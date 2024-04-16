أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024

وفاة فتاة دهسها قطار، يبتر أصبع جاره بسبب ترويجه المهلوسات

وفاة فتاة دهسها قطار ببومرداس

سعيدة. م

توفيت فتاة عمرها 15 سنة، إثر حادث دهس قطار على مستوى بلدية قورصو بولاية بومرداس، ليصبح حادث الوفاة هذا الرابع خلال شهر بذات الولاية، الأمر الذي أطلق الكثير من علامات الاستفهام وسط المواطنين خاصة حول الموضوع.

وتدخلت الحماية المدنية للولاية على الساعة 09سا30د، من أجل حادث دهس قطار لنقل المسافرين لشخص بمحطة القطار قورصو ببلدية ودائرة بومرداس حيث خلّف الحادث، حسب بيان لذات المصالح، وفاة فتاة تبلغ من العمر حوالي 15 سنة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وللتذكير، فإن مصالح الحماية المدنية لبومرداس كانت قد تدخلت خلال حوالي شهر لأجل ثلاثة حوادث أخرى مماثلة أحدها ببلدية قورصو أسفر عن وفاة سيدة في 41 من العمر، كما سجل بذات الأسبوع حادث ثالث كان ضحيته طفل لم يتجاوز سن الـ11 وشاب ثلاثيني ببلدية يسر.

وقد أثارت الحوادث سالفة الذكر الكثير من التساؤلات لدى سكان الولاية عن أسبابها، وعما إذا كانت جراء استهانة المواطنين بالخطر، أم لنقص في إجراءات السلامة على مستوى السكة الحديددية ومحيطها.

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جنايات وهران عاقبته بخمس سنوات سجنا

يبتر أصبع جاره بسبب ترويجه المهلوسات

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مؤخرا، بمعاقبة المتسبّب في بتر أصبع ابن حيه عمدا بخمس سنوات سجنا، حيث تمت إدانة المتهم على أساس ارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، رغم محاولته تبرير فعلته على أنها دفاع شرعي عن النفس عندما أشهر الضحية في وجهه سكينا من نوع “بوشية” وراح يهدّده به بتفريغ شحنة غضبه فيه، فيما استفاد متهم آخر موقوف من البراءة من ذات التهمة.

تعود وقائع هذه القضية إلى مطلع سنة 2022، عندما نشب شجار حاد بين الضحية (ب. م) وثلاثة من أبناء حيه الشعبي الكائن بوسط مدينة وهران، أحدهم لا يزال في حالة فرار، وهذا بسبب رفضهم نشاطه في ترويج المهلوسات أمام مداخل عمارات حيهم وعلى مرآى ومسمع من أبنائه المراهقين والأطفال، إلى جانب استقطابه هناك شلته من الشباب المنحرف للتجمع والسمر ليلا ونهارا في ذات المكان، وبسبب تعنت المعني أمام اعتراض جيرانه على تصرفاته تلك، تطور الحوار الهادئ الذي دار في البداية بين الطرفين إلى سب وشتم، قبل أن يختلط الحابل بالنابل، ويتحول المكان إلى ساحة معركة حامية الوطيس، حيث قال أحد الشهود في وصفه لها، بأنها لم تكن مسبوقة، وأنه من شدة العنف الذي حدث بين الجانبين يومها، فقد كانت المخلفات مقاعد وكراس مكسورة بعدما استعملها المتشاجرون في ضرب بعضهم البعض، ثم سمع الضحية من وسط تلك الجلبة وهو يصرخ بعلو صوته، معلنا تعرضه لإصابة خطيرة ودامية على مستوى يده اليسرى، متهما جاره المدعو (ز. ل) بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، قبل أن ينفض الجمع ويختفي فجأة غبار المعركة وأثر الفاعلين.

أمام هيئة المحكمة، لم ينكر المتهم الرئيسي المدعو (ز. ل) ضربه الضحية، لكنه فسّر ذلك باضطراره للدفاع عن نفسه، بعدما فقد هذا الأخير صوابه، وتناول سكينا من نوع “بوشية” قال إنه كان في جيبه، ثم أخذ يلوح به عليه، متوعدا إياه بطعنه ليشفي غليله منه، خاصة أنه هو من ألّب عليه جيرانه، وحشدهم يومها للتصدي لنشاطه في بيع الممنوعات داخل حيهم السكني، مضيفا انه أمام ذلك الموقف، لم يجد ما يحتمي به سوى كرسي كان أمامه اتخذه كدرع، غير أن ذلك لم يكن -حسبه- كافيا، مشيرا إلى أن الضحية راح يحرك السكين صوبه بشكل عشوائي إلى أن سقطت منه، ليسارع هو من جهته، لالتقاطها ومحاولة تخويفه بذات السلاح، نافيا في المقابل نيته في جرحه أو تعريض أي عضو حيوي فيه للخطر والأذى.

أما الضحية، فقد أكد على أن السلاح الذي استعمل في ضربه يعود لذات المتهم، وأنه تعمّد إصابته للنيل منه، وذلك بقيامه في البداية بجرحه على مستوى رأسه، ثم وجه له طعنة أخرى قوية قطع بها أصبع يده اليسرى، أما بخصوص المتهم الثاني المدعو (ز. م)، فتراجع عن تصريحاته السابقة بشأنه، والتي اتهمه فيها بالاعتداء عليه رفقة المتهم الأول أثناء الشجار سالف الذكر، حيث قال إنه يومها كان تحت تأثير الصدمة، وقد أورد اسمه لأنه كان متواجدا في عين المكان، مضيفا أنه غير متيقن من حمله السلاح ضده، وأن كل الذي تذكره عنه أنه حاول التهدئة وفك شجاره مع المتهم الرئيسي، غير أن النيابة العامة لم تقتنع بالتصريحات الأخيرة والجديدة للضحية بخصوص المتهم الثاني، لتلتمس إدانة الاثنين بسبع سنوات سجنا نافذا.

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ثلاثة قتلى في حادث سير بباتنة

طاهر. ح

تجدّد، ليلة الإثنين، مسلسل حوادث المرور المميتة، برأس العيون غرب ولاية باتنة، إثر اصطدام ليلي عنيف بين سيارة، وشاحنة، بالطريق الوطني رقم 78 في شقه الرابط بين دائرتي نقاوس ورأس العيون، أدى إلى انحراف وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث الذي وقع قبل منتصف ليل الاثنين بدقائق قليلة، عن وفاة ثلاثة أشخاص من راكبي السيارة، رجلان وهما سامي لكحل المدعو الروش، وصديقه رمزي جنان، إضافة إلى امرأة، وهم من أبناء مدينة نقاوس، وتتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة. ونقلت مصالح الحماية المدنية جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في سبب الحادث المروّع.

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ينشقون مع قياديين متواجدين على التراب الفرنسي

عناصر من تنظيم “الماك” الإرهابي أمام محكمة الجنايات ببومرداس

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس الثلاثاء، الفصل في قضية تتعلق بتنظيم “الماك” الإرهابي، يتابع فيها ستة متهمين، بينهم قياديون في حالة فرار، متواجدون بالتراب الفرنسي، حيث وجهت إليهم تسيير وتنظيم منظمة إرهابية والانخراط فيها، مع جنح نشر أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين، وكذا تهمة إهابة هيئة نظامية أثناء تأدية المهام.

وتعود القضية، حسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق”، إلى التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية في ولاية بومرداس خلال شهر ماي من العام 2022، وأسفرت عن توقيف مشتبه فيه يدعى “م. م” البالغ من العمر 28 سنة، حيث ضبطت بحوزته هاتفا نقالا يحمل صورا له وهو يرفع راية الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل “الماك”، واعترف أثناء التحقيق أنه على علاقة مع عناصر مهمة من خلية “حكومة القبائل المؤقتة” المزعومة، المعروفة اختصارا باسم”أنافاد” بآيت مُكلة بمنطقة شعبة العامر شرق بومرداس، وهو الفرع الذي أنشأه المدعو “ب. م” الذي ينحدر من نفس المنطقة والمقيم بفرنسا.

كما صرح المشتبه به أنه سبق له والتقى المنسقة الولائية للتنظيم الإرهابي “الماك”وهي حاليا في حالة فرار، وعناصر أخرى، خلال اجتماعات كانت تتم في مناطق مختلفة بولايتي بومرداس و تيزي وزو، وهناك تعرف على باقي المتهمين في القضية، حيث كانوا يتواصلون بصفة منتظمة في مجموعة محادثة عبر “المسنجر” و”التلغرام”، كما كانت لهم اتصالات مع بعض العناصر النشطة خارج الوطن، حيث جاء في معرض اعتراف المشتبه فيهم، أنه أعطيت لهم ولعناصر أخرى تعليمات لاستغلال فرصة للمطالبة باستقلال منطقة القبائل التي تتكون حسب زعمهم، من سبع ولايات: تيزي وزو (العاصمة السياسية)، ولاية بجاية (العاصمة الاقتصادية) إضافة لولايات البويرة، بومرداس، برج بوعريريج، سطيف وجيجل. هذه المنطقة –حسب ذات الاعترافات- ستكون تحت حكم مستقل عن الجمهورية الجزائرية ويكون رئيسها المؤقت المدعو فرحات مهني الرئيس المزعوم لحركة “الماك” الإرهابية،الى غاية إجراء “انتخابات شرعية لتعيين الرئيس”.

كما أظهرت التحريات أنه تم إسناد مهام عملية التجنيد السري للمتهم الرئيسي ، مع المشاركة في مسيرة لإحياء ذكرى “الربيع الأمازيغي” مع استلام كل عنصر مجند مبلغا ماليا، علما أن عملية التجنيد تمت كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء مجموعات مغلقة، كان يتم خلالها تداول خطابات زعيم “الماك” الإرهابي فرحات مهني.

وبناء على ما سلف، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيهم النشطين بالجزائر وإحالتهم على التحقيق، فيما بقي عنصران ناشطان في حالة فرار لوجودهما خارج الوطن، ووجهت إليهم تهم تسيير وتنظيم منظمة ارهابية والانخراط فيها، مع جنح نشر أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن العام وإهانة هيئة نظامية أثناء تأدية المهام.

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العثور على جثة ثلاثيني مرمية بحقل في غليزان

ناصر بلقاسم

استقبلت مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بجديوية في ولاية غليزان مساء الاثنين، جثة شاب يدعى “شاوش غلام الله” البالغ من العمر 30 سنة، الذي عثر عليه جثة هامدة مرمية بحقل فلاحي يقع في ضواحي دوار الهواورة ببلدية جديوية في ولاية غليزان، وحسب المعلومات التي استطاعت “الشروق” الوصول إليها، فإن الضحية ينحدر من منطقة الدوامة التابعة لدوار الهوارة، ولوحظ على جثته آثار ضرب على مستوى الرأس، كما أن الجثة كانت في بداية تعفنها، وقد تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو مرفوقا بمصالح الحماية المدنية والدرك الوطني إلى مكان العثور على الجثة، قبل نقلها إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب هذه الوفاة الغامضة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدينة وادي ارهيو في ولاية غليزان، سجلت حالة مماثلة صبيحة يوم السبت الماضي، بعد العثور على جثة شخص مشنوقا ومعلقا بواسطة حبل مربوط في سقف مستودع لتخزين المشروبات الغازية الكائن بحي الرتايمية ببلدية وادي ارهو، الضحية هو سائق شاحنة لتوزيع المشروبات الغازية يدعى “م.ف” يبلغ من العمر 47 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد فرنسيس بوادي ارهيو، فيما فتحت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة وما إن كان الأمر يتعلق بجريمة قتل أو عملية انتحار.

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استهدفوا مواطنين بالأسواق الشعبية في العاصمة

لصوص يعتدون على ضحاياهم بمادة”الإزيس” لسرقة أغراضهم!

مريم.ز

توصلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الزوار منذ أيام، إلى فك لغز سلسلة جرائم سرقة طالت عدة أشخاص ومواطنين شرق العاصمة، وتوقيف كهل مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 53 سنة، بعد الاشتباه في ضلوعه بحوادث سرقة متبوعة باعتداءات على الضحايا الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم، على مستوى الأسواق المغطاة شرق العاصمة.

تفاصيل القضية جاءت بعد ترسيم شكاوى عديدة لدى مصالح الأمن من قبل مرتادي أسواق شعبية بضواحي باب الزوار ودرقانة وبرج الكيفان، تفيد بأن عدة أشخاص يقومون برشهم بمادة الإزيس على مستوى الوجه والعينين لمنعهم من المقاومة ثم تجريدهم من ممتلكاتهم قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة، وعلى اثر ذلك قامت مصالح الأمن بتكثيف تحرياتها حيث توصلت إلى هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه فيما لايزال شريكاه في حالة فرار لحد الساعة، وتبين من خلال التحقيقات الأمينة بخصوص البلاغات المودعة من طرف الضحايا أن المتهم الرئيسي يقوم برش ضحاياه بمادة “الإزيس”، فيما يتولى شريكاه بمهمة تجريدهم من أغراضهم وأموالهم وممتلكاتهم.

المتهم تم تقديمه منذ يومين أمام الجهات القضائية المختصة بالدار البيضاء، بموجب إجراء المثول الفوري، ومحاكمته عن تهمة محاولة السرقة، حيث أنكر المتهم خلال رده على أسئلة القاضي كل ما نسب إليه من وقائع، قبل أن يقاطع رئيس الجلسة تصريحاته ومواجهته بمحضر سماعه واعترافاته السابقة أمام مصالح الضبطية القضائية.

وعلى أساس ذلك، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع رهن المؤسسة العقابية، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، ليؤجل النطق بالحكم إلى تاريخ 21 أفريل الجاري.

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تفكيك شبكة إجرامية وحجز 11 كلغ من الكيف بوهران

ق. م

أفاد بيان لأمن ولاية وهران، الثلاثاء، أن فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، نجحت في عملية نوعية من خلال تفكيك شبكة إجرامية أفرادها متورطون في قضية الحيازة والمتاجرة وتخزين المؤثرات والمخدرات، وأسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا.

هذه العملية النوعية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذين من أحد المساكن وكرا لتخزين السموم، بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن الإيقاع بهم، وحجز 11 كلغ و300 غرام من المخدرات، الكيف المعالج، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 65 مليون سنتيم، ومركبيتن فاخرتين ودراجة نارية كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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صفحته استقطبت عشرات الطلبة والباحثين

“قاضي الفايس بوك” رهن الحبس بمعسكر

قادة مزيلة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة معسكر، الاثنين، بإيداع شخص الحبس المؤقت، إثر انتحاله صفة قاض، وتواصله مع الطلبة والباحثين على أساس اشتغاله في سلك القضاء.

وقال بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية معسكر، الثلاثاء، أن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكّنوا من رصد حساب على “الفايس بوك” باسم مستعار، ينشر صاحبه من خلاله بعض المواضيع القانونية والإدارية ويقوم بالاستعانة بمراجع قانونية، مما يوحي بأنه يشتغل بسلك القضاء، الأمر الذي جعل الحساب يستقطب عددا كبيرا من الطلبة والجامعيين حتى أصبح صاحب الحساب يلقب بـ”أستاذ”، ومكّنت الأبحاث التي باشرتها الفرقة من الوصول إلى المشتبه فيه والتعرف على هويته وبياناته التعريفية الشخصية.

بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، تم فتح تحقيق مع الشخص المعني واستدعائه للمصلحة، أين صرح بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، بأنه خريج مدرسة القضاء وأنه يزاول مهنه القضاء بإحدى محاكم الوطن، غير أن التحقيق بيّن أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة، بعد الحصول على الإذن بتفتيش الهواتف الذكية للمشتبه فيه تفتيشا إلكترونيا، تمكّنت الضبطية القضائية من الوقوف على كل المعطيات والأدلة التقنية مدعومة بالصور التي تؤكد ضلوعه في الأفعال المعاقب عليها قانونا، وهي انتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا، وانتحال اسم الغير، وتقليد بطاقة مهنية لغرض إثبات صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

وأشار البيان، إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أحال القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.