة من قبل ضحايا طالبوا بالتحقيق في تحويلات مشبوهة لأراضيهم.

ونقلا عن المصدر بعينه، فإن المصالح الأمنية التي اشتغلت على الملف في ثلاث ولايات بغرب الوطن، نجحت في موافاة العدالة بقوائم الحصص المقيدة على سجلات مسح الأراضي من دون سند في هذه المناطق من الجهة الغربية، كما استطاعت الحصول على أرقام الأوعية العقارية ومساحاتها الإجمالية وتواريخ الحيازة وهويات وعناوين كل مستفيد، في أعقاب التقارير الإخبارية التي توصلت بها الجهات الأمنية والتي تشتبه في قيام مسؤولي المديرية الجهوية لمسح الأراضي بتحويل ما لا يقل عن 19 هكتارا من عقارات عمومية وأخرى خواص، وتحويلها بأسماء أشخاص آخرين، خاصة في مدينة حدودية في ولاية تلمسان وأخرى في بئر الجير بولاية وهران.

وأثبتت الأبحاث المنجزة في ملف الحال، أن التلاعب بهذه الأوعية العقارية لغرض التملك غير المشروع للأرض، تم عن طريق تغيير قواعد البيانات وتزوير المخططات الرقمية لمسح الأراضي وتحويل أصول العقارات الخاضعة للمسح في السابق من وإلى أشخاص آخرين دون سند قانوني.

التحقيقات الأولية لم تكتف بهذا الحد، بل عرجت على وقوع افعال خطيرة تخص تملك عقارات كانت موضوع اختفاء تعود إلى عام 1910، إضافة إلى تزوير عقود المسح في الولايات الساحلية ذاتها، أغلب عقاراتها تقع في مناطق ذات التوسع السياحي “زات” والتي حذرت الدولة من ذي قبل من مغبة المساس بها.

وتعود تفاصيل القضية التي أحيلت على محكمة الجنح، إلى أواخر شهر جوان من عام 2019، في أعقاب مراسلة رسمية حملت طابعا سريا من المدير العام للمسح الأراضي “م.س”، وجهها إلى المدير الجهوي لوهران، يأمره بموجبها بتقييد شكوى فورية أمام الجهات المختصة لبدء التحقيق في شبهات تزوير وردت في مخططات مسح الأراضي، والتلاعب بقواعد البيانات الخاصة بعقارات دولة وخواص، بحيث تحدثت المديرية العامة عن وجود تجاوزات مست تجميع أراض في عدة قسمات عقارية في عين الترك الساحلية، إضافة إلى اكتشاف أخطاء فادحة تقنية في بئر الجير وأخرى سجلت في ولايتي تلمسان ووهران.

وأمرت المديرية العامة في مراسلتها الحاملة لرقم «2977»، بالتحقيق أيضا في منح تكاليف مهام تنقل غير قانونية لإطارات من وهران إلى الجزائر العاصمة من دون دليل مادي ملموس، إلى جانب مراسلات غير قانونية من المديرية الجهوية لوهران إلى محافظات عقارية لأجل تسويات أوعية عقارية تابعة للدولة لفائدة خواص.

وتأسست وكالات في وهران ومستغانم وتلمسان كأطراف مدنية في قضية الحال، بكونها لم ترض بهذا التلاعب أو الانخراط فيه لتحويل غير مشروع لعقارات دولة كانت مخصصة في السابق لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.

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انتحار طالب جامعي بأم البواقي

س.ع

اهتزت بلدية بوغرارة التابعة، لدائرة عين فكرون بولاية أم البواقي وبالضبط دوار عين الكرمة، الثلاثاء، على خبر إقدام طالب جامعي المسمى “ذ.م”، البالغ من العمر 22 سنة على الانتحار شنقا، داخل مرآب لركن السيارات، حيث وجد مشنوقا بواسطة حبل، الضحية يدرس بجامعة العربي بن مهيدي بكلية الاعلام والاتصال في السنة الثانية، وحسب مصدرنا فإن المعني يعيش وضعية اجتماعية صعبة، حيث يمتهن والده الفلاحة في مزارع المنطقة.

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صعقة كهربائية تقتل شخصين بتيبازة

ب.بوجمعة

اهتزت مدينة خميستي في ولاية تيبازة مساء الاثنين، على وقع فاجعة وفاة شخصين بصعقة كهربائية، أحدهما توفي على الفور، فيما لفظ الثاني انفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل مساء الاثنين اثر تلقيها خبر إصابة شخصين بصعقة كهربائية بمنزل بحي نجار ببلدية خميستي، حيث نقلت احد الضحايا إلى المستشفى فيما نقل الثاني من قبل احد المواطنين إلى العيادة المتعددة الخدمات بالشعيبة، وحسب شهادات من أهالي الضحيتين، فإن الحادثة الأليمة التي هزت سكان المدينة وقعت عندما كان احد الضحايا يقوم بأشغال إحداث ثقب لتصريف المياه من المنزل قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية نتيجة سقوط كابل كهربائي في الماء، وحاول الضحية الثانية انقاذه ليتعرض هو ايضا لصعقة أودت بحياتهما وخلف الحادث حالة حزن كبيرة في اوساط السكان الذين فقدوا شابا في عقده الثالث “ح.ع.ر” كان مقبلا على الزواج و”ب.ع” في عقده الرابع متزوج وأب لأربع بنات.