أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 أوت 2022

مقتل عجوز خنقا، انتشال جثة خمسيني، ألماني يعتنق الإسلام

مقتل عجوز خنقا في ظروف غامضة بالطارف

س.ك

باشرت صباح الثلاثاء مصالح الدرك الوطني، تحقيقاتها في جريمة قتل مازالت غامضة، في حق عجوز تجاوز سنها الخامسة والستين، وُجدت جثة هامدة في بيتها العائلي بمدينة البسباس، وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بالبسباس بعملية نقل جثة السيدة التي تقطن بحي سوناطراك بقرية داغوسة التابعة إقليميا لبلدية البسباس غرب ولاية الطارف، وكانت الضحية المسماة “ع.خ” وهي أم لأربعة ابناء، بمفردها في اليومين الأخيرين بسبب انشغال أبنائها مع عائلاتهم ومع العطلة الصيفية، قبل أن يهزّ عدم ردّها على المكالمات الهاتفية أبناءها، الذين هرعوا إلى البيت، حيث وجدوا أمهم داخل منزلها ولكن جثة هامدة وعلى رقبتها آثار الخنق بواسطة سلك، إضافة إلى ضربات أخرى في أنحاء متعددة من جسدها، وذلك في ظروف غامضة، وبينما تدخلت الشرطة العلمية، وباشر الطبيب الشرعي فحصه لجثة الضحية، قالت مصالح الحماية المدنية بأن عملية التدخل جاءت بناء على مكالمة هاتفية تلقوها من طرف شخص لا يعلم هويته، وعلى إثر هذه الحادثة المفزعة التي استيقظ عليها سكان المنطقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة دوافع وأسباب هذه الحادثة.

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انتشال جثة خمسيني غريق بشاطئ في عين تموشنت

زهيرة قلعي

تم مساء الثلاثاء انتشال جثة شخص غرق في البحر بعد ما جرفته التيارات البحرية القوية، الضحية رجل يبلغ من العمر 50 سنة، وينحدر من ولاية البيض، كان في رحلة استجمام إلى شاطئ النجمة بعين تموشنت، قبل أن تتحول رحلته إلى مأساة لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة غرقا بذات الشاطئ.

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ألماني يعتنق الإسلام في مسجد بقسنطينة

ب. ع

شهد مسجد الاستقلال بوسط مدينة قسنطينة عصر الإثنين، إقدام شاب ألماني الجنسية يقطن في ألمانيا، إعلانه اعتناق الدين الإسلامي، وقال هذا الشاب الذي اختار اسم أمير، من خلال صفحة اسمية جديدة، والبالغ حاليا من العمر 34 سنة، بأن تعلقه بالدين الإسلامي بدأ وهو في السادسة عشر من العمر، إذ شعر بأن قلبه وعقله يميلان للإسلام، أكثر من الدين المسيحي الذي تعتنقه عائلته، وعندما أحس والداه بميولاته الإسلامية من خلال دفاعه عن الإسلام، واقتناء بعض الكتب والتقرب من الجاليات الإسلامية المتواجدة في ألمانيا، منعاه وأبعداه عن كل ما هو إسلامي، فقرر احترام رأيهما، خاصة بعد علمه بأن القرآن الكريم يأمر الناس بالإحسان للوالدين وبأن يقول لهما دائما قولا كريما، فقرر اعتناق الإسلام سرا احتراما لوالديه، إلى أن التقى بامرأة جزائرية وصفها بالمرأة التي أخرجته نهائيا من الضياع والظلام وقادته إلى نور الإسلام الحقيقي، فقرر السفر إلى الجزائر ومنها إلى قسنطينة لأجل إعلان إسلامه أمام الملأ.

وبمجرد أن أنهى الوافد الجديد تلاوة الشهادتين في جامع الاستقلال، حتى قبّله على جبينه إمام الجامع، ونثر عليه الكثير من تعاليم الاسلام الداعي إلى التآخي بين كل الناس، ليقف جموع المصلين لاحتضان “أمير” الذي طار فرحا، وصلى العصر جماعة مع المصلين وهو في الصف الأول.

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معرض للكتاب التاريخي بالشلف

انطلقت، الثلاثاء، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالشلف فعاليات معرض الكتاب التاريخي من خلال عرض أزيد من 250 عنوان خاص بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية. ويعد هذا النشاط الذي يسعى لاستقطاب الباحثين والمهتمين بالتاريخ ومختلف فئات المجتمع، فرصة للاطلاع على الإصدارات الحديثة والمتنوعة التي تتوفر عليها المكتبة، بما يسمح بتوثيق جميع المعلومات والوقائع التاريخية وتبادلها بين مختلف الفاعلين في مجال التاريخ.

كما تضمنت هذه التظاهرة معرضا لصور شهداء الولاية التاريخية الرابعة مع نبذة تاريخية عن كفاح ونشاط كل واحد منهم، وهو ما استقطب جموع الأطفال التي صنعت من خلال فضولها للتعرف على هذه الشخصيات، مشهدا معبرا عن تواصل الأجيال وعرفانا بتضحيات الشهداء وبطولاتهم.

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خسائر في الأرواح والممتلكات

“أسبوع أسود” في بجاية بسبب الحرائق وحوادث المرور

ن اوهاب

عاش، سكان ولاية بجاية أسبوعا مأساويا بسبب العدد الكبير من الحرائق المندلعة بربوع الولاية، التي أتت في حصيلة أولية على أزيد من ألف هكتار من الغطاء النباتي والأشجار المثمرة، في الوقت الذي حصدت فيه حوادث المرور خلال نفس الفترة 5 ارواح. لا يزال سكان ولاية بجاية، يعيشون تحت تأثير الخوف الشديد منذ الجمعة الفارط، بسبب موجة الحرائق الكبيرة التي اجتاحتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بها، حيث لا يزال التجند بها من قبل المواطنين والسلطات المختصة على اشده لمواجهة الوضع بكل حزم، لمنع تسجيل خسائر بشرية على غرار السنة المنصرمة، خاصة وأن الحرائق بها مست عددا كبيرا من البلديات، وأتت على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والنشاط الفلاحي، حيث قدرت مصالح الغابات حجم الخسائر في حصيلة أولية لها إتلاف أزيد من ألف هكتار منذ يوم الجمعة فقط، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على الولاية، وسكانها التي يعتمد سكان القرى والمداشر فيها على النشاطات الفلاحية لإعالة أسرهم. ولعل الأمر الذي زاد من قتامة الصورة بالولاية، خلال هذا الأسبوع هو الحصيلة الضخمة جدا لضحايا حوادث المرور أين سجل يومي الأحد والاثنين فقط، وفاة 5 أشخاص بها إلى جانب جرح 3 آخرين في حوادث متفرقة بمختلف طرقاتها، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الدعوة للحيطة والحذر والتعقل في قياد المركبات لتحنب المآسي والتقليل من حجمها.

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وفاة سيدة وإصابة 3 اشخاص في حادث سير بتيبازة

ب. بوجمعة

لقيت سيدة حتفها وأصيب ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث سير وقع مساء الإثنين، بالطريق الولائي الرابطة بين بلديتي سيدي راشد واحمر العين في ولاية تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين في حوالي الساعة السابعة من مساء الإثنين لأجل حادث المرور المميت إثر انحراف سيارة واصطدامها بشجرة في الطريق الولائي 106 الرابط بين سيدي راشد – أحمر العين وتم تقديم الاسعافات المصابين ونقلهم إلى عيادة سيدي راشد.

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متضامنون يطالبون بالتحقيق في ملف التشغيل

وفاة الشاب الذي أحرق جسده بورقلة

سمير خروبي

توفي مساء الإثنين، الشاب عبد الحفيظ برحمون، في مصلحة الحروق بمستشفى باتنة، وذلك بعد نقله نحو المرفق، بعد تعرضه لحروق بليغة في جسده، جراء محاولته الانتحار حرقا، فوق مكتب التشغيل بحاسي مسعود في ورقلة. وكان الشاب ذو 26 عاما، قد أقدم على محاولة الانتحار قبل يومين، عن طريق سكب البنزين، وإشعال النار في جسده، بعد اعتلائه مبنى الملحقة المحلية للتشغيل في حاسي مسعود، وذلك احتجاجا منه، على عدم استدعائه للعمل من طرف شركة، رغم اجتيازه الفحص المهني بنجاح، منذ عدة أشهر وفقا لما كان يردده ساعتها.

وعرفت الأجواء في محيط مكتب التشغيل بحاسي مسعود الإثنين ، حالة من التوتر الشديد، جراء إقدام مجموعة من أصدقاء الضحية، على التهديد بالانتحار الجماعي فوق المكتب، وذلك بعد بلوغهم نبأ وفاة صديقهم، واحتجاجا على الأوضاع المعقدة، التي بات ملف التشغيل في الولاية يتخبط فيها، جراء سيطرة ما أسموها بـ”لوبيات” التشغيل على الملف، حيث يستفيد عديد الأشخاص غير المؤهلين حسبهم، من وظائف في الشركات البترولية بشكل يومي، عن طريق معارفهم في الشركات، وعرف المكان تواجد عناصر الأمن والحماية المدنية، الذين راقبوا الوضع عن كثب، فيما عدل المحتجون عن تهديدهم بالانتحار، بعد تدخل عقلاء لتهدئة الوضع.

وطالب سكان حي 136 بحاسي مسعود، وخصوصا من أصدقاء الضحية، في اتصال مع “الشروق”، بمقاضاة الشركة المتسببة في هلاك الشاب، نتيجة ما وصفوه بتجاهلها لنداءاته بتوظيفه، بسبب حالته الاجتماعية المتدهورة، مطالبين في ذات السياق، بالتحقيق مع مسؤولي التشغيل في الولاية، الذين لم يأخذوا الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه هذه الشركة، من جهتها فقد حاولت “الشروق”، الاتصال بمسؤولي التشغيل ومسؤولي الشركة، لكن من دون جدوى.

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حجز 8 قناطير من اللحوم الفاسدة في بومرداس

أحسن حراش

تمكنت عناصر الأمن الحضري بتيجلابين التابعة لأمن ولاية بومرداس من حجز كمية هامة من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت محمولة على متن شاحنة تبريد وموجهة للتسويق، وحسب رئيسة خلية الاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني لبومرداس ضابط الشرطة الرئيسي هاجر كرجاني فإن العملية كانت على مستوى حاجز أمني بتيجلابين؛ أين لفت انتباه عناصر الشرطة تقدم شاحنة تبريد؛ ليتم توقيفها وتفتيشها؛ أين تم العثور بداخلها على كمية قاربت 8 قناطير من لحوم السكالوب روادتهم حولها شكوك حول صلاحيتها ومصدرها؛ حيث أثبتت معاينة الطبيب البيطري لها بأنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك فضلا عن مصدرها ووجهتها المجهولة قصد التسويق؛ ليتم حجز الكمية الهامة من اللحوم وإتلافها مع مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالف.

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يواجه عقوبة عامين حبسا نافذا

ستيني يحرم أبناء شقيقته المتوفاة من الميراث بالتزوير

مريم. ز

تابعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، شيخا في أواخر العقد السادس من العمر، يدعى “ك. م”، بتهمة التصريح الكاذب والاستيلاء على جزء من أموال التركة، وذلك على خلفية تلاعبه بوثائق لنقل حقوق الورثة والاستيلاء على نصيب أبناء شقيقته المتوفاة بطرق مشبوهة.

ومن حيثيات القضية، أن المتهم استخدم فريضة، تم فيها إقصاء أبناء شقيقته الذين استفادوا تلقائيا بعد وفاة والدتهم، من حقهم في الميراث، عن طريق التنزيل في مستثمرة فلاحية، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير شكوى لدى الجهات الأمنية من أجل استرجاع نصيبهم من تركة جدهم.

وتعود ملابسات القضية، لشكوى تقدم بها أحد الضحايا ضد خاله المدعو”ك. ب”، يتهمه باستخدام فريضة تم تحريرها سنة 2004 من قبل شقيقه “ك. بوعلام”، تم فيها الإدلاء بتصريحات كاذبة، من خلال تحرير أسماء جميع الورثة، بينما تم إقصاء شقيقتهم “ك. خيرة”، التي توفيت بعد وفاة والدها، وهو ما ينقل تلقائيا حقها في الميراث لأبنائها بالتنزيل. وقد تم استخدام شهادة توثيقية لنقل الملكية بناء على طلب المتهم، وهو ما يعد استيلاء على أموال التركة.

المتهم وخلال محاكمته، فند تورطه في استغلال الفريضة التي تم فيها إقصاء شقيقته المتوفاة من الميراث قصدا، نافيا استعمالها في استخراج شهادة توثيقية لنقل الملكية.

غير أن دفاع الضحية أكدت التهمة عليه أثناء المرافعة، وكشفت أنه بعد التقرب من الموثقة التي تكفلت باستخراج الشهادة التوثيقية التي تم استغلالها لاستخراج عقد الامتياز، تبين أن مديرية أملاك الدولة ستنقل بناء عليها حق الملكية للأطراف التي ورثت ملكية الوعاء العقاري.

وأشار الدفاع أن موكله استعان بخبير في مجال العقار لتحديد نصيب والدته، المقدر حسب نتائج الخبرة بـ 2 مليار سنتيم، مطالبا خلال جلسة المحاكمة بإلزام المتهم دفع تعويض مالي بنفس القيمة عن الضرر الذي لحق به. وأمام ما سلف مناقشته أمام هيئة المحكمة، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.